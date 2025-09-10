  • Delo d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    ReCatalyst je z inovativnim postopkom zmanjšal porabo platine v gorivnih celicah za 60 odstotkov, ne da bi pri tem izgubil zmogljivostni potencial. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    ReCatalyst je z inovativnim postopkom zmanjšal porabo platine v gorivnih celicah za 60 odstotkov, ne da bi pri tem izgubil zmogljivostni potencial. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    10. 9. 2025 | 10:46
    10. 9. 2025 | 10:47
    11:59
    A+A-

     

    Razogljičenje energetike in prometa je eden največjih globalnih izzivov, ki zahteva odločne ukrepe za doseganje podnebne nevtralnosti. Med obetavnimi alternativami fosilnim gorivom so vodikove tehnologije, katerih ključna komponenta je poseben nanokatalizator, ki je videti kot črn prašek in ima neverjetne lastnosti. Omogoča namreč pretvorbo vodika in kisika v električno energijo, pri čemer nastane le voda.

    Prav na tem področju slovensko zagonsko podjetje ReCatalyst razvija inovacije, ki prinašajo preboj v industrijo. A pot do globalne konkurenčnosti se ne meri le v znanstvenih odkritjih, temveč tudi v stopnji kibernetske odpornosti podjetja, ki jo dosega skupaj s partnerjem A1 Slovenija.

    Za celovito zagotavljanje kibernetske odpornosti A1 Slovenija podjetjem in organizacijam poleg A1 Varnostno operativnega centra (VOC) ponuja še druge rešitve, kot so varnostni pregledi in penetracijski testi, Offensity za odkrivanje ranljivosti, A1 Endpoint Protect za zaščito naprav, A1 Cyber Backup za varnostno kopiranje podatkov ter simulacije socialnega inženiringa, ki krepijo ozaveščenost zaposlenih.

    Vse storitve so zasnovane tako, da podjetjem znižujejo stroške internega IT-upravljanja, hkrati pa zagotavljajo konkurenčno prednost in mirno poslovanje v digitalnem okolju.

    Spoznajte rešitve kibernetske varnosti, ki jih ponuja podjetje A1.

    »Naša inovacija je del zelene prihodnosti«

    Aleksandra Logar je vodja poslovnih operacij pri ReCatalystu ter izkušena strokovnjakinja za procese in operacije v panogah B2B. Ima široko znanje s področja kakovosti, upravljanja izdelkov, vodenja projektov in dobavne verige. FOTO: Črt Piksi
    Aleksandra Logar je vodja poslovnih operacij pri ReCatalystu ter izkušena strokovnjakinja za procese in operacije v panogah B2B. Ima široko znanje s področja kakovosti, upravljanja izdelkov, vodenja projektov in dobavne verige. FOTO: Črt Piksi

    Podjetje ReCatalyst, ki sta ga leta 2021 ustanovila dr. Matija Gatalo in Tomaž Bizjak, razvija katalizatorje nove generacije za vodikove tehnologije. Njihova posebnost je nanotehnološka platforma, patentiran postopek, ki omogoča učinkovitejšo uporabo redke in drage platine. Del te kovine nadomestijo z dostopnejšimi in cenejšimi kovinami, pod mikroskopom pa je vidna enakomerna razporeditev nanodelcev platinaste zlitine. Na ta način so že dosegli 60-odstotno zmanjšanje porabe platine, ne da bi pri tem izgubili zmogljivostni potencial končnega izdelka.

    Slovensko podjetje ReCatalyst razvija prebojne katalizatorje za vodikove tehnologije, ki omogočajo zeleno prihodnost z manjšo porabo dragocenih kovin. FOTO: Črt Piksi
    Slovensko podjetje ReCatalyst razvija prebojne katalizatorje za vodikove tehnologije, ki omogočajo zeleno prihodnost z manjšo porabo dragocenih kovin. FOTO: Črt Piksi

    »Prednost naše tehnologije je, da lahko izdelamo zmogljivejše katalizatorje z manj platine. Najbolj zanimive aplikacije so v avtomobilski in energetski industriji, in sicer za vodikove gorivne celice in pridobivanje zelenega vodika z elektrolizo. Iz vodika lahko proizvedeš električno energijo in vodo, v elektrolizerjih pa iz vode z obnovljivimi viri energije proizvajaš zeleni vodik. Evropa in ves preostali svet stremi k zeleni prihodnosti in naša inovacija je del tega,« je povedala Aleksandra Logar, vodja poslovnih operacij pri ReCatalystu, ki je za svoj preboj že prejelo nagrade, med drugim priznanje slovenski start-up leta 2023 in Puhovo nagrado za dosežke v znanosti. Danes sodelujejo s strankami na petih kontinentih, med njimi so velikani s seznama Fortune 500 in inovativna manjša podjetja, predvsem iz avtomobilske in energetske industrije.

    Znanje kot največji kapital, ki ga je treba zaščititi na vseh točkah

    Platina je ključna kovina v gorivnih celicah, a njena visoka cena spodbuja iskanje učinkovitejših rešitev. FOTO: Depositphotos
    Platina je ključna kovina v gorivnih celicah, a njena visoka cena spodbuja iskanje učinkovitejših rešitev. FOTO: Depositphotos
    Pri ReCatalystu se zavedajo, da njihov največji kapital ni le fizični izdelek, temveč znanje, ki je prav tako lahko tarča kibernetskih napadov. »Osnova za naše podjetje je znanje, in to znanje moramo zaščititi na vse načine in v vseh oblikah, naj bodo to patenti ali kibernetska varnost. Kakršno koli deljenje podrobnosti v naših procesih lahko izpostavi naše šibke točke. Tega se zavedamo in vemo, da je treba informacije o naših procesih, izdelkih in uspehih močno omejiti,« je poudarila sogovornica.

    ReCatalyst je z inovativnim postopkom zmanjšal porabo platine v gorivnih celicah za 60 odstotkov, ne da bi pri tem izgubil zmogljivostni potencial. FOTO: Črt Piksi
    ReCatalyst je z inovativnim postopkom zmanjšal porabo platine v gorivnih celicah za 60 odstotkov, ne da bi pri tem izgubil zmogljivostni potencial. FOTO: Črt Piksi

    Kibernetska varnost je po besedah Aleksandre Logar v podjetju ReCatalyst pravzaprav strateška prioriteta: »Začne se pri vsakem posamezniku v podjetju. Če zaposleni ne razumejo, kako njihovo delo in rezultati vplivajo na kakovost izdelka, varovanje informacij ali poslovnih skrivnosti, se tveganja pojavijo že na tej točki. Zato je izobraževanje zaposlenih in podjetij kot celote ključnega pomena. Takoj ko vstopiš v sistem, postaneš del verige, kjer vsak člen šteje.«

    Zakaj A1? »Ker A1 Varnostno operativni center ponuja vrhunske rešitve«

    Alen Bezjak je izkušen strokovnjak za informacijsko varnost, specializiran za penetracijska testiranja in tehnike socialnega inženiringa. Sodeluje pri kompleksnih varnostnih nalogah, poleg tega redno izvaja tudi izobraževanja za zaposlene in IT-ekipe. FOTO: Voranc Vogel
    Alen Bezjak je izkušen strokovnjak za informacijsko varnost, specializiran za penetracijska testiranja in tehnike socialnega inženiringa. Sodeluje pri kompleksnih varnostnih nalogah, poleg tega redno izvaja tudi izobraževanja za zaposlene in IT-ekipe. FOTO: Voranc Vogel

    Pri podjetju so že ob ustanovitvi podjetja programsko in strojno opremo zaupali zunanjemu partnerju, pozneje pa so se odločili, da bodo kibernetsko varnost zaupali A1 Slovenija.

    »Njihov Varnostno operativni center ponuja širok nabor vrhunskih rešitev na področju kibernetske varnosti, poleg tega pa smo spoznali, da ima A1 velik posluh za mlada podjetja,« pojasnjuje Logar. Odločitev za zunanjega partnerja ni bila le tehnološko vprašanje, ampak rezultat zavedanja, da so kibernetske grožnje resničnost za vsa podjetja – ne glede na njihovo velikost.

    Kot pravi strokovnjak za kibernetsko varnost in etični heker v A1 Varnostno operativnem centru, Alen Bezjak: »Nihče ni več 'mala riba'. Ne glede na to, ali ima podjetje na računu 10.000 ali 100.000 evrov, je to za napadalce za en dan dela zelo dober zaslužek. Napadi so pogosto usodnejši za manjša podjetja kot za večje korporacije.«

    Alen Bezjak: »Napadi so pogosto usodnejši za manjša podjetja kot za večje korporacije.«

    Pošljite povpraševanje in si zagotovite ustrezno varnost pred kibernetskimi napadalci.

    »To je področje, na katero nam ni treba misliti vsak dan«

    Aleksandra Logar: »Znanje je največji kapital podjetja – in tudi najbolj ranljiva tarča kibernetskih napadov.« FOTO: Črt Piksi
    Aleksandra Logar: »Znanje je največji kapital podjetja – in tudi najbolj ranljiva tarča kibernetskih napadov.« FOTO: Črt Piksi

    Sodelovanje z A1 podjetju omogoča, da svoje vire usmerja v razvoj, medtem ko partner skrbi za stalno zaščito. »Pri kibernetski varnosti nikoli ne moreš biti čisto brez skrbi, zato so preventivni ukrepi, ki jih izvajamo skupaj z zunanjim partnerjem, ključni. Sodelovanje z A1 nam omogoča, da naši procesi potekajo nemoteno, brez dodatnih obremenitev za ekipo. To je področje, na katero nam ni treba misliti vsak dan. Zanj skrbi njihov Varnostno operativni center,« pojasnjuje Aleksandra Logar.

    Tudi odziv v primeru incidenta je natančno določen. »Če A1 zazna kakršen koli izredni dogodek, nas takoj obvesti, nato pa skupaj določimo najprimernejši odziv.« Na srečo se s hujšimi incidenti doslej še niso srečali. Tako kot večina podjetij pa se tudi ReCatalyst redno spopada z nezaželeno pošto in poskusi vdorov, ki jih A1 učinkovito filtrira in nadzoruje.

    Aleksandra Logar: »Sodelovanje z A1 nam omogoča, da naši procesi potekajo nemoteno, brez dodatnih obremenitev za ekipo.«

    Varnostno operativni center kot gasilska ekipa

    A1 podjetjem vseh velikosti zagotavlja celovite sistemske varnostne preglede in penetracijske teste, napredne varnostne rešitve po meri, storitve A1 Varnostno operativnega centra in rešitve za neprekinjeno poslovanje. FOTO: Voranc Vogel
    A1 podjetjem vseh velikosti zagotavlja celovite sistemske varnostne preglede in penetracijske teste, napredne varnostne rešitve po meri, storitve A1 Varnostno operativnega centra in rešitve za neprekinjeno poslovanje. FOTO: Voranc Vogel
    A1 VOC deluje kot stalni nadzorni sistem in odzivna enota, ki združuje strokovnjake z bogatimi izkušnjami z zahtevnimi incidenti. Uporabljajo vrhunsko tehnologijo, ki napade zazna v trenutku.

    V kibernetskem prostoru odločajo minute. Če pride do resnega incidenta, mora biti odziv hiter in učinkovit. Ko zaznajo nekaj sumljivega, se najprej prepričajo, ali gre za resnično grožnjo ali lažni alarm. Če ugotovijo, da je napad resen, ga najprej izolirajo, ustavijo sumljiv promet, blokirajo dostop in zaščitijo ključne sisteme. Nato skupaj s podjetjem izvedejo zajezitev in obnovo, ob tem pa analizirajo, kako je do incidenta prišlo, da se kaj podobnega ne ponovi.

    »Večina podjetij sama težko sledi hitro spreminjajočim se grožnjam. Varnostno operativni center pa je požarni alarm in gasilska ekipa v enem. Vedno smo pripravljeni, da zaznamo in preprečimo 'požar', še preden se razširi. To pomeni, da podjetje ne čaka na težavo, ampak jo z nami lahko pravočasno prepreči,« razlaga Bezjak.

    Alen Bezjak: »Varnostno operativni center pa je požarni alarm in gasilska ekipa v enem.«

    Umetna inteligenca – orodje za uničevanje in reševanje

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    V zadnjem letu so se kibernetski napadi še zaostrili z uporabo umetne inteligence. »Še vedno prevladuje phishing, ampak danes so ta sporočila veliko bolj prepričljiva, saj so že skoraj brez slovničnih napak. Poleg tega opažamo porast direktorskih prevar, ko napadalci pošiljajo zelo prepričljive lažne e-pošte ali SMS-sporočila, v katerih se predstavljajo kot direktor ali druga odgovorna oseba v podjetju. Cilj je, da zaposleni prenese denar ali deli občutljive podatke,« pojasnjuje Bezjak.

    Obenem pa umetno inteligenco uporabljajo tudi za obrambo: »Napadalci z umetno inteligenco ustvarjajo izjemno prepričljiva phishing sporočila, posnemajo glasove vodilnih v podjetju ali celo ustvarjajo realistične videoposnetke. Zato tudi mi uporabljamo umetno inteligenco za obrambo, da grožnje odkrijemo hitreje, jih bolje razumemo in se nanje učinkovito odzovemo.«

    Varnostni alarm, ki nikoli ne spi

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kibernetski napadi ne poznajo delovnega časa. »Najpogosteje se zgodijo ponoči, ob koncih tedna ali takrat, ko podjetje nima nikogar, ki bi opazil, da je nekaj narobe. Če napad traja ure ali celo dni brez odziva, so posledice lahko katastrofalne, od izgube podatkov do popolnega izpada poslovanja. Zato je ključno, da je zaščita neprekinjena. Naš Varnostno operativni center deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Deluje kot varnostni alarm, ki nikoli ne spi,« opozarja Bezjak.

    »Pravočasno si zagotovite vire za kibernetsko varnost«

    Aleksandra Logar: »Naše prebojne inovacije zahtevajo tudi visoko raven kibernetske varnosti, da lahko malo bolj mirno rastemo in peljemo našo tehnologijo v svet.«

    »Ne glede na to, ali gre za mlada ali že uveljavljena podjetja, ki kibernetski odpornosti še ne namenjajo dovolj pozornosti, jim najprej svetujem, da si pravočasno zagotovijo ustrezne vire za kibernetsko varnost. Ta je namreč pomemben del celotnega mozaika, ki prispeva k stabilnemu in učinkovitemu delovanju podjetja. Pri tem lahko veliko pomaga zunanji partner, tako kot je nam A1. Ko veš, da nekdo strokovno skrbi za varnostne vidike, potekajo delovni procesi bolj gladko, brez nepotrebnih motenj in dodatnih skrbi,« pravi Logar.

    Bezjak pa ob tem dodaja: »Podjetja se pogosto najprej obrnejo na nas zaradi konkretne tehnične rešitve, na primer zaščite e-pošte ali požarnega zidu. Ko pa vidijo, kako kompleksen je celoten kibernetski prostor, hitro spoznajo, da sama tehnologija ni dovolj. Zato nas vse pogosteje iščejo kot strateškega partnerja, ki jim pomaga postaviti celotno varnostno strategijo, izobraževati zaposlene in jih voditi pri gradnji varnostne kulture.«

    Preverite, kako vam pri zagotavljanju kibernetske varnosti lahko ustrezno podporo ponudi ekipa družbe A1

    Naročnik oglasne vsebine je A1 Slovenija

    Več iz teme

    A1 Slovenijakibernetska varnostkibernetski napadDelove podjetniške zvezde 2025ReCatalystnanokatalizatorjivodik
