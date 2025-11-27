Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

Bralci časnika Delo in obiskovalci spletne strani delo.si so za svoja favorita lahko glasovali v začetku novembra.

V kategoriji malih in srednje velikih podjetij so največ glasov namenili podjetju Bird Buddy Studio, ki ljubiteljem narave ponuja pametne ptičje krmilnice s kamero. S pomočjo tehnologije omogočajo poglobitev znanja o pticah, ki se ustavijo v krmilnicah. »Naše poslanstvo je pomagati naravi tekmovati za človekovo pozornost. V današnjem času je pozornost valuta, vsi se borijo zanjo, in narava pri tem trpi,« so ob nominaciji povedali v podjetju, ki načrtuje tudi širitev koncepta opazovanja narave od ptic na celoten vrt oziroma zelenico ob hiši.

Z leve: Mojca Marija Pregelj (Generali Investments), Karin Rus (Bird Buddy, Delova podjetniška zvezda po mnenju bralcev v kategoriji MSP) in odgovorni urednik Dela, Bojan Budja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V kategoriji velikih podjetij pa je priznanje šlo v roke podjetju Ledinek Engineering, ki je v treh desetletjih obstoja postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji. Razvijajo in proizvajajo stroje ter popolnoma avtomatizirane linije za masivno predelavo lesa, ki izdelujejo polizdelke za gradbeništvo. »S strastjo do inoviranja še raje hodiš na delo, saj vedno ustvarjaš nekaj novega. Probleme, ki obstajajo v industriji, je treba podrobno pogledati in poskušati najti rešitve za večjo avtomatizacijo in večjo učinkovitost,« so poudarili ob nominaciji.

Z leve: Mojca Marija Pregelj (Generali Investments), Andrej Novak (Ledinek Engineering, Delova podjetniška zvezda po mnenju bralcev v kategoriji velikih podjetij) in odgovorni urednik Dela, Bojan Budja. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Poudarek ustvarjalnosti in prilagajanju

Kipca zmagovalcema podeljuje Mojca Marija Pregelj, predstavnica družbe Generali Investments. Družba je podpornica projekta Delove podjetniške zvezde vse od leta 2017. »Vsako leto, ko uredništvo Dela teden za tednom razkriva nominirana podjetja, me vedno znova preseneti raznolikost izbora. Tako letos najdemo podjetja, ki so zrasla iz družinskih obrtniških delavnic, pa tudi tako, ki se je rodilo iz ideje ob vrčku piva. Med njimi so visokotehnološka podjetja, mlajša od deset let, in več deset let starejša, ki izhajajo iz tradicionalnih panog,« je komentirala nabor nominirancev.

Vsem je po njenih besedah skupno, da so prilagodljiva, da govorijo jezik ustvarjalnosti in spreminjajo tržne priložnosti v vrhunske mednarodno prepoznavne izdelke, tudi v izdelke prihodnosti. »Jutrišnji dan pripada tistim, ki ga slišijo, kako prihaja,« je povedala misel glasbenika Davida Bowieja in dodala, da tokratni nominiranci prihodnost vsekakor slišijo.

»Tudi v družbi Generali Investments verjamemo v jezik ustvarjalnosti in v nenehno prilagajanje tržnim razmeram. Z mislijo na novo generacijo vlagateljev vedno znova ustvarjamo naložbene priložnosti za prihodnost,« je zaključila.

Sledi vrhunec večera

Prireditev se bo nadaljevala z razglasitvijo s slavnostno razglasitvijo zmagovalcev po izboru strokovne komisije. Podjetji bosta postali Delovi podjetniški zvezdi 2025. Predstavitev vseh nominiranih podjetij, ki so danes že prevzela priznanja, lahko pogledate na tej povezavi, spodaj pa objavljamo tudi povezave do člankov o nominiranih podjetjih. Nominirana podjetja smo izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).