    Podjetniške zvezde

    Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

    Na slavnostni prireditvi Delove podjetniške zvezde 2025 so najprej razkrili podjetji v obeh kategorijah, ki so jima največ glasov namenili bralci.
    Kipec za Podjetniško zvezdo 2025 po mnenju bralcev v kategoriji malih in srednjih podjetji je v imenu podjetja Bird Buddy prevzela direktorica za upravljanje odnosov s strankami Karin Rus. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Galerija
    Kipec za Podjetniško zvezdo 2025 po mnenju bralcev v kategoriji malih in srednjih podjetji je v imenu podjetja Bird Buddy prevzela direktorica za upravljanje odnosov s strankami Karin Rus. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Milka Bizovičar
    27. 11. 2025 | 19:51
    27. 11. 2025 | 20:05
    4:11
    A+A-

    Bralci časnika Delo in obiskovalci spletne strani delo.si so za svoja favorita lahko glasovali v začetku novembra.

    V kategoriji malih in srednje velikih podjetij so največ glasov namenili podjetju Bird Buddy Studio, ki ljubiteljem narave ponuja pametne ptičje krmilnice s kamero. S pomočjo tehnologije omogočajo poglobitev znanja o pticah, ki se ustavijo v krmilnicah. »Naše poslanstvo je pomagati naravi tekmovati za človekovo pozornost. V današnjem času je pozornost valuta, vsi se borijo zanjo, in narava pri tem trpi,« so ob nominaciji povedali v podjetju, ki načrtuje tudi širitev koncepta opazovanja narave od ptic na celoten vrt oziroma zelenico ob hiši.

    Z leve: Mojca Marija Pregelj (Generali Investments), Karin Rus (Bird Buddy, Delova podjetniška zvezda po mnenju bralcev v kategoriji MSP) in odgovorni urednik Dela, Bojan Budja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Z leve: Mojca Marija Pregelj (Generali Investments), Karin Rus (Bird Buddy, Delova podjetniška zvezda po mnenju bralcev v kategoriji MSP) in odgovorni urednik Dela, Bojan Budja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    V kategoriji velikih podjetij pa je priznanje šlo v roke podjetju Ledinek Engineering, ki je v treh desetletjih obstoja postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji. Razvijajo in proizvajajo stroje ter popolnoma avtomatizirane linije za masivno predelavo lesa, ki izdelujejo polizdelke za gradbeništvo. »S strastjo do inoviranja še raje hodiš na delo, saj vedno ustvarjaš nekaj novega. Probleme, ki obstajajo v industriji, je treba podrobno pogledati in poskušati najti rešitve za večjo avtomatizacijo in večjo učinkovitost,« so poudarili ob nominaciji.

    Z leve: Mojca Marija Pregelj (Generali Investments), Andrej Novak (Ledinek Engineering, Delova podjetniška zvezda po mnenju bralcev v kategoriji velikih podjetij) in odgovorni urednik Dela, Bojan Budja. FOTO: Dejan Javornik/Delo
    Z leve: Mojca Marija Pregelj (Generali Investments), Andrej Novak (Ledinek Engineering, Delova podjetniška zvezda po mnenju bralcev v kategoriji velikih podjetij) in odgovorni urednik Dela, Bojan Budja. FOTO: Dejan Javornik/Delo

    Poudarek ustvarjalnosti in prilagajanju

    Kipca zmagovalcema podeljuje Mojca Marija Pregelj, predstavnica družbe Generali Investments. Družba je podpornica projekta Delove podjetniške zvezde vse od leta 2017. »Vsako leto, ko uredništvo Dela teden za tednom razkriva nominirana podjetja, me vedno znova preseneti raznolikost izbora. Tako letos najdemo podjetja, ki so zrasla iz družinskih obrtniških delavnic, pa tudi tako, ki se je rodilo iz ideje ob vrčku piva. Med njimi so visokotehnološka podjetja, mlajša od deset let, in več deset let starejša, ki izhajajo iz tradicionalnih panog,« je komentirala nabor nominirancev.

    Vsem je po njenih besedah skupno, da so prilagodljiva, da govorijo jezik ustvarjalnosti in spreminjajo tržne priložnosti v vrhunske mednarodno prepoznavne izdelke, tudi v izdelke  prihodnosti. »Jutrišnji dan pripada tistim, ki ga slišijo, kako prihaja,« je povedala misel glasbenika Davida Bowieja in dodala, da tokratni nominiranci prihodnost vsekakor slišijo.

    »Tudi v družbi Generali Investments verjamemo v jezik ustvarjalnosti in v nenehno prilagajanje tržnim razmeram. Z mislijo na novo generacijo vlagateljev vedno znova ustvarjamo naložbene priložnosti za prihodnost,« je zaključila.

    Sledi vrhunec večera

    Prireditev se bo nadaljevala z razglasitvijo s slavnostno razglasitvijo zmagovalcev po izboru strokovne komisije. Podjetji bosta postali Delovi podjetniški zvezdi 2025. Predstavitev vseh nominiranih podjetij, ki so danes že prevzela priznanja, lahko pogledate na tej povezavi, spodaj pa objavljamo tudi povezave do člankov o nominiranih podjetjih. Nominirana podjetja smo izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

    Nominirana mala in srednja podjetja po abecednem vrstnem redu:

    ACIES BIO

    BIRD BUDDY STUDIO

    BOBIČ YACHT INTERIOR

    LOGAR TRADE

    UNICHEM

    Nominirana velika podjetja po abecednem vrstnem redu:

    LEDINEK ENGINEERING

    NGEN

    TAB

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Nominiranci postavljajo trende – to je dokaz vrhunskosti

    Podjetja prihodnosti: Na gala večeru na Brdu pri Kranju bomo razkrili zmagovalce letošnjega že devetega izbora.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hongkong

    Zagorel stanovanjski kompleks: število mrtvih zraslo na najmanj 36

    Požar se je razširil z bambusovih gradbenih odrov; v gorečih stolpnicah je skoraj dva tisoč stanovanj. V akciji sodeluje kar 767 gasilcev.
    Staš Ivanc 26. 11. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta analizirala rezultat referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    26. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Možna prisotnost tujkov

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Potrošnikom svetujejo, da Sparovih kokosovih poljubčkov ne uživajo in jih zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
    26. 11. 2025 | 17:51
    Preberite več
    DPZ 2025gala dogodekrazglasitev Delovih podjetniških zvezdBrdo pri Kranjunagrajenciprireditev

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju iz Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercada

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

    Na slavnostni prireditvi Delove podjetniške zvezde 2025 so najprej razkrili podjetji v obeh kategorijah, ki so jima največ glasov namenili bralci.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 19:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Konferenčna liga

    Celjanom prvič v mednarodni sezoni spodsrnilo

    Celjski nogometaši v Olomoucu hitro izničili domačo prednost, toda nato v končnici 1. polčasa spet prejeli gol, v 2. delu pa spremembe izida ni bilo več.
    27. 11. 2025 | 19:21
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Droge

    Ljubljančanu zasegli 25kg amfetamina, 12kg kokaina, 40.000 tabletk, pištolo...

    Med zaseženimi prepovedanimi drogami so izjemno nevarne v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret.
    27. 11. 2025 | 18:08
    Preberite več
