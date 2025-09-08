Digitalna revolucija v elegantni podobi

Pionir avtomobilizma Mercedes-Benz je nedavno predstavil novo generacijo Mercedes-Benz CLA, ki prinaša čisto svež pristop k osebni mobilnosti. Trgu so najprej pokazali električno izvedenko, ki se ponaša tako z velikim dosegom kot z visoko stopnjo digitalizacije, ki na trenutke zasenči celo pametne telefone. S popolnoma novim operacijskim sistemom MB.OS, naprednim infozabavnim sistemom MBUX Superscreen in vgrajeno umetno inteligenco, ki vključuje tudi ChatGPT, se CLA spreminja v svojevrstno digitalno razširitev sodobnega življenjskega sloga. Zato lahko mirno zapišemo, da je novi mercedes vozilo za uporabnike, ki iščejo več kot zgolj prevozno sredstvo, saj je novo poglavje v svetu pametne, trajnostne in intuitivne mobilnosti. Dodajmo še, da se bodo električni izvedenki konec leta pridružile še različice s hibridnim bencinskim pogonom.

Mobilnost prihodnosti kot digitalna življenjska izkušnja

V svetu, kjer se meja med fizično in digitalno izkušnjo vse bolj briše, se spreminja tudi naše razumevanje mobilnosti. Avtomobil ni več le sredstvo za premikanje iz točke A do točke B, ampak postaja personaliziran prostor, kjer se prepletajo delo, sprostitev, komunikacija in tehnologija. Za novo generacijo uporabnikov, ki cenijo funkcionalnost, estetiko, trajnost in tehnološko naprednost, to pomeni nekaj povsem drugega kot še pred desetletjem. Mobilnost mora biti intuitivna, prilagodljiva, povezana in predvsem pametna.

Visoko učinkovit, izjemno inteligenten in brezkompromisno čudovit – to je nova definicija avtomobilskega razreda. FOTO: Mercedes-Benz AG

Mercedes-Benz to razume bolje kot kdor koli drug. Z novo generacijo modela CLA znamka uvaja premik v razmišljanju, saj lahko govorimo o vozilu, ki ni več statičen kos tehnike, temveč tekoče digitalno okolje, ki raste z uporabnikom. CLA tako ni le avtomobil prihodnosti, ampak je avtomobil sedanjosti, ustvarjen za generacijo, ki ne išče statusa, temveč vsebinsko preseganje povprečja.

»Kot izumitelji avtomobila smo znova in znova pisali zgodovino avtomobilske industrije – in zdaj to počnemo spet z novo generacijo modela CLA. V serijsko proizvodnjo prenaša našo vizijo najučinkovitejšega mercedesa vseh časov, konceptnega vozila VISION EQXX. Rezultati govorijo sami zase: ta avtomobil prekaša konkurenco na vseh področjih, v dosegu, hitrosti polnjenja, porabi, udobju in inteligenci ter potrjuje našo ambicijo, da vodimo na področju električne mobilnosti in programske opreme v vozilih. In to je šele prvi v seriji novih vozil Mercedes-Benz, bodisi z izključno električnim pogonom ali visokotehnološkim hibridnim sklopom.« Ola Källenius, predsednik uprave družbe Mercedes-Benz Group AG

Ko avtomobil postane pametnejši od telefona

V središču »pameti« novega CLA je operacijski sistem MB.OS (Mercedes-Benz Operating System), ki so ga razvili Mercedesovi programerji v Stuttgartu in daje vozilu sposobnosti, kakršne smo doslej poznali le v svetu pametnih naprav. V tovarni pravijo, da so izdelali najpametnejšega mercedesa doslej.

Lahko bi rekli, da so MB.OS možgani novega CLA, ki nadzirajo štiri ključna področja: infozabavno napravo, avtonomno vožnjo, karoserijo in udobje ter vožnjo in polnjenje pogonske baterije. Bistvo zasnove operacijskega sistema je, da ločuje strojno opremo od programske, kar omogoča hitrejši in prilagodljivejši razvoj programov.

Več kot 100 litrov dodatnega prtljažnega prostora spredaj za še več vsakodnevne praktičnosti. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kaj to v praksi prinaša uporabniku? Njegov CLA se bo stalno posodabljal na daljavo (OTA – over-the-air) in bo tudi v poznejših letih lastništva še vedno opremljen z najsodobnejšimi rešitvami na področju varnosti in tehnologije. Našteto omogočajo visokozmogljivi računalniški sistemi v avtomobilu, ki so povezani z oblačno storitvijo Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Ne nazadnje se tako obnašajo tudi sodobne pametne naprave.

Nova uporabniška izkušnja

A še bolj kot strojna osnova navdušuje uporabniška izkušnja, kjer blesti nova, že četrta generacija sistema MBUX, ki so jo poimenovali MBUX Superscreen. Gre za večpredstavni sistem z do tremi zasloni, ki na eleganten način združuje instrumentno ploščo, osrednji zaslon infozabavne naprave in po želji tudi zaslon za sovoznika.

Novi CLA je opremljen z MBUX Superscreen, večpredstavnim sistemom z do tremi zasloni, ki na eleganten način združuje instrumentno ploščo, osrednji zaslon infozabavne naprave in po želji tudi zaslon za sovoznika. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kot smo se lahko prepričali, je uporabniška izkušnja izredno tekoča, pregledna in intuitivna. Če smo vešči uporabe pametnih naprav, bomo tudi z novim CLA kmalu na ti. Namreč Mercedes je sistem oblikoval v sodelovanju z uporabniki in upošteval njihove predloge za izboljšave. Rezultat je uporabniški vmesnik, ki ima najpogosteje uporabljene funkcije vedno na dosegu roke, celoten vmesnik pa je vizualno čist in logično strukturiran. V ospredju je t. i. »zero-layer« logika, ki daje prednost informacijam in aplikacijam glede na kontekst: vožnja, polnjenje, delo, prosti čas in jih uporabniku predstavi brez nepotrebnega preklapljanja med meniji.

Ko avtomobil spregovori

Nastavljanje klimatske naprave in vnašanje novega cilja v navigacijo še nikoli ni bilo preprostejše. Ne le da različne funkcije vozila hitro aktiviramo prek zaslona, ampak se lahko z novim CLA enostavno pogovorimo in mu zaupamo svoje želje. Namreč novi MBUX kot prvi na svetu vključuje umetno inteligenco (UI) od Microsofta in Googla in tako kot prvi tudi kombinira različne agente UI v enem sistemu. Posledično je pametnejši in zmogljivejši tudi Mercedesov virtualni asistent, ki ga prikličemo s »Hey Mercedes!«

Vam je vroče v avtomobilu in ste lačni? »Hey Mercedes! Znižaj temperaturo in poišči dobro restavracijo v bližini,« bo zadoščalo in CLA bo sam nastavil klimatsko napravo na nižjo temperaturo ter predlagal nekaj dobrih restavracij v bližini. To omogoča generativni UI ChatGPT4o, na katerem temelji virtualni pomočnik, zaradi česar vas avtomobil zdaj razume. Še več, novi CLA lahko vprašate tudi za razlago nastanka črne luknje, razumljivo vašim nadobudnim sopotnikom, in dobili jo boste.

Tehnologija v službi vsakdana

Novi Mercedes-Benz CLA ni le tehnološki dosežek, temveč inteligentni sopotnik, ki razume tempo vašega življenja in ga zna podpreti – ne glede na to, ali ste na poti na sestanek, na izlet ob koncu tedna ali v vrvežu vsakdanjih obveznosti. Prilagodljivost, predvidevanje in povezanost so ključne lastnosti, ki CLA dvigujejo nad povprečje.

Verjetno se vam je že kdaj zgodilo, da ste na poti na sestanek nenačrtovano obtičali v prometu. Zoprna situacija, ki pa jo novi CLA zlahka reši, saj MB.OS omogoča povezavo z vašimi digitalnimi orodji, kot so Microsoft Teams, Google Workspace in Apple koledar, če naštejemo le nekatere. Zato CLA pozna vaš urnik in sam predlaga najoptimalnejši čas za odhod, poišče parkirišče na cilju ter poroča o vremenskih razmerah. Še več, vozilo vas opozori, če ste na poti v zamudi, predlaga nadomestne poti in omogoča, da s pomočjo glasovnega ukaza preložite sestanek ali pošljete hitro sporočilo, da boste zamudili.

CLA je prvi model, ki uporablja novi Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) in ponudi maksimalno intuitivno doživetje vožnje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Kadar je zamuda prevelika in sestanek neodložljiv, pa vam vozilo poišče najbližje parkirišče in tam preko opcijskega sovoznikovega 14-palčnega zaslona izvedete videokonferenco in dostopate do dokumentov. Seveda je na voljo tudi brezžična podpora za Apple CarPlay in Android Auto.

Osebna izkušnja, prilagojena trenutku

Ko voznik vstopi v CLA, ga vozilo samodejno prepozna in vključi njegov profil. Posledično se samodejno izvede nastavitev sedeža, ogledal, ambientne osvetlitve, zvočnega profila in klimatske naprave. Sistem si zapomni vaše preference glede poti, radia, sloga vožnje in glasbe ter jih tudi nadgrajuje glede na nove navade. Z umetno inteligenco povezana personalizacija ne zahteva več vnosov preko menijev. CLA vas opazuje in si zapomni, da recimo ob petkih vedno poslušate Delov podkast, da ob jutranjih vožnjah želite tišino ali da raje vozite v športnem načinu ob večerih.

CLA kot zrcalo sodobnega posameznika

Mercedes-Benz CLA je zasnovan z mislijo na tiste, ki ne pristajajo na povprečje. Na generacijo, ki svoje uspešnosti ne meri z glasnostjo, temveč z jasnostjo. Na uporabnike, ki ne iščejo avta, da bi jih definiral, temveč vozilo, ki se jim prilagaja, jih podpira in jim sledi.

CLA je izjemno vsestranski. Med tednom prepriča kot eleganten poslovni sopotnik z vrhunsko digitalno povezljivostjo, med vikendom postane udoben popotnik za daljše poti, v mestni vožnji pa izžareva prefinjenost, varčnost in samozavest. Vse to z dodatkom električne mobilnosti, ki ne zahteva kompromisov, temveč ponuja prednosti.

Nova generacija MBUX kot prva na svetu vključuje umetno inteligenco (UI) od Microsofta in Googla in tako kot prva tudi kombinira različne agente UI v enem sistemu. FOTO: Mercedes-Benz AG

V njem boste našli ravnovesje med tehnologijo in človečnostjo, med obliko in funkcijo, med trajnostjo in udobjem. CLA vam ne bo služil kot statusni simbol, ampak bo postal pametna razširitev vašega življenjskega sloga. In to je v dobi digitalne samozavesti največ, kar lahko od avtomobila pričakujete.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import