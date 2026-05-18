  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Do želene kariere ne vodi samo ena pot

    Pomembno je, da pred izbiro, kam se bomo vpisali, raziščemo vse poti izobraževanja, ki vodijo do želenega poklica.
    Le dva kandidata v celotni Sloveniji sta se prijavila za pridobitev izobrazbe kleparja-krovca. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Le dva kandidata v celotni Sloveniji sta se prijavila za pridobitev izobrazbe kleparja-krovca. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    18. 5. 2026 | 06:00
    18. 5. 2026 | 12:00
    8:31
    A+A-

    Mladi so oddali prijave za vpis na srednje šole. Trendi o želenih smereh izobraževanja, ki veljajo že najmanj zadnjih pet let, se nadaljujejo. Zanimanje za srednje poklicno in srednje tehniško izobraževanje je stabilno, ponekod se tudi povečuje, pravijo v Centru za poklicno izobraževanje, v katerem so s tem zadovoljni. Vendar: odstotek tistih, ki se po končani srednji šoli vključijo na trg dela, se zmanjšuje.

    Tretjina mladih se vpiše na gimnazije, dve tretjini pa v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja. Za stopnjo nižjega poklicnega izobraževanja se zdaj odloča okvirno tri odstotke mladih (letos približno 900 prijav), je pojasnila Helena Žnidarič, vodja središča za razvoj poklicnega izobraževanja v Centru za poklicno izobraževanje (CPI).

    Za triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja se v zadnjih letih odloča približno enak odstotek generacije. Na 6700 razpisanih mest se je po zadnjih podatkih iz aplikacije ministrstva za šolstvo in izobraževanje prijavilo 5100 mladih, prosta mesta so ostala na skoraj vseh programih.

    Podatki pa kažejo, da se je na več kot sto mest za poklic cvetličarja prijavilo skupaj samo 30 kandidatov, dva v celotni Sloveniji sta se prijavila za pridobitev izobrazbe kleparja-krovca in trije za dimnikarja, na vseh ali v večini šol so ostala nezapolnjena številna vpisna mesta tudi na skoraj vseh preostalih programih, razenza električarja, kjer so mesta z izjemo dveh šol v celoti zapolnjena, precej več kot prostih mest je zanimanja za poklic frizerja.

    Trije mladi iz letošnje generacije devetošolcev bi postali dimnikarji. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Trije mladi iz letošnje generacije devetošolcev bi postali dimnikarji. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Povečuje pa se zanimanje za programe srednjega strokovnega izobraževanja. Na te programe se v prihodnjem šolskem letu po zadnjih podatkih aplikacije ministrstva prijavilo 9800 bodočih dijakov, s čimer je nezasedenih ostalo več sto mest. Na programe zdravstvene nege je bilo na večino šol oddanih več prijavnic, kot je prostih mest, podobno velja tudi za predšolsko vzgojo in programa kozmetičnega tehnika in elektrotehnika.

    Nezasedenih je ostalo skupaj več kot 170 od okvirno 900 razpisanih mest za program računalniškega tehnika, tretjina od razpisanih 220 mest za kmetijsko-podjetniškega tehnika, 200 od prostih 600 mest za program gastronomije in turizma, na večini šol je bilo tudi manj prijav od predvidenega vpisa za programe strojnega, logističnega in lesarskega tehnika.

    image_alt
    Šole v večjih središčih, zlasti Ljubljani, zelo polne

    Čeprav je vpis v srednje strokovno izobraževanje stabilen oziroma se malo povečuje, se zmanjšuje odstotek tistih, ki se po srednji šoli zaposlijo. Razlog je, da jih vse več nadaljuje izobraževanje, marsikdo med njimi tudi za kateri drug poklic, nekateri pa se že po srednji šoli odločijo za delo na drugem področju, ugotavlja Helena Žnidarič.

    Za delo s tehnologijami več zanimanja

    Po njenih besedah je danes veliko poklicev, v katerih so digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija delovnih procesov močno prisotne, na primer v proizvodnji, logistiki, strojništvu, elektrotehniki, mehatroniki, računalništvu in administrativnih storitvah. Prav ti poklici in področja pogosto tudi bolj zanimajo mlade.

    Na skoraj vseh triletnih programih je prostih mest več od prijav.

    Še vedno pa je veliko poklicev, v katerih so in bodo tudi v prihodnje ključne predvsem ročne spretnosti posameznika ter osebni stik in odnos do ljudi oziroma strank, denimo v gostinstvu, frizerstvu, kozmetiki, zdravstvu, socialni oskrbi ter obrtnih poklicih, kot so mizar, vodovodar, električar ali pek. Predvsem na ravni srednjega poklicnega izobraževanja na teh področjih ni dovolj interesa mladih za izobraževanje, kar kažejo tudi zgoraj predstavljeni podatki in se kaže z deficitarnostjo kadra na trgu dela.

    Na spremembe v družbi in gospodarstvu se mora ustrezno odzvati tudi izobraževalni sistem. »Končujemo projekt modernizacije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki ga podpira tudi evropska komisija, aktivnosti v Sloveniji se sofinancirajo iz sredstev v programu NextGeneration EU ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Veliko pozornost smo pri tem namenili uvajanju sistematične digitalne kompetentnosti, torej temu, da bodo mladi sposobni uporabljati digitalna orodja ustrezno, premišljeno in kritično, ter ozaveščenosti na področju trajnostnosti.

    image_alt
    V sodobnem izobraževanju poudarek kompetencam

    V programe umeščamo tudi druge prečne kompetence, ki podpirajo poklicne kompetence z namenom, da se bo posameznik zmožen čim hitreje prilagajati spremembam, da bo znal komunicirati in tudi v vsakem poklicu uporabljati digitalna orodja,« je pojasnila. Pri izvajanju programov imajo šole skozi del programa, ki ni določen na nacionalni ravni in ga pripravijo same v sodelovanju z delodajalci v svojem okolju, možnosti prilagajanja in hitrega odzivanja na aktualno dogajanje in potrebe na trgu dela.

    Novost: poklicna matura s petimi predmeti

    Pogosto izbira srednješolskega programa temelji tudi na možnostih, ki jih ta zagotavlja za nadaljnji študij. Opravljanje že uveljavljene poklicne mature s štirimi predmeti dijakom omogoča vpis na višje ali visoko strokovno izobraževanje, lanska novela zakona o maturi pa je prinesla določene spremembe za tiste (prvič predvideno v šolskem letu 2030/31), ki se po končani srednji šoli želijo vpisati na izbrane univerzitetne študijske programe.

    Dijaki programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe se na univerzitetni študij ne bodo več mogli vpisati z opravljeno poklicno maturo s štirimi predmeti in dodatnim petim predmetom na gimnazijski ravni, ampak bodo morali opraviti poklicno maturo s petimi predmeti. To pomeni poleg strokovnega dela (dva izpita) še iz treh temeljnih predmetov splošne mature (slovenščina, matematika in tuji jezik) na enaki ravni kot gimnazijci.

    Zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje se povečuje, a vsi ne gredo v poklic. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje se povečuje, a vsi ne gredo v poklic. FOTO: Blaž Samec/Delo

    »Pomembno je, da bodo imeli dijaki, ki bodo izbrali petpredmetno poklicno maturo, možnost pridobiti enakovreden standard znanja za te tri predmete in s tem temelj za uspešen študij. Pričakujemo, da bo do konca maja znana tudi rešitev za to. Bo pa ne glede na izbrano obliko poklicne mature dijakom zagotovljen enak standard strokovnega usposabljanja, kajti pri tem, da bodo imeli možnost univerzitetnega študija, je prvenstveno treba zagotoviti, da bodo dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja usposobljeni za trg dela,« je zatrdila Helena Žnidarič.

    Prehodnost sistema in rezerve

    Poudarila je, da imamo v Sloveniji zelo odprt sistem izobraževanja, ki omogoča prehajanje med različnimi ravnmi in podsistemi izobraževanja.

    Pomembno je, da mladi pred odločitvijo za vpis v srednjo šolo, še bolj pa to velja za dijake, ki končujejo srednješolske programe, raziščejo vse možnosti izobraževalne in karierne poti, ki so jim na voljo na poklicnem področju, ki jih zanima. Na tem področju vidi še nekaj rezerv v šolskem kariernem svetovanju, ki je lahko odlična podpora pri zagotavljanju celovitih informacij, in tudi v tesnejšem sodelovanju z gospodarstvom, kar so pokazale tudi izkušnje iz omenjenega evropskega projekta.

    Tudi od tega, kako šole izvajajo programe, kako so povezane z lokalnim gospodarstvom, je odvisno, kako zanimive so za tiste, ki se vpisujejo v srednjo šolo.

    Po zaključenem nižjem poklicnem izobraževanju lahko vsakdo nadaljuje šolanje v programih srednjega poklicnega izobraževanja. Z nadgradnjo v dveletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja lahko dosežejo raven strokovne izobrazbe. S poklicno maturo lahko nadaljujejo študij na višjih ali visokih šolah, skladno s prej opisanim pa imajo tudi možnost vpisa na univerzitetne programe.

    Po končani poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu se posameznik lahko zaposli in pozneje opravlja, na primer, mojstrski izpit, s katerim prav tako doseže raven srednje strokovne izobrazbe. Če dijak med šolanjem ugotovi, da ga bolj zanima kateri drug poklic, se lahko prekvalificira v drug izobraževalni program, pri čemer mu na novi šoli priznajo že opravljene obveznosti, ki se ujemajo.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Učiteljica leta 2026

    Učiteljica slovenščine, ki verjame v moč štirih S

    Mojca Volkar Trobevšek je učiteljica leta 2026 in bo slovenska predstavnica na svetovnem izboru učiteljev.
    Špela Kuralt 14. 5. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vzgoja in izobraževanje

    Dogovoriti se moramo, kaj od šole sploh hočemo

    Na simpoziju o vzgoji in izobraževanju je stroka opozorila na izgubljene priložnosti za resne in predvsem premišljene spremembe v šolskem sistemu.
    Špela Kuralt 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Global Schools Prize

    Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje med 50 najboljšimi šolami na svetu

    Na izbor Global Schools Prize je med več kot 3000 prijavljenimi šolami trboveljska šola navdušila z izjemnim delom na področju umetne inteligence.
    Špela Kuralt 30. 4. 2026 | 13:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Tehnologije v strojništvo privabijo več mladih, a še premalo

    Zanimanje za poklic CNC-operaterja vzbujajo tehnologije in računalniško vodeni obdelovalni stroji, potrebe po tem deficitarnem poklicu so vse večje.
    Milka Bizovičar 10. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Čas pošasti: kako Janšev zadnji veliki met ruši socialno državo

    Povsem nasprotno od resnice je, da je bil v ponedeljek sprejet zakon, »ki razbremenjuje vse« in bo »koristil vsem«.
    Janez Markeš 16. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Velenje

    Pirc Musarjeva in Janša med harmonikarji: Dokaz, da znamo stopiti skupaj

    V Velenju je Golico zaigralo 4066 harmonikarjev, svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, a bodo poskusili znova.
    17. 5. 2026 | 17:28
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Turistifikacija

    Domačini bežijo pred množicami: prepovedali dotikanje gejš, omejili križarke

    Lansko leto je po ocenah po svetu potovalo 1,5 milijarde ljudi, do leta 2030 naj bi se njihovo število povečalo na 1,8 milijarde.
    Gorazd Utenkar 17. 5. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Slovenska pevka, ki je umorila babico, snema pesmi in piše knjige

    Maja Tripar je za zapahi napisala knjigo Zvezda črne kronike. Sorodnikom žrtve jo je uspelo umakniti iz prodaje.
    Moni Černe 18. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
    Vredno branja

    Kdo bo jutri odločal o podatkih vašega podjetja?

    Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Odseki, kjer motoristi najpogosteje izgubijo nadzor

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Online študij ni več druga izbira – je odgovor na realnost zaposlenih

    Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
    Promo Delo 18. 5. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

    Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
    18. 5. 2026 | 08:28
    Preberite več

    Več iz teme

    vpis v srednje šolepoklicno in strokovno izobraževanjepoklicikarieraDPZ 2026

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Evropsko prvenstvo na Pogačarjevem najljubšem klancu

    Možjanca bo ključni del trase oktobrske preizkušnje, ki se bo začela v Ljubljani in končala v Šenčurju.
    Miha Hočevar 18. 5. 2026 | 12:09
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ozka grla povečujejo vrednost podjetij

    Borzna analiza: Infrastruktura ni popolna brez spominskih modulov.
    18. 5. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako so gradbeni odpadki zapora v Dobrunjah končali na parceli župana Dobrepolja

    Župan pravi, da za odlaganje ni vedel in zanj ni dal dovoljenja. Odpadke je tja namesto v predelovalni center peljal prevoznik, ki trdi, da je parcela njegova.
    18. 5. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga Evropa

    Villa boljša na stavnicah, Freiburg išče čudež v Istanbulu

    V finalu EL se bosta pomerila nemški Freiburg, ki bo lovil svojo prvo lovoriko v evropskih tekmovanjih, in Aston Villa s serijskim zmagovalcem Unaiem Emeryjem.
    18. 5. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Alex Marquez s počenim vretencem in zlomljeno ključnico (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 18. 5. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako so gradbeni odpadki zapora v Dobrunjah končali na parceli župana Dobrepolja

    Župan pravi, da za odlaganje ni vedel in zanj ni dal dovoljenja. Odpadke je tja namesto v predelovalni center peljal prevoznik, ki trdi, da je parcela njegova.
    18. 5. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga Evropa

    Villa boljša na stavnicah, Freiburg išče čudež v Istanbulu

    V finalu EL se bosta pomerila nemški Freiburg, ki bo lovil svojo prvo lovoriko v evropskih tekmovanjih, in Aston Villa s serijskim zmagovalcem Unaiem Emeryjem.
    18. 5. 2026 | 11:29
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Vredno branja

    Alex Marquez s počenim vretencem in zlomljeno ključnico (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si.
    Dejan Mijović 18. 5. 2026 | 11:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Novost v slovenski energetiki

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Ko diagnoza vodi do napačne odločitve

    Osteoporoza, parodontoza ali pomanjkanje čeljustne kosti ne pomenijo nujno, da zobni vsadki niso mogoči. Sodobna implantologija danes odpira širše možnosti.
    15. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So ledeni možje mit ali resnica?

    So ledeni možje mit ali realnost, ki vrtičkarjem vsako leto malo prekriža načrte? Preverite, zakaj jih vrtičkarji še vedno upoštevajo pri sajenju vrtnin v maju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo