Duol: Očeta na vrhu zamenjal sin, podjetje v preboj z napihljivimi hangarji

Duol je eno bolj prepoznavnih manjših slovenskih podjetij. Nišni proizvajalec napihljivih objektov je prisoten po celem svetu. Družinsko podjetje je Delova podjetniška zvezda postalo leta 2024. Od takrat je podjetje doživelo rekordno poslovno leto, izdelalo je napihljiv hangar, sprememba pa se je zgodila tudi na čelu družbe – oče Dušan Olaj je posel predal sinu Anžeju Olaju.

Podjetje Duol vodi Anžej Olaj, a tudi oče ostaja vpet v posel, postal je prokurist. »On dela tisto, kar ga veseli. Ne ukvarja se več toliko z vodenjem, ampak zdaj prodaja napihljivi hangar, naš novi produkt,« pravi Anžej Olaj. »Še vedno pa je prisoten zame, če potrebujem njegov nasvet, da lažje sprejmem odločitev.«

Podjetje postavlja napihljive objekte na športna igrišča, denimo pokrita nogometna in teniška igrišča, pa tudi za industrijo in skladišča ter za kmetijstvo. Kot nišni ponudnik storitev so znani po tem, da so prisotni po vsem svetu, od polarnega kroga do vroče puščave, ozirajo pa se tudi v vesolje. Pri tem jim pomaga vlaganja v energetsko učinkovitost in samozadostnost njihovih objektov.

Duol je leta 2017, ko je Delo prvič podelilo naslov Delove podjetniške zvezde, ustvaril 7,1 milijona evrov prihodkov, lani 15,7 milijona evrov. To je največ doslej, razlog rekorda pa je tudi, da se je del projektov iz leta 2024, ko so ustvarili 8,8 milijona evrov prihodkov, prenesel v leto 2025.

»Odkar smo postali Delova podjetniška zvezda, se razen tega, da rastemo in zaposlujemo še naprej ter da razvijamo nove produkte, v Duolu ni veliko spremenilo. Več se je spremenilo okoli Duola,« pojasnjuje Anžej Olaj. Na Bližnjem vzhodu so se jim zaradi vojne v Iranu nekateri projekti zamaknili, zdaj pa znova tečejo normalno. Na spreminjajoče se razmere se prilagajajo z iskanjem novih trgov. Tako geografskih, saj pogledujejo, denimo, v Južno Azijo, Oceanijo in Južno Ameriko, kot tudi produktnih.

Tako, denimo, na nov segment kupcev ciljajo z napihljivim hangarjem za letala, katerega priložnosti za prodajo so tako v segmentu obrambe in varnosti kot civilne zaščite, pa tudi pri, denimo, letališčih, v logistiki in težki industriji. Prednost napihljivega hangarja je, da ga je mogoče hitro postaviti, premakniti, razširiti in ga nadzorovati na daljavo, z minimalno logistiko. Deluje v vseh podnebjih in na različnih podlagah, enote je mogoče povezati v večjo površino, ovoji objekta pa so zamenljivi, denimo omogočajo kamuflažo. Hangar je primer dvojne rabe, torej uporabe tako za obrambne kot civilne namene.