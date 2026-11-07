Glasujte za svoje nominirance za letošnje Delove podjetniške zvezde

Kdo ustvarja konkurenčno gospodarstvo prihodnosti in katera podjetja postavljajo merila poslovne odličnosti? Odgovore bo ponudila jubilejna, že deseta podelitev prestižnih kipcev v okviru projekta Delove podjetniške zvezde, ki poteka v organizaciji medijske hiše Delo in Delovega poslovnega centra (DPC). Gala prireditev bo 19. novembra na Brdu pri Kranju.

V preteklem desetletju so naziv Delova podjetniška zvezda prejela podjetja, ki uspešno nastopajo na globalnih trgih, obenem pa s svojo rastjo, inovativnostjo, finančno stabilnostjo in razvojno usmerjenostjo postavljajo visoke standarde podjetništva.

Že tretje leto pa pozornost namenjamo ne samo malim in srednjim podjetjem (MSP), ampak tudi velikim. Na prireditvi bomo predstavili pet nominirancev v kategoriji MSP ter tri v kategoriji velikih podjetij. Zmagovalca v vsaki od kategorij bo izbrala strokovna komisija, ki ji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, v njej pa so še redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Marko Jaklič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Tine Novak, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments Marija Pregelj, predstavnika lanskih Delovih podjetniških zvezd v obeh kategorijah, direktor podjetja NGEN Roman Bernard in direktor Unichema Aleš Mesec, ter predstavniki uredništva.

Glasujte za zgodbe podjetij, ki so vas najbolj pritegnila

Danes se začenja še glasovanje bralcev Dela in obiskovalcev spletne strani delo.si. Svoj glas lahko oddate s klikom na to povezavo, do vključno 12. novembra. Zmagovalca med podjetji po izboru bralcev v vsaki izmed kategorij bosta prav tako prejela zvezdni kipec.

Članki o nominiranih podjetjih so po abecednem vrstnem redu zbrani spodaj, v okvirčku. Do njih lahko dostopate s klikom na posamezno podjetje ali pa prek spletne strani https://www.delo.si/delov-poslovni-center/podjetniske-zvezde.

Nominirana podjetja smo izbrali na podlagi podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Za lažjo izbiro smo pripravili kratke predstavitve nominirancev po abecednem vrstnem redu.

Nominirana mala in srednja podjetja po abecednem vrstnem redu: BETTER BIOSISTEMIKA DAT-CON MEBOR SENSUM

Nominirana velika podjetja po abecednem vrstnem redu: EKIPA2 NEKTAR NATURA PERUTNINA PTUJ

Dosedanje Delove podjetniške zvezde

Naši bralci ste lani za svoje zvezde v kategoriji velikih podjetij izbrali podjetje Ledinek Engineering, v letu 2024 pa Intersocks. Med MSP pa ste bralci leta 2025 za svojo zvezdo izbrali Bird Buddy Studio, leta 2024 Skitti, leta 2023 Roto, leta 2022 Kronoterm, leta 2021 Adria Dom, leta 2020 Marles hiše Maribor, leta 2019 Inea, leta 2018 Vasco in leta 2017 podjetje I. H. S..

In kdo so dosedanje Delove podjetniške zvezde po izboru strokovne komisije? Lani je v kategoriji velikih podjetij to postalo podjetje NGEN, leta 2024 pa Kolektor Etra. V kategoriji MSP je bilo lansko zmagovalno podjetje Unichem, Pred tem so zvezdnate kipce prejela naslednja podjetja: leta 2024 Duol iz Kamnika pod Krimom, leta 2023 RLS iz Komende, leta 2022 Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 XLAB iz Ljubljane, leta 2020 Metronik iz Ljubljane, leta 2019 Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 Polycom iz Škofje Loke in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.