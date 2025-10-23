  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Vsebina NGEN ni gradnja velikih baterijskih projektov, ampak upravljanje in trgovanje z električno energijo, in to bo tudi prinašalo dolgoročno stabilnost podjetju. FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel
    Marjana Kristan Fazarinc
    23. 10. 2025 | 06:00
    10:56
    Podjetje NGEN, ki ima sedež v Žirovnici, je ime že ob ustanovitvi leta 2018 zasnovalo kot kratico za next generation – naslednjo generacijo energetskih sistemskih rešitev. Njihovo poslanstvo, poudarja direktor Roman Bernard, je ustvarjanje možnosti za neomejeno integracijo decentraliziranih obnovljivih virov energije.

    Elektrika včasih ni bila problem in nam zaradi nje ni bilo treba nič skrbeti, danes pa imamo z umestitvijo decentraliziranih virov, lastnih sončnih elektrarn, vsak dan težave z omrežjem pa z omrežnino in cenami. »Zato je bila naša vizija, da poskrbimo tudi za majhne uporabnike. Naše poslanstvo ni samo ustvarjanje dobička, ampak tudi družbena odgovornost, saj energetika zadeva vsakega posameznega uporabnika.«

    Celotna družba se zelo spreminja, pravi sogovornik in dodaja, da se bodo poleg poslovnih modelov, načinov in navad spreminjali tudi veliki sistemski operaterji in velike elektrarne. Podjetja, ki so prej lahko imela velik vpliv, ga bodo izgubila; svet se spreminja tudi geopolitično, spremenil se je način vojskovanja, v ospredju sta dronska in kibernetska varnost. In ena ključnih stvari za družbo je tudi kibernetska varnost energetike. »Električni mrk, ki se je zgodil v Španiji, je zelo dober primer. Takšni se bodo v Evropi še dogajali, vzroki zanje pa bodo različni. Svoje izzive pa ima tudi decentralizacija energetike.«

    Pionirji z lastno programsko opremo

    Podjetje je poznano tudi po baterijskih hranilnikih ter dobavi in upravljanju električne energije. »NGEN bo na koncu za uporabnike en servis storitev in v to smer gremo oziroma kar drvimo. Klasičnih dobaviteljev elektrike, kot smo jih vajeni danes, verjetno ne bo. Uporabniki bomo iskali celovite storitve, seveda najboljše in najbolj konkurenčne.«

    Poslanstvo podjetja NGEN je ustvarjanje razmer za neomejeno integracijo decentraliziranih obnovljivih virov energije, poudarja direktor Roman Bernard. FOTO: Voranc Vogel
    Poslanstvo podjetja NGEN je ustvarjanje razmer za neomejeno integracijo decentraliziranih obnovljivih virov energije, poudarja direktor Roman Bernard. FOTO: Voranc Vogel

    In kaj prepriča stranke, da so njihovi produkti najboljši? NGEN je oral ledino že s prvo investicijo leta 2018, to je prvo baterijo na Jesenicah, ki so jo vključili v primarni energetski sistem in začeli po normalnih tržnih pogojih ponujati storitve. »Ustvarjali smo nekaj novega, zraven smo razvijali lastno programsko opremo. In levji delež našega glavnega posla je prav programiranje lastne programske opreme. S tem načinom storitev na trgu smo tudi pionirji v Evropi, naše kupce prepriča čas, saj glavna valuta v današnjem svetu ni toliko denar kakor čas. To nam daje prednost. Vsi, ki začnejo sodelovati z nami, kupujejo čas, saj imajo dve možnosti: ali bodo še enkrat sami prehodili pot razvoja, ki smo jo že mi v sedmih letih, ali pa bodo z nami hitreje našli rešitev in so za to tudi pripravljeni plačati. Treba pa je delati hitro prav zaradi pritiskov zelene tranzicije v Evropi do leta 2030.«

    Vsaka investicija zahteva povračilo in tukaj NGEN ponuja rešitve, ob katerih se investitorji počutijo varne, poudarja direktor Roman Bernard. »To vedno primerjam z našim vrhunskim športnikom Tadejem Pogačarjem, za katerim stoji celotna ekipa – in ker je on najboljši, je za sabo potegnil celotno ekipo. Prav timsko delo prinaša strast in motivacijo in podobno je v podjetjih. Tudi mene motivira, ko vidiš, da to, kar si ustvaril, tudi daje dodano vrednost drugim. To je tudi moja vizija: kako graditi na ekipi in razvijati ideje.«

    Postavljanje podatkovnih centrov po Evropi

    P

    Glavni produkt NGEN je SG Connect, pametna povezava z omrežjem. Imajo svojo digitalno infrastrukturo in ne gostujejo nikjer, kupili so tudi svoj superračunalnik, saj tudi drugod velika podjetja za svoje sisteme postavljajo svojo infrastrukturo in podatkov ne shranjujejo več v oblakih. FOTO: Voranc Vogel
    Glavni produkt NGEN je SG Connect, pametna povezava z omrežjem. Imajo svojo digitalno infrastrukturo in ne gostujejo nikjer, kupili so tudi svoj superračunalnik, saj tudi drugod velika podjetja za svoje sisteme postavljajo svojo infrastrukturo in podatkov ne shranjujejo več v oblakih. FOTO: Voranc Vogel
    odjetje je prisotno že v desetih evropskih državah. In kakšna je bila pot do sem? Evropska komisija je aprila 2018 dala jasen signal s sprejetjem uredbe, da so storitve, kot so naše, tržne storitve, kar pomeni, da so jih veliki elektroenergetski operaterji oziroma sistemi morali poiskati na trgu. »Šele takrat se nam je zdelo smiselno iti v to investicijo. Ob postavitvi ciljev smo zelo hitro začeli razmišljati še o drugih evropskih trgih. Ker je energetika zaprt sistem, tako na Poljskem že postavljamo svoj podatkovni center, pa tudi na Portugalskem, ki je s Španijo povezana že zaradi energetike. Sosednje države, Hrvaško in Avstrijo, pokrivamo po zaprtih sistemih iz Slovenije. Do konca leta bomo imeli štiri aktivne države: Poljsko, Hrvaško, Slovenijo in Avstrijo. Prihodnje leto pričakujemo, da bosta aktivna še Nemčija in Baltik, ki je tudi zelo dober trg. Potrebo vidimo tudi v baltiških državah, Litvi, Latviji in Estoniji, in prav tako v Romuniji,« je pojasnil sogovornik.

    In dodal, da imamo po Evropi povsod enake probleme, razlika med našim trgom in drugimi evropskimi državami pa je predvsem v regulativi in odprtosti. »V luči širitev pa zasledujemo države z boljšimi možnostmi – tako kot rastline, ki v boljših razmerah bolje rastejo. To je naš osnovni širitveni model.«

    Z vizijo dolgoročne stabilnosti podjetja

    Roman Bernard: Moja vizija je, kako graditi na ekipi in razvijati ideje. FOTO: Voranc Vogel
    Roman Bernard: Moja vizija je, kako graditi na ekipi in razvijati ideje. FOTO: Voranc Vogel
    Direktor NGEN je med drugim predstavil še nove projekte v Avstriji, kjer postavljajo velik hranilnik z 80 megavati (MW) moči oziroma z zmogljivostjo hranjenja 160 megavatnih ur (MWh) električne energije – gre za primarni baterijski sistem in še za integracije v državi za razpršene vire. V Nemčiji pa so lani uspešno končali projekt za Uniper, ki se zdaj širi še na drugo lokacijo. Fokus je tudi na Poljski. »Vsebina NGEN ni gradnja teh velikih projektov, ampak upravljanje in trgovanje z električno energijo, in to bo tudi prinašalo dolgoročno stabilnost podjetju.« Pri velikih sončnih elektrarnah so hranilniki ena od ključnih stvari, saj lahko, glede na velikost, oddajo energijo 24 ur na dan. Z njimi si lahko zagotovimo za več mesecev samopreskrbe, saj ostanejo v primarnem sistemu tudi ob morebitnih izpadih.

    »Decentralizirana proizvodnja oziroma hranilniki bodo bistveno vplivali tudi na ceno elektrike, in če bo vse normalno, bo ta zelo, zelo nizka. Slovenija je na dobri poti, da bo kmalu vodilna v Evropi po hranilnikih na prebivalca,« je napovedal direktor NGEN in dodal, da naj bi na trg najkasneje v dveh letih množično prišle tudi nove tehnologije, natrijeve baterije. Ker so negorljive in nevtralne, bi jih lahko kar vgradili v steno stanovanj.

    Na območju Taluma pa bodo dali v pogon slovenski največji hranilnik s 70 megavati moči in zmogljivostjo hranjenja 140 megavatnih ur električne energije. Tako bo v tem kontekstu v Talumu skupaj že 110 megavatov moči in več kot 220 megavatnih ur na enem mestu, zato bi lahko v primeru električnega mrka to infrastrukturo izkoristili, da bi se vzhodni del Slovenije hitreje postavil nazaj na mrežo.

    Superračunalnik in inženirji iz Tesle

    V luči širitev zasledujejo države z boljšimi možnostmi – tako kot rastline, ki v boljših razmerah bolje rastejo. FOTO: Voranc Vogel
    V luči širitev zasledujejo države z boljšimi možnostmi – tako kot rastline, ki v boljših razmerah bolje rastejo. FOTO: Voranc Vogel
    Glavni produkt NGEN je SG Connect, pametna povezava z omrežjem. Imajo svojo digitalno infrastrukturo in ne gostujejo nikjer, kupili so tudi svoj superračunalnik, saj tudi drugod velika podjetja za svoje sisteme postavljajo svojo infrastrukturo in podatkov ne shranjujejo več v oblakih. Direktor Bernard se tudi sam ukvarja z umetno inteligenco, ki že razbremenjuje menedžment. Projekt Dexter so integrirali v zaledne sisteme podjetja in že testno pošilja poročila o prodaji oziroma delu v podjetju.

    Podjetje hitro raste, v skupini jih je že 170, od tega 92 v Sloveniji, zato imajo tudi lasten sistem izobraževanja kadrov. »Imeli smo srečo, ker smo zelo dobro delali s Teslo in zato dobivamo strokovnjake iz tujine, ki so k nam prišli ne samo v službo, ampak res pomagat, saj imajo vizijo osebnega razvoja. Tako je pri nas glavni inženir, ki je osem let delal v Tesli.«

    Sicer pa imajo zaposlene inženirje, elektrotehnike, programerje, tudi s specialnimi znanji, med drugim za kibernetsko varnost. Ker pokrivajo zelo široko področje, je pri njih vedno zelo zaželen zelo sposoben strokovni kader.

    Vizija za prihodnost

    Levji delež posla v NGEN je programiranje lastne programske opreme. S tem načinom storitev na trgu so tudi pionirji v Evropi. FOTO: Voranc Vogel
    Levji delež posla v NGEN je programiranje lastne programske opreme. S tem načinom storitev na trgu so tudi pionirji v Evropi. FOTO: Voranc Vogel
    Podjetje NGEN, katerega lastniki so poleg Romana Bernarda še Damian Merlak in Boštjan Bandelj, je imelo lani 83 milijonov evrov prihodkov in 10,8 milijona evrov dobička, dodana vrednost na zaposlenega je znašala skoraj 400.000 evrov. Prvič so naredili tudi konsolidirano bilanco za skupino, kjer so prihodki znašali okoli 100 milijonov evrov. »Za letos pričakujemo še boljše rezultate. Mi se z lastnim kapitalom financiramo naprej in to nam daje zdravo jedro za naprej. Imamo tudi že ideje, kako pospešiti razvoj podjetja, saj je zdaj na trgu zadosti denarja za energetske rešitve. Usmeriti se moramo v koncept, kako integrirati podjetje na milijonske trge, da bomo ne samo v Sloveniji, ampak v vsej Evropi, postali eden od pomembnih igralcev na tem področju, kot smo to že pokazali v Avstriji.«

    Podjetje ima tudi park službenih električnih vozil. FOTO: Voranc Vogel
    Podjetje ima tudi park službenih električnih vozil. FOTO: Voranc Vogel
    Naša vizija je še slediti zastavljenim ciljem in doseči zavidljive rezultate. »Želim si, da holding, ki ima sedež v Sloveniji, tu tudi ostane; zakaj ne bi imeli enega dobrega energetskega podjetja tudi pri nas, zakaj bi moralo biti vedno v tujini? Tu se seveda vedno postavi vprašanje, koliko je država prijazna do kapitala in ali pusti, da se ta podjetja razvijajo naprej. Politika ima v rokah škarje in platno, orodje politika so besede, zato je vprašanje, kako cenijo podjetništvo. Kapital je pa plaha ptica.«

    Kot je poudaril Roman Bernard, je zanje največje priznanje, da vsi hočejo delati to, kar dela NGEN, saj to, da te kopirajo, pomeni, da delate prav. Nihče ni idealen, tako družbo kot celoto in podjetja pa ustvarjajo ljudje. »Tudi tako visoke dodane vrednosti in tako dobre rezultate ustvarjajo ljudje. Vse pa je plod naše iznajdljivosti.«

