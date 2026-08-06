  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Globalna tekma za talente se vse bolj zaostruje

    Pri kadrih tradicionalna središča izgubljajo prednost. Slovenija daje spodbuden signal na področju raziskovalnih kadrov.
    Države, ki znajo privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake, si ustvarjajo pomembno konkurenčno prednost. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Države, ki znajo privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake, si ustvarjajo pomembno konkurenčno prednost. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    6. 8. 2026 | 06:00
    8:10
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Mednarodna mobilnost visoko usposobljenih strokovnjakov se je lani močno zmanjšala. Se pa kljub temu zaostruje konkurenca za tiste, ki se še odločajo za selitev – zlasti za strokovnjake s področja umetne inteligence.

    To med drugim kaže nedavna raziskava družbe Boston Consulting Group (BCG) BCG Top Talent Tracker Q2 2026. Ta temelji na analizi podatkov o mobilnosti 221 milijonov visoko usposobljenih strokovnjakov v realnem času, med katere sodijo posamezniki z najmanj univerzitetno izobrazbo prve stopnje. Raziskava zajema več kot 200 destinacij in podatke do konca leta 2025.

    Prvič pa vključuje tudi novo kategorijo, in sicer raziskovalne talente, kamor sodijo posamezniki z znanstvenim doktoratom (PhD). Kot navajajo, so ti najbolj izobražen del mobilne delovne sile in pomemben kazalnik, ki kaže, v katerih državah se bosta v prihodnje najbolj koncentrirala znanstvena odličnost ter inovacijski potencial.

    image_alt
    Kako energetika lovi mlade talente

    Skoraj 12 odstotkov manj selitev

    Število čezmejnih selitev je upadlo s 3,7 milijona na 3,3 milijona, kar pomeni 11,6-odstotni padec oziroma približno 430.000 selitev manj kot leto prej. »Upad je bil najizrazitejši pri specialistih: pri STEM-kadrih je znašal 13 odstotkov, pri strokovnjakih za umetno inteligenco 12 odstotkov in pri raziskovalcih 19 odstotkov. Kljub splošnemu zmanjšanju mobilnosti se konkurenca za tiste, ki se še odločajo za selitev, zlasti za strokovnjake s področja umetne inteligence, zaostruje,« navajajo v raziskavi.

    »Številke skrivajo še pomembnejši trend, ki se dogaja v ozadju,« je povedal Johann Harnoss, partner in pridruženi direktor pri BCG ter soavtor raziskave. »ZDA kljub zaostreni priseljenski politiki še naprej krepijo svoj položaj pri privabljanju visoko usposobljenih strokovnjakov, STEM-kadrov in raziskovalcev. Pri talentih s področja umetne inteligence pa tega trenda ni opaziti. Ali gre zgolj za začasno izenačevanje razmerij ali za začetek strukturnega premika, bi lahko postalo eno ključnih vprašanj prihodnjega desetletja v globalni tekmi za tehnološko prevlado.«

    Prednost tradicionalnih središč se manjša

    Izraziti pa so premiki med posameznimi državami. »Kanada, ki je bila nekoč med tremi najprivlačnejšimi destinacijami za visoko usposobljene strokovnjake, je zdrsnila na sedmo mesto in utrpela največji enoletni padec deleža med vodilnimi destinacijami (–2,1 odstotne točke). Združeno kraljestvo je sicer ohranilo mesto med prvo trojico pri visoko usposobljenih strokovnjakih, talentih s področja umetne inteligence in raziskovalcih, vendar je izgubilo delež v vseh kategorijah talentov. Na drugi strani so Združeni arabski emirati privabili skoraj 194.000 visoko usposobljenih strokovnjakov, pridobili 0,8 odstotne točke deleža in se pri visoko usposobljenih strokovnjakih ter talentih s področja umetne inteligence hitro približujejo Združenemu kraljestvu.«

    image_alt
    Slovenka na globalnem vrhu družbe BCG

    V raziskavi navajajo še, da sta Francija in Španija dosegli rast v vseh kategorijah talentov, s čimer izstopata med številnimi evropskimi državami. Nemčija pa se je pri raziskovalnih talentih povzpela na tretje mesto, saj med strokovnjaki z doktoratom znanosti angleško govoreča središča izgubljajo delež v primerjavi s celinsko Evropo. Med večjimi destinacijami ima Savdska Arabija najvišje razmerje zadržanja talentov (2,6-kratnik), kar kaže na vse večjo uspešnost pri zadrževanju talentov, ki jih privabi. Po prilivu STEM-kadrov in talentov s področja umetne inteligence se je Indija uvrstila med prve tri države. Kot navajajo, so ti tokovi morda v veliki meri posledica vračanja Indijcev iz tujine, ne pa širše privlačnosti države za nove tuje talente.

    Regije z najmanjšim prilivom talentov

    Priliv visoko usposobljenih talentov se je v Srednji in Vzhodni Evropi lani zmanjšal za kar 28 odstotkov. To je več kot dvakrat toliko kot na svetovni ravni, kjer je padec znašal 11,6 odstotka. Zato je to ena izmed regij, ki jih je upad mobilnosti visoko usposobljenih strokovnjakov najbolj prizadel. Analiza BCG navaja, da se je število prihodov zmanjšalo s približno 80.000 leta 2024 na okoli 58.000 leta 2025.

    image_alt
    86 odstotkov podjetij ne pozna svojih zaposlenih

    In kakšne so razmere med posameznimi državami? Najodpornejša v regiji je bila Češka, kjer se je priliv visoko usposobljenih talentov zmanjšal za le osem odstotkov, pri raziskovalcih pa za 2,6 odstotka. Poleg tega je Češka edina država v regiji, ki je v vseh štirih kategorijah talentov zadržala več strokovnjakov, kot jih je izgubila. In kot še navaja raziskava BCG, je največji padec utrpela Romunija, saj se je priliv visoko usposobljenih strokovnjakov zmanjšal za 58 odstotkov, raziskovalcev pa celo za 61 odstotkov.

    Kaj pa Slovenija

    Slovenija izstopa pa pri zadrževanju raziskovalcev z doktoratom znanosti, pravi Melanie Seier Larsen, generalna direktorica in partnerica pri BCG. FOTO: BCG
    Slovenija izstopa pa pri zadrževanju raziskovalcev z doktoratom znanosti, pravi Melanie Seier Larsen, generalna direktorica in partnerica pri BCG. FOTO: BCG
    »Slovenija po absolutnem številu priseljenih talentov ostaja majhen trg, izstopa pa pri zadrževanju raziskovalcev z doktoratom znanosti. Razmerje zadržanja raziskovalnih talentov z doktoratom znaša 1,61, kar pomeni, da privabi več raziskovalcev, kot jih izgubi, ta rezultat pa je celo boljši od nemškega.«

    Ob tem Melanie Seier Larsen, generalna direktorica in partnerica pri BCG, pravi, da se, kot kažejo podatki, tekma za talente vse bolj zaostruje. »Države, ki znajo privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake, si ustvarjajo pomembno konkurenčno prednost. Čeprav sta Srednja in Vzhodna Evropa leta 2025 utrpeli nadpovprečen upad mobilnosti talentov, Slovenija daje spodbuden signal na področju raziskovalnih kadrov. To potrjuje, da lahko tudi manjše države z ustreznim raziskovalnim okoljem, mednarodno odprtostjo in dolgoročno strategijo uspešno konkurirajo za najbolj izobražene talente.«

    Do tehnološkega vodstva z odprtostjo za talente

    Kakšne pa so strateške posledice tekmovanja za talente? »Države, ki so najuspešnejše pri privabljanju talentov na posameznem tehnološkem področju, imajo 17-krat večjo verjetnost, da bodo vodilne tudi pri razvoju te tehnologije. Podobno velja za podjetja. Tista, ki na vodstvene položaje privabijo več mednarodnih talentov, v povprečju ustvarijo eno odstotno točko višjo letno donosnost za delničarje,« še kaže analiza BCG.

    image_alt
    Kdo so največji zaposlovalci v Sloveniji in kakšno dodano vrednost ustvarijo

    Obenem BCG za voditelje v javnem in zasebnem sektorju poudarja tri medsebojno povezane vzvode za uspešno konkuriranje v globalni tekmi za talente: nadgrajevanje znanja domače delovne sile, pospešeno uvajanje tehnologij in avtomatizacije ter prenovo priseljenske politike. Nobeden od teh ukrepov sam po sebi ni dovolj. Potreben je celovit pristop, ki ga BCG poimenuje »trojček za talente«.

    Christian Schwaerzler, generalni direktor in starejši partner pri BCG ter soavtor raziskave, poudarja, da podatki voditeljem pošiljajo jasno sporočilo: strategija upravljanja talentov ni kadrovsko vprašanje, temveč vprašanje konkurenčnosti. »Države in podjetja, ki bodo privabljanje ter zadrževanje globalnih talentov obravnavali kot eno svojih ključnih strateških prednostnih nalog, bodo najbolje pripravljeni na vodilno vlogo pri tehnologijah, ki bodo zaznamovale prihodnje desetletje.«

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Register dejanskih lastnikov

    Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

    Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
    Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    TOP300

    Kdo so največji zaposlovalci v Sloveniji in kakšno dodano vrednost ustvarijo

    Proizvajalec transformatorjev je dodano vrednost povečal za kar 47 odstotkov, tako da je dosegla 184 milijonov evrov.
    Karel Lipnik 18. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalna vodja

    Slovenka na globalnem vrhu družbe BCG

    Melanie Seier Larsen imenovana za globalno vodjo področja trajnih dobrin v Boston Consulting Group (BCG).
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To naj bi bil pravi razlog za umik zahtevka Anamarie Goltes v Kaliforniji

    Po naših informacijah so njeni odvetniki ocenili, da z zahtevkom ne bi uspeli oziroma da bi ga sodišče zaradi vprašanja pristojnosti zavrglo.
    Tanja Jaklič 4. 8. 2026 | 21:09
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Električna energija

    Za stabilizacijo omrežja so morali zagnati plinsko elektrarno

    Nekoč predraga elektrika je zdaj dobrodošla poleti, ko vsi vključijo klimatske naprave.
    4. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Katastrofalno dogajanje pri Neptunu

    Triton naj bi poskrbel za uničenje originalnega sistema lun pri Neptunu.
    Saša Senica 5. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vročica na ljubljanski borzi. Vsi bi kupili Luko Koper

    Kdor je leta 2013 v Luko Koper vložil 10.000 evrov, je za svojo pokojnino najbrž že poskrbel.
    Janez Tomažič 5. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Prednaročila sprejemajo še dva dni

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 07:58
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2026podjetjatekma za talenteraziskava BCG

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Človek, ki je bobnal s Frankiejem Yankovicem

    Mark Powers je igral s kraljem polke na ladji, ki je plula po Misisipiju.
    Zdenko Matoz 6. 8. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vremenska napoved

    Živo srebro bo še deveti dan zapored preseglo 35 stopinj

    Rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine ponoči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija.
    6. 8. 2026 | 06:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Krizno upravljanje: razumeti, napovedati in preprečiti katastrofe

    Evropski sistemi za spremljanje nesreč postajajo vse natančnejši. Evropa se segreva hitreje od globalnega povprečja.
    Nika Vistoropski 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Martinčki in druge kuščarice

    Urban Dajčman se ukvarja predvsem z ekologijo plazilcev, mehanističnim modeliranjem in vplivi podnebnih sprememb na medvrstne odnose.
    Saša Senica 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Kot ženska težavna, kot režiserka še težavnejša

    V Letnem kinu na Krasu cikel filmov priznanih režiserk. Režiserke se podpisujejo pod zgolj četrtino evropske celovečerne filmske produkcije.
    Pia Prezelj 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Krizno upravljanje: razumeti, napovedati in preprečiti katastrofe

    Evropski sistemi za spremljanje nesreč postajajo vse natančnejši. Evropa se segreva hitreje od globalnega povprečja.
    Nika Vistoropski 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Martinčki in druge kuščarice

    Urban Dajčman se ukvarja predvsem z ekologijo plazilcev, mehanističnim modeliranjem in vplivi podnebnih sprememb na medvrstne odnose.
    Saša Senica 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Kot ženska težavna, kot režiserka še težavnejša

    V Letnem kinu na Krasu cikel filmov priznanih režiserk. Režiserke se podpisujejo pod zgolj četrtino evropske celovečerne filmske produkcije.
    Pia Prezelj 6. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Ali vas spremljajo? »Zaenkrat forenzika še nismo klicali«

    Benjamin Lazar in Lucija Starc iz T-2 vsak s svojega področja kažeta, zakaj podjetja danes potrebujejo več kot le protivirusni program.
    5. 8. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo