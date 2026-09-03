  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Globalni trend so zdravi in okusni izdelki

    Ljubljanske mlekarne so zaupanje potrošnikov gradile sedem desetletij, saj so ustvarili blagovne znamke, s katerimi je odraščalo več generacij Slovencev.
    Slovenske znamke in tuji trgi so prihodnost Ljubljanskih mlekarn, poudarja direktorica Maja Zdeličan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Slovenske znamke in tuji trgi so prihodnost Ljubljanskih mlekarn, poudarja direktorica Maja Zdeličan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    3. 9. 2026 | 05:00
    13:49
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Sodelovanje s slovenskimi dobavitelji mleka, nenehno vlaganje v razvoj in zaupanje potrošnikov so bili v 70. letih ključni dejavniki, da so Ljubljanske mlekarne ohranile osrednjo vlogo v slovenski živilski industriji. Pomembno se jim zdi še, da vsako leto okoli sedem milijonov evrov vlagajo tako v proizvodne linije kot tudi v modernizacijo procesov, je v intervjuju poudarila Maja Zdeličan, direktorica Ljubljanskih mlekarn.

    Sogovornica, ki je ta položaj prevzela septembra lani, ima 15-letne izkušnje v mlekarski panogi. Znotraj skupine Lactalis je najprej zasedala vodstvene funkcije na Hrvaškem, potem pa še v regiji. Nazadnje je bila direktorica kontrolinga za Lactalis Jugovzhodna Evropa.

    Ljubljanske mlekarne praznujejo 70 let delovanja. Kaj je bilo odločilno, da je podjetje ohranilo stabilnost in osrednjo vlogo v slovenski živilski industriji?

    Po moji oceni je to kombinacija treh dejavnikov. Prvi je sodelovanje s slovenskimi dobavitelji, drugi je nenehno vlaganje v razvoj, tretji pa zaupanje potrošnikov.

    Direktorica Ljubljanskih mlekarn Maja Zdeličan pravi, da vlagajo v proizvodne linije in modernizacijo procesov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Direktorica Ljubljanskih mlekarn Maja Zdeličan pravi, da vlagajo v proizvodne linije in modernizacijo procesov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    In če začnemo od začetka: smo ponosni odkupovalci izključno slovenskega mleka, sodelujemo z več kot 2100 kmetijami in to načrtujemo tudi v prihodnje. Poleg tega v razvoj vložimo približno sedem milijonov evrov na leto, in sicer za modernizacijo in napredek poslovanja.

    Tretji dejavnik, ki pa ni zato nič manj pomemben, je zaupanje potrošnikov. V teh sedmih desetletjih smo ustvarili blagovne znamke, s katerimi so odraščale generacije Slovencev. To je vsekakor naše najljubše alpsko mleko, pa blagovne znamke, kot so MU, Ego, President Jošt, naši sladoledi znamk Maxim, Planica, Lučka, ježek Tom. Ob visokem jubileju smo lansirali tudi slogan »Mlečno je srečno«, s katerim želimo dodatno poudariti vlogo Ljubljanskih mlekarn v zadnjih sedmih desetletjih Slovenije, kjer smo postali del slovenske vsakdanjosti s svojimi izdelki in nenehnim razvojem.

    Ponosni smo še, da je lanska raziskava Valicona pokazala, da smo tretje najbolj ugledno slovensko podjetje in hkrati najbolj ugledno živilsko podjetje v Sloveniji. Poleg tega smo lani prejeli še nagrado za odlično živilsko podjetje, ki jo podeljujeta Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij na Gospodarski zbornici Slovenije in časnik Finance.

    Poudarjate tudi pomembno vlogo podjetja pri prehranski varnosti in samopreskrbi. Kako se ta položaj izraža v vaši odgovornosti do rejcev in pri določanju odkupnih cen?

    Ker smo največji odkupovalec mleka v Sloveniji, imamo veliko odgovornost do vsakega izmed več kot 2100 rejcev. Dejstvo je, da z menjavo generacij proizvodnja mleka ni več tako privlačna in da se število mlečnih kmetij tako v Evropi kot v Sloveniji zmanjšuje. Po drugi strani pa se kmetije modernizirajo in povečujejo število glav živine, kar nam kaže tudi podatek, da se je v prvih petih mesecih letos volumska proizvodnja surovega mleka povečala za šest odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani.

    Kot največji odkupovalec smo do rejcev odgovorni, vendar moram poudariti, da bi morala biti za to odgovorna tako država kot celotna dobavna veriga. Kot mlekarna se bomo vsekakor trudili opraviti svoj del, vendar mora podpora priti tudi od države in preostalih deležnikov dobavne verige.

    V približno 50 držav izvozimo 50 odstotkov proizvodov. Največji potencial za rast pa je pri izdelkih z dodano vrednostjo.

    Glede odkupnih cen mleka si prizadevamo določiti ceno, ki je po eni strani vzdržna za proizvajalce, po drugi strani pa konkurenčna. V Ljubljanskih mlekarnah namreč izvozimo več kot 50 odstotkov celotnega proizvedenega asortimana, in če želimo imeti možnost za tako velik izvoz, moramo ostati konkurenčni.

    Kje pa so po vaši oceni največje ranljivosti slovenske mlečne verige?

    Tako kot po vsej Evropi so to nihanja cene surovine. Na splošno imamo v Evropi primere, ko nastanejo velika nihanja v cenah borznih izdelkov, ki vplivajo na ceno mleka – to so sir, maslo in mleko v prahu. Tudi Slovenija je zelo odvisna od evropskih trendov, in ker izvaža surovo mleko, ima kot država presežek v proizvodnji mleka. Celo poletje pa tudi še zdaj, ko so evropska skladišča polna mleka v prahu, masla in sira, je odkupna cena padala po vsej Evropi in tudi v Sloveniji. Zato ne bi rekla, da je to morda posebnost Slovenije, a vsekakor močno vpliva tudi nanjo. Se pa cene že drugi mesec zapored dvigujejo.

    V Evropi so številne države, velike proizvajalke mleka, na primer Madžarska in Poljska, ki imajo privlačne odkupne cene mleka in nižje proizvodne stroške, zaradi česar veliko cenejše izdelke lahko ponujajo po vsej Evropi in tudi v Sloveniji. Zato se je tudi cena masla v trgovinah znižala. Prav tako so cene mleka in mlečnih izdelkov nekoliko nižje kot v prejšnjih obdobjih, morda sicer ne toliko, kolikor je padla odkupna cena mleka.

    Ne smemo pa pozabiti tudi na dejstvo, da se je v Sloveniji minimalna plača januarja letos zvišala za skoraj 16 odstotkov, in ker smo delovno intenzivna industrija, je rast stroškov za delovno silo močno vplivala na Ljubljanske mlekarne. Poleg tega se zaradi vojne v Iranu dvigajo cene energentov in embalažnih materialov, kar nam izjemno povečuje druge proizvodne stroške. Torej, cena mleka je pomemben dejavnik, vendar ni izključno edini.

    »Letos naše poslovanje poteka skladno s pričakovanji. Naša strategija in dolgoročna vizija je nadaljevanje rasti pri izdelkih z dodano vrednostjo in tu vidimo naš največji potencial,« pravi Maja Zdeličan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    »Letos naše poslovanje poteka skladno s pričakovanji. Naša strategija in dolgoročna vizija je nadaljevanje rasti pri izdelkih z dodano vrednostjo in tu vidimo naš največji potencial,« pravi Maja Zdeličan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Podjetje z več kot 630 zaposlenimi je lani ustvarilo 254 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 9,26 milijona evrov čistega dobička. Kako kaže poslovanje za letos?

    Letos naše poslovanje poteka skladno s pričakovanji. Naša strategija in dolgoročna vizija sta nadaljevanje rasti pri izdelkih z dodano vrednostjo in v tem vidimo naš največji potencial. Kot del skupine Lactalis imamo tudi zelo dober dostop do tujih trgov, kjer te izdelke lahko tudi tržimo.

    Imamo več kot 630 zaposlenih in 70 odstotkov najvišjega vodstva predstavljajo ženske. Pri tem sem zelo ponosna na to, pa to ni bil cilj sam po sebi. V Ljubljanskih mlekarnah verjamemo v enake možnosti in pomembno se nam zdi, da imajo vsi zaposleni, ne glede na spol, enako priložnost tako pri zaposlovanju kot pri napredovanju in učenju. Poleg tega smo zelo ponosni na veliko število zaposlenih, ki imajo pri nas dolg staž.

    Pomemben del vašega poslovanja predstavlja tudi izvoz, saj polovico proizvodnje izvozite v približno 50 držav. Na katerih trgih vidite največjo možnost rasti?

    V okoli 50 držav izvozimo 50 odstotkov proizvodov. Največji potenciali za rast pa so pri izdelkih z dodano vrednostjo, na primer skyr, islandska vrsta jogurta, ki smo ga ponudili tudi slovenskemu trgu pod blagovno znamko MU, za povezana podjetja pa ga proizvajamo pod blagovno znamko Siggi's in izvažamo predvsem v Francijo.

    Drugi pomemben izvozni izdelek je grška vrsta jogurta z zmanjšano vsebnostjo maščobe, ki ga izvažamo predvsem v Italijo in prodaja že nekaj let raste z dvomestno stopnjo, zato je takšna rast načrtovana tudi v prihodnje. To sta dve vrsti izdelkov z visoko vsebnostjo beljakovin in nizko vsebnostjo maščob, ki imata velik potencial za trgih Francije in Italije. Zdravi in okusni izdelki so namreč globalni trend, ki raste že več let, tudi v Sloveniji. Skyr MU, ki smo ga lansirali lani, vsak mesec dosega rekorde v prodaji.

    Smo ponosni odkupovalci izključno slovenskega mleka, sodelujemo z več kot 2100 kmetijami, in to načrtujemo tudi v prihodnje.

    V proizvodnjo povprečno vlagate okoli sedem milijonov evrov na leto. Kaj bodo napovedane naložbe v širitev proizvodnje prinesle glede zmogljivosti, produktivnosti in delovnih mest?

    Tako kot po vsej Evropi so največja težava tudi slovenske mlečne verige nihanja cene surovin, pravi Maja Zdeličan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Tako kot po vsej Evropi so največja težava tudi slovenske mlečne verige nihanja cene surovin, pravi Maja Zdeličan. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Lani lansirana proizvodna linija za jogurte, ki izdeluje tudi papirnate lončke, nam bo pomagala razširiti zmogljivosti v kategoriji jogurta skyr, ki je pri izvozu za nas najpomembnejša. Naslednje leto prihaja še dodatna linija s še večjo zmogljivostjo na področju jogurta. To je za nas strateško pomembno področje, na katerem se bomo širili.

    Pomembno nam je, da vlagamo tako v proizvodne linije kot tudi v modernizacijo procesov. Tako bomo nekatere postopke, ki so se prej opravljali ročno, delali avtomatsko. To ne pomeni zmanjšanja števila zaposlenih, saj se naša proizvodnja tako širi, da bomo imeli letos več zaposlenih, kot smo jih imeli lani. Letos se bo število zaposlenih zvišalo za okoli pet odstotkov v primerjavi z lani. Če pa nadaljujemo trend, ki smo ga začeli – to je globalno povečanje proizvodnje – bomo te zaposlene samo prerazporedili na druga delovna mesta.

    Kako članstvo v skupini Lactalis vpliva na samostojnost Ljubljanskih mlekarn ter na ohranjanje slovenskih blagovnih znamk, znanja in domače surovine?

    Ljubljanskim mlekarnam je članstvo v skupini Lactalis prineslo veliko dobrega, saj gre za največjo mlečno industrijo na svetu, kar pomeni, da ima zelo dobro znanje in prakse po vsem svetu. Leta 2013, ko so Ljubljanske mlekarne vstopile v skupino Lactalis, so se povečale možnosti za pridobivanje znanja, učenje, nove tehnologije in stalna vlaganja v proizvodnjo. In rekla bi, da je to odličen plus, ki je prišel s pridružitvijo tako veliki mlečni industriji. Hkrati pa je lokalna pripadnost ostala enako pomembna, če ne celo pomembnejša. Mleko se še naprej odkupuje izključno od slovenskih kmetov, prav tako so bile ohranjene lokalne blagovne znamke, pri čemer bomo vztrajali tudi v prihodnje.

    Ob jubileju ste z DOPPS začeli projekt za ohranjanje vrstno bogatih travišč. Kako boste merili njegove učinke in zagotovili, da ne bo ostal le simboličen pilotni projekt?

    DOPPS ima znanje, mi pa dostop do kmetov in zelenih površin – verjamemo, da bomo letošnji hektar »počesanih« (krtačenih) semen postopno povečevali. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je del programa družbene odgovornosti skupine Lactalis in dolgoročnega načrta Ljubljanskih mlekarn do leta 2030.

    V razvoj vložimo približno sedem milijonov evrov na leto, in sicer za modernizacijo in napredek poslovanja.

    Ga. Zdeličan, vodenje Ljubljanskih mlekarn ste prevzeli septembra lani. Na čem temelji vaš slog vodenja oziroma s katerim stebrom modela voditeljstva skupine Lactalis se najbolj poistovetite?

    Skupina Lactalis ima štiri modele vodenja: »Care, Share, Dare in Inspire«. Najbližji mi je »Dare«, torej, upati si narediti nekaj novega. Če govorimo o izdelkih: inovirati, se naučiti nekaj novega, narediti napako, a se potem iz te napake učiti.

    Vrednote skupine Lactalis pa so: ambicioznost, zavzetost in zavzetost na preprost način. Tu mi je najbližja zavzetost na preprost način, saj menim, da preprostost, predvsem v komunikaciji – neposredna, direktna, jasna in dvosmerna komunikacija – lahko naredita zelo veliko. Verjamem, da ekipe, v katerih je komunikacija odprta, na koncu dneva dosežejo veliko več.

    Kako bodo Ljubljanske mlekarne videti čez pet let? In kaj je po vaši oceni največje tveganje v poslovanju?

    Maja Zdeličan vidi Ljubljanske mlekarne čez pet let kot še bolj moderno, stabilnejše in še bolj inovativno podjetje, kot je danes. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Maja Zdeličan vidi Ljubljanske mlekarne čez pet let kot še bolj moderno, stabilnejše in še bolj inovativno podjetje, kot je danes. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Ljubljanske mlekarne vidim čez pet let kot še bolj moderno, stabilnejše in še bolj inovativno podjetje, kot je danes. In verjamem, da bomo z načrtovanimi vlaganji do tja tudi prišli. Obenem bomo ohranili blagovne znamke in odlično sodelovanje s kmeti. Še naprej se bomo osredotočali na izvoz, ker pri tem vidimo veliko možnosti za rast – torej v Franciji in Italiji kot velikih trgih ter v širitvi na nekatere nove trge.

    Kot največje tveganje pa vidim geopolitično nestabilnost, s katero smo se zdaj že naučili živeti in delati, vsekakor pa je to eden od nepredvidljivih dejavnikov, ki ga je treba upoštevati. Drugi dejavnik tveganja je zmanjšanje števila mlečnih kmetij, saj moramo mi in celotna dobavna veriga poskrbeti za enako količino mleka ali celo za rast. Za Slovenijo je zelo pomembno, da ostane samozadostna pri proizvodnji mleka.

    Poleg tega je pomembno ohraniti konkurenčnost naših zaposlenih in konkurenčnost industrije. Pri tem si želimo večje podpore tudi države glede prispevkov, ki se nenehno povečujejo. Slovenija je majhen trg, in če želimo ohraniti proizvodnjo velikih podjetij v Sloveniji, moramo ostati konkurenčni. To pa je težko, ker vse države okoli tekmujejo z nami.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Financiranje podjetij

    Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

    Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Poročila Evropske komisije kažejo nadaljnjo rast evropskih malih in srednjih podjetij ter poudarjajo izzive za podjetnice.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vodenje v podjetjih

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Milka Bizovičar 2. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Vredno branja

    Koroška v žalosti: v Kalabriji za starši umrla še desetletna deklica

    Občina Ravne na Koroškem je po smrti deklice razglasila tridnevno žalovanje, ki bo trajalo do vključno petka, 4. septembra.
    2. 9. 2026 | 11:54
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    11. etapa

    Brenan tretjič. Roglič ostaja drugi, Govekar med deseterico

    Ni presenetljivo, da je ekipa, ki je vodila skozi zadnji ovinek, zlahka dobila sprint.
    Miroslav Cvjetičanin 2. 9. 2026 | 15:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Hči prve dame

    Tudi hči Brigitte Macron ima 20 let mlajšega partnerja

    Tiphaine Auzière, hči Brigitte Macron in pastorka Emmanuela Macrona, je objavila fotografije s počitnic z novim partnerjem, 22-letnim Antoinom Lecomtom.
    1. 9. 2026 | 16:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Nepal in Tibet

    Kitajska v vojni proti govoricam o vzrokih za cunami

    Velesila si želi v tej katastrofi odigrati vlogo rešiteljice in hkrati zavrača odgovornost za nesrečo.
    Zorana Baković 2. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj bi naredili s prvimi 100 evri?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    3. 9. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nedeljska vožnja ali Tour de France?

    Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
    31. 8. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 1. 9. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je možna vrnitev k športu po artroskopskih posegih na kolenu

    Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 08:48
    Preberite več

    Več iz teme

    DPZ 2026intervjuMaja ZdeličanLjubljanske mlekarne

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Konec prestopnega roka

    Angleški klubi podrli rekord, zapravili so več kot štiri milijarde

    Največ je zapravil Manchester City, ki je za prestope odštel okoli petsto milijonov evrov, na drugem mestu je bil Chelsea.
    3. 9. 2026 | 08:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2026

    Veliko presenečenje, se Primož Roglič vrača v nekdanjo ekipo?

    Slovenski zvezdnik je moštvo zapustil po sezoni 2023, a sedaj bi bil lahko na poti nazaj. Pri rumenih čebelah je dosegel večino svojih odmevnih uspehov.
    Matic Rupnik 3. 9. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Na treningih z Viniciusom in Mbappejem je moral dviginiti svojo raven

    Devetnajstletni Yan Diomande se je po uspešnem svetovnem prvenstvu preselil iz Leipziga v madridski Real, kjer ga navdušuje raven Mbappeja in Viniciusa.
    3. 9. 2026 | 08:23
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Magpie, prvi evropski lunarni rover

    Rover bo proti Luni poletel leta 2029. Evropa je gradnjo zaupala japonskemu podjetju ispace.
    3. 9. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Matter: Blagor za naš vsakdanji trap

    Domača trap skupina z novim albumom Blagor stopa na nove zvočne poti.
    Zdenko Matoz 3. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Na treningih z Viniciusom in Mbappejem je moral dviginiti svojo raven

    Devetnajstletni Yan Diomande se je po uspešnem svetovnem prvenstvu preselil iz Leipziga v madridski Real, kjer ga navdušuje raven Mbappeja in Viniciusa.
    3. 9. 2026 | 08:23
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Magpie, prvi evropski lunarni rover

    Rover bo proti Luni poletel leta 2029. Evropa je gradnjo zaupala japonskemu podjetju ispace.
    3. 9. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Matter: Blagor za naš vsakdanji trap

    Domača trap skupina z novim albumom Blagor stopa na nove zvočne poti.
    Zdenko Matoz 3. 9. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

    Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
    31. 8. 2026 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Gorenjski slavček odpira novo sezono SNG Opera in balet Ljubljana

    V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

    Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

    S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
    Promo Delo 31. 8. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Znanje in praksa za kakovostno delo z ljudmi

    Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
    Promo Delo 28. 8. 2026 | 15:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo