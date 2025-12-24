  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Boštjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Leto 2025 so v podjetju Alpacem Cement najbolj zaznamovale intenzivne priprave na prilagajanje novim zakonodajnim zahtevam glede zmanjševanja emisij v zrak, pojasnjuje Dejan Bostjančič-Zwitter. FOTO: Rok Perič/Cimet Studio
    Leto 2025 so v podjetju Alpacem Cement najbolj zaznamovale intenzivne priprave na prilagajanje novim zakonodajnim zahtevam glede zmanjševanja emisij v zrak, pojasnjuje Dejan Bostjančič-Zwitter. FOTO: Rok Perič/Cimet Studio
    Milka Bizovičar
    24. 12. 2025 | 06:00
    11:15
    A+A-

    Za nami je strateško prelomno leto, bilo je v znamenju priprav na prilagajanje novim zakonodajnim zahtevam glede zmanjševanja emisij v zrak, leto 2025 povzema član uprave družbe Alpacem Cement Dejan Boštjančič-Zwitter. Ukrepe za zmanjševanje ogljičnega odtisa bodo še dodatno spodbudila nova evropska pravila trgovanja z emisijskimi kuponi, sogovornik pa poudarja, da bo pomembno sodelovanje celotne gradbene vrednostne verige, ki bo posegala po nizkoogljičnih cementih.

    Regionalne razlike so se v zadnjem desetletju povečale

    Junija objavljeno uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig ste v cementarni podprli z besedami, da zdaj veste, kaj se od vas pričakuje in kaj morate storiti, da boste izpolnjevali zakonodajo o emisijah. Katere korake ste naredili v zadnjega pol leta? Ste zadovoljni z napredkom?

    Vlada je junija letos sprejela ključne podzakonske akte na podlagi zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), ki je začel veljati spomladi leta 2024. Nova ureditev določa najstrožje okoljske standarde za cementno industrijo v Evropi, hkrati pa našemu podjetju omogoča izvedljivo pot do skladnosti z zakonodajo, ohranitev delovnih mest in občutno zmanjšanje emisij v zrak.

    Sprejeti podzakonski akti so bili ključni za pripravo ter potrditev naših strateških in investicijskih odločitev v prihodnosti. V zadnjem polletju smo izvedli poglobljene tehnične analize in strokovne preglede ter pridobili dve neodvisni mnenji priznanih strokovnjakov, ki sta potrdili, da najsodobnejše tehnologije, ki smo jih iskali po vsem svetu, cementarnam omogočajo doseganje večine novih, strožjih mejnih vrednosti emisij, ne pa vseh, zaradi česar smo zaprosili za pet izjem. Na podlagi tega smo letos spomladi začeli pripravljati projekt uvedbe tehnologije RTO-SCR v vrednosti približno 30 milijonov evrov ter hkrati sprožili postopke za pridobitev strožjega okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) in gradbenega dovoljenja, saj so ta nujna tudi za posodobitve cementarne. Z dosedanjim napredkom smo zadovoljni, ker imamo tehnično in dolgoročno vzdržno pot do skladnosti z najstrožjo okoljsko zakonodajo v EU.

    Spremembe lahko uspešno izvedemo v sodelovanju investitorjev, proizvajalcev gradbenega materiala, gradbincev, betonerjev in končnih kupcev. FOTO: Rok Perič/Cimet Studio
    Spremembe lahko uspešno izvedemo v sodelovanju investitorjev, proizvajalcev gradbenega materiala, gradbincev, betonerjev in končnih kupcev. FOTO: Rok Perič/Cimet Studio

    Kdaj ocenjujete, da boste lahko začeli graditi načrtovano napravo?

    Gradnjo bomo lahko začeli takoj po pravnomočnosti OVD in pridobitvi gradbenega dovoljenja. Pričakujemo, da bo to prihodnje leto. Upamo, da bomo pravnomočna dovoljenja dobili čim prej, takoj po tem pa bomo prešli v izvedbeno fazo posodobitve z oddajo naročila. Vedeti moramo, da so dobavni roki za tako specifično opremo zelo dolgi, poleg tega pa postavitev in zagon opreme na lokaciji zahtevata svoj čas. Zaradi sezonske dinamike v gradbeništvu smo omejeni še na pomlad, ko po zimskem remontu lahko priključimo novo opremo in jo uvedemo v obratovanje.

    Ali še vedno velja, da bo tehnologija, ki jo boste uvedli, prvič uporabljena v cementni industriji?

    Projekt RTO-SCR je najnaprednejša kombinacija tehnologij za čiščenje odpadnih plinov in bo v takšnem obsegu prvič uporabljena v cementni industriji v EU. Če bodo vsi postopki skladni z načrtom, računamo, da bo naprava začela poskusno obratovati okvirno v dveh letih po pridobitvi pravnomočnih dovoljenj. Z uvedbo tehnologije RTO-SCR bo Alpacem Cement postal ena najnaprednejših cementarn v Evropi na področju nadzora emisij.

    Dolgoročno razogljičenje ne bo izvedljivo brez tehnologij zajema CO2, kar pa je tudi priložnost za razvoj nove vrednostne verige – torej ni le grožnja, ampak tudi potencial za rast in inovacije.

    Kako ocenjujete iztekajoče se leto s strateškega vidika in z vidika poslovanja podjetja?

    Leto 2025 je bilo zelo dinamično in strateško prelomno. Najbolj so ga zaznamovale intenzivne priprave na prilagajanje novim zakonodajnim zahtevam glede zmanjševanja emisij v zrak. Ključno vlogo pri izvedbi investicije ima dialog z lokalno skupnostjo in nevladnimi organizacijami – prizadevamo si biti transparentni in proaktivni že med postopki, da vsebinske odločbe pozneje ne bi nikogar presenetile.

    Čeprav leto 2025 ni bilo infrastrukturno tako intenzivno kot rekordno leto 2024, vse kaže, da bomo načrtovane prihodke kot tudi poslovni rezultat presegli. To potrjuje odpornost našega poslovnega modela in je izjemen dosežek celotne ekipe, še posebno v razmerah povečanih regulatornih zahtev, negotovosti na trgu in intenzivnega prilagajanja poslovnih procesov. Naša sposobnost hitrega odzivanja na zakonodajne spremembe, nenehna optimizacija procesov ter premišljeno in dolgoročno strateško usmerjanje investicij dajejo trdno podlago za nadaljnjo rast in stabilnost podjetja. Ključni strateški cilj ostaja sistematično zniževanje ogljičnega odtisa.

    Na začetku novega leta bodo začela veljati nova evropska pravila na področju trgovanja z emisijskimi kuponi. Kaj pomenijo za vaše podjetje?

    Spremembe režima trgovanja z emisijami CO2 (EU-ETS), ki se nastajajo na ravni EU, prinašajo postopno zaostrovanje pogojev ter postopno ukinitev brezplačnega dodeljevanja emisijskih kuponov do leta 2034. Čeprav bodo zakonske določbe začele veljati 1. januarja 2026, podrobnosti še vedno niso znane, kar ustvarja dodatno negotovost in nepotreben pritisk na gradbeni sektor. To posledično zavira njegovo okrevanje kljub dejstvu, da ima enega največjih pozitivnih multiplikativnih učinkov na BDP.

    Kratkoročno te spremembe pomenijo izrazitejši stroškovni pritisk za energetsko intenzivne panoge, vključno s cementno industrijo. Strateško pa jasno kažejo, da konkurenčnost srednjeročno ne bo mogoča brez odločnega zmanjševanja emisij in nadaljnje preobrazbe portfelja cementov v nizkoogljične. Dolgoročno pa ocenjujemo, da razogljičenje ne bo izvedljivo brez tehnologij zajema CO2, kar pa je tudi priložnost za razvoj nove vrednostne verige – torej ni le grožnja, ampak tudi potencial za rast in inovacije. Zgled pri tem so nam lahko skandinavske države.

    Katere korake pa ste letos naredili za zmanjševanje ogljičnega odtisa vašega osnovnega izdelka?

    Dejan Bostjančič-Zwitter. FOTO: Rok Perič/Cimet Studio
    Dejan Bostjančič-Zwitter. FOTO: Rok Perič/Cimet Studio
    Letos smo razvili in trgu ponudili nov tip cementa z manjšim deležem klinkerja, ki omogoča tudi do 40-odstotno znižanje emisij CO2 v primerjavi s čistim portlandskim cementom. Takšne vrste cementa zagotavljajo večjo energetsko učinkovitost in precej nižji ogljični odtis. V prihodnje bomo nadaljevali razvoj in aktivno trženje nizkoogljičnih cementov, saj so kratkoročno najučinkovitejši in najhitrejši način za zmanjševanje ogljičnega odtisa naših produktov. S tem neposredno pripomoremo tudi k zmanjševanju ogljičnega odtisa grajenega okolja in k doseganju širših podnebnih ciljev.

    Alternativna goriva zdaj predstavljajo približno 60 odstotkov v strukturi goriv. Naš dolgoročni cilj pa je popolnoma opustiti fosilna goriva. Na področju elektro-energetske samopreskrbe smo zasnovali namestitev novih sončnih elektrarn na industrijskem kompleksu, kjer želimo s partnerjem postaviti za 16 MWp sončnih elektrarn in hkrati tudi za 16 MW moči baterijskih hranilnikov, ki bodo imeli približno 32 MWh kapacitete hranjenja električne energije. To bo pripomoglo k naši fleksibilnosti in zmanjšalo odvisnost od zunanjih virov energije ter razbremenilo elektroenergetsko omrežje.

    V logistiki in proizvodnji smo še optimizirali procese z uvajanjem digitalizacije in avtomatizacije, kar je pripomoglo k večji produktivnosti, zniževanju stroškov, večji varnosti ter fleksibilnosti v poslovanju, saj bi cement lahko odpremljali 24/7.

    Kratkoročno želimo izkoristiti prav vse možnosti, da z inovacijami znižamo ogljični odtis naših proizvodov, srednjeročno pa zaradi procesnih emisij, ki so nujne pri proizvodnji cementnega klinkerja, ne bo šlo brez naprednih tehnologij za zajem preostalega CO2.

    Vodje prihodnosti so agilni, prilagodljivi in človeško občutljivi

    Kako pa ste zadovoljni z razvojem infrastrukture in preostalih področij, ki so nujna za vzpostavitev tehnologije zajema CO2 in kako k razvoju na tem področju pripomorete vi?

    Razvoj infrastrukture za zajem, uporabo in skladiščenje CO2 v EU, pa tudi v Sloveniji, še ni na ravni, ki bi omogočala razogljičenje energetsko in ogljično intenzivnih panog. Sami aktivno sodelujemo v strokovnih razpravah ter opozarjamo na potrebo po jasnih zakonodajnih podlagah in ustreznih finančnih spodbudah. Pri tem se želimo zgledovati po skandinavskih državah, kjer so v razvoj tovrstnih projektov vključene tako država kot industrija in stroka, pri čemer skupaj prevzemajo del tveganj zagonskih projektov in s tem omogočajo hitrejši razvoj ter uvedbo tehnologij zajema CO2 v praksi. Če stopimo skupaj, bi Slovenija lahko postala prva država v EU, ki bi razogljičila svojo proizvodnjo cementa. To bi bil strateški razvojni projekt za celotno regijo.

    V prihodnjih letih bo ključno nenehno prilagajanje našega portfelja cementov ter osredotočenost na trajnostne prakse, še posebno v smislu postopnega ukinjanja brezplačnih kuponov CO2.

    Kateri bodo ključni izzivi za vaše podjetje v prihodnjem letu?

    Ključni izziv bo pridobitev pravnomočnega okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja, ki bosta omogočila začetek investicije v napredno tehnologijo RTO-SCR. Nadaljevali bomo naložbe v digitalizacijo, avtomatizacijo ter obnovljive vire električne energije, vključno z načrtovanimi sončnimi elektrarnami in baterijskimi hranilniki. Vse je podrejeno cilju manjših specifičnih porab v proizvodnji, s čimer postanemo učinkovitejši, konkurenčnejši in še bolj trajnostnostni.

    Tudi prihodnje leto bomo na trg lansirali nov tip cementa z nižjim deležem klinkerja. V prihodnjih letih bo ključno nenehno prilagajanje našega portfelja cementov ter osredotočenost na trajnostne prakse, še posebno v smislu postopnega ukinjanja brezplačnih CO2 kuponov.

    Takšne spremembe lahko uspešno izvedemo v sodelovanju z investitorji, proizvajalci gradbenega materiala, gradbinci, betonerji in končnimi kupci. Od povezanosti celotne gradbene vrednostne verige je torej odvisno, ali bomo znali izkoristiti priložnost za domače proizvajalce in gradbince ter ustvariti konkurenčne prednosti pred tujimi ponudniki, ki vstopajo na naše trge. Pričakujemo povečano povpraševanje po do okolja prijaznih materialih, kar bo odprlo nove tržne priložnosti za naše nizkoogljične cemente. Želimo se pozicionirati kot vodilni ponudnik trajnostnih gradbenih rešitev v širši regiji.

    Dejan Boštjančič-Zwitter, Alpacem Cement

