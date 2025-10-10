Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

Zakaj danes ni dovolj, da denar le »počiva«? Obrestne mere na bankah pogosto ne premagajo inflacije. To pomeni, da prihranki, ki jih skrbno nalagamo za prihodnost, izgubljajo vrednost. Vzajemni skladi so alternativa, ki omogoča dolgoročno rast ob sprejemljivem tveganju.

Cene hrane, energentov in vseh storitev se stalno zvišujejo, vaši prihranki na bančnem računu pa pogosto mirujejo, še huje, izgubljajo svojo vrednost. Čeprav imamo Slovenci močno kulturo varčevanja, je ta pogosto povezana z občutkom varnosti, ki ga daje bančni depozit ali denar »na računu«. Resničnost je takšna, da ob nizkih obrestnih merah in vztrajni inflaciji takšno varčevanje ne ohranja vrednosti, temveč jo z leti zmanjšuje.

Po podatkih Banke Slovenije imamo gospodinjstva svoje prihranke v višini 30 milijard evrov še vedno v obliki gotovine ali bančnih vlog. A zaradi inflacije, ki je v zadnjih desetih letih v povprečju znašala več kot 2,5 odstotka letno, danes za 10.000 evrov dobimo bistveno manj kot pred desetletjem. Če ta denar pustimo pri miru, izgublja kupno moč oziroma realno zmožnost, kaj zanj lahko kupimo.

Kaj torej storiti? Ena od rešitev, ki postaja vse bolj zanimiva tudi med slovenskimi varčevalci, so vzajemni skladi. Gre za preizkušen finančni instrument, ki omogoča dolgoročno plemenitenje prihrankov, hkrati pa ohranja dostopnost sredstev in prilagodljivost. V primerjavi z depozitom je naložba v sklad razpršena, kar pomeni, da se ne zanašamo na uspešnost enega podjetja ali države, temveč vlagamo v širši portfelj, ki ga upravljajo finančni strokovnjaki.

Vzajemni skladi so alternativa za dolgoročno plemenitenje prihrankov. FOTO: Depositphotos

Varčevanje ali investiranje? Likvidna rezerva naj bo računu, presežek naj se plemeniti Besedi varčevanje in investiranje imata različne pomene. Varčevanje pomeni dati del prihodka na stran, po navadi na bančni račun ali depozit, kjer je tveganje izgube nizko. Investiranje pa pomeni, da del prihrankov usmerimo v finančne instrumente, kot so delnice, obveznice ali vzajemni skladi, z namenom, da sredstva sčasoma rastejo. Pri varčevanju je glavna prednost dostopnost, vendar so donosi nizki ali sploh ne pokrivajo inflacije. Investiranje pa prinaša možnost višjih donosov, ker del sredstev deluje na finančnih trgih, vendar moramo pri tem prevzeti tveganje, saj se vrednost naložb v določenih obdobjih lahko tudi zmanjša. Vlaganje v vzajemne sklade je oblika investiranja, ki združuje prednost strokovnega upravljanja in razpršenosti naložb. Pomembno je tudi razumeti svoj časovni horizont in likvidnostne potrebe. Če boste prihranke potrebovali že čez nekaj let, je varčevanje morda bolj primerno, za srednje- in dolgoročne cilje pa je investiranje v vzajemne sklade pogosto bolj učinkovita pot do rasti kapitala.

Oktober: idealen čas za začetek vlaganja – do konca meseca brez vstopnih stroškov v vzajemne sklade

Varčevanje v skladih je primerno za različne cilje: pokojnina, šolanje otrok, večji nakupi in ohranjanje vrednosti prihrankov. FOTO: Depositphotos

Vzajemni skladi so lahko smiselna izbira za vse, ki razmišljajo dolgoročno in si želijo zagotoviti boljšo pokojnino, denar za šolanje otrok ali nakup nepremičnine. To jesen je varčevanje v skladih še posebej ugodno. Ves oktober lahko pri Generali Investments vplačate v vzajemne sklade brez vstopnih stroškov, kar je izjemna priložnost za začetek ali razširitev vaše naložbene poti.

Vzajemni skladi vlagateljem odpirajo vrata do svetovnih trgov, z razpršitvijo in profesionalnim upravljanjem zmanjšujejo tveganje posamezne naložbe ter ohranjajo fleksibilnost dvigov. Pri tem izstopa Generali Krovni sklad, ki ga sestavlja 15 podskladov – od bolj stabilnih obvezniških in mešanih do izrazito rastoče naravnanih delniških –, kar olajša oblikovanje osebne naložbene kombinacije in prilagajanje ciljem ter profilu tveganja.

Ključna prednost za vlagatelja je tudi možnost prenosov med podskladi znotraj krovnega sklada brez stroška prehoda, kar omogoča prilagajanje življenjskim spremembam in tržnim razmeram, pri čemer se ob prehodih znotraj krovnega sklada praviloma odloži obdavčitev kapitalskega dobička do izplačila na osebni račun.

Skladi so regulirani in nadzorovani finančni produkti, zato se od vlagatelja pričakuje razumevanje tveganj in časovnega horizonta. Kazalnik tveganja pri posameznih podskladih (npr. pri delniških) lahko kaže srednjo stopnjo nihanja, kar je skladno z njihovim dolgoročnim ciljem rasti.

Ob aktualni oktobrski akciji brez vstopnih stroškov je vstopna točka še bolj prijazna, zato je smiselno izkoristiti priložnost in začeti postopno, z zneskom, ki je za vas udoben, ter portfelj graditi znotraj ene krovne platforme.

Z vzajemnimi skladi do razpršenih svetovnih naložb

Skladi vlagajo v različne regije in sektorje, zato razpršijo naložbe in zmanjšajo odvisnost od posamezne delnice ali trga. FOTO: Depositphotos

Zakaj so vzajemni skladi v praksi tako privlačni? Omogočajo razpršitev naložb v številna podjetja, panoge in regije, kar zmanjšuje odvisnost od posamezne delnice ali trga. Upravljajo jih strokovne ekipe, ki spremljajo kapitalske trge in prilagajajo portfelje, zato se vam ni treba ukvarjati z izborom posameznih vrednostnih papirjev. Vlaganje lahko začnete postopoma, z mesečnimi vplačili, ali z enkratnimi zneski in znesek prilagodite svojim ciljem. Sredstva niso časovno vezana, zato ostajajo dostopna, ko jih potrebujete, hkrati pa imate v okviru krovnega sklada možnost prehoda med podskladi, kar olajša prilagajanje življenjskim spremembam in vašemu odnosu do tveganja. Vse to pomaga ohranjati in dolgoročno plemenititi prihranke.

Letos je oktober še posebej zanimiv, saj Generali Investments omogoča vplačila v vzajemne sklade brez vstopnih stroškov. Akcija velja za enkratna vplačila, ki prispejo na račune podskladov od 30. 9. do vključno 30. 10. 2025, kar pomeni, da ob vstopu prihranite strošek, ki je sicer predviden v prospektu. To je dobra začetna prednost, še posebej če razmišljate o prvem koraku ali o povečanju obstoječega varčevalnega načrta. Poleg tega je na voljo brezplačen finančni posvet, kjer lahko z upraviteljem preletite cilje, časovni horizont in sprejemljivo tveganje ter izberete primeren podsklad ali kombinacijo podskladov v okviru Generali Krovnega sklada.

Praktično to pomeni, da lahko izkoristite razpršenost in strokovno upravljanje že danes. Če želite začeti z manjšimi zneski, je smiselno vključiti redna mesečna vplačila in vpeljati navado. S tem si odprete pot do dolgoročnega cilja, obenem pa ohranite fleksibilnost, da naložbo po potrebi prilagodite ali sredstva dvignete.

Vzajemni skladi so regulirani; sredstva upravlja izkušena ekipa, ki spremlja trge in prilagaja portfelje. FOTO: Depositphotos

Informativni izračun

Inflacija vpliva na dejansko vrednost denarja v določenem časovnem obdobju, kar pomeni, da zmanjšuje kupno moč.

Zgornji graf prikazuje, kaj se zgodi v desetih letih z 10.000 evri v »nogavici« ali v Generali Prvem izboru, skladu delniških ETF skladov – ob predpostavki, da je bila inflacija v prikazanem desetletnem obdobju 30,1 % oz. 2,66 % povprečno letno, donosnost Generali Prvega izbora v desetletnem obdobju pa 109,6 % oziroma 7,76 % povprečno letno.

Kupna moč 10.000 evrov v »nogavici« se je po desetih letih znižala na 7.686 evrov, v Generali Prvem izboru pa je dosegla 16.109 evrov, inflaciji navkljub. Prikazane so nominalne in realne vrednosti sredstev.

Za informativni izračun donosnosti sklada Generali Prvi izbor uporabljeno desetletno obdobje od 2015 do 2024: 6,0 (2015), 9,7 (2016), 7,5 (2017), –7,2 (2018), 26,7 (2019), 5,0 (2020), 28,2 (2021), –15,2 (2022), 15,9 (2023) in 23,7 (2024).

