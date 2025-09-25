  • Delo d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Leja Brenkuš Porenta opisuje EuroSkills kot tridnevno preizkušnjo improvizacije in hitrega razmišljanja. V eni od nalog je morala v šopek vključiti lego kocke. FOTO: Tadej Bernik
    Galerija
    Leja Brenkuš Porenta opisuje EuroSkills kot tridnevno preizkušnjo improvizacije in hitrega razmišljanja. V eni od nalog je morala v šopek vključiti lego kocke. FOTO: Tadej Bernik
    Milka Bizovičar
    25. 9. 2025 | 06:00
    7:13
    A+A-

    Mlade strokovnjakinje in strokovnjaki iz Slovenije so na največjem evropskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EuroSkills ponovno dokazali, da se po odličnosti v poklicu lahko kosajo s kolegi iz Evrope. Štirinajst tekmovalk in tekmovalcev, ki so nastopili v 11 panogah, je domov prineslo eno bronasto medaljo ter štiri medalje za odličnost.

    Tretje mesto v zahtevni konkurenci je osvojil Domen Filipič s Šolskega centra Škofja Loka v panogi CNC-rezkanje, medalje za odličnost, ki dokazujejo visoko raven znanja in osvojitev več kot 70 odstotkov možnih točk, pa so prejeli Urban Krepel s Šolskega centra Velenje (razvoj spletnih strani), Nika Kohne s Srednje šole za oblikovanje (frizerstvo), ekipa panoge IKT v sestavi Matej Stipetić in Tim Thuma z Vegove Ljubljana ter Leja Brenkuš Porenta z Biotehniškega centra Naklo (cvetličarstvo).

    Slovenska delegacija v Herningu FOTO: Tadej Bernik
    Slovenska delegacija v Herningu FOTO: Tadej Bernik

    Tekmovanje, ki se ga je udeležilo skoraj 600 mladih med 16. in 25. letom starosti iz 33 držav, je bilo v danskem mestu Herning. V Sloveniji poteka projekt pod okriljem Centra RS za poklicno izobraževanje (CPI), ki izmenično vsaki dve leti organizira nacionalno tekmovanje SloveniaSkills.

    image_alt
    Domen Filipič gre na Dansko po zmago

    Tekmovalke in tekmovalci najprej nastopijo na državni ravni v svojih poklicih, najboljši pa se nato uvrstijo na evropsko tekmovanje EuroSKills. Projekt, ki ga podpira tudi evropska komisija, se v Sloveniji sofinancira iz sredstev programa NextGeneration EU ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Njegov namen so promocija poklicnih spretnosti, povečanje prepoznavnosti in ugleda poklicev, ki izhajajo iz poklicnega in strokovnega izobraževanja, ter spodbujanje odličnosti na teh področjih.

    Prvič jo je privabila velika izbira materialov

    O izkušnji smo se pogovarjali s Kranjčanko, bodočo diplomantko na višji strokovni šoli za hortikulturo v Naklem, ki ima pri 23 letih že kar nekaj let prakse v cvetličarstvu. Začela je z obvezno prakso v prvem letniku cvetličarstva na Biotehniškem centru Naklo, nadaljevala s počitniškim delom, v času sezone v cvetličarni itn.

    Na tekmovanju se je zelo dobro pokazalo, da se v cvetličarstvu prepletajo najrazličnejši poklici, naloge so zahtevale tudi vrtanje, vijačenje ... FOTO: Tadej Bernik
    Na tekmovanju se je zelo dobro pokazalo, da se v cvetličarstvu prepletajo najrazličnejši poklici, naloge so zahtevale tudi vrtanje, vijačenje ... FOTO: Tadej Bernik

    »Že devet let sem cvetličarka. Do zdaj sem se ukvarjala že z žalno in klasično floristiko, trenutno se najbolj posvečam poročni. Ta veja je ena najbolj preciznih v naši dejavnosti, ker štejejo detajli, drobno cvetje, in pri izdelavi takšnih aranžmajev moraš biti previden in natančen,« je predstavila in poudarila pomen prakse v svojem poklicu.

    Poleg želja strank, ki so lahko zelo natančne ali pa dajo precej proste roke, je za izdelek vedno pomemben tudi navdih, temelj pa je seveda občutek za estetiko.

     

    Medalja za odličnost FOTO: osebni arhiv
    Medalja za odličnost FOTO: osebni arhiv
    Njena zgodba s tekmovanjem SloveniaSkills se je začela že leta 2022, torej v prejšnjem ciklu tekmovanja. Z malo dvoma se je prijavila na predtekmovanje na pobudo Polone Teran, mentorice z Biotehniškega centra Naklo, kjer se šola. »Motiviralo me je, ko je povedala, da bo na voljo zelo veliko materiala, ki ga bom lahko uporabila, in rekli sva, da kot dijakinja tretjega letnika srednje šole nimam česa izgubiti. Na koncu sem kot novinka med izkušenimi mladimi cvetličarkami zasedla četrto mesto in se tako uvrstila na SloveniaSkills ter tam osvojila medaljo,« opisuje.

    Ni zmagala, tako da na evropsko tekmovanje ni mogla, ji je pa to vlilo veliko samozaupanja, spoznanje, da je v nečem dobra, jo je povleklo naprej. Tako se je lani udeležila tekmovanja SloveniaSkills, zmagala in dobila vstopnico za Herning.

    Kot v MasterChefu

    Šopek z lego kockami FOTO: Ferenc Kruzslicz
    Šopek z lego kockami FOTO: Ferenc Kruzslicz
    Izkušnjo na Danskem opisuje kot edinstveno, saj ima priložnost doživeti evropsko tekmovanje samo ena oseba iz vsake države na dve leti. Priznava, da je merila na medaljo, »če si kot tekmovalec ne zastaviš takšnega cilja, nima smisla, da se podaš v to«, razmišlja. A se je zavedala močne konkurence in je vendarle zadovoljna z nastopom, ponosna na medaljo za odličnost.

    Uspeh na tekmovanju je tudi rezultat trdega dela v enoletnem pripravljalnem obdobju po zmagi na nacionalnem tekmovanju. »Marsičemu se je bilo v tem času treba odreči, vse smo z ekipo usmerili v tekmovanje. Zelo veliko sta mi pomagala sodnika v cvetličarstvu, Ana Sotošek in Marjan Planinšek,« pravi.

    Tekmovanje na Danskem opisuje kot tridnevno preizkušnjo improvizacije in hitrega razmišljanja in ga primerja z MasterChefom, kjer tekmovalec lahko začne razmišljati o izdelku šele, ko dvigne škatlo, pod katero se skrivajo sestavine. Bili so pod časovnim pritiskom in ne glede na vse se je bilo treba osredotočiti na naloge, tudi če so med delom ves čas vedeli, da so jim pod prste gledale gruče obiskovalcev, ki so jih fotografirali, se poskušali pogovarjati z njimi ...

    Top izziv: poročni šopek iz volčjih kož

    Njen najljubši izziv je bila izdelava poročnega šopka na temo Vikingov. FOTO: Ferenc Kruzslicz
    Njen najljubši izziv je bila izdelava poročnega šopka na temo Vikingov. FOTO: Ferenc Kruzslicz
    Vsak dan so tekmovalci v cvetličarstvu imeli dva izziva, vsak pa je bil tematsko povezan z Dansko. Med drugim so morali v šopek vključiti lego kocke, na podlagi slike kompleksa stavb je bila naloga narediti nasad na tematiko danske infrastrukture, tema poročnega šopka so bili Vikingi, za izdelavo tega so morali uporabiti umetne volčje kože, na podlagi fotografije kralja in kraljice so morali aranžirati mizo za njuno večerjo, z vključitvijo treh metrskih desk, ki so predstavljale danske gozdove, pa so tekmovalci izdelali aranžma. Organizator je tekmovanje, ki je bilo v znamenju trajnosti, še dodatno začinil s tem, da so udeleženci dobili fiktivni denar, s katerim so morali kupovati material, s čimer so bili še dodatno omejeni.

    »Na tekmovanju se je zelo dobro pokazalo, da se v cvetličarstvu prepletajo najrazličnejši poklici, naloge so zahtevale tudi vrtanje, vijačenje itn.,« je bila nad njimi navdušena Leja Brenkuš Porenta.

    Izkušnja, pravi, ji je prinesla veliko novega znanja, z zanimanjem je opazovala tehnike, ki so jih uporabili sotekmovalci.

    »Misliš, da imaš veliko znanja, ampak ko vidiš, koliko različnih tehnik uporabljajo drugi, veš, da se lahko še veliko novega naučiš. Tega se veselim. Najpomembnejša pa so zame nova poznanstva. Neverjetno je videti toliko ljudi približno iste starosti, ki se ukvarjajo z istim poklicem kot jaz in s takšnim veseljem.

    To je res nekaj neprecenljivega,« je povedala in poudarila pomen nenehnega izobraževanja v poklicu, sploh v cvetličarstvu, kjer se trendi ves čas spreminjajo. Izkušnja, ki jo je imela priložnost doživeti, je nepozabna in življenjska, pravi, tako z vidika strokovne kot osebnostne rasti, in jo priporoča vsakomur, ki ima to priložnost.

    Euroskills 2025poklicno in strokovno izobraževanjeizbira poklicatekmovanjeLeja Brenkuš PorentaDelove podjetniške zvezde 2025

