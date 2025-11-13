Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Sodobno delovno okolje se hitro spreminja. Zaposleni danes ne iščejo več zgolj dobre plače, temveč tudi smisel, varnost in podporo pri svojem delu. Dobro počutje, zaupanje in občutek, da je posameznik vreden več kot le doseženi rezultati, postajajo ključni gradniki delovne kulture. Ljudje se danes namreč vse pogosteje sprašujejo, kaj jim delo v resnici prinaša, ne le finančno, ampak tudi osebnostno. V ospredje vse bolj prihaja vprašanje: ali mi ta zaposlitev omogoča dolgoročno kakovostno življenje?

Plača, ki je bila dolga leta najpomembnejši dejavnik in motivator pri izbiri delodajalca, danes ni več dovolj za dolgoročno zadovoljstvo zaposlenih. »Podjetja, ki v svoje kadrovske strategije vključujejo ugodnosti z visoko dodano vrednostjo, dosegajo večjo pripadnost, produktivnost in nižjo fluktuacijo zaposlenih,« pojasni Andrej Hribar, vodja prodaje za Slovenijo v Greco International.

Zdravje kot strateška prioriteta

Raziskave potrjujejo, da je dobro počutje zaposlenih neposredno povezano z njihovo učinkovitostjo. Po podatkih iz raziskave Oxford University Business School so srečni zaposleni v povprečju 12 % bolj produktivni v primerjavi z nezadovoljnimi kolegi. Med najbolj cenjenimi ugodnostmi izstopa dodatno zdravstveno zavarovanje, ki v letu 2025 postaja skoraj enakovredno plači. »Dodatno zdravstveno zavarovanje je med top 5 ugodnostmi, ki jih zaposleni v letu 2025 pričakujejo skoraj enako kot plačo, saj med ključne prednosti dodatnega zdravstvenega zavarovanja spadajo hitrejši dostop do specialističnih storitev, večja socialna varnost za člane družine in občutno manj stresa, kar pripomore tudi k zmanjšanju bolniških odsotnosti,« pove Hribar.

Pokojninska varnost – kaj prinaša prihodnost?

Vodja prodaje v podjetju Greco International poudarja, da ob trenutnih izzivih slovenskega pokojninskega sistema postaja dodatno pokojninsko zavarovanje standard. »Po podatkih Ministrstva za delo je v kolektivne sheme vključenih že 60 % zaposlenih, omogoča jih skoraj 9.500 delodajalcev,« pojasni.

Takšna ureditev prinaša koristi za obe strani. Zaposlenim omogoča občutek finančne varnosti, ki jo lahko pričakujejo po upokojitvi, saj vedo, da bodo lahko ohranili dostojno kakovost življenja tudi v tretjem življenjskem obdobju. Na drugi strani pa podjetjem omogoča koriščenje davčnih olajšav in spodbuja večjo lojalnost zaposlenih, saj cenijo delodajalca, ki razmišlja dolgoročno. Takšni ukrepi krepijo zaupanje in utrjujejo ugled podjetja na trgu dela.

Zagotovljena varnost tudi na poti

Tudi v vsakdanjem življenju se hitro lahko znajdemo v situacijah, ki jih nismo načrtovali – naj bo to poškodba pri športu, nezgoda na cesti ali bolezen na potovanju. Ko gre za varnost, si zaposleni želijo, da jih podjetje podpre tudi izven delovnega časa. To še dodatno gradi zaupanje in občutek pripadnosti. »Nezgode se zgodijo nepričakovano. Nezgodno zavarovanje in kritje za tujino (vključno z odgovornostjo na smučiščih) sta znak, da podjetje misli na vse – tudi na podrobnosti, ki zaposlenim prinašajo mir in varnost,« poudari Andrej Hribar.

Kakšne trende lahko pričakujemo v prihodnosti?

Raziskave kažejo, da bo tudi v prihodnosti največ poudarka namenjenega prilagodljivim oblikam dela, kot so hibridni model in dodatni prosti dnevi. Hribar pojasni, da bodo poleg tega zaposleni še naprej cenili tudi dostop do dodatnega zdravstvenega zavarovanja.

Vedno več podjetij pa zaposlenim ponuja tudi različne programe za krepitev dobrega počutja (wellbeing), ki zmanjšujejo stres in povečujejo zadovoljstvo. Pomembno vlogo bodo še naprej igrali dodatni pokojninski stebri, drugi in tretji, ki še posebej privlačijo mlajše generacije, ki razmišljajo dolgoročno in si želijo večje finančne stabilnosti v prihodnosti.

Primer dobre prakse: Greco International

Podjetje Greco International, vodilni upravljavec rizikov v Sloveniji, ki za podjetja ureja zavarovalne rešitve. Njihova posebnost je celostno upravljanje tveganj, ki omogoča oblikovanje prilagojenih ugodnostnih paketov za zaposlene.

»Z dolgoletnimi izkušnjami in poglobljenim razumevanjem trga podjetjem pomagamo zgraditi zaupanje, zadovoljstvo in pripadnost v svojih ekipah. Greco International sodeluje z več kot 9.000 delodajalci, ki prepoznavajo, da je skrb za človeka osnova trajnostnega razvoja,« pove Andrej Hribar, vodja prodaje za Slovenijo v podjetju Greco International, in dodaja, da motivacija zaposlenih danes presega plačo – zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost so ključni elementi sodobnega delovnega okolja. »Delodajalci, ki razumejo nove prioritete, gradijo ne le uspešna podjetja, temveč tudi zaupanja vredne skupnosti,« zaključi.

Naročnik oglasne vsebine je Greco International