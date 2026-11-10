Jure Knez: V pandemiji se je pokazal pravi obraz Dewesofta

Delo v projektu Delove podjetniške zvezde pri izbiri zmagovalcev največ pozornosti namenja perspektivi podjetja – ali ima podjetje ob odličnih poslovnih rezultatih iz preteklega poslovanja potencial za razvoj tudi v prihodnje. Prvo zmagovalno podjetje Dewesoft je zaupanje nedvomno dokazalo. Odkar so postali Delova podjetniška zvezda, so prihodke povečali za trikrat, ohranili visoko dodano vrednost, ustanovitelj podjetja Jure Knez pa se je deset let po Delovem izboru kot prvi Slovenec uvrstil med 50 izjemnih voditeljev na svetu.

Medijska hiša Delo bo letos še desetič podelila naslov Delova podjetniška zvezda, in sicer kot je v navadi v zadnjih treh letih, v dveh kategorijah, za mala in srednje velika podjetja (MSP) ter za velika podjetja. Prvi zmagovalec je leta 2017 postal trboveljski Dewesoft, ki pa je od takrat preskočil iz MSP v kategorijo velikih podjetij.

Zrasel za trikrat

Medtem ko je imel proizvajalec programske in strojne merilne tehnike, ki dela za številne industrije, tudi vesoljsko, leta 2017 slabih 18 milijonov evrov prihodkov od prodaje, jih je lani ustvaril več kot 52 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja se je v tem času povečal z dobrih petih milijonov evrov na 14,5 milijona evrov. Ob rasti pa podjetje ohranja visoko dodano vrednost – lani je ta znašala 134.946 evrov na zaposlenega.

»V desetih letih se je Dewesoft korenito spremenil,« poudarja soustanovitelj in predsednik Dewesofta Jure Knez. »Od pandemije koronavirusne bolezni so bila vsa leta izjemna, predvsem zaradi temeljev, ki smo jih postavili v času pandemije. Ta leta smo dosegali izjemno visoke rasti, tem so sledila leta razvoja ključnih naslednjih komponent, hitre gradnje ekip in postavljanja novih temeljev. Podjetje je sistem, ki ga je treba vedno uravnavati in spreminjati.«

Knez se strinja, da preobrazba iz MSP v veliko podjetje ni enostavna. Način poslovanja in zahteve pri velikem podjetju so namreč bistveno drugačne. Ob tem so geopolitične razmere otežile poslovanje in zmanjšale poslovne priložnosti. Zato se je treba vedno prilagajati, je dodal.

Soustanovitelj Dewesofta Andrej Orožen je leta 2017 prevzel prvo nagrado Delove podjetniške zvezde. FOTO: Blaž Samec

Kot največji uspeh podjetja v zadnjem desetletju Knez izpostavlja čas pandemije: »V času največjih kriz se pokažejo pozitivna in negativna odstopanja od nekega standarda, ki velja v mirnih časih. Mi nismo stali niti dan. Normalno smo dobavljali, prodajniki so se sestajali s strankami na pakririščih, doma, kjerkoli je bilo mogoče. Razvoj se je organiziral v zelo kratkem času.« Po tem so sledile energetska kriza, pomanjkanje komponent, vojna ... »Pokazal se je pravi obraz Dewesofta in zato verjamem, da smo v tem času izjemno zrasli.«

Mesto akrobatov se že betonira

Dewesoft je v Trbovljah že začel gradnjo Mesta akrobatov, tehnološkega parka, ki je zasnovan kot podjetniški in inovacijski kampus, v katerem bodo na enem mestu združeni razvoj in testiranje izdelkov, izdelava prototipov, proizvodni prostori, laboratoriji, izobraževalne ustanove ter skupne poslovne storitve. Namen projekta je omogočiti razvoj zagonskih in tehnoloških podjetij, ustvarjanje novih delovnih mest ter gospodarsko preobrazbo Zasavja.

Po aktualni predstavitvi projekta je predvidenih 14 modulov, približno 110.000 kvadratnih metrov površin in več kot deset hektarjev zelenih površin, dokončanje celotnega kompleksa pa je predvideno do leta 2035.

Kje bo Dewesoft čez deset let? V Mestu akrobatov, odgovarja Knez. In dodaja:. »Upam tudi, da se me kolegi in kolegice ne bodo naveličali, tako da bomo še vedno skupaj ustvarjali nove produkte in rešitve.«