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    Podjetniške zvezde

    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Vodje morajo namesto klasičnega nadzora v timu graditi zaupanje, sodelovanje in poudarjati smisel sprememb.
    Težišče vodenja se seli od veščin nadzora in učinkovitosti k temu, kako doseči rezultate. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Težišče vodenja se seli od veščin nadzora in učinkovitosti k temu, kako doseči rezultate. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    2. 7. 2026 | 06:00
    10:53
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    Direktorji po vsem svetu zastavljajo svoj ugled za prihodnost, v kateri bo v ospredju umetna inteligenca (UI). Velika večina pri uvajanju teh sprememb svoje vloge ne vidi več kot nadzorne, ampak jih hočejo aktivno voditi. Skoraj tri četrtine jih je tako močno vpetih v procese odločanja glede UI in 90 odstotkov jih povečuje vlaganja v to tehnologijo.

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    Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

    Ob teh ugotovitvah raziskav v Boston Consulting Group (BCG) opozarjajo na izkušnje zadnjih 30 let, ko so študije kazale, da so transformacije uspele – se pokazale v rasti – le v enem od štirih podjetij. »Prizadevanja za spremembe ne propadejo zaradi pomanjkanja ambicij, strategije ali karizme izvršnega direktorja, temveč zato, ker se organizacije premalo osredotočajo na to, kako bodo vodstveni delavci in zaposleni med spremembami razmišljali, čutili in se obnašali,« navajajo in poudarjajo, da te številke lahko spremeni le drugačen način dela in sodelovanja v ekipah.

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    Slovenka na globalnem vrhu družbe BCG

    In tudi drugačen način vodenja. Kot navaja McKinsey & Co, je potreben prehod od upravljanja nalog – te vse bolj prevzema UI – k upravljanju človeške energije in vodenju od znotraj navzven – osebna rast in samovodenje postaneta temelja za vodenje drugih. »Ta, na človeka osredotočeni model vodenja zahteva od vodje najprej ponoven premislek o poslanstvu, da potem lahko druge navdihuje za pomembne spremembe,« navajajo.

    Vlaganje v mehke veščine se izplača

    Mag. Simona Špilak, coachinja najvišjih vodstvenih zaposlenih in svetovalka za vodenje ter iskanje in selekcijo vodstvenih kadrov v kadrovski agenciji BOC Institute, se strinja, da se težišče vodenja seli od veščin nadzora, učinkovitosti k temu, kako doseči rezultate. Pomembni so povezovanje in sodelovanje, zaupanje ter prilagodljivost. Isti premik v vodenju vsak s svoje strani pospešujejo UI in nove generacije, pravi Špilakova.

    V praksi opaža jasen vzorec: »Podjetja, ki vlagajo v razvoj mehkih in strateških veščin svojih vodij, so opazno uspešnejša pri uvajanju UI kot tista, ki kupijo le tehnologijo. In ne glede na generacijo vsi zaposleni pričakujejo tri stvari: možnost razvoja, fleksibilnost in dostopnega vodjo.«

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    Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

    Samozavedanje je najpomembnejša lastnost in veščina vodij danes, pravi sogovornica. Vodja, ki pozna svoje močne lastnosti in manjke, ve, kje so njegove prednosti in kje pasti, in svoj slog prilagaja. »Na tem sloni empatija, ki je zame osnova vodenja. K temu kot pomembne lastnosti in veščine vodij dodajam še psihološko odpornost, kritično in strateško mišljenje ter coaching-veščine,« našteva.

    Stili vodenja

    Usmerjevalni (direktivni): Nepogrešljiv v krizi in pri jasnih, hitrih odločitvah in uničujoč, če postane privzeti slog in zaduši odgovornost ljudi.

    Coaching slog: Gradi zavzetost in razvoj, danes najbolj iskan. Ni primeren, ko je treba odločati takoj.

    Podporni (sodelovalni): Odličen za zaupanje in povezovanje ekipe in tvegan, če nadomesti smer in jasnost.

    Delegirajoč: Sprošča potencial zrelih ekip. Spodleti, če delegiramo ljudem, ki še niso pripravljeni, in to postane opuščanje vodenja.

    V Sloveniji še vedno prevladuje usmerjevalni slog, komentira Simona Špilak, premalo pa uporabljamo coaching in delegiranje – ravno tista dva, ki danes največ doprineseta k zavzetosti in samostojnosti.

    Vodja je v prihodnosti oseba, ki je mešanica uporabe podatkov in empatije – ne eno namesto drugega. Idealni vodja je tisti, ki zna prožno uporabiti pravi slog za situacijo in ob tem ostane avtentičen – tak, kot je kot človek. Dober vodja ne enači svoje vloge direktorja s sabo kot osebo, še poudarja.

    Pomembnost vodenja premalo prepoznana

    Vodje morajo biti povezovalci zaposlenih, ustvarjalci zaupanja in psihološke varnosti, coachi zaposlenih in ljudje, ki dodajajo spremembam smisel. Največji izziv zanje je voditi v negotovosti, ki jo prinaša UI, zadržati in razvijati talente ter – paradoksalno – najti čas za lasten razvoj ob preobremenjenosti. »Odgovornost vodje danes ni nadzor, ampak povezovanje,« ponovno poudarja Špilakova.

    Med slabimi praksami, ki jih najpogosteje opaža pri vodjih, so pretirana uporaba lastnih prednosti in močnih veščin, tako da tisto, v čemer so najboljši, postane past. Opaža, da dajejo netransparentne povratne informacije in da se po dogovoru o razvoju nič ne zgodi. Pogosto tudi ne preverjajo lastnih odločitev periodično.

    UI sama po sebi ni konkurenčna prednost podjetja. Konkurenčna prednost so vodje, ki jo znajo učinkovito uporabiti.

    Simona Špilak

    V Sloveniji zavedanje o pomenu vodenja raste, a neenakomerno. Številke pa kažejo, kako pomemben je ta vzvod. Spomni na Gallupovo raziskavo State of the Global Workplace, ki ugotavlja, da je globalno zavzetih le približno 23 odstotkov zaposlenih, Evropa je z okoli 13 odstotki najniže uvrščena regija na svetu.

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    Slovenska vodja, ki ima v svoji ekipi že pet poimenskih AI-agentov

    »Najboljša podjetja pri nas načrtno vlagajo v razvoj in predvsem coaching razumejo kot naložbo. Napredek zadnjih let je viden, vrzel pa ostaja pri srednjem menedžmentu, ki je pogosto deležen najmanj podpore, pa tudi pri zagotavljanju, da razvojnemu pogovoru med vodjo in sodelavcem sledijo konkretni ukrepi.«

    McKinseyjeve raziskave o odhajanju kadrov dosledno kažejo, da ljudje najpogosteje ne odhajajo zaradi plače, ampak zaradi pomanjkanja razvoja in vodij, ki se ne ukvarjajo z ljudmi. »Začnite pri razvoju vodenja, gradite psihološko varnost in poskrbite, da se po razvojnem dogovoru dejansko nekaj zgodi. In naj tehnologija podpira ljudi, ne nadomešča človeškega stika in odločanja,« svetuje Simona Špilak.

    Dobrega vodje ne zgradi en program

    Spremembe, ki jih v podjetja prinašajo tehnološki trendi, nove generacije, ki vstopajo na trg dela, in podobni veliki premiki, zahtevajo tudi premike v vodenju, se strinjajo v Pošti Slovenije, podjetju Riko in družbah Skupine Emil Frey v Sloveniji.

    »Hitro spreminjajoči se svet od podjetij zahteva prožnost in sposobnost hitrega odzivanja. V Riku to razumemo kot naravno stanje poslovnega okolja, zato gradimo kulturo, ki spremembe prepoznava in nanje učinkovito odgovarja na vseh ravneh organizacije. Digitalizacijo, UI in nove generacije zaposlenih vidimo kot priložnost za nadaljnji razvoj.

    Uvajamo jih premišljeno in tam, kjer zaposlenim olajšajo delo, izboljšajo odločanje ter povečajo učinkovitost. Posebno pozornost namenjamo tudi novi generaciji sodelavcev, ki ji želimo približati vrednote, način razmišljanja, odgovornost in podjetniškega duha, ki že desetletja oblikujejo našo organizacijsko kulturo. Pri tem posebej poudarjamo poslanstvo vodij, ki je v tem, da omogočajo, da se spremembe sploh lahko zgodijo,« pojasnjujejo v Riku.

    Vodje tam vse bolj delujejo kot omogočevalci – ustvarjajo možnosti, odstranjujejo ovire in spodbujajo uporabo novih orodij, znanj in pristopov. Ključno pa je, da to poteka organsko: da ljudje razumejo, zakaj nekaj uvajajo in kako jim to konkretno pomaga pri delu. Tudi pri razvoju vodij je zato poudarek na praksi, izpostavljenosti realnim situacijam in učenju skozi projekte.

    »Dobrega vodje ne zgradi en sam program, ampak kombinacija izkušenj, mentorstva in prevzemanja odgovornosti v pravem trenutku. Vodenje pa ni zgolj funkcija, ampak vloga, ki omogoča vpliv, razvoj in konkretno izboljševanje načina dela,« opisujejo smer, v katero se razvija vodenje v Riku.

    Vodje so ključni za uvajanje sprememb

    Preoblikovanje iz klasičnega poštnega operaterja v sodobno, visoko tehnološko logistično podjetje od vodij zahteva korenit premik od tradicionalnega nadzora k agilnemu vodenju, usmerjenemu v tehnologijo in ljudi, pravijo v Pošti Slovenije. Pri vodenju timov se osredotočajo na digitalno transformacijo procesov, zagotavljanje varnih in stabilnih delovnih razmer ter opolnomočenje zaposlenih za prehod iz klasičnih poštnih storitev v sodobne logistične rešitve.

    »Pri uvajanju sprememb v podjetju je vloga vodij ključna. Predvsem od njihovih kompetenc in znanja je odvisno, kako bodo zaposleni spremembe sprejeli in kako hitro jih bodo implementirali v svoje delo,« pravijo. Od vodij pričakujejo med drugim digitalno pismenost, sprejemanje in uvajanje sprememb, trajnostno naravnanost, spodbujanje rasti zaposlenih in prepoznavanje internih talentov, krepitev morale, zavzetosti v delovnem okolju in vzpostavljanje spoštljivih odnosov.

    Razviti vodjo je čedalje bolj zahtevno

    Da se vloga vodje premika v usmerjanje in razvoj ljudi ter generacijsko raznolikost, pa pravijo v Skupini Emil Frey. »Pri delu z zaposlenimi se vodje še posebej osredotočajo na odprto komunikacijo in transparentnost, grajenje zaupanja in odgovornosti ter hitro prilagajanje spremembam,« pojasnjujejo in med kompetencami, ki jih pričakujejo od vodij, naštevajo čustveno inteligenco, empatijo, ustrezno komunikacijo (jasnost, poslušanje, podajanje povratnih informacij), povezovanje, da vidijo širšo sliko, ter sposobnost razvoja ljudi, tako coaching kot mentoriranje.

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    Čez pet let merimo na milijardo evrov prihodkov

    Podjetje ima za vodje sistematične programe usposabljanj, kot je akademija vodenja, ki poteka na ravni celotne Skupine, razvoj vodij poteka tudi s kombinacijo internih izobraževanj in dela na realnih projektih, posebno pozornost namenjajo tudi prepoznavanju in nato razvoju talentov. »Razviti vodjo je vedno bolj zahtevno zaradi širšega spektra kompetenc. Vodja danes ni več samo strokovnjak, ampak tudi motivator in ambasador kulture podjetja,« pravijo v Skupini Emil Frey.

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