Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

V največji slovenski mlekarni, ki bo prihodnje leto praznovala že 70-letnico obstoja, verjamejo, da je temelj uspeha podjetja zadovoljstvo njihovih zaposlenih. Več kot 600 sodelavk in sodelavcev vsak dan ustvarja zgodbo o kakovosti, inovacijah in predanosti, zato vodstvo podjetja vlaganje v dobro počutje zaposlenih razume kot dolgoročno naložbo v ljudi in uspešnost organizacije.

Zavedajo se, da celostno zdravje posameznika, ki vključuje telesno, duševno in socialno dimenzijo, pomembno vpliva na delovno zavzetost, motivacijo in medosebne odnose na delovnem mestu. Prav zato v Ljubljanskih mlekarnah skrbijo za ustvarjanje vključujočega in spodbudnega delovnega okolja, v katerem je vsak posameznik slišan, cenjen in vključen.

Njihov program Začuti dobro počutje, ki celostno obravnava dobrobit zaposlenih, vključuje široko paleto preventivnih, izobraževalnih in sprostitvenih aktivnosti, hkrati pa gradi močno organizacijsko kulturo, ki temelji na zaupanju, medsebojni podpori in odprtem dialogu. Rezultati internih raziskav pa dokazujejo, da zaposleni vse to prepoznavajo in cenijo. Zavzetost raste, pripadnost je visoka, podjetje pa je vse pogosteje prepoznano kot primer dobrega zaposlovalca.

V videu Zgodbe ob sladoledu zaposleni odkrito delijo, zakaj je dobro počutje ključno za motivacijo, zavzetost in osebni razvoj. Sladoled je le pika na i, tako da je delovnik še veliko slajši:

Vas zanima delo v podjetju, v katerem je dobro počutje zaposlenih resnično pomembno? Preverite prosta delovna mesta.

S posluhom drug za drugega

Kot del skupine Lactalis, največjega mlekarskega podjetja na svetu, gradijo okolje, v katerem se vsi zaposleni počutijo varne, slišane in vključene. Skupina Lactalis in Ljubljanske mlekarne si prizadevajo spoštovati in ceniti vse kulture ter profile zaposlenih. Želijo biti podjetje, v katerem veljajo dobri odnosi in počutje, zaposleni pa so prijazni drug do drugega. Zato so vzpostavili politiko raznolikosti, enakosti in vključenosti, ki jo dokazujejo z vsakodnevnim vedenjem.

Program Začuti dobro počutje za zaposlene

Poleg vključitve v brezplačno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialističnih pregledov, brezplačnega psihološkega svetovanja in najrazličnejših priložnosti za karierno usposabljanje in izobraževanje so razvili tudi program Začuti dobro počutje, v okviru katerega so organizirali številne delavnice s področij krepitve zdravja, obvladovanja stresa, izboljšanja komunikacije in druge.

V okviru programa ponujajo tudi brezplačne športne aktivnosti za zaposlene in družabna srečanja ter dogodke, ki krepijo sodelovanje med zaposlenimi in oddelki ter zvišujejo pripadnost podjetju.

V okviru programa Začuti dobro počutje so organizirali številne delavnice za duševno, telesno in socialno blagostanje.

Športne igre FOTO: Anže Petkovšek

Visoka zavzetost zaposlenih

Dobro organizacijsko kulturo potrjujejo tudi rezultati ankete o zavzetosti, ki jo podjetje izvaja na dve leti. Raziskava, v kateri je sodelovalo 75 odstotkov zaposlenih v Ljubljanskih mlekarnah, je pokazala, da je 69 odstotkov zaposlenih zavzetih, pri čemer so delež izboljšali za štiri odstotne točke glede na prejšnjo anketo. Prav tako 72 odstotkov vprašanih meni, da podjetje dobro skrbi za svoje zaposlene – ta rezultat so izboljšali za osem odstotnih točk. Posebej so ponosni na to, da bi kar 86 odstotkov vprašanih priporočilo podjetje kot dobrega zaposlovalca – ta rezultat je boljši za 17 odstotnih točk. Vsi podatki so mednarodno primerljivi, saj se primerjajo znotraj skupine Lactalis in tudi z rezultati slovenskih podjetij.

Posebnost Ljubljanskih mlekarn je dostopno in odprto vodstvo, ki zaposlenim vedno prisluhne, spodbuja podjetniškega duha in sprejemanje hitrih odločitev na lokalni ravni. Iz odnosa podjetja do zaposlenih in odnosov med zaposlenimi izvirata zaupanje in pripadnost. Poleg tega podjetje zaposlenim zagotavlja stabilnost in varnost zaposlitve, hkrati pa jim omogoča razvoj, inovativnost ter uresničevanje osebnih in poklicnih ciljev.

Raznolikost, enakost in vključenost dokazujejo z vsakodnevnim vedenjem FOTO: Anže Furlan

Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne