    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Štirje sodelavci so se ob sladoledu Planica pogovarjali o dobrem počutju v Ljubljanskih mlekarnah.
    Štirje sodelavci so se ob sladoledu Planica pogovarjali o dobrem počutju v Ljubljanskih mlekarnah.
    Promo Delo
    16. 9. 2025 | 09:53
    16. 9. 2025 | 09:57
    4:49
    V največji slovenski mlekarni, ki bo prihodnje leto praznovala že 70-letnico obstoja, verjamejo, da je temelj uspeha podjetja zadovoljstvo njihovih zaposlenih. Več kot 600 sodelavk in sodelavcev vsak dan ustvarja zgodbo o kakovosti, inovacijah in predanosti, zato vodstvo podjetja vlaganje v dobro počutje zaposlenih razume kot dolgoročno naložbo v ljudi in uspešnost organizacije.

    Zavedajo se, da celostno zdravje posameznika, ki vključuje telesno, duševno in socialno dimenzijo, pomembno vpliva na delovno zavzetost, motivacijo in medosebne odnose na delovnem mestu. Prav zato v Ljubljanskih mlekarnah skrbijo za ustvarjanje vključujočega in spodbudnega delovnega okolja, v katerem je vsak posameznik slišan, cenjen in vključen.

    Njihov program Začuti dobro počutje, ki celostno obravnava dobrobit zaposlenih, vključuje široko paleto preventivnih, izobraževalnih in sprostitvenih aktivnosti, hkrati pa gradi močno organizacijsko kulturo, ki temelji na zaupanju, medsebojni podpori in odprtem dialogu. Rezultati internih raziskav pa dokazujejo, da zaposleni vse to prepoznavajo in cenijo. Zavzetost raste, pripadnost je visoka, podjetje pa je vse pogosteje prepoznano kot primer dobrega zaposlovalca.

    V videu Zgodbe ob sladoledu zaposleni odkrito delijo, zakaj je dobro počutje ključno za motivacijo, zavzetost in osebni razvoj. Sladoled je le pika na i, tako da je delovnik še veliko slajši:

    Vas zanima delo v podjetju, v katerem je dobro počutje zaposlenih resnično pomembno? Preverite prosta delovna mesta.

    S posluhom drug za drugega

    Kot del skupine Lactalis, največjega mlekarskega podjetja na svetu, gradijo okolje, v katerem se vsi zaposleni počutijo varne, slišane in vključene. Skupina Lactalis in Ljubljanske mlekarne si prizadevajo spoštovati in ceniti vse kulture ter profile zaposlenih. Želijo biti podjetje, v katerem veljajo dobri odnosi in počutje, zaposleni pa so prijazni drug do drugega. Zato so vzpostavili politiko raznolikosti, enakosti in vključenosti, ki jo dokazujejo z vsakodnevnim vedenjem.

    Program Začuti dobro počutje za zaposlene

    Poleg vključitve v brezplačno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialističnih pregledov, brezplačnega psihološkega svetovanja in najrazličnejših priložnosti za karierno usposabljanje in izobraževanje so razvili tudi program Začuti dobro počutje, v okviru katerega so organizirali številne delavnice s področij krepitve zdravja, obvladovanja stresa, izboljšanja komunikacije in druge.

    V okviru programa ponujajo tudi brezplačne športne aktivnosti za zaposlene in družabna srečanja ter dogodke, ki krepijo sodelovanje med zaposlenimi in oddelki ter zvišujejo pripadnost podjetju.

    V okviru programa Začuti dobro počutje so organizirali številne delavnice za duševno, telesno in socialno blagostanje.
    V okviru programa Začuti dobro počutje so organizirali številne delavnice za duševno, telesno in socialno blagostanje.

    Športne igre FOTO: Anže Petkovšek
    Športne igre FOTO: Anže Petkovšek

    Visoka zavzetost zaposlenih

    Dobro organizacijsko kulturo potrjujejo tudi rezultati ankete o zavzetosti, ki jo podjetje izvaja na dve leti. Raziskava, v kateri je sodelovalo 75 odstotkov zaposlenih v Ljubljanskih mlekarnah, je pokazala, da je 69 odstotkov zaposlenih zavzetih, pri čemer so delež izboljšali za štiri odstotne točke glede na prejšnjo anketo. Prav tako 72 odstotkov vprašanih meni, da podjetje dobro skrbi za svoje zaposlene – ta rezultat so izboljšali za osem odstotnih točk. Posebej so ponosni na to, da bi kar 86 odstotkov vprašanih priporočilo podjetje kot dobrega zaposlovalca – ta rezultat je boljši za 17 odstotnih točk. Vsi podatki so mednarodno primerljivi, saj se primerjajo znotraj skupine Lactalis in tudi z rezultati slovenskih podjetij.

    Posebnost Ljubljanskih mlekarn je dostopno in odprto vodstvo, ki zaposlenim vedno prisluhne, spodbuja podjetniškega duha in sprejemanje hitrih odločitev na lokalni ravni. Iz odnosa podjetja do zaposlenih in odnosov med zaposlenimi izvirata zaupanje in pripadnost. Poleg tega podjetje zaposlenim zagotavlja stabilnost in varnost zaposlitve, hkrati pa jim omogoča razvoj, inovativnost ter uresničevanje osebnih in poklicnih ciljev.

    Raznolikost, enakost in vključenost dokazujejo z vsakodnevnim vedenjem FOTO: Anže Furlan
    Raznolikost, enakost in vključenost dokazujejo z vsakodnevnim vedenjem FOTO: Anže Furlan

    Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Šport  |  Nogomet
    Odzivi na derbi

    Šeško najbolj osamljen človek v vesolju

    Na mestnem derbiju med Manchester Cityjem in Manchester Unitedom (3:0) je bila v nebo vpijoča nevključenost najdražjega napadalca gostov Benjamina Šeška.
    Peter Zalokar 15. 9. 2025 | 10:18
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Na koncu bo 45 proti 55 odstotkov v korist leve sredine

    Politologa Igor Lukšič in Alem Maksuti o startnih položajih strank na začetku podaljšane volilne kampanje.
    Uroš Esih 15. 9. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Nedelo
    Andrej Stare: Nisem še pripravljen na večnost

    Andrej Stare, zdravnik in športni komentator, po tretji sepsi in raku na črevesu komaj čaka, da spet steče v zdravo življenje.
    Grega Kališnik 14. 9. 2025 | 07:00
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Od kod izvira nezadovoljstvo? »Pri nas so pritožbe več kot zlato«

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Magazin  |  Kulinarika
    Zakaj chefi prisegajo na meso z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Ljubljanske mlekarne, zaposleni, zadovoljstvo na delovnem mestu, zaposlitev, dobro počutje
    Kultura  |  Oder
    Šentjakobsko gledališče

    Nova sezona Šentjakobskega: Misliti gledališče, odnose in svet

    Premiere v novi sezoni preusmerjajo od zaslonov k živi igri; projekt za mlade je s programom v dialogu in ga dopolnjuje.
    Nina Gostiša 16. 9. 2025 | 11:25
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Novice  |  Črna kronika
    Objava GRS Bohinj

    Tujega planinca je ugriznil gad

    Planinca so prepeljali v UKC Ljubljana. Kače še kak mesec ne bodo hibernirale, zato do takrat velja biti previden, navajajo gorski reševalci iz Bohinja.
    16. 9. 2025 | 11:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    Turizem

    Par oglobili in izgnali iz Benetk zaradi plavanja v kanalu

    Turista sta v vodo skočila blizu Akademskega mostu v nedaleč od Trga svetega Marka.
    16. 9. 2025 | 10:39
    Šport  |  Drugi športi
    Najhitrejši Zemljan odkrito

    Usain Bolt zadihan na stopnicah, našel si je nov konjiček

    Lastnik treh svetovnih rekordov v sprintu Usain Bolt je prepričan, da je bila njegova generacija bolj nadarjena od zdajšnje. Okreva po strgani ahilovi tetivi.
    Peter Zalokar 16. 9. 2025 | 10:10
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kako ustvariti prijeten in energijsko učinkovit dom v vseh letnih časih

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Se bodo slabši ekonomski učinki začeli kazati tudi v Sloveniji?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
