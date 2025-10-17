  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    FOTO: DKV Mobility
    Galerija
    FOTO: DKV Mobility
    Promo Delo
    17. 10. 2025 | 12:59
    17. 10. 2025 | 13:00
    5:12
    A+A-

    V številnih podjetjih so vozila nepogrešljiv del poslovanja – za prevoz blaga, zagotavljanje storitev na terenu ipd. Z rastjo podjetja se praviloma povečuje tudi število vozil, ki jih ima v lasti, in s tem tudi izzivi, s katerimi se soočajo upravljavci voznih parkov pri upravljanju vozil, voznikov in upoštevanju zahtev glede skladnosti. Potreben je natančen pregled nad tem, kdaj je naslednji tehnični pregled, katero zavarovanje poteče prihodnji mesec, koliko je podjetje dejansko porabilo za gorivo, če naštejemo le nekaj primerov.

    FOTO: DKV Mobility
    FOTO: DKV Mobility

    Upravljanje voznih parkov je pogosto zamudno in neprijetno. Še posebej, če se upravljavci zanašajo na ročno vodenje evidenc v Excelovih preglednicah in dokumentacijo na papirju. To v praksi pomeni, da mora odgovorna oseba usklajevati številne podatke, kar povečuje možnost napak. Poleg tega ročni procesi otežujejo sprotno spremljanje in učinkovito optimizacijo stroškov. Ročno spremljanje voznega parka tudi močno otežuje denimo analizo porabe goriva, učinkovitosti vozil ali optimizacijo poti.

    Za tovrstne izzive je zato podjetje DKV Mobility, vodilna evropska platforma za plačila in rešitve na cesti za podjetja, razvilo praktično in preprosto rešitev, ki poenostavlja naloge in omogoča popoln pregled nad voznim parkom, stroški in pogodbami.

    Digitalna podpora za pregledno, varno in učinkovito upravljanje

    Julija letos je tako podjetje predstavilo novo rešitev za podjetja z do sto vozili: programsko opremo DKV Fleet Management Software (DKV FMS). Ta omogoča osrednje upravljanje vseh podatkov o vozilih in voznikih ter urnikov vzdrževanja, pregledov in drugih obveznosti ter zmanjšuje tveganje za napake. In kar je najbolj pomembno, programska oprema deluje neodvisno od uporabe kartice DKV in je za stranke DKV Mobility brezplačna.

    FOTO: DKV Mobility
    FOTO: DKV Mobility

    Zaradi izjemne prilagodljivosti je rešitev posebej primerna za podjetja, ki nimajo lastnih IT-oddelkov ali specializiranih upravljavcev voznega parka. Uporabniški vmesnik je pametno zasnovan, kar omogoča hitro uvedbo brez obsežnega usposabljanja. Poleg tega programska oprema zagotavlja varno hrambo dokumentov ter enostaven dostop do zgodovine servisov in vseh ključnih informacij na enem mestu. »Veseli me, da s programsko opremo DKV Fleet Management Software dodatno širimo svojo ponudbo digitalnih izdelkov. Nadaljevali bomo na poti k popolnoma digitalni platformi za mobilnost, da bi našim strankam pomagali pri njihovi digitalni preobrazbi,« pa je ob vpeljavi novega produkta na trg povedal direktor družbe DKV Mobility Sebastian KlaukeDirektor prodaje in uporabniške izkušnje pri DKV Mobility Markus Präßl je ob tem dodal, da je upravljanje voznega parka drago, pogosto tudi primanjkuje potrebna preglednost za ugotavljanje dejanskih stroškov in morebitnih prihrankov. »Naša nova programska oprema za upravljanje voznega parka DKV Fleet Management Software zagotavlja podrobne informacije, ki omogočajo natančnejši nadzor nad stroški, in podjetjem pomaga ciljno optimizirati stroške voznega parka.«

    Storitve DKV Mobility so namenjene podjetjem, ki upravljajo vozne parke in potrebujejo celovite rešitve za mobilnost, gorivo, cestnine in spremljanje stroškov. Uporabljajo jih tako mala kot velika podjetja v logistiki, dostavi, servisu in drugih panogah, kjer so vozila ključni del poslovanja.

    Preverite, kakšne funkcionalnosti ponuja nova programska oprema

    Med osrednjimi funkcionalnostmi programske opreme DKV FMS so samodejni opomniki za tehnične preglede in preverjanje vozniških dovoljenj – vse je združeno v DKV Cockpitu. Poleg tega rešitev omogoča samodejna obvestila, ki podjetjem pomagajo ostati v skladu z zakonodajo in predpisi.

    FOTO: Getty Images/ Istockphoto
    FOTO: Getty Images/ Istockphoto

    Vse funkcije so zasnovane tako, da zmanjšajo ročno delo in povečajo zanesljivost upravljanja. Tako imajo uporabniki v vsakem trenutku pregled nad ključnimi nalogami in se lahko osredotočijo na bistvo svojega poslovanja.

    Platformo DKV Fleet Management Software strokovnjaki nenehno nadgrajujejo, kar pomeni, da bodo uporabniki redno prejemali nove funkcionalnosti.

    Želite poenostaviti upravljanje svojega voznega parka? Obiščite uradno spletno stran podjetja DKV Mobility in spoznajte, kako vam lahko nova rešitev olajša delo, zmanjša stroške in poveča skladnost vašega voznega parka.

    Naročnik oglasne vsebine je DKV Mobility

    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Želja Aleša Primca ne bo uslišana

    Roki za volilna opravila bodo, če bo omenjeni datum potrjen danes in nato na seji državnega zbora še jutri, začeli teči 21. oktobra.
    Barbara Eržen 16. 10. 2025 | 05:00
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Zakaj se izjemno bogati odpovedujejo razkošnim dobrinam

    Pozabite na vrhunsko vino, sijajno umetnost in bleščeče vile. V življenju obstajajo še boljše stvari.
    The Economist 16. 10. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Stranka Prerod

    Od kod prihajajo kadri Prebiličevega Preroda

    Vladimir Prebilič ob ustanovitvi stranke ugotavlja, da je kadrovski bazen omejen, sopotnike pa je črpal v krogu liberalcev, ki se niso uveljavili v Svobodi.
    Uroš Esih 16. 10. 2025 | 11:39
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prodaja nepremičnin

    Občina Piran je prodala Valeto za 7,1 milijona evrov

    Piran prodaja nepremičnine, a je kljub milijonom šele na 158. mestu po stopnji razvitosti slovenskih občin.
    Boris Šuligoj 17. 10. 2025 | 05:00
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Magazin  |  Zanimivosti
    Projekti za mlade

    Pižama in inženirji na tridnevni turneji otrokom približali znanost

    Osnovne šole v Ajdovščini, Brežicah in Ljubljani so za en dan postale središča mladih inženirjev.
    17. 10. 2025 | 13:13
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarski razvoj

    GZS je predstavila gospodarski program in 88 ukrepov

    Razvojni model, na katerem je temeljila dosedanja blaginja Slovenije, se počasi izpeva.
    Nejc Gole 17. 10. 2025 | 12:14
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (17. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 17. 10. 2025 | 11:55
    Novice  |  Slovenija
    Osvajanje vrhov

    Na izlet v visokogorje: kdaj, kam in ob kakšnih razmerah

    Obisk visokogorja ni odvisen od letnega časa, ampak od dejanskih vremenskih razmer in pripravljenosti posameznika.
    Manca Jagodic 17. 10. 2025 | 11:44
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    Srednjeveška estetika, navdih za moderno slikarstvo

    Na Dunaju v Albertini je na ogled zanimiva razstava Gothic Modern, ki izziva naše dosedanje poglede na umetnost.
    Milan Ilić 17. 10. 2025 | 11:40
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Zaposlitev, ki vam prinese več kot zgolj dobro plačo (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
