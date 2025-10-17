Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

V številnih podjetjih so vozila nepogrešljiv del poslovanja – za prevoz blaga, zagotavljanje storitev na terenu ipd. Z rastjo podjetja se praviloma povečuje tudi število vozil, ki jih ima v lasti, in s tem tudi izzivi, s katerimi se soočajo upravljavci voznih parkov pri upravljanju vozil, voznikov in upoštevanju zahtev glede skladnosti. Potreben je natančen pregled nad tem, kdaj je naslednji tehnični pregled, katero zavarovanje poteče prihodnji mesec, koliko je podjetje dejansko porabilo za gorivo, če naštejemo le nekaj primerov.

FOTO: DKV Mobility

Upravljanje voznih parkov je pogosto zamudno in neprijetno. Še posebej, če se upravljavci zanašajo na ročno vodenje evidenc v Excelovih preglednicah in dokumentacijo na papirju. To v praksi pomeni, da mora odgovorna oseba usklajevati številne podatke, kar povečuje možnost napak. Poleg tega ročni procesi otežujejo sprotno spremljanje in učinkovito optimizacijo stroškov. Ročno spremljanje voznega parka tudi močno otežuje denimo analizo porabe goriva, učinkovitosti vozil ali optimizacijo poti.

Za tovrstne izzive je zato podjetje DKV Mobility, vodilna evropska platforma za plačila in rešitve na cesti za podjetja, razvilo praktično in preprosto rešitev, ki poenostavlja naloge in omogoča popoln pregled nad voznim parkom, stroški in pogodbami.

Digitalna podpora za pregledno, varno in učinkovito upravljanje

Julija letos je tako podjetje predstavilo novo rešitev za podjetja z do sto vozili: programsko opremo DKV Fleet Management Software (DKV FMS). Ta omogoča osrednje upravljanje vseh podatkov o vozilih in voznikih ter urnikov vzdrževanja, pregledov in drugih obveznosti ter zmanjšuje tveganje za napake. In kar je najbolj pomembno, programska oprema deluje neodvisno od uporabe kartice DKV in je za stranke DKV Mobility brezplačna.

FOTO: DKV Mobility

Zaradi izjemne prilagodljivosti je rešitev posebej primerna za podjetja, ki nimajo lastnih IT-oddelkov ali specializiranih upravljavcev voznega parka. Uporabniški vmesnik je pametno zasnovan, kar omogoča hitro uvedbo brez obsežnega usposabljanja. Poleg tega programska oprema zagotavlja varno hrambo dokumentov ter enostaven dostop do zgodovine servisov in vseh ključnih informacij na enem mestu. »Veseli me, da s programsko opremo DKV Fleet Management Software dodatno širimo svojo ponudbo digitalnih izdelkov. Nadaljevali bomo na poti k popolnoma digitalni platformi za mobilnost, da bi našim strankam pomagali pri njihovi digitalni preobrazbi,« pa je ob vpeljavi novega produkta na trg povedal direktor družbe DKV Mobility Sebastian Klauke. Direktor prodaje in uporabniške izkušnje pri DKV Mobility Markus Präßl je ob tem dodal, da je upravljanje voznega parka drago, pogosto tudi primanjkuje potrebna preglednost za ugotavljanje dejanskih stroškov in morebitnih prihrankov. »Naša nova programska oprema za upravljanje voznega parka DKV Fleet Management Software zagotavlja podrobne informacije, ki omogočajo natančnejši nadzor nad stroški, in podjetjem pomaga ciljno optimizirati stroške voznega parka.«

Storitve DKV Mobility so namenjene podjetjem, ki upravljajo vozne parke in potrebujejo celovite rešitve za mobilnost, gorivo, cestnine in spremljanje stroškov. Uporabljajo jih tako mala kot velika podjetja v logistiki, dostavi, servisu in drugih panogah, kjer so vozila ključni del poslovanja.

Preverite, kakšne funkcionalnosti ponuja nova programska oprema

Med osrednjimi funkcionalnostmi programske opreme DKV FMS so samodejni opomniki za tehnične preglede in preverjanje vozniških dovoljenj – vse je združeno v DKV Cockpitu. Poleg tega rešitev omogoča samodejna obvestila, ki podjetjem pomagajo ostati v skladu z zakonodajo in predpisi.

FOTO: Getty Images/ Istockphoto

Vse funkcije so zasnovane tako, da zmanjšajo ročno delo in povečajo zanesljivost upravljanja. Tako imajo uporabniki v vsakem trenutku pregled nad ključnimi nalogami in se lahko osredotočijo na bistvo svojega poslovanja.

Platformo DKV Fleet Management Software strokovnjaki nenehno nadgrajujejo, kar pomeni, da bodo uporabniki redno prejemali nove funkcionalnosti.

Želite poenostaviti upravljanje svojega voznega parka? Obiščite uradno spletno stran podjetja DKV Mobility in spoznajte, kako vam lahko nova rešitev olajša delo, zmanjša stroške in poveča skladnost vašega voznega parka.

Naročnik oglasne vsebine je DKV Mobility