Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Bližajo se hladnejši dnevi, kar pomeni, da bomo vedno več časa preživeli v zaprtih, ogrevanih prostorih. Prav ogrevanje pa je velikokrat razlog za padec kakovosti zraka, kar je pogost pojav tudi v dobro izoliranih objektih. V kombinaciji z nezadostnim prezračevanjem namreč pogosto zrak postaja suh, kopiči pa se lahko tudi ogljikov dioksid. Nasprotno pa se v prostorih slabše izoliranih hiš (praviloma starejših) kopiči čezmerna vlaga, ki povzroča plesen. Lahko pa pride tudi do kombinacije obeh pojavov, predvsem če prezračevanja ni dovolj. Tako se v določenih delih prostora kopiči vlaga (npr. v kopalnicah ali kuhinji), drugod pa je zrak presuh.

Zaprti prostori brez zadostnega dotoka svežega zraka tako postanejo manj zdravi, kar dolgoročno vpliva tudi na kakovost bivanja in celo na našo produktivnost in počutje. Poleg tega je prezračevanje z odpiranjem oken lahko tudi energetsko neučinkovito. Med prezračevanjem pozimi v prostor namreč hitro vdre hladen zrak, toplota pa se izgubi. To pomeni pogostejše ogrevanje, višji znesek na položnici in nestabilno notranje ozračje.

Zaradi toplotne izolacije je dom topel, stroški pa višji in zrak onesnažen

Toplotna izolacija je eden izmed ključnih temeljev sodobne gradnje. Ohranja toploto in zmanjšuje izgubo energije, a sama po sebi še ne zagotavlja zdravega in udobnega bivanja, še posebej če prav zaradi nje zrak v prostoru zastaja. Prav nasprotno, v dobro izoliranih domovih brez ustreznega prezračevanja se pogosto kopiči onesnažen zrak. Zato je nujno, da izolacijo vedno dopolnjuje sistem, ki omogoča stalno izmenjavo zraka. Usklajena uporaba obeh tehnologij zagotavlja energetsko varčne, zdrave in dolgoročno trajnostne domove, ne da bi pri tem izgubljali dragoceno toploto. Treba je poudariti tudi, da je kombinacija kakovostne toplotne izolacije in prezračevalnih sistemov z rekuperacijo danes pravzaprav standard, ki ga mora imeti vsak sodoben dom.

Čist zrak v zaprtih prostorih, brez toplotnih izgub in visokih stroškov ogrevanja nam lahko zagotovijo le tehnološko napredne prezračevalne naprave, ki delujejo na osnovi izmenjave zraka ali rekuperacije.

Rekuperacija: svež zrak brez izgub

Sistemi z rekuperacijo prinašajo revolucijo v prezračevanju. Zasnovani so tako, da omogočajo dovod svežega zraka v prostor, hkrati pa ohranjajo toploto iz izrabljenega zraka. Poleg udobja dajejo izjemne energetske prihranke: sodobni sistemi lahko povrnejo 60–95 % toplote, ki bi jo sicer izgubili s klasičnim prezračevanjem (vir: Wikipedia). V rezultatih simulacij so gospodinjstva z namestitvijo sistema z rekuperacijo prihranila povprečno okoli 2.600 kWh letno, kar ob trenutnih cenah energentov znatno zniža stroške ogrevanja (vir: MDPI).

Poleg prihrankov takšni sistemi izboljšajo kakovost zraka z odstranjevanjem odvečne vlage in filtracijo škodljivih delcev, kar preprečuje kondenzacijo in plesni ter ščiti zdravje in konstrukcijo objekta. Vse to pomeni manjšo potrebo po ogrevanju in s tem neposredno znižanje energijskih stroškov.

Rekuperacija izboljšuje kakovost zraka v prostoru, saj sistemi pogosto vključujejo filtre, ki zadržijo prah, cvetni prah in druge onesnaževalce. Rezultat je seveda bolj zdravo bivalno okolje.

Prezračevalni sistemi LUNOS: pametna izbira za vsak dom

Podjetje LUNOS je znano po svojih decentraliziranih prezračevalnih sistemih z rekuperacijo toplote. Njihove enote se preprosto vgradijo neposredno v zunanjo steno in ne potrebujejo kompleksnih instalacij.

Decentralizirani prezračevalni sistemi LUNOS delujejo po preprostem, a izjemno učinkovitem principu. Tehnologija sicer temelji na stalnem pretoku zraka in rekuperaciji s keramičnimi izmenjevalci toplote. Vgrajeni senzorji zaznavajo vlažnost in samodejno prilagajajo prezračevanje (kar je še posebej koristno v kopalnicah, kuhinjah ali spalnicah).

Enote običajno delujejo v parih, ena dovaja, druga odvaja, nato se smeri v rednih intervalih izmenjajo, kar zagotavlja stalno kroženje zraka in visoko učinkovitost rekuperacije, ki lahko doseže tudi do 90 odstotkov. Poleg tega so sistemi opremljeni s senzorji za vlago in druge parametre, zato prezračevanje samodejno prilagajajo dejanskim razmeram v prostoru. To pomeni, da se ob povečani vlagi v kopalnici ali kuhinji prezračevanje okrepi, v spalnici ali dnevni sobi pa deluje varčno in skoraj neslišno. Poleg tega se naprave LUNOS ponašajo z dolgo življenjsko dobo in nizkimi stroški vzdrževanja, saj ne zahtevajo kompleksnih servisnih posegov.

Prednost sistemov LUNOS je tudi v tem, da so primerni tako za novogradnje kot za energetske sanacije, saj njihova vgradnja ne zahteva večjih gradbenih posegov. Rezultat so boljša kakovost zraka, manj vlage in plesni ter nižji stroški ogrevanja.

LUNOS omogoča učinkovito in varčno prezračevanje Sodobna tehnologija LUNOS zagotavlja optimalno prezračevanje posameznih prostorov ob hkratnem ohranjanju visoke energetske učinkovitosti. Tako se bistveno zmanjšajo stroški ogrevanja, hkrati pa se vzpostavi zdravo in uravnoteženo bivalno okolje. V času, ko so cene energentov nepredvidljive in okoljski izzivi vse večji, je vsak prihranek pomemben. Prezračevalni sistemi z rekuperacijo tako niso več luksuz, temveč pametna naložba, z vidika zdravja in stroškov. Če želite, da bo vaš dom energetsko učinkovit, udoben in zdrav, je prezračevanje z rekuperacijo prava pot. Ne gre zgolj za prihranek pri ogrevanju, temveč za ustvarjanje optimalnega bivalnega okolja, kjer se vsak vdih počuti lahkotno, prijetno in naravno.

