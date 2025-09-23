  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    23. 9. 2025 | 09:44
    23. 9. 2025 | 09:44
    A+A-

    Bližajo se hladnejši dnevi, kar pomeni, da bomo vedno več časa preživeli v zaprtih, ogrevanih prostorih. Prav ogrevanje pa je velikokrat razlog za padec kakovosti zraka, kar je pogost pojav tudi v dobro izoliranih objektih. V kombinaciji z nezadostnim prezračevanjem namreč pogosto zrak postaja suh, kopiči pa se lahko tudi ogljikov dioksid. Nasprotno pa se v prostorih slabše izoliranih hiš (praviloma starejših) kopiči čezmerna vlaga, ki povzroča plesen. Lahko pa pride tudi do kombinacije obeh pojavov, predvsem če prezračevanja ni dovolj. Tako se v določenih delih prostora kopiči vlaga (npr. v kopalnicah ali kuhinji), drugod pa je zrak presuh.

    Zaprti prostori brez zadostnega dotoka svežega zraka tako postanejo manj zdravi, kar dolgoročno vpliva tudi na kakovost bivanja in celo na našo produktivnost in počutje. Poleg tega je prezračevanje z odpiranjem oken lahko tudi energetsko neučinkovito. Med prezračevanjem pozimi v prostor namreč hitro vdre hladen zrak, toplota pa se izgubi. To pomeni pogostejše ogrevanje, višji znesek na položnici in nestabilno notranje ozračje.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Zaradi toplotne izolacije je dom topel, stroški pa višji in zrak onesnažen

    Toplotna izolacija je eden izmed ključnih temeljev sodobne gradnje. Ohranja toploto in zmanjšuje izgubo energije, a sama po sebi še ne zagotavlja zdravega in udobnega bivanja, še posebej če prav zaradi nje zrak v prostoru zastaja. Prav nasprotno, v dobro izoliranih domovih brez ustreznega prezračevanja se pogosto kopiči onesnažen zrak. Zato je nujno, da izolacijo vedno dopolnjuje sistem, ki omogoča stalno izmenjavo zraka. Usklajena uporaba obeh tehnologij zagotavlja energetsko varčne, zdrave in dolgoročno trajnostne domove, ne da bi pri tem izgubljali dragoceno toploto. Treba je poudariti tudi, da je kombinacija kakovostne toplotne izolacije in prezračevalnih sistemov z rekuperacijo danes pravzaprav standard, ki ga mora imeti vsak sodoben dom.

    Čist zrak v zaprtih prostorih, brez toplotnih izgub in visokih stroškov ogrevanja nam lahko zagotovijo le tehnološko napredne prezračevalne naprave, ki delujejo na osnovi izmenjave zraka ali rekuperacije.

    Rekuperacija: svež zrak brez izgub

    Sistemi z rekuperacijo prinašajo revolucijo v prezračevanju. Zasnovani so tako, da omogočajo dovod svežega zraka v prostor, hkrati pa ohranjajo toploto iz izrabljenega zraka. Poleg udobja dajejo izjemne energetske prihranke: sodobni sistemi lahko povrnejo 60–95 % toplote, ki bi jo sicer izgubili s klasičnim prezračevanjem (vir: Wikipedia). V rezultatih simulacij so gospodinjstva z namestitvijo sistema z rekuperacijo prihranila povprečno okoli 2.600 kWh letno, kar ob trenutnih cenah energentov znatno zniža stroške ogrevanja (vir: MDPI).

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Poleg prihrankov takšni sistemi izboljšajo kakovost zraka z odstranjevanjem odvečne vlage in filtracijo škodljivih delcev, kar preprečuje kondenzacijo in plesni ter ščiti zdravje in konstrukcijo objekta. Vse to pomeni manjšo potrebo po ogrevanju in s tem neposredno znižanje energijskih stroškov.

    Rekuperacija izboljšuje kakovost zraka v prostoru, saj sistemi pogosto vključujejo filtre, ki zadržijo prah, cvetni prah in druge onesnaževalce. Rezultat je seveda bolj zdravo bivalno okolje.

    Prezračevalni sistemi LUNOS: pametna izbira za vsak dom

    Podjetje LUNOS je znano po svojih decentraliziranih prezračevalnih sistemih z rekuperacijo toplote. Njihove enote se preprosto vgradijo neposredno v zunanjo steno in ne potrebujejo kompleksnih instalacij.

    Decentralizirani prezračevalni sistemi LUNOS delujejo po preprostem, a izjemno učinkovitem principu. Tehnologija sicer temelji na stalnem pretoku zraka in rekuperaciji s keramičnimi izmenjevalci toplote. Vgrajeni senzorji zaznavajo vlažnost in samodejno prilagajajo prezračevanje (kar je še posebej koristno v kopalnicah, kuhinjah ali spalnicah).

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    Enote običajno delujejo v parih, ena dovaja, druga odvaja, nato se smeri v rednih intervalih izmenjajo, kar zagotavlja stalno kroženje zraka in visoko učinkovitost rekuperacije, ki lahko doseže tudi do 90 odstotkov. Poleg tega so sistemi opremljeni s senzorji za vlago in druge parametre, zato prezračevanje samodejno prilagajajo dejanskim razmeram v prostoru. To pomeni, da se ob povečani vlagi v kopalnici ali kuhinji prezračevanje okrepi, v spalnici ali dnevni sobi pa deluje varčno in skoraj neslišno. Poleg tega se naprave LUNOS ponašajo z dolgo življenjsko dobo in nizkimi stroški vzdrževanja, saj ne zahtevajo kompleksnih servisnih posegov.

    Prednost sistemov LUNOS je tudi v tem, da so primerni tako za novogradnje kot za energetske sanacije, saj njihova vgradnja ne zahteva večjih gradbenih posegov. Rezultat so boljša kakovost zraka, manj vlage in plesni ter nižji stroški ogrevanja.

    FOTO: LUNOS
    FOTO: LUNOS

    LUNOS omogoča učinkovito in varčno prezračevanje

    Sodobna tehnologija LUNOS zagotavlja optimalno prezračevanje posameznih prostorov ob hkratnem ohranjanju visoke energetske učinkovitosti. Tako se bistveno zmanjšajo stroški ogrevanja, hkrati pa se vzpostavi zdravo in uravnoteženo bivalno okolje.

    V času, ko so cene energentov nepredvidljive in okoljski izzivi vse večji, je vsak prihranek pomemben. Prezračevalni sistemi z rekuperacijo tako niso več luksuz, temveč pametna naložba, z vidika zdravja in stroškov.

    Če želite, da bo vaš dom energetsko učinkovit, udoben in zdrav, je prezračevanje z rekuperacijo prava pot. Ne gre zgolj za prihranek pri ogrevanju, temveč za ustvarjanje optimalnega bivalnega okolja, kjer se vsak vdih počuti lahkotno, prijetno in naravno.

    Kako lahko znižate porabo energije in hkrati izboljšate kakovost bivanja? Preverite ponudbo naprednih prezračevalnih sistemov spletni strani podjetja LUNOS.

    Naročnik oglasne vsebine je LUNOS

    Premium
    Novice  |  Svet
    Mediji in politika

    Zamenjana voditeljica: kulturni boj ali slabo novinarstvo?

    Zamenjava konzervativne voditeljice Julie Ruhs na javni televiziji razburja javnost.
    Barbara Zimic 22. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Prepoved vstopa v Slovenijo Dodika res hudo boli

    Marta Kos je na štiridnevnem obisku v Bosni in Hercegovini. Obsojeni vodja bosanskih Srbov Milorad Dodik je potisnjen v kot, rešitev vidi v Donaldu Trumpu.
    Novica Mihajlović 22. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Intervju s podžupanom MOL

    Ljubljana načrtuje štiri nove športne centre, koliko denarja bo šlo za to?

    Podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
    Manja Pušnik 22. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več

    Več iz teme

    lunosprezračevalni sistem Lunosprezraževanjeenergetska učinkovitostčist zrak
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Nov mejnik pri transplantacijah

    Prva robotska presaditev ledvice z živo darovalko: mati in sin se dobro počutita

    UKC Ljubljana so predstavili zapletenost in potek robotske presaditve ledvice z živim darovalcem oziroma darovalko v Sloveniji.
    Simona Bandur 23. 9. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Velika tekmeca

    Olimpija že diha za ovratnik Mariboru

    Disciplinski sodnik pri Nogometni zvezi Slovenije je ljubljanski klub zaradi neprimernega in nešportnega vedenja navijačev proti Bravu kaznoval s 1500 evri.
    23. 9. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    WTA 1000 v Pekingu

    Po prvi uvrstitvi med sto najboljših tudi prvi poraz

    Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec v kvalifikacijah turnirja WTA 1000 izgubila proti Avstralki Maddison Inglis, 158. na svetovni lestvici WTA.
    23. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Edini Slovenec

    Anže Peharc za las ujel polfinalno vstopnico

    Slovenski športni plezalec je osvojil 24. mesto v kvalifikacij in se uvrstil v nedeljski moški polfinale balvanov na svetovnem prvenstvu v Seulu.
    23. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    FMF

    Most med skupnostmi za razumevanje in solidarnost

    Na 16. Festival migrantskega filma se je prijavilo 94 filmov, odprl ga je dokumentarec Tiha drevesa.
    Nina Gostiša 23. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    WTA 1000 v Pekingu

    Po prvi uvrstitvi med sto najboljših tudi prvi poraz

    Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec v kvalifikacijah turnirja WTA 1000 izgubila proti Avstralki Maddison Inglis, 158. na svetovni lestvici WTA.
    23. 9. 2025 | 11:27
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Edini Slovenec

    Anže Peharc za las ujel polfinalno vstopnico

    Slovenski športni plezalec je osvojil 24. mesto v kvalifikacij in se uvrstil v nedeljski moški polfinale balvanov na svetovnem prvenstvu v Seulu.
    23. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    FMF

    Most med skupnostmi za razumevanje in solidarnost

    Na 16. Festival migrantskega filma se je prijavilo 94 filmov, odprl ga je dokumentarec Tiha drevesa.
    Nina Gostiša 23. 9. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Priklopite na nov sistem, ki v ozadju ureja vašo porabo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo