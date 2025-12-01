  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Kako premagati fobijo, ki vam lahko prikrajša celo dober obrok

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Ne pustite, da bi vam strah jemal tiste drobne radosti, ki so del kakovostnega življenja. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Ne pustite, da bi vam strah jemal tiste drobne radosti, ki so del kakovostnega življenja. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    1. 12. 2025 | 09:46
    8:13
    A+A-

    Strah pred zobozdravnikom je veliko pogostejši, kot si priznamo. Ne spremlja le malčkov, ki prvič prestopijo prag ordinacije, temveč tudi odrasle, ki v sebi nosimo izkušnje iz otroštva, ko nismo imeli moči izraziti svojega nelagodja. Po podatkih stomatoloških združenj, med njimi Cleveland Clinic (objavljeno 18. julija 2023 – https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/22594-dentophobia-fear-of-dentists), kar 36 odstotkov odraslih občuti izrazito tesnobo ob obisku zobozdravnika, približno 12 odstotkov pa tako močan strah, da se zdravljenju popolnoma izogiba. Posledice niso le zdravstvene, temveč tudi čustvene. Ljudje začnejo skrivati nasmeh, se izogibajo družbi, težko ugriznejo v najljubšo hrano in predvsem živijo z občutkom, da jih je lastni strah stisnil v kot.

    Dolgotrajno odlašanje se lahko vleče mesece ali celo leta, njegove posledice pa se pokažejo počasi, vendar vse bolj očitno. Začne se z občutljivimi zobmi ali občasnimi vnetji, nadaljuje z umikanjem dlesni, šibkim ugrizom in pogosto vodi v popolno izgubo zob. Ravno zato sodobna stomatologija vse bolj presega zgolj tehnično izvedbo posega in temelji na odnosu, ki gradi zaupanje. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu to razumejo zelo dobro. Njihov pristop je topel, spoštljiv in usmerjen k človeku kot celoti, ne le k njegovim zobem ali težavi. Prav iz te filozofije je zrasel njihov edinstveni DENTAL SPA protokol, v katerega so že pred leti vključili analgosedacijo. Gre za nadzorovano stanje globoke pomiritve, ki omogoči, da pacient poseg preživi sproščeno ali ga v celoti prespi.

    Analgosedacija omogoči, da pacient poseg sproščeno prespi, zdravljenje pa postane mirna in nadzorovana izkušnja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Analgosedacija omogoči, da pacient poseg sproščeno prespi, zdravljenje pa postane mirna in nadzorovana izkušnja. FOTO: Jože Suhadolnik

    Klinika, kjer v nekaj trenutkih preženejo strah

    Ker je klinika registrirana za anesteziologijo, vse postopke vodi izkušen anesteziolog, ki med posegom natančno spremlja vitalne funkcije in s tem zagotavlja popolno varnost. Pri analgosedaciji mnogi poseg v celoti prespijo ali pa se ga pozneje spomnijo le kot izjemno mirne, oddaljene izkušnje.

    Analgosedacija se je odlično izkazala pri ljudeh z izrazitim strahom pred zobozdravniškimi posegi, pri tistih s slabimi izkušnjami iz preteklosti, pri osebah z nizkim pragom bolečine ali močnim gag refleksom, pa tudi pri pacientih, ki si preprosto želijo opraviti poseg brez stresa in ga mirno prespati. Prav zato mnogi povedo, da so šele tukaj prvič doživeli zdravljenje, ki je resnično spoštljivo, umirjeno in človeško, in da je bil ravno ta občutek tisti, ki jim je omogočil, da so se končno odločili za korak k novemu nasmehu.

    Protokol, ki presega običajno obravnavo pri zobozdravniku

    DENTAL SPA protokol je edinstven pristop, ki presega klasične stomatološke postopke. Temelji na spoznanju, da se dobro zdravljenje začne pri dobri diagnostiki. Napredna tehnologija CBCT RTG omogoča tridimenzionalni vpogled v stanje čeljusti in strokovni ekipi izjemno natančno osnovo za načrtovanje terapije, hkrati pa pacientu povrne občutek, da je v strokovnih in varnih rokah. Ker je vsak korak zdravljenja premišljen, razložen in prilagojen individualnim potrebam, se negotovost postopoma umakne zaupanju.

    DENTAL SPA protokol se nadaljuje s sklopom regenerativnih tretmajev, ki pomagajo telesu, da se na poseg odzove čim bolj mirno in učinkovito. Limfna drenaža spodbuja boljšo prekrvitev, avtotransfuzija ozonirane krvi pospešuje regeneracijo, magnetoterapija blaži vnetja, intravenska suplementacija pa okrepi organizem v obdobju, ko se telo spopada s kirurškim naporom. Pacienti pogosto pravijo, da prvič začutijo, da njihovo telo pri okrevanju ne deluje proti njim, temveč z njimi.

    Novost letošnjega leta je hiperbarična kisikova terapija (HBOT), ena najnaprednejših metod podpore celjenju, ki je v zobozdravstvu izjemno redka. V hiperbarični komori pacient diha kisik pod povišanim tlakom, kar pospeši regeneracijo tkiv, zmanjša možnost vnetij in dokazano poveča uspešnost implantoloških posegov.

    DENTAL SPA protokol združuje napredno diagnostiko in regenerativne terapije, ki pospešujejo celjenje in krepijo dobro počutje. FOTO: Leon Vidic
    DENTAL SPA protokol združuje napredno diagnostiko in regenerativne terapije, ki pospešujejo celjenje in krepijo dobro počutje. FOTO: Leon Vidic

    Visoka tehnologija za vse vrste težav

    Ko pacient začuti, da je med zdravljenjem varen, slišan in zares razumljen, se lahko odprto spopade s tem, kar je bil njegov cilj od začetka – z obnovo nasmeha. Klinika je postala referenčna točka za paciente z najzahtevnejšimi oblikami brezzobosti, saj strokovna ekipa pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša razvija in uporablja napredne implantološke tehnike, s katerimi nadomesti izgubljene zobe in hkrati povrne funkcionalnost, estetiko in občutek, da je rešitev mogoča tudi takrat, ko drugod ni več upanja.

    Ena izmed najpogosteje uporabljenih metod je All-on-4, ki omogoča celovito obnovo zgornje ali spodnje čeljusti s štirimi posebno umeščenimi vsadki. Ta tehnika mnogim pacientom spremeni življenje, saj lahko že takoj po posegu prejmejo začasne zobe in občutijo razliko pri ugrizu, govoru in samozavesti.

    Pri tistih z izrazito izgubo čeljustne kosti je zdravljenje nekoliko zahtevnejše. V takih primerih strokovnjaki zagrebške klinike uporabijo metodo Zygoma All-on-4, pri kateri se implantati sidrajo v čvrsto ličnično kost. Ta pristop omogoča stabilnost tudi tam, kjer je kost v čeljusti močno zmanjšana, obenem pa pacientom prihrani obsežne kostne dograditve in skrajša čas celjenja. Za mnoge, ki so bili v drugih klinikah zavrnjeni, je prav Zygoma rešitev, ki jim odpre pot do novega nasmeha.

    Pri najzahtevnejših anatomskih primerih uporabljajo visoko specializirane tehnike, ki zahtevajo natančno 3D-načrtovanje in izjemno kirurško spretnost. Pterigoidni implantati, sidrani v trdna področja zgornje čeljusti, omogočajo stabilnost tam, kjer klasične metode ne zadostujejo. Kadar tudi sprednji del zgornje čeljusti zaradi hude izgube kostnine ne omogoča namestitve klasičnih vsadkov, se kot izjemno učinkovita rešitev uporabljajo transnazalni implantati. Ti se sidrajo v gosto kost nosnega predela in zagotavljajo stabilno oporo tam, kjer je kostnine najmanj. Ko pa tudi ta ne zagotavlja dovolj opore, posežejo po individualno izdelanih subperiostalnih implantatih – tridimenzionalno načrtovanih kovinskih strukturah, ki se popolnoma prilagodijo pacientovi anatomiji. S tem zagotovijo najvišjo stopnjo predvidljivosti, varnosti in dolgoročne stabilnosti.

    Družina Trampuš gradi kliniko na spoštovanju, znanju in toplini, ki pacientom povrne zaupanje v zdravljenje. FOTO: Leon Vidic
    Družina Trampuš gradi kliniko na spoštovanju, znanju in toplini, ki pacientom povrne zaupanje v zdravljenje. FOTO: Leon Vidic

    Skupen cilj vseh teh naprednih pristopov je jasen: vrniti pacientom stabilen ugriz, estetsko skladnost in občutek, da lahko spet samozavestno živijo vsakdan. Številni, ki so zaradi parodontalne bolezni ali obsežne izgube kosti že skoraj obupali, povedo, da so prav v Ortoimplantu DENTAL SPA prvič začutili, da je pot do rešitve resnično mogoča. Ko se najnaprednejša implantologija združi z analgosedacijo in celostnim DENTAL SPA protokolom, postane poseg presenetljivo prijazen, varen in za mnoge celo osvobajajoč.

    Postanite del zadovoljnih pacientov, ki so premagali strah in obnovili svoj nasmeh.

    Rezervirajte svoj termin za specialistično-diagnostični pregled na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike.

    Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih FacebookInstagramYouTubeTikTok in LinkedIn.

    Naročnik oglasne vsebine je Ortoimplant DENTAL SPA

    zobozdravstvo, zobni vsadki, implantologija, Zygoma, Ortoimplant DENTAL SPA, dr. Zdenko Trampuš, All-On-4
