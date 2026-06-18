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    Podjetniške zvezde

    Kako se je spremenilo gospodarstvo v desetletju

    Najizrazitejša sprememba je deindustrializacija, ki jo delno zakriva rast farmacevtske panoge.
    Dewesoft je imel leta 2017 18 milijonov evrov prihodkov od prodaje in pet milijonov evrov dobička iz poslovanja, lani pa je ustvaril več kot 53 milijonov evrov prihodkov in imel 14,5 milijona evrov dobička pred obrestmi in davki (EBIT). Foto Jure Eržen
    Galerija
    Dewesoft je imel leta 2017 18 milijonov evrov prihodkov od prodaje in pet milijonov evrov dobička iz poslovanja, lani pa je ustvaril več kot 53 milijonov evrov prihodkov in imel 14,5 milijona evrov dobička pred obrestmi in davki (EBIT). Foto Jure Eržen
    Nejc Gole
    18. 6. 2026 | 05:00
    8:04
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    Medijska hiša Delo mediji bo letošnjo jesen že deseto leto zapored razglasila Delove podjetniške zvezde. Kot prva zvezda je leta 2017 zasijal Dewesoft. Trboveljsko podjetje je imelo takrat 18 milijonov evrov prihodkov od prodaje in pet milijonov evrov dobička iz poslovanja, lani pa je ustvarilo več kot 53 milijonov evrov prihodkov in 14,5 milijona evrov dobička pred obrestmi in davki (EBIT). V desetih letih pa se je opazno spremenilo tudi slovensko gospodarstvo.

    Tudi druge Delove zvezde so v zadnjih desetih letih rasle, tako kot celotno gospodarstvo. Slovenski bruto družbeni proizvod je leta 2017 znašal 39,8 milijarde evrov, lani pa 48,36 milijarde evrov. Pozor: to so podatki po stalnih cenah z referenčnim letom 2010.

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    Premirje ni odpravilo gospodarske negotovosti v Sloveniji

    Rast gospodarstva

    Podjetja so v tem času opazno povečala prihodke. Lani so gospodarske družbe, ki so oddale letna poročila, ustvarile 142 milijard evrov prihodkov, kar je 56,8 odstotka več kot leta 2017, kažejo podatki Agencije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Pri tem gre za primerjavo nominalnih številk, upoštevati je treba, da je prihodke opazno povečala tudi inflacija. Ne glede na to lahko ugotovimo, da je gospodarstvo v tem času prihodke bolj povečalo na tujih trgih, za 58,6 odstotka na 59,5 milijarde evrov, prihodke na domačem trgu pa je povečalo za 55,5 odstotka na 82,7 milijarde evrov.

    Slovensko gospodarstvo je lani ustvarilo 7,7 milijarde evrov dobička iz poslovanja, kar je 81 odstotkov več kot leto prej. Lani se je sicer čisti dobiček gospodarstva povečal za desetino glede na leto prej predvsem zaradi enkratnih učinkov, kot so prodaja pekarske družbe Don Don, in boljšega poslovanja energetskega sektorja.

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    Na rast gospodarstva v zadnjih desetih letih kaže tudi število zaposlenih v gospodarskih družbah. Te so lani zaposlovale 536.844 ljudi, kar je 11,5 odstotka več kot leta 2017, še kažejo podatki Ajpesa.

    Deindustrializacija

    Ob rasti gospodarstva se spreminja njegova struktura, saj se Slovenija predvsem po energetski krizi zaradi vojne v Ukrajini deindustrializira. Leta 2019 so predelovalne dejavnosti ustvarjale 23,9 odstotka celotne dodane vrednosti, lani tri odstotne točke manj. Zmanjšal se je tudi prispevek trgovine v celotni strukturi dodane vrednosti.

    Gradbeništvo je dejavnost, ki na temelju državnih infrastrukturnih projektov v zadnjem letu najhitreje povečuje ustvarjeno dodano vrednost; v letošnjem prvem četrtletju se je povečala za 15 odstotkov. Tako je lani gradbeništvo ustvarjalo skoraj sedem odstotkov slovenske dodane vrednosti, pred desetimi leti pa manj kot pet odstotkov. Opazno se je v tem času povečal tudi delež ustvarjene vrednosti finančnih in zavarovalniških dejavnosti.

    Hitri razvoj farmacije

    Premiki pa se dogajajo tudi znotraj predelovalnih dejavnosti, kjer opazno raste farmacevtska dejavnost in tako prekriva strukturne težave drugih delovno- in energetsko intenzivnih dejavnosti. Mnoge od njih so namreč zmanjšale industrijsko proizvodnjo in število zaposlenih.

    Leta 2017, denimo, je proizvodnja kovin ustvarila 2,8 milijarde evrov prihodkov, farmacevtska industrija pa 2,2 milijarde evrov. Lani je proizvodnja kovin ustvarila 3,2 milijarde evrov prihodkov, farmacevtska dejavnost pa 4,3 milijarde evrov. Ob tem je poslovala s 601 milijonom evrov čistega dobička, proizvodnja kovin pa z izgubo. Na rastočo farmacijo kaže tudi podatek, da je v tem času število zaposlenih povečala za 77 odstotkov na več kot 15.000. Po drugi strani pa se je število zaposlenih v proizvodnji kovin zmanjšalo za desetino na 8672.

    Preoblikovanje trga dela

    Kljub rasti farmacije je v predelovalnih dejavnostih manjše povpraševanje po delavcih kot pred desetletjem. V povprečnem mesecu lanskega leta je bilo odprtih 1743 delovnih mest v predelovalnih dejavnostih, kar je 17 odstotkov manj kot leta 2017. Za kar 30 odstotkov se je zmanjšalo povpraševanje po delavcih v trgovini. Po drugi strani je za slabo desetino več prostih delovnih mest v gradbeništvu, kar kaže na večjo gradbeno aktivnost v državi. Še precej večje pa je pomanjkanje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu ter izobraževanju. V prvem je bilo lani v povprečju prostih 85 odstotkov, v drugem pa 120 odstotkov več delovnih mest kot v povprečnem mesecu leta 2017.

    Gospodarstvo in državna uprava se danes ukvarjata s pomanjkanjem zaposlenih. Stopnja brezposelnosti je zdaj 4,9-odstotna, na zavodu za zaposlovanje je prijavljenih 43.060 prebivalcev. Leta 2017 je bila stopnja brezposelnosti 9,5-odstotna, na zavodu pa je bilo prijavljenih še enkrat več prebivalcev kot letos. Podjetja in druge organizacije kadrovsko stisko zdaj rešujejo predvsem z zaposlovanjem tujcev, tudi iz azijskih držav.

    Anomalija izvoza v Švico

    Izvozni Trgi
    Izvozni Trgi
    S farmacijo pa so povezani tudi premiki v slovenski zunanji trgovini. Leta 2017 je bila Nemčija najpomembnejši slovenski izvozni trg s 5,7 milijarde evrov izvoza. Tej so sledile Italija, Hrvaška, Avstrija in Francija. Lani pa je Slovenija kar 30,7 milijarde evrov izvoza ustvarila s Švico. A pri tem gre večinoma za trgovino s farmacevtskimi proizvodi, tudi zaradi logističnega centra na Brniku.

    Če zadnjo zanemarimo, je Nemčija še vedno najpomembnejši slovenski izvozni trg. A slovenski izvozniki občutijo strukturne težave nemške industrije in slabše povpraševanje. Tako se je med letoma 2017 in 2025 vrednost izvoza v Nemčijo povečala za 28 odstotkov, na Hrvaško pa se je izvoz več kot podvojil.

    Brez preboja v produktivnosti

    Tako kot pred desetimi leti je eden največjih izzivov slovenskega gospodarstva še vedno prenizka produktivnost. Dodana vrednost na zaposlenega v gospodarskih družbah se je sicer v tem času povečala za 55,5 odstotka na 67.102 evra, pri tem pa zanemarjamo vpliv inflacije.

    Sloveniji na lestvici produktivnosti ni uspelo narediti opaznega preboja proti povprečju Evropske unije. Produktivnost na zaposlenega je po letu 2009 skoraj desetletje vztrajala pri približno 80 odstotkih povprečja Evropske unije, v zadnjih letih raste nekoliko hitreje in je lani bila pri 89 odstotkih.

    Podjetja imajo več depozitov kot kreditov

    Omenimo še finančno sliko podjetij. Slovenska podjetja so ena najmanj zadolženih v Evropski uniji. V zadnjih desetih letih pa so še skoraj podvojila svoje depozite v bankah, ki jih je zdaj za 11,5 milijarde evrov in celo za skoraj za milijardo evrov več, kot imajo kreditov.

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