Kateder na poti na smetišče zgodovine

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    Šola pri izobraževanju sledi trendom v stroki in pričakovanjem delodajalcev. V odprti kurikul zdaj uvrščajo osnove filma in fotografije, komunikacijo v tujem jeziku in digitalno projektiranje. FOTO: arhiv HVU
    Galerija
    Šola pri izobraževanju sledi trendom v stroki in pričakovanjem delodajalcev. V odprti kurikul zdaj uvrščajo osnove filma in fotografije, komunikacijo v tujem jeziku in digitalno projektiranje. FOTO: arhiv HVU
    Milka Bizovičar
    5. 6. 2026 | 06:00
    7:19
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    Med več kot sto poklici, ki jih v Sloveniji tako primanjkuje, da mladi, ki se odločijo za izobraževanje v njih, lahko pridobijo štipendijo za deficitarne poklice, so tudi cvetličar, vrtnar in hortikulturni tehnik.

    »Skoraj vsak dan na šolo prejmemo vsaj en klic ali elektronsko pošto z vprašanjem, ali imamo kakšnega dijaka za urejanje okolja, grobov, za vzdrževanje obhišnih vrtov, poslovnih objektov, za delo v vrtnem centru, v vrtnarijah, drevesnicah, cvetličarnah, butikih z darili,« je povedala Štefanija Kos Zidar, ravnateljica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje.

    Ta šola je z 80-letno tradicijo najstarejša od treh v Sloveniji, ki izobražujejo na področju hortikulture, preostali sta Biotehniški center Naklo in GRM Novo mesto.

    Po podatkih ministrstva za izobraževanje se želi v prihodnjem šolskem letu v poklicni program cvetličar vpisati skupaj 38 mladih (izvaja ga tudi mariborska biotehniška šola), v poklicni program vrtnar 22, v srednješolski strokovni program hortikulturni tehnik v Celje ali Naklo pa 27. Tako je povsod ostalo kar nekaj mest nezasedenih.

    Ugled poklicev raste

    Po besedah Kos Zidarjeve se sicer zanimanje za vse tri programe hortikulture od pandemije spet povečuje, kar je povezano tudi z dvigovanjem ugleda teh poklicev. K temu med drugim prispevajo v javnosti izpostavljeni strokovnjaki s svojimi kreacijami, zavzeti učitelji, tudi šole, ki si prizadevajo za popularizacijo poklicev v vrtcih in osnovnih šolah, predstavitve na sejmih in razstavah in sodelovanje v projektih za promocijo poklicev, kot je tekmovanje EuroSkills.

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    Obvezna oprema v gozdnem vrtcu: škornji, dežne hlače, pelerina

    »Od leta 2013 se je na naši šoli število dijakov podvojilo in jih je zdaj že skoraj 350 (izvajajo pa tudi višješolski program inženir hortikulture). Tretjina se jih izobražuje na področju hortikulture, od preostalih pa jih je polovica na programu aranžerskega tehnika in polovica na programu fotografskega tehnika, kar je na naši šoli še dokaj nov program, prvi maturanti so šolanje končali lani,« je povedala sogovornica.

    Po besedah Štefanije Kos Zidar se zanimanje za vse programe hortikulture od pandemije ponovno povečuje. FOTO: Igor Rosina
    Po besedah Štefanije Kos Zidar se zanimanje za vse programe hortikulture od pandemije ponovno povečuje. FOTO: Igor Rosina

    S tem programom želijo mlade celostno pripraviti na pričakovanja trga dela in njihovih bodočih strank. Učijo se dokumentirati stanje na terenu, kar je v praksi ključno za digitalno predstavitev ponudbe in pridobljenih referenc itn. Hkrati program mlade pritegne zaradi ustvarjanja vsebin na družbenih omrežjih, z izobraževanjem pa dobijo širšo sliko – kako virtualne trende in zanimanje za družbena omrežja pretvoriti v resno, strokovno in tržno zanimivo poklicno znanje.

    Izobraževanje na terenu

    Pri posredovanju znanja mladim generacijam se Štefaniji Kos Zidar zdi zelo pomembno, da to poteka na njim zanimiv način, z metodami poučevanja, ki so primerne zanje in jih motivirajo, da usvojijo čim več znanja. Pomeni, da so dijaki v procesu čim bolj aktivni, pri čemer nikakor ne gre brez uporabe sodobnih tehnologij.

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    Učilnica je lahko tudi jama, reka in domači hribček

    »To, da profesor stoji za katedrom ter ure in ure predava, ni učinkovito. V našem 3,5 hektara velikem šolskem parku imamo ogromno rastlin, ki jih zdaj opremljamo s QR-kodami. Tako bo o vsaki mogoče dobiti informacije, kot so njeno slovensko in botanično ime, od kod izvira, kakšna je, na kakšni razdalji jo je treba zasaditi, kaj potrebuje za uspešno rast,« je navedla primer.

    Skoraj vsak dan na šolo prejmemo vsaj en klic ali elektronsko pošto z vprašanjem, ali imamo kakšnega dijaka za urejanje okolja, grobov, za vzdrževanje obhišnih vrtov, poslovnih objektov ...

    Urejen imajo šolski nasad špargljev z vsakoletnim dogodkom za zunanjo javnost, v oboje pa so dijaki močno vpeti, vključno z beleženjem pridelka in prodajo, sodelovali so tudi pri vzpostavitvi blagovne znamke. Pomembna nova pridobitev šole je po njenih besedah tudi učni čebelnjak. Panje so označili s QR-kodami, tako da dijaki lahko spremljajo razmere v vsakem od njih in donos medu ter pridobivajo pomembna praktična in tehnična znanja.

    S programom želijo mlade celostno pripraviti na pričakovanja trga dela in njihovih bodočih strank. FOTO: arhiv HVU
    S programom želijo mlade celostno pripraviti na pričakovanja trga dela in njihovih bodočih strank. FOTO: arhiv HVU

    Pouk poteka tudi projektno, dijaki na primer doma uredijo eko vrtiček in vse šolsko leto teoretično učenje podpirajo s prakso. Na koncu pa sledijo predstavitve, s čimer pridobivajo tudi veščine, kot so oblikovanje dokumentov, deljenje v aplikacijah za videokonference, uporaba tehnologij in nastopanje.

    Prvo sito so mehke veščine

    Tudi zato kot ključno ocenjujejo sodelovanje s podjetji, ki zdaj pričakujejo predvsem mehke veščine. »Da pravočasno prideš na dogovorjeno mesto, da se znaš urediti in komunicirati, si prijazen, obvladaš neverbalno komunikacijo,« je pojasnila sogovornica. Na strokovnem področju pa pričakujejo suverenost in res dobro poznavanje rastlin, kar je pogoj, da si upaš svetovati strankam.

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    Do merskih enot v trgovini in rimskih številk v gozdu

    Delodajalci na strokovnem področju pričakujejo suverenost in res dobro poznavanje rastlin, kar je pogoj, da si upaš svetovati strankam. FOTO: arhiv HVU
    Delodajalci na strokovnem področju pričakujejo suverenost in res dobro poznavanje rastlin, kar je pogoj, da si upaš svetovati strankam. FOTO: arhiv HVU
    Cvetličar na primer mora znati oceniti, kakšen šopek lahko ponudi bodoči nevesti, na podlagi njene postave, polti, pričeske, obleke. Iz tega lahko sklepa, kakšen slog ji je všeč, kakšne barve, koliko sledi modnim in drugim trendom, ali ji je to sploh pomembno, ne nazadnje, kakšen cenovni razred šopka in cvetlične okrasitve si želi.

    »Za to moraš imeti sposobnosti psihologa in hkrati podjetniško žilico, da znaš stranki ponudbo dobro predstaviti in posel uspešno zaključiti z izdanim računom. Za izdelavo kreacije pa potrebuješ spretnost in obvladovanje dizajna,« je naštela. Podobno potrebujeta cel spekter znanj in veščin vrtnar in hortikulturni tehnik, za vse tri pa velja, da so na svojem področju lahko uspešni le, če se tudi kasneje v karieri nenehno izobražujejo in sledijo trendom.

    Posodobitev programov

    Znanja in veščine je pomembno tudi kasneje v karieri ves čas izpopolnjevati in slediti trendom, to je pogoj za uspeh v poklicni karieri. FOTO: arhiv HVU
    Znanja in veščine je pomembno tudi kasneje v karieri ves čas izpopolnjevati in slediti trendom, to je pogoj za uspeh v poklicni karieri. FOTO: arhiv HVU
    Šola pri izobraževanju sledi trendom v stroki in pričakovanjem delodajalcev v okviru rednega, predvsem pa odprtega kurikula, v katerega zdaj uvrščajo osnove filma in fotografije, komunikacijo v tujem jeziku in digitalno projektiranje. Zelo pomembno vlogo pri določanju vsebin imajo aktivni in proaktivni učitelji, je povedala Štefanija Kos Zidar. Po njenih besedah se s prenovo izobraževalnih programov, ki zdaj poteka v okviru nacionalnega centra za poklicno izobraževanje, v učno snov vnašajo prav vsebine in način izobraževanja, ki jih sami že uporabljajo v odprtem kurikulu.

    Projekt modernizacije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja se končuje, so navedli pri CPI in dodali, da projekt Spodbujanje odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju ter promocijske aktivnosti sofinancirata ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU. Kot je povedala sogovornica, bodo z novim šolskim letom začeli v praksi izvajati prenovljene programe splošnega izobraževalnega dela, verjetno čez dve leti pa še strokovni del.

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