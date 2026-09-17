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    Kdaj bodo fizični agenti UI prvič prestopili prag trgovin?

    Prihodnost prinaša nove vrste potrošnikov. Zaupanje je ključna točka pri premiku k agentskemu poslovanju.
    Agentsko poslovanje je največji premik vseh časov, saj bodo ljudje tehnologiji zaupali, da sprejme odločitev namesto njih. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Agentsko poslovanje je največji premik vseh časov, saj bodo ljudje tehnologiji zaupali, da sprejme odločitev namesto njih. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    17. 9. 2026 | 04:45
    9:05
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    Nakupovanje do leta 2030 ne bo več pomenilo iste stvari. Čakajo nas spremembe, na katere se moramo pripraviti vsi, med drugim na to, da bi vsakodnevni nakupi, na primer hrane, zdravil in sklepanje naročnin, po pričakovanjih lahko postali prvi, ki bodo zaupani agentom umetne inteligence.

    Napovedi vodilnih futurologov iz ZDA, Evrope in Azije v novem poročilu družbe Mastercard z naslovom Kratka zgodovina prihodnosti nakupovanja in plačevanja med drugim razkrivajo pričakovanja, da bo do leta 2030 več kot eden od desetih spletnih kupcev rutinsko uporabljal agente UI, ki bodo opravljali nakupe v njegovem imenu. Magnus Lindkvist, vodilni futurolog poročila, je med drugim poudaril, da bodo agenti UI opravljali rutinske nakupe, nakupovanje pa bo postalo nekaj, kar počnemo z namenom raziskovanja oziroma iskanja navdiha in zadovoljstva.

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    Z UI in novimi generacijami premiki tudi v vodenju

    Pri napovedih o tem, kako naj bi bilo videti vsakodnevno življenje do konca desetletja, so sodelovali še trije vodilni svetovni misleci o prihodnosti UI in poslovanja, in sicer Patrick Dixon, Katja Forbes in Theodora Lau. Napovedi med drugim vključujejo agente UI, ki se lahko pogajajo o cenah, pametne ure in prstane, ki spremljajo, kako se izdelki obnesejo po nakupu, in celo to, kdaj bodo fizični agenti UI prvič prestopili prag trgovin.

    Premik v vedenju potrošnikov

    »UI vse bolj pomaga ljudem pri odločanju, kaj kupiti. Že jutri jim bo pomagala tudi pri samem opravljanju nakupov. Tehnologije, kot je agent pay, bodo omogočile prihodnost, ko bomo ljudje zaupali strojem, da opravljajo transakcije v našem imenu. To poročilo je zato tudi povabilo potrošnikom in podjetjem, naj že danes začnejo z majhnimi, praktičnimi koraki, ki jih bodo pripravili na to skupno prihodnost,« pa med drugim pravi Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard. In dodaja, da Mastercard že 60 let ljudem omogoča varno in enostavno plačevanje ter prejemanje plačil. To poslanstvo se bo nadaljevalo tudi v času, ki bi lahko prinesel največjo spremembo v nakupovanju vse od iznajdbe denarja.

    Napovedi omenjenega poročila potrjuje tudi najnovejša raziskava družbe Mastercard, ki kaže, da se premik v odnosu in vedenju potrošnikov dogaja tukaj in zdaj. Raziskava med 26.000 starši in najstniki (starimi od 13 do 18 let) razkriva, da današnji najstniki dvakrat pogosteje uporabljajo UI za pomoč pri nakupnih odločitvah kot njihovi starši, pri čemer bo še trajalo nekaj časa, preden jih bodo starši začeli dohajati glede uporabe nakupovalnih orodij z umetno inteligenco.

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    Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

    »Več kot šest od desetih mladih (62 odstotkov) verjame, da bo UI občutno spremenila, kako bo njihova generacija nakupovala v prihodnosti. Ugotovitve tudi kažejo, da poslovanje s pomočjo UI prehaja iz razvojne tehnološke faze v splošno sprejeto vedenje. Mlajše generacije namreč vse raje prepuščajo iskanje, priporočila in odločitve umetni inteligenci. Poleg tega eden od štirih najstnikov (27 odstotkov) pravi, da bi zelo verjetno uporabil nakupovalnega pomočnika, ki ga v celoti poganja UI – pomočnika, ki priporoča izdelke, izbira med možnostmi ter opravi nakup na podlagi danih navodil, medtem ko je med starši takšnih 16 odstotkov. Pri najstnikih je tudi dvakrat večja verjetnost, da bodo na tedenski ravni uporabljali UI za iskanje najboljše cene ali popusta (18 odstotkov pri najstnikih in 10 odstotkov pri starših).«

    Raziskava je še pokazala, da se spreminja tudi zaupanje. Tretjina najstnikov (31 odstotkov) pravi, da bi bolj zaupali priporočilu umetne inteligence kot priporočilu prijatelja, medtem ko bi eden od štirih (23 odstotkov) že zdaj bolj zaupal nasvetu UI kot nasvetu svojih staršev. Poleg tega 67 odstotkov staršev pričakuje, da bo nakupovanje z UI zaznamovalo generacijo njihovih otrok, medtem ko jih le 5 odstotkov meni, da bo zaznamovalo njihovo generacijo. Vidne so tudi medgeneracijske razlike: mlajši starši, stari od 18 do 34 let, tedensko uporabljajo UI za iskanje informacij o izdelkih, kar je več od tistih, starejših od 55 let (14 odstotkov proti 10 odstotkov).

    Omenjeno raziskavo med starši in njihovimi najstniki je Mastercard, kot so zapisali v sporočilu za javnost, opravil v sodelovanju z raziskovalnim partnerjem Opinium, namen pa je bil razumeti uporabo agentov UI in odnos do njih pri nakupovanju in plačevanju. Anketiranje je potekalo letošnjega junija in julija. Vzorec je sestavljalo 13.000 anketiranih parov (starš in najstnik) oziroma skupno 26.000 sodelujočih na 13 trgih, v Bolgariji, na Češkem, v Franciji, Nemčiji, Izraelu, Italiji, na Nizozemskem, Norveškem, Poljskem, v Romuniji, na Švedskem, v Španiji in Združenem kraljestvu.

    Kaj bo konkurenčna prednost

    V poročilu napovedi futurologov razkrivajo novo vrsto potrošnikov, s katero se bodo srečali trgovci. To bodo, kot navajajo, agenti UI, ki lahko v nekaj sekundah preberejo ogromne količine podatkov, preverijo trditve ter raziščejo mnenja in povratne informacije kupcev, da bi lahko sprejeli informirano odločitev in opravili nakup. »Zato bodo morali prodajalci prilagoditi svoje programe zvestobe, odnose s kupci in digitalne izkušnje tudi agentom. Informacije o izdelkih, trditve in pravilniki bodo tako morali postati tudi strojno berljivi. Trditev o trajnostnih lastnostih izdelka bo na primer morala biti opremljena s certifikatom, ki ga lahko agent najde in preveri,« napovedujejo futurologi.

    Pet od 15 napovedi

    •Nakupovanje z UI bi lahko postalo splošno sprejeto: več kot 300 milijonov spletnih kupcev bi lahko do leta 2030 rutinsko uporabljalo agente UI za nakupovanje in plačevanje.

    •Rutinski nakupi bodo vse bolj preneseni na agente UI: potrošniki se utegnejo zanašati na agente UI za ponavljajoče se in manj tvegane nakupe, da bi prihranili čas in poenostavili nakupovanje.

    •Trgovci bodo morali obravnavati tako ljudi kot agente UI: agenti UI bodo ocenjevali izdelke in storitve, zato bodo podatki o izdelkih, signali zaupanja in digitalne izkušnje postali še pomembnejši.

    •Uvajanje bo odvisno od zaupanja: varnost, preglednost, odgovornost in soglasje bodo najverjetneje postali ključni dejavniki v agentskem poslovanju.

    •Plačevanje bo zahtevalo nove modele identitete in potrjevanja: banke, finančno-tehnološka podjetja in ponudniki plačil bodo z vse večjim sodelovanjem agentov UI v poslovanju verjetno morali razviti nove pristope za potrjevanje identitete ter zagotavljanje odgovornosti in soglasja.

    Ključna točka pri premiku k agentskemu poslovanju je zaupanje, pravi tudi vodilni futurolog Magnus Lindkvist: »Vsak velik premik v trgovanju je v središču vseboval premik v zaupanju. Od tržnice do nakupovalnih središč, od katalogov do klika na gumb – vsak zgodovinski razvoj trgovanja je od ljudi zahteval, da zaupajo nečemu novemu.«

    Največji premik vseh časov je agentsko poslovanje, saj ljudje tehnologiji ne bodo več zaupali le pridobivanja informacij, na podlagi katerih se bodo nato sami odločili, temveč bodo tehnologiji zaupali, da sprejme odločitev namesto njih. Ob tem Theodora Lau dodaja, da si bodo morali trgovci in finančne ustanove to zaupanje prislužiti z jasno začrtanimi pravili na področju identitete, soglasja, potrjevanja in odgovornosti. Obenem predvideva, da bodo najmanj trije regulatorji iz držav G20 do leta 2030 izdali uradne smernice o registraciji in nadzoru agentov UI ter da bo plačilni namen postal enako pomemben kot plačilo samo. »To pa zato, ker bo potrošnikovo pooblastilo agentu, da opravi nakup v njegovem imenu, mogoče prepoznati še pred samo izvedbo nakupa.«

    Naj spomnimo, da se zgodnji primeri agentskega poslovanja že pojavljajo v praksi. Pred nekaj meseci je Mastercard v sodelovanju s partnerji v Evropi opravil prvo agentsko plačilno transakcijo v živo od začetka do konca. S tem je bilo prikazano, kako lahko agenti UI varno opravijo nakup in plačilo z ustreznimi varnostnimi mehanizmi, preglednostjo in potrošnikovim nadzorom.

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