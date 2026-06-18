Kdo bo nova zvezda slovenskega gospodarstva?

Ko govorimo o uspešnih slovenskih podjetjih, pogosto pomislimo na njihove izdelke in storitve, ki jih srečujemo po vsem svetu. Za temi zgodbami pa stojijo leta vlaganj v razvoj, tehnološko znanje, sposobnost prilagajanja in podjetniški pogum. Prav takšna podjetja že desetletje postavlja v ospredje projekt podjetja Delo mediji in Delovega poslovnega centra Delove podjetniške zvezde, ki letos praznuje jubilejno deseto izvedbo.

Projekt je skozi leta prerasel okvir klasičnega izbora najboljših podjetij. Postal je prostor, kjer se srečujejo gospodarstveniki, razvojni strokovnjaki, odločevalci in podjetniki ter skupaj iščejo odgovore na vprašanje, kako graditi konkurenčno slovensko gospodarstvo prihodnosti.

Strokovnjak MasterCarda je na lanskem dogodku spregovoril o vplivu umetne inteligence na plačilne sistema. FOTO: Dejan Javornik

Star Import, d. o. o., generalno zastopstvo za osebna in lahka dostavna vozila Mercedes-Benz v Sloveniji

»Z znamko Mercedes-Benz že 140 let uresničujemo vizijo, da strankam ponudimo več kot le mobilnost – ustvarjamo celovito in čustveno doživetje, v katerem se prepletajo brezčasna zasnova, vrhunska tehnologija in izjemna pozornost do detajlov. Z inovacijami, ki že desetletja usmerjajo razvoj mobilnosti, premikamo meje, skrbimo za večjo varnost vseh udeležencev v prometu ter odgovorno soustvarjamo prihodnost mobilnosti. Naša vozila niso le izraz sodobne mobilnosti, temveč odsev vrednot, ki nas vodijo – odličnosti, zanesljivosti in odgovornosti. Prav ta preplet dediščine, inovacij in strasti do popolnosti ustvarja posebno vez z našimi strankami ter povezuje skupnost ljudi, ki ceni izjemnost in verjame v moč nečesa res posebnega – v svet znamke Mercedes-Benz.«

FOTO: Alpacem Cement

Mag. Dejan Bostjančič-Zwitter, član uprave, Alpacem Cement, d. d. »Po mojem mnenju je eden od razlogov, da Slovenija še ni tako uspešna, kot bi morala biti, pomanjkanje zaupanja v institucije in iskrenost medčloveških odnosov. Če bi nam zavist uspelo preoblikovati v konstruktivno tekmovalnost, bi zagotovo uspešno konkurirali tudi na globalni ravni. Prioriteto moramo nameniti inovacijam, debirokratizaciji in investicijam, da se bomo svetovnim trendom prilagajali proaktivno in ne zgolj lovili zadnjega vlaka. V Alpacemu Cementu se trudimo ta načela uresničevati vsak dan. To pomeni gradnjo partnerstev, celovito digitalizacijo procesov in milijonska vlaganja v zaposlene in napredne tehnologije za ogljično nevtralnost. Vabimo tako poslovne partnerje kot sodelavce, da se nam pridružijo na tej razvojni poti.«

Navdih za celotno gospodarstvo

Uspešna podjetja niso pomembna zgolj zaradi rasti prihodkov ali dobička. S svojim razvojem ustvarjajo kakovostna delovna mesta, spodbujajo inovacije, vlagajo v raziskave in razvoj ter krepijo mednarodno prepoznavnost Slovenije. Njihov vpliv sega precej dlje od meja posamezne dejavnosti.

FOTO: Jože Suhadolnik

Sara Gošnak, vodja središča za mednarodno sodelovanje, Center RS za poklicno izobraževanje »Poklicno in strokovno izobraževanje mladim omogoča, da razvijejo znanja in spretnosti za samozavesten vstop na trg dela. Pri tem je ključno sodelovanje šol in gospodarstva, saj se izobraževanje tako povezuje z dejanskimi potrebami delovnega okolja, mladim pa odpira jasnejši pogled na možnosti njihovega nadaljnjega razvoja. Pomembno vlogo ima tudi tekmovanje SloveniaSkills, na katerem mladi svoje znanje pokažejo v zahtevnem in realnem tekmovalnem okolju ter krepijo zaupanje v svoje sposobnosti. Ob promociji odličnosti želimo širiti tudi sporočilo, da izbire poklica ne smejo omejevati stereotipi. Poklic nima spola. Mladi naj ga izberejo glede na svoje interese in talente, ne glede na pričakovanja okolice.«

Delove podjetniške zvezde zato izpostavljajo podjetja, ki svojo konkurenčnost gradijo na dolgoročni strategiji, tehnološkem razvoju, izvozni usmerjenosti in kulturi nenehnega izboljševanja. Gre za podjetja, ki dokazujejo, da sta znanje in razvoj najmočnejša motorja gospodarske rasti.

FOTO: Jernej Lasič

Benjamin Jošar, predsednik uprave, Triglav Investments »V obdobju hitrih tehnoloških sprememb, izzivov zelenega prehoda in večjih geopolitičnih negotovosti je toliko pomembneje, da znamo prihranke učinkovito usmerjati v razvojne projekte, inovacije in podjetja z dolgoročnim potencialom. Kapitalski trgi imajo pri tem pomembno vlogo, saj prispevajo k financiranju razvoja gospodarstva in dolgoročni stabilnosti finančnega sistema. V družbi Triglav Investments verjamemo, da odgovorno investiranje pomembno prispeva k boljšemu obvladovanju dolgoročnih tveganj ter ustvarjanju trajne vrednosti za vlagatelje in širšo družbo. Zato se osredotočamo na krepitev zaupanja vlagateljev, dolgoročno vlaganje in razvoj finančne pismenosti.«

V desetih letih bo v izbor uvrščenih več kot sto podjetij iz najrazličnejših panog. Med njimi so industrijski proizvajalci, tehnološki razvijalci, logistične družbe, energetska podjetja in številni inovativni izvozniki, ki vsak na svojem področju postavljajo nove standarde odličnosti.

FOTO: Voranc Vogel

Večmesečna kampanja o prihodnosti slovenskega gospodarstva

Posebna vrednost projekta je njegova uredniška zasnova. Delove podjetniške zvezde niso enodnevni dogodek, ampak večmesečna vsebinska kampanja, ki skozi intervjuje, analize in poglobljene prispevke spremlja ključne razvojne izzive slovenskega gospodarstva. Letošnja jubilejna izvedba bo odprla razpravo o temah, ki bodo v prihodnjih letih odločilno vplivale na konkurenčnost podjetij in države.

FOTO: Blaž Lenček

Mateja Tišler, direktorica upravljanja kadrov, Ljubljanske mlekarne »Naš cilj je ustvarjati okolje, v katerem se ljudje dobro počutijo in lahko razvijajo svoj potencial. To potrjujejo tudi rezultati zadnje ankete o zavzetosti zaposlenih: 72 odstotkov zaposlenih v Ljubljanskih mlekarnah je zavzetih, 88 odstotkov jih je ponosnih, da delajo v našem podjetju, 93 odstotkov pa razume naše temeljne vrednote – delujemo ambiciozno, zavzeto in na preprost način. To, da bi nas kar 86 odstotkov zaposlenih priporočilo kot dobrega delodajalca, razumemo kot pomembno potrditev, predvsem pa kot odgovornost, da še naprej gradimo odnose, ki temeljijo na zaupanju, spoštovanju in vključevanju. Tudi letos, ko praznujemo 70-letnico delovanja, so v središču naših prizadevanj zaposleni. Ob tej priložnosti smo s posebnim priznanjem počastili našo najdlje zaposleno sodelavko, ki je z nami že 44 let, ta jubilej pa bomo posebej praznovali tudi z našimi zaposlenimi, s katerimi soustvarjamo našo zgodbo že 70 let.«

Prva med njimi je vprašanje regulacije in administrativnih bremen. Evropa in z njo Slovenija se vse pogosteje spopadata z opozorili, da zapleteni postopki in nepredvidljivo poslovno okolje zavirajo investicije in zmanjšujejo konkurenčnost. Projekt bo iskal odgovore na vprašanje, kako ustvariti okolje, ki bo privlačno za razvojne in industrijske naložbe.

Utrinek z lanske podelitve FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Darko Tomas

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in direktor, Ortoimplant DENTAL SPA »Naložba v zdravje je naložba v kakovost življenja. Razvoj dentalne medicine je v zadnjih letih odprl možnosti, ki so se nekoč zdele nedosegljive, zato danes lahko vse pogosteje pomagamo tudi pacientom, ki so jim bile v preteklosti predstavljene zelo omejene možnosti zdravljenja. Takšni premiki so rezultat nenehnega vlaganja v znanje, razvoja sodobnih tehnologij in njihove implementacije v vsakodnevno klinično prakso. V zdravstveni stroki premikanje meja mogočega ni izbira, temveč odgovornost. Prava vrednost vsakega napredka se meri z njegovo sposobnostjo, da pacientom vrne kakovost življenja.«

Pomemben poudarek bo namenjen tudi iskanju novega razvojnega modela Slovenije. Ali bodo prihodnjo rast nosila velika podjetja, hitro rastoči izvozniki ali tehnološki inovatorji? Kako ustvariti razmere, da bodo uspešna srednje velika podjetja prerasla v evropske in globalne igralce? Prav takšna vprašanja bodo v ospredju letošnje kampanje.

FOTO: arhiv A1

Dejan Turk, predsednik uprave, A1 Slovenija in A1 Hrvaška »Kibernetska varnost zahteva več kot zgolj izpolnjevanje predpisov. Skladnost je le izhodišče – cilj je odpornost. Podjetja moramo preiti iz reaktivnega v proaktivni pristop ter graditi kulturo, procese in zmogljivosti, ki nas varujejo pred sodobnimi grožnjami. V Skupini A1 več kot 400 varnostnih inženirjev združuje znanje in izkušnje ter nam omogoča vpogled v najnovejše trende in učinkovite obrambne pristope. Prek A1 Varnostno-operativnega centra vsak dan spremljamo IT‑okolja številnih slovenskih podjetij, kar nam daje neposreden stik z realnimi incidenti – zlasti pri malih in srednje velikih podjetjih. Zato lahko podjetjem pomagamo ne le pri izpolnjevanju regulative, temveč predvsem pri gradnji prave kibernetske odpornosti.«

Brez ljudi ni razvoja

Ena ključnih tem bo tudi kadrovska konkurenčnost. Pomanjkanje usposobljenih zaposlenih postaja ena največjih razvojnih ovir slovenskega gospodarstva, zato bodo Delove podjetniške zvezde posebno pozornost namenile podjetjem, ki uspešno privabljajo, razvijajo in zadržujejo talente.

Delova podjetniška zvezda 2025 med malimi in srednjimi podjetji je postal Unichem. FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Igor Kupljenik

Egon Hoda, izvršni direktor OE Storitve na distribucijskem omrežju, Elektro Ljubljana »V Elektru Ljubljana intenzivno vlagamo v elektrodistribucijsko omrežje ter želimo doseči ključne strateške cilje pri zagotavljanju robustnega omrežja in zanesljivi preskrbi z električno energijo več kot 358.000 uporabnikom. Naša dejavnost ima že 130-letno tradicijo. Največja sprememba v zadnjem desetletju pa je prehod iz stabilnega, predvidljivega in enosmernega sistema v dinamično okolje. Osrednji del razvoja je tako napredno vodenje omrežja, in sicer z razvojem sistemov prožnosti, integracijo novih tehnologij za upravljanje srednjenapetostnega omrežja in omejevanjem razpršenih virov.«

V ospredju ne bodo zgolj plače ali ugodnosti za zaposlene, temveč organizacijska kultura, razvoj kompetenc, sodobni modeli vodenja in ustvarjanje okolja, v katerem lahko zaposleni razvijejo svoj potencial. Prav ljudje so namreč največja konkurenčna prednost vsakega uspešnega podjetja.

Ob tem bo pomembno mesto dobila tudi trajnost. Ta danes ni več zgolj okoljska zaveza, ampak vse bolj postaja vprašanje poslovne odpornosti. Digitalizacija, energetska učinkovitost, kibernetska varnost in prilagajanje geopolitičnim spremembam postajajo sestavni del dolgoročnih poslovnih strategij podjetij.

Delova podjetniška zvezda 2025 med velikimi podjetji je postal N-Gen. FOTO: Dejan Javornik

V ospredju so merljivi rezultati in razvojna vizija

V izbor Delovih podjetniških zvezd se podjetja ne uvrstijo naključno. Nominacije temeljijo na natančni analizi poslovnih rezultatov in razvojnih kazalnikov.

Poleg prihodkov, dobičkonosnosti in dodane vrednosti na zaposlenega pomembno vlogo igrajo tudi izvozna usmerjenost, investicije v razvoj in inovacije, trajnostni projekti in družbena odgovornost podjetja.

Med malimi in srednje velikimi podjetji bo izbranih pet nominirancev, med velikimi podjetji pa trije. O zmagovalcih bo odločala strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki uredništva, ugledni gospodarstveniki, strokovnjaki in predstavnik države.

Posebno dimenzijo projektu daje tudi glasovanje bralcev Dela in obiskovalcev spletnega delo.si, ki vsako leto izberejo podjetja, ki jih s svojo zgodbo najbolj navdušijo. Tako projekt povezuje strokovno presojo z mnenjem širše javnosti.

Utrinek z lanske podelitve FOTO: Voranc Vogel

Desetletje zgodb, ki dokazujejo, da Slovenija zna

V preteklih letih so naziv Delove podjetniške zvezde prejela podjetja, ki danes sodijo med najuspešnejše predstavnike slovenskega gospodarstva. Njihove zgodbe potrjujejo, da lahko inovativnost, razvojna usmerjenost in dolgoročna strategija ustvarijo podjetja z globalnim vplivom.

Številna med njimi so postala vodilni izvozniki, tehnološki pionirji ali pomembni partnerji največjih svetovnih industrij. Skupna jim je usmerjenost v razvoj, vlaganje v znanje ter sposobnost ustvarjanja izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo.

Prav zato Delove podjetniške zvezde niso zgolj priznanje za pretekle dosežke, ampak so pogled v prihodnost slovenskega gospodarstva. Izpostavljajo podjetja, ki s svojo vizijo in odločitvami že danes soustvarjajo razvojne trende prihodnjih let.

Utrinek z lanske podelitve FOTO: Dejan Javornik

Jubilejna, deseta izvedba bo spet pokazala, da Slovenija premore podjetja, ki uspešno konkurirajo najboljšim na svetu, hkrati pa ostajajo pomemben del domačega gospodarskega okolja in lokalnih skupnosti.

Do slovesne razglasitve Delovih podjetniških zvezd 2026, ki bo novembra na Brdu pri Kranju, bodo bralci Dela in obiskovalci delo.si spremljali zgodbe podjetij, ki s svojo inovativnostjo, odgovornim poslovanjem in podjetniško drznostjo dokazujejo, da prihodnost slovenskega gospodarstva gradijo ljudje z vizijo.