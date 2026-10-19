Velika sprememba za slovenska podjetja

Sodobno poslovanje zahteva vse več različnih strokovnih znanj, od upravljanja informacijskih sistemov in kibernetske varnosti do storitev v oblaku in umetne inteligence. Ker podjetja težko sama zagotavljajo vse potrebne strokovnjake, postajajo vse pomembnejši partnerji, ki lahko povežejo različne tehnologije, prevzamejo odgovornost za celoten projekt in poskrbijo, da rešitve dejansko delujejo v vsakodnevnem poslovanju. Na tem področju A1 Slovenija s podporo mednarodne Skupine A1 širi svojo vlogo in zmogljivosti.

Za podjetje, ki želi posodobiti svoje poslovanje, je lahko največji izziv že iskanje ustreznih strokovnjakov, med katerimi nekateri skrbijo za informacijsko infrastrukturo, drugi za varnost, tretji za programske rešitve, pri uvajanju umetne inteligence pa se vedno znova pojavljajo nove zahteve. Posamezne tehnologije, ki jih je mogoče kupiti, je bolj zahtevno potem povezati v sistem, ki bo zanesljivo podpiral vsakodnevno delo.

Pričakovanja podjetij do ponudnikov tehnoloških storitev se zato nenehno spreminjajo. Namesto številnih nepovezanih izvajalcev podjetja iščejo partnerja, ki razume njihove poslovne potrebe, zna povezati različne rešitve in prevzame odgovornost za izvedbo celotnega projekta. Za slovenska podjetja se na tem področju odpirajo nove možnosti. A1 Slovenija namreč kot del mednarodne skupine dostopa do strokovnega znanja, tehnologij in izkušenj, ki jih skupina razvija in povezuje na kar sedmih trgih. To pomeni, da lahko tudi domača podjetja pri zahtevnih projektih uporabijo zmogljivosti velike mednarodne skupine, pri tem pa sodelujejo z lokalno ekipo, ki pozna njihove potrebe in skrbi za izvedbo.

Kot so poudarili predstavniki Skupine A1 na poslovno-tehnološki konferenci A1 Group ICT Summit 2026, ki je bila na Dunaju, se težišče digitalne preobrazbe podjetij premika od uvajanja posameznih tehnologij k njihovi dejanski uporabi in povezovanju s poslovnimi procesi.

Na dunajski konferenci A1 Group ICT Summit 2026 so strokovnjaki in poslovni voditelji razpravljali o uporabi umetne inteligence, storitvah v oblaku in prihodnosti digitalnega poslovanja. FOTO: APA

Mednarodno znanje, domači strokovnjaki

Ker Skupina A1 deluje v Avstriji, Bolgariji, Belorusiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji in Severni Makedoniji, prek podjetja A1 Digital pa svoje storitve in svetovanje razvija tudi na drugih evropskih trgih, lahko podjetje izkušnje pridobiva iz različnih poslovnih okolij, prednosti pa sta tudi razvoj skupnih tehnoloških zmogljivosti in sodelovanje strokovnjakov pri zahtevnejših projektih.

Za podjetje v Sloveniji to prinaša pomembno prednost. Pri digitalni preobrazbi se mu ni treba omejiti na zmogljivosti enega lokalnega izvajalca, prav tako mu ni treba iskati mednarodnega partnerja, s katerim bi vse dogovore in usklajevanje vodilo na daljavo.

Glavni izvršni direktor Skupine A1 Alejandro Plater je na dunajski konferenci poudaril, da so informacijske in komunikacijske tehnologije ena od strateških prednostnih nalog skupine: »Naše stranke se srečujejo z vse kompleksnejšimi tehnološkimi okolji, umetna inteligenca in oblačne tehnologije pa temeljito spreminjajo način poslovanja podjetij. Naš cilj so združitev zmogljivosti skupine, tesna povezanost s strankami na lokalnih trgih in močna tehnološka partnerstva ter tako strankam pomagati pri obvladovanju te preobrazbe.«

Alejandro Plater, glavni izvršni direktor Skupine A1, je poudaril pomen povezovanja mednarodnega znanja, lokalnih ekip in tehnoloških partnerjev. FOTO: APA

A1 Slovenija lahko pri izvedbi projektov uporabi znanje in podporo strokovnjakov iz celotne skupine, medtem ko slovenska ekipa ohranja neposreden stik z naročnikom, vodi projekt in skrbi za usklajeno izvedbo. Kako je videti povezovanje mednarodnega znanja in lokalne izvedbe v praksi, že kaže A1 Varnostno operativni center. Slovenska ekipa pri spremljanju kibernetskih groženj in odzivanju na incidente uporablja znanje in izkušnje več kot 400 varnostnih inženirjev iz celotne Skupine A1. Strokovnjaki si izmenjujejo informacije o novih grožnjah, načinih napadov in primerih z različnih trgov ter na tej podlagi nenehno izboljšujejo postopke odzivanja.

Kot pojasnjuje Vladimir Ban, vodja A1 Varnostno operativnega centra, pa ni dovolj samo spremljanje dogodkov: »Alarmov je veliko, nove grožnje so agresivne, kompleksne, hitre, zato ni dovolj samo spremljanje. Podjetje potrebuje dobrega lokalnega partnerja, nekoga, ki bo poskrbel za celovit pregled, prepoznal resnično grožnjo in ustrezno ukrepal.« Povezovanje strokovnega znanja iz različnih držav in lokalne izvedbe želi A1 Slovenija uveljaviti tudi pri drugih zahtevnih tehnoloških projektih, pri katerih lahko slovenska ekipa uporabi podporo in rešitve mednarodne skupine.

A1 Slovenija zmogljivosti mednarodne skupine vključuje tudi v svojo širšo ponudbo tehnoloških storitev, od upravljanja informacijskih okolij do uvajanja rešitev v oblaku in umetne inteligence. Slovenska ekipa lahko tako prevzame vodenje zahtevnejših projektov, pri njihovi izvedbi pa sodeluje s strokovnjaki z različnih področij in trgov.

Tudi največji tehnološki projekti potrebujejo enotno vodenje

Selitev poslovnih sistemov v oblak, posodobitev podatkovnega centra ali uvedba umetne inteligence v delovne procese so projekti, ki običajno posežejo v več delov podjetja. Zahtevajo usklajevanje tehnologije, zaposlenih, poslovnih ciljev in varnostnih zahtev. Obsežnejši projekt lahko denimo vključuje selitev podatkov v novo okolje, povezovanje obstoječih programskih rešitev, vzpostavitev varnostnega nadzora in uvajanje novih načinov dela. Če za posamezne dele skrbijo različni izvajalci, mora podjetje samo poskrbeti, da vsi sistemi delujejo skupaj.

A1 Slovenija lahko pri obsežnejših tehnoloških projektih prevzame vlogo glavnega izvajalca, pri čemer se opira na strokovne in izvedbene zmogljivosti celotne Skupine A1. Prek centra za izvedbo tehnoloških projektov oziroma Business Delivery Centra (BDC) in IT-ekip lahko podjetjem zagotovi podporo pri zahtevnih projektih, od selitve poslovnih sistemov v oblak in posodobitve podatkovnih centrov do uvajanja umetne inteligence, kibernetske varnosti in povezovanja različnih informacijskih sistemov.

Pomemben del celovite ponudbe je tudi upravljanje IT-okolja, ki podjetjem pomaga uskladiti razvoj novih rešitev z vzdrževanjem obstoječe infrastrukture.

Umetna inteligenca zapušča preizkusno okolje

Alexander Kuchar, glavni tehnološki direktor Skupine A1, je pojasnil, da je največji izziv umetno inteligenco varno in učinkovito vključiti v vsakodnevno poslovanje. FOTO: APA

Velik del razprav na dunajskem srečanju je bil namenjen umetni inteligenci. V ospredju je bilo predvsem vprašanje, kako jo vključiti v poslovanje. Mnoga podjetja so se z umetno inteligenco že srečala, preizkusila so orodja za pripravo besedil, analizo podatkov, pomoč pri programiranju ali avtomatizacijo posameznih nalog, kar pa še ne pomeni, da je rešitev pripravljena na vsakodnevno uporabo. To postane še posebej očitno, kadar mora sistem obdelovati poslovno občutljive podatke, sodelovati z obstoječimi programi, upoštevati varnostna pravila in zagotavljati zanesljive rezultate tudi ob večji obremenitvi.

Največji izziv je umetno inteligenco vključiti v vsakodnevno poslovanje tako, da bo podjetju prinesla konkretne koristi. Podjetjem lahko pomaga pri analizi podatkov o delovanju naprav, prepoznavanju odstopanj in načrtovanju vzdrževanja. V logistiki lahko podpira napovedovanje potreb, razporejanje virov in optimizacijo dostavnih poti. V podpornih službah lahko prevzame del ponavljajočih se opravil.

Naslednji korak so samostojnejši sistemi umetne inteligence, ki na podlagi določenih ciljev in pravil izvedejo več povezanih nalog, vendar takšna uporaba zahteva skrbno določene pristojnosti in nadzor, zato se podjetja vse bolj ukvarjajo tudi z vprašanji zaupanja, varovanja podatkov in skladnosti s predpisi.

Ob vse večji uporabi umetne inteligence postaja pomembno predvsem vprašanje, kako nove tehnologije varno vključiti v obstoječe poslovne procese. Glavni tehnološki direktor Skupine A1 Alexander Kuchar je ob tem poudaril, da umetna inteligenca postaja temeljna tehnološka plast v podjetjih: »Izziv danes ni več zgolj prepoznati možnosti njene uporabe, temveč zagotoviti varno širitev teh rešitev in njihovo vključitev v poslovanje. Za to potrebujemo ustrezne podatke, infrastrukturo v oblaku, platforme umetne inteligence, povezljivost in primeren model delovanja.«

Prav povezovanje vseh teh elementov je ena od usmeritev Skupine A1, ki želi podjetjem omogočiti prehod od posameznih poskusov k zanesljivi uporabi umetne inteligence v njihovih poslovnih procesih.

Umetna inteligenca že postaja del vsakodnevnega dela strokovnjakov. Kot je povedal Vladimir Ban, jim UI omogoča analiziranje ogromne količine podatkov ter zaznavanje vzorcev in anomalij, ki bi jih človek težko opazil. Hkrati umetno inteligenco vse pogosteje uporabljajo tudi napadalci, zato postaja človeška presoja še pomembnejša.

Kje so vaši podatki in kdo ima nad njimi nadzor?

Uvajanje umetne inteligence je tesno povezano z vprašanjem, kje podjetje hrani svoje podatke in kdo upravlja infrastrukturo, na kateri delujejo njegove aplikacije.

Exoscale, ki deluje v okviru A1 Digital, zagotavlja oblačne storitve prek podatkovnih centrov na različnih lokacijah po Evropi. Vir: A1 Slovenija

Storitve v oblaku podjetjem omogočajo poslovanje in razvoj novih storitev brez velikih začetnih vlaganj v lastno opremo. Podjetje lahko za manj občutljive naloge izbere storitve globalnega ponudnika, za ključne poslovne podatke pa želi več nadzora nad lokacijo njihove hrambe in pogoji obdelave. Digitalna suverenost je ključna zlasti v javnem sektorju, financah, zdravstvu in pri upravljanju ključne infrastrukture. Skupina A1 na tem področju krepi ponudbo evropskih alternativ. Evropsko oblačno infrastrukturo zagotavlja tudi Exoscale z devetimi lokacijami podatkovnih centrov po vsej Evropi, ki deluje v okviru podjetja A1 Digital. Podjetja imajo tako več izbire pri tem, kje bodo hranila svoje podatke in uporabljala poslovne aplikacije, saj lahko glede na svoje potrebe kombinirajo lastno infrastrukturo ter storitve evropskih in globalnih ponudnikov.

A1 razvija tudi rešitve na področju suverene umetne inteligence, ki organizacijam omogočajo večji nadzor nad infrastrukturo, podatki in računalniškimi zmogljivostmi za delovanje umetne inteligence.

Skupina A1 krepi razvoj umetne inteligence in evropskih alternativ globalnim ponudnikom oblačnih storitev. Na fotografiji: AIejandro Plater, izvršni direktor in Alexander Kuchar (tehnični direktor na vrhu IKT skupine A1 FOTO: APA

Brez kibernetske varnosti ni zanesljive digitalne preobrazbe

Več povezanih sistemov, več podatkov in širša uporaba umetne inteligence prinašajo tudi nove varnostne izzive. Vsaka dodatna aplikacija ali povezava z zunanjim ponudnikom lahko poveča zahtevnost nadzora nad informacijskim okoljem, zato podjetja potrebujejo varnostne rešitve, ki varovanje podatkov povezujejo z rednim preverjanjem ranljivosti, spremljanjem dogajanja in pravočasnim odzivanjem na grožnje.

A1 Slovenija ima na tem področju že vzpostavljene specializirane storitve. V okviru A1 Varnostno operativnega centra strokovnjaki 24 ur na dan spremljajo varnostne dogodke in pomagajo podjetjem pri prepoznavanju ter obvladovanju groženj.

Slovenska podjetja ne potrebujejo več izvajalcev, ampak manj skrbi

Za slovenska podjetja je najpomembnejše vprašanje, kako vse te spremembe prenesti v vsakodnevno poslovanje. Tehnološki razvoj namreč prinaša vse več možnosti, vendar tudi večjo zahtevnost načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja rešitev.

Vsako podjetje ne more zaposliti strokovnjakov za računalniška omrežja, oblačne storitve, varnost, podatkovno analitiko in umetno inteligenco. Poleg tega številni projekti zahtevajo znanja, ki jih organizacija potrebuje le občasno. Vse večjo vlogo tako dobivajo partnerji, ki lahko zagotovijo dostop do različnih strokovnjakov ter prevzamejo načrtovanje, izvedbo in nadaljnje upravljanje tehnoloških rešitev. Njegove notranje ekipe pa lahko več pozornosti namenijo razvoju poslovanja.

A1 podjetjem ponuja možnost, da tudi največje in najzahtevnejše projekte digitalne preobrazbe izvedejo z enim glavnim partnerjem, ki ima za seboj zmogljivosti celotne mednarodne skupine. Za slovenska podjetja je najpomembnejše, da lahko znanje in rešitve, ki nastajajo na sedmih trgih, uporabijo pri svojih poslovnih izzivih in ob tem ne izgubijo prednosti sodelovanja z domačo ekipo.

Umetna inteligenca in sodobne tehnologije postajajo vse pomembnejši del poslovanja Skupine A1, ki je v štirih letih podvojila prihodke iz storitev IKT FOTO: APA

Prihodki iz tehnoloških storitev so se v štirih letih podvojili Usmeritev Skupine A1 v celovite poslovne rešitve potrjujejo tudi finančni rezultati. Bruto prihodki iz informacijskih in komunikacijskih tehnologij so se z 285 milijonov evrov leta 2021 povečali na 573 milijonov evrov leta 2025. To pomeni 19-odstotno povprečno letno rast, samo v letu 2025 pa so se prihodki na tem področju povečali za 20 odstotkov glede na predhodno leto. Skupina zato krepi zmogljivosti na področju oblačnih storitev, umetne inteligence, kibernetske varnosti, upravljanja informacijskih okolij ter načrtovanja in povezovanja zahtevnih tehnoloških rešitev.

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