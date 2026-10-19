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    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Velika sprememba za slovenska podjetja

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    Digitalna preobrazba podjetij zahteva povezovanje različnih tehnologij, strokovnega znanja in zanesljivih rešitev. FOTO:  Depositphotos
    Galerija
    Digitalna preobrazba podjetij zahteva povezovanje različnih tehnologij, strokovnega znanja in zanesljivih rešitev. FOTO:  Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je A1 Slovenija
    19. 10. 2026 | 09:10
    13:52
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    Sodobno poslovanje zahteva vse več različnih strokovnih znanj, od upravljanja informacijskih sistemov in kibernetske varnosti do storitev v oblaku in umetne inteligence. Ker podjetja težko sama zagotavljajo vse potrebne strokovnjake, postajajo vse pomembnejši partnerji, ki lahko povežejo različne tehnologije, prevzamejo odgovornost za celoten projekt in poskrbijo, da rešitve dejansko delujejo v vsakodnevnem poslovanju. Na tem področju A1 Slovenija s podporo mednarodne Skupine A1 širi svojo vlogo in zmogljivosti.

    Za podjetje, ki želi posodobiti svoje poslovanje, je lahko največji izziv že iskanje ustreznih strokovnjakov, med katerimi nekateri skrbijo za informacijsko infrastrukturo, drugi za varnost, tretji za programske rešitve, pri uvajanju umetne inteligence pa se vedno znova pojavljajo nove zahteve. Posamezne tehnologije, ki jih je mogoče kupiti, je bolj zahtevno potem povezati v sistem, ki bo zanesljivo podpiral vsakodnevno delo.

    Pričakovanja podjetij do ponudnikov tehnoloških storitev se zato nenehno spreminjajo. Namesto številnih nepovezanih izvajalcev podjetja iščejo partnerja, ki razume njihove poslovne potrebe, zna povezati različne rešitve in prevzame odgovornost za izvedbo celotnega projekta. Za slovenska podjetja se na tem področju odpirajo nove možnosti. A1 Slovenija namreč kot del mednarodne skupine dostopa do strokovnega znanja, tehnologij in izkušenj, ki jih skupina razvija in povezuje na kar sedmih trgih. To pomeni, da lahko tudi domača podjetja pri zahtevnih projektih uporabijo zmogljivosti velike mednarodne skupine, pri tem pa sodelujejo z lokalno ekipo, ki pozna njihove potrebe in skrbi za izvedbo.

    Kot so poudarili predstavniki Skupine A1 na poslovno-tehnološki konferenci A1 Group ICT Summit 2026, ki je bila na Dunaju, se težišče digitalne preobrazbe podjetij premika od uvajanja posameznih tehnologij k njihovi dejanski uporabi in povezovanju s poslovnimi procesi.

    Na dunajski konferenci A1 Group ICT Summit 2026 so strokovnjaki in poslovni voditelji razpravljali o uporabi umetne inteligence, storitvah v oblaku in prihodnosti digitalnega poslovanja. FOTO: APA
    Na dunajski konferenci A1 Group ICT Summit 2026 so strokovnjaki in poslovni voditelji razpravljali o uporabi umetne inteligence, storitvah v oblaku in prihodnosti digitalnega poslovanja. FOTO: APA

    Mednarodno znanje, domači strokovnjaki

    Ker Skupina A1 deluje v Avstriji, Bolgariji, Belorusiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji in Severni Makedoniji, prek podjetja A1 Digital pa svoje storitve in svetovanje razvija tudi na drugih evropskih trgih, lahko podjetje izkušnje pridobiva iz različnih poslovnih okolij, prednosti pa sta tudi razvoj skupnih tehnoloških zmogljivosti in sodelovanje strokovnjakov pri zahtevnejših projektih.

    Za podjetje v Sloveniji to prinaša pomembno prednost. Pri digitalni preobrazbi se mu ni treba omejiti na zmogljivosti enega lokalnega izvajalca, prav tako mu ni treba iskati mednarodnega partnerja, s katerim bi vse dogovore in usklajevanje vodilo na daljavo.

    Glavni izvršni direktor Skupine A1 Alejandro Plater je na dunajski konferenci poudaril, da so informacijske in komunikacijske tehnologije ena od strateških prednostnih nalog skupine: »Naše stranke se srečujejo z vse kompleksnejšimi tehnološkimi okolji, umetna inteligenca in oblačne tehnologije pa temeljito spreminjajo način poslovanja podjetij. Naš cilj so združitev zmogljivosti skupine, tesna povezanost s strankami na lokalnih trgih in močna tehnološka partnerstva ter tako strankam pomagati pri obvladovanju te preobrazbe.«

    Alejandro Plater, glavni izvršni direktor Skupine A1, je poudaril pomen povezovanja mednarodnega znanja, lokalnih ekip in tehnoloških partnerjev. FOTO: APA
    Alejandro Plater, glavni izvršni direktor Skupine A1, je poudaril pomen povezovanja mednarodnega znanja, lokalnih ekip in tehnoloških partnerjev. FOTO: APA

    A1 Slovenija lahko pri izvedbi projektov uporabi znanje in podporo strokovnjakov iz celotne skupine, medtem ko slovenska ekipa ohranja neposreden stik z naročnikom, vodi projekt in skrbi za usklajeno izvedbo. Kako je videti povezovanje mednarodnega znanja in lokalne izvedbe v praksi, že kaže A1 Varnostno operativni center. Slovenska ekipa pri spremljanju kibernetskih groženj in odzivanju na incidente uporablja znanje in izkušnje več kot 400 varnostnih inženirjev iz celotne Skupine A1. Strokovnjaki si izmenjujejo informacije o novih grožnjah, načinih napadov in primerih z različnih trgov ter na tej podlagi nenehno izboljšujejo postopke odzivanja.

    Kot pojasnjuje Vladimir Ban, vodja A1 Varnostno operativnega centra, pa ni dovolj samo spremljanje dogodkov: »Alarmov je veliko, nove grožnje so agresivne, kompleksne, hitre, zato ni dovolj samo spremljanje. Podjetje potrebuje dobrega lokalnega partnerja, nekoga, ki bo poskrbel za celovit pregled, prepoznal resnično grožnjo in ustrezno ukrepal.« Povezovanje strokovnega znanja iz različnih držav in lokalne izvedbe želi A1 Slovenija uveljaviti tudi pri drugih zahtevnih tehnoloških projektih, pri katerih lahko slovenska ekipa uporabi podporo in rešitve mednarodne skupine.

    A1 Slovenija zmogljivosti mednarodne skupine vključuje tudi v svojo širšo ponudbo tehnoloških storitev, od upravljanja informacijskih okolij do uvajanja rešitev v oblaku in umetne inteligence. Slovenska ekipa lahko tako prevzame vodenje zahtevnejših projektov, pri njihovi izvedbi pa sodeluje s strokovnjaki z različnih področij in trgov.

    Tudi največji tehnološki projekti potrebujejo enotno vodenje

    Selitev poslovnih sistemov v oblak, posodobitev podatkovnega centra ali uvedba umetne inteligence v delovne procese so projekti, ki običajno posežejo v več delov podjetja. Zahtevajo usklajevanje tehnologije, zaposlenih, poslovnih ciljev in varnostnih zahtev. Obsežnejši projekt lahko denimo vključuje selitev podatkov v novo okolje, povezovanje obstoječih programskih rešitev, vzpostavitev varnostnega nadzora in uvajanje novih načinov dela. Če za posamezne dele skrbijo različni izvajalci, mora podjetje samo poskrbeti, da vsi sistemi delujejo skupaj.

    A1 Slovenija lahko pri obsežnejših tehnoloških projektih prevzame vlogo glavnega izvajalca, pri čemer se opira na strokovne in izvedbene zmogljivosti celotne Skupine A1. Prek centra za izvedbo tehnoloških projektov oziroma Business Delivery Centra (BDC) in IT-ekip lahko podjetjem zagotovi podporo pri zahtevnih projektih, od selitve poslovnih sistemov v oblak in posodobitve podatkovnih centrov do uvajanja umetne inteligence, kibernetske varnosti in povezovanja različnih informacijskih sistemov.

    Pomemben del celovite ponudbe je tudi upravljanje IT-okolja, ki podjetjem pomaga uskladiti razvoj novih rešitev z vzdrževanjem obstoječe infrastrukture.

    Umetna inteligenca zapušča preizkusno okolje

    Alexander Kuchar, glavni tehnološki direktor Skupine A1, je pojasnil, da je največji izziv umetno inteligenco varno in učinkovito vključiti v vsakodnevno poslovanje. FOTO: APA
    Alexander Kuchar, glavni tehnološki direktor Skupine A1, je pojasnil, da je največji izziv umetno inteligenco varno in učinkovito vključiti v vsakodnevno poslovanje. FOTO: APA

    Velik del razprav na dunajskem srečanju je bil namenjen umetni inteligenci. V ospredju je bilo predvsem vprašanje, kako jo vključiti v poslovanje. Mnoga podjetja so se z umetno inteligenco že srečala, preizkusila so orodja za pripravo besedil, analizo podatkov, pomoč pri programiranju ali avtomatizacijo posameznih nalog, kar pa še ne pomeni, da je rešitev pripravljena na vsakodnevno uporabo. To postane še posebej očitno, kadar mora sistem obdelovati poslovno občutljive podatke, sodelovati z obstoječimi programi, upoštevati varnostna pravila in zagotavljati zanesljive rezultate tudi ob večji obremenitvi.

    Največji izziv je umetno inteligenco vključiti v vsakodnevno poslovanje tako, da bo podjetju prinesla konkretne koristi. Podjetjem lahko pomaga pri analizi podatkov o delovanju naprav, prepoznavanju odstopanj in načrtovanju vzdrževanja. V logistiki lahko podpira napovedovanje potreb, razporejanje virov in optimizacijo dostavnih poti. V podpornih službah lahko prevzame del ponavljajočih se opravil.

    Naslednji korak so samostojnejši sistemi umetne inteligence, ki na podlagi določenih ciljev in pravil izvedejo več povezanih nalog, vendar takšna uporaba zahteva skrbno določene pristojnosti in nadzor, zato se podjetja vse bolj ukvarjajo tudi z vprašanji zaupanja, varovanja podatkov in skladnosti s predpisi.

    Ob vse večji uporabi umetne inteligence postaja pomembno predvsem vprašanje, kako nove tehnologije varno vključiti v obstoječe poslovne procese. Glavni tehnološki direktor Skupine A1 Alexander Kuchar je ob tem poudaril, da umetna inteligenca postaja temeljna tehnološka plast v podjetjih: »Izziv danes ni več zgolj prepoznati možnosti njene uporabe, temveč zagotoviti varno širitev teh rešitev in njihovo vključitev v poslovanje. Za to potrebujemo ustrezne podatke, infrastrukturo v oblaku, platforme umetne inteligence, povezljivost in primeren model delovanja.«

    Prav povezovanje vseh teh elementov je ena od usmeritev Skupine A1, ki želi podjetjem omogočiti prehod od posameznih poskusov k zanesljivi uporabi umetne inteligence v njihovih poslovnih procesih.

    Umetna inteligenca že postaja del vsakodnevnega dela strokovnjakov. Kot je povedal Vladimir Ban, jim UI omogoča analiziranje ogromne količine podatkov ter zaznavanje vzorcev in anomalij, ki bi jih človek težko opazil. Hkrati umetno inteligenco vse pogosteje uporabljajo tudi napadalci, zato postaja človeška presoja še pomembnejša.

    Kje so vaši podatki in kdo ima nad njimi nadzor?

    Uvajanje umetne inteligence je tesno povezano z vprašanjem, kje podjetje hrani svoje podatke in kdo upravlja infrastrukturo, na kateri delujejo njegove aplikacije.

    Exoscale, ki deluje v okviru A1 Digital, zagotavlja oblačne storitve prek podatkovnih centrov na različnih lokacijah po Evropi. Vir: A1 Slovenija
    Exoscale, ki deluje v okviru A1 Digital, zagotavlja oblačne storitve prek podatkovnih centrov na različnih lokacijah po Evropi. Vir: A1 Slovenija

    Storitve v oblaku podjetjem omogočajo poslovanje in razvoj novih storitev brez velikih začetnih vlaganj v lastno opremo. Podjetje lahko za manj občutljive naloge izbere storitve globalnega ponudnika, za ključne poslovne podatke pa želi več nadzora nad lokacijo njihove hrambe in pogoji obdelave. Digitalna suverenost je ključna zlasti v javnem sektorju, financah, zdravstvu in pri upravljanju ključne infrastrukture. Skupina A1 na tem področju krepi ponudbo evropskih alternativ. Evropsko oblačno infrastrukturo zagotavlja tudi Exoscale z devetimi lokacijami podatkovnih centrov po vsej Evropi, ki deluje v okviru podjetja A1 Digital. Podjetja imajo tako več izbire pri tem, kje bodo hranila svoje podatke in uporabljala poslovne aplikacije, saj lahko glede na svoje potrebe kombinirajo lastno infrastrukturo ter storitve evropskih in globalnih ponudnikov.

    A1 razvija tudi rešitve na področju suverene umetne inteligence, ki organizacijam omogočajo večji nadzor nad infrastrukturo, podatki in računalniškimi zmogljivostmi za delovanje umetne inteligence.

    Skupina A1 krepi razvoj umetne inteligence in evropskih alternativ globalnim ponudnikom oblačnih storitev. Na fotografiji: AIejandro Plater, izvršni direktor in Alexander Kuchar (tehnični direktor na vrhu IKT skupine A1 FOTO: APA
    Skupina A1 krepi razvoj umetne inteligence in evropskih alternativ globalnim ponudnikom oblačnih storitev. Na fotografiji: AIejandro Plater, izvršni direktor in Alexander Kuchar (tehnični direktor na vrhu IKT skupine A1 FOTO: APA

    Brez kibernetske varnosti ni zanesljive digitalne preobrazbe

    Več povezanih sistemov, več podatkov in širša uporaba umetne inteligence prinašajo tudi nove varnostne izzive. Vsaka dodatna aplikacija ali povezava z zunanjim ponudnikom lahko poveča zahtevnost nadzora nad informacijskim okoljem, zato podjetja potrebujejo varnostne rešitve, ki varovanje podatkov povezujejo z rednim preverjanjem ranljivosti, spremljanjem dogajanja in pravočasnim odzivanjem na grožnje.

    A1 Slovenija ima na tem področju že vzpostavljene specializirane storitve. V okviru A1 Varnostno operativnega centra strokovnjaki 24 ur na dan spremljajo varnostne dogodke in pomagajo podjetjem pri prepoznavanju ter obvladovanju groženj.

    Slovenska podjetja ne potrebujejo več izvajalcev, ampak manj skrbi

    Za slovenska podjetja je najpomembnejše vprašanje, kako vse te spremembe prenesti v vsakodnevno poslovanje. Tehnološki razvoj namreč prinaša vse več možnosti, vendar tudi večjo zahtevnost načrtovanja, izvajanja in vzdrževanja rešitev.

    Vsako podjetje ne more zaposliti strokovnjakov za računalniška omrežja, oblačne storitve, varnost, podatkovno analitiko in umetno inteligenco. Poleg tega številni projekti zahtevajo znanja, ki jih organizacija potrebuje le občasno. Vse večjo vlogo tako dobivajo partnerji, ki lahko zagotovijo dostop do različnih strokovnjakov ter prevzamejo načrtovanje, izvedbo in nadaljnje upravljanje tehnoloških rešitev. Njegove notranje ekipe pa lahko več pozornosti namenijo razvoju poslovanja.

    A1 podjetjem ponuja možnost, da tudi največje in najzahtevnejše projekte digitalne preobrazbe izvedejo z enim glavnim partnerjem, ki ima za seboj zmogljivosti celotne mednarodne skupine. Za slovenska podjetja je najpomembnejše, da lahko znanje in rešitve, ki nastajajo na sedmih trgih, uporabijo pri svojih poslovnih izzivih in ob tem ne izgubijo prednosti sodelovanja z domačo ekipo.

    Umetna inteligenca in sodobne tehnologije postajajo vse pomembnejši del poslovanja Skupine A1, ki je v štirih letih podvojila prihodke iz storitev IKT FOTO: APA
    Umetna inteligenca in sodobne tehnologije postajajo vse pomembnejši del poslovanja Skupine A1, ki je v štirih letih podvojila prihodke iz storitev IKT FOTO: APA

    Prihodki iz tehnoloških storitev so se v štirih letih podvojili

    Usmeritev Skupine A1 v celovite poslovne rešitve potrjujejo tudi finančni rezultati. Bruto prihodki iz informacijskih in komunikacijskih tehnologij so se z 285 milijonov evrov leta 2021 povečali na 573 milijonov evrov leta 2025. To pomeni 19-odstotno povprečno letno rast, samo v letu 2025 pa so se prihodki na tem področju povečali za 20 odstotkov glede na predhodno leto.

    Skupina zato krepi zmogljivosti na področju oblačnih storitev, umetne inteligence, kibernetske varnosti, upravljanja informacijskih okolij ter načrtovanja in povezovanja zahtevnih tehnoloških rešitev.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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    13. 10. 2026 | 14:19
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
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    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Na cesti bo prevozil do 762 kilometrov. A to ni njegova največja prednost

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Šport  |  Drugo
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    Maratonska nedelja, ki bo povezala tek, navijače in ulično umetnost

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
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