Za proizvajalca transformatorjev Kolektor Etro se počasi zaključuje novo rekordno leto, ki je bilo tudi v znamenju odprtja nove tovarne v Srbiji. Za uspeh podjetja so zaslužni vsi v podjetju, pravi glavni direktor Tomaž Kmecl, zato so ob njegovem imenovanju za menedžerja leta nagrado prejeli vsi v družbi. Kolektor Etra je lani ustvaril 398 milijonov evrov prihodkov od prodaje in 141 milijonov evrov dobička iz poslovanja (EBIT). Za primerjavo; še leta 2020 so ustvarjali 122 milijonov evrov prihodkov in deset milijonov evrov EBIT. »Letos bo poslovanje predvidoma še boljše kot lani. Izkoriščamo ugodne razmere na trgu in pri tem poskušamo biti operativno čim uspešnejši. To nam uspeva, saj smo na globalni ravni med najuspešnejšimi podjetji v tej panogi, na kar smo zares ponosni,« je dejal ...