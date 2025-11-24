Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Ko je Dino Felić po končani srednji šoli zapustil rodni Bihać in se preselil v Ljubljano, si je želel predvsem novih priložnosti za osebni in poslovni razvoj. Ni poznal jezika, ni imel družine ali prijateljev v Sloveniji, a odločil se je, da bo izziv sprejel kot priložnost. Prijavil se je na delo v proizvodnji Ljubljanskih mlekarn in tam začel graditi svojo kariero.

V videu Moja zgodba Dino Felić govori o tem, kako je preživel otroštvo in kaj ga je pripeljalo v Ljubljanske mlekarne ter kako krmari med delom in študijem:

»Ko sem videl, da me podjetje spodbuja in sledi mojemu razvoju, da je odprto za dodatna napredovanja, sem rekel, zdaj pa nazaj v šolo,« pripoveduje Dino. Ob delu v nočni izmeni je obiskoval predavanja in uspešno zaključil prvo bolonjsko stopnjo, zdaj pa nadaljuje magistrski študij poslovodenja in organizacije na ljubljanski ekonomski fakulteti.

Danes je operativni vodja proizvodnje trajnih izdelkov, kjer vodi ekipo približno 60 sodelavcev in skrbi za tedensko predelavo več kot dveh milijonov litrov slovenskega mleka. »V velikem podjetju, kot so Ljubljanske mlekarne, je ogromno priložnosti. Od človeka pa je odvisno, koliko si jih želi izkoristiti,« še dodaja Dino.

»V Ljubljanskih mlekarnah si predvsem človek, nato si šele zaposlen.«

Njegova pot od dela v izmeni do vodenja ekipe je dokaz, da podjetje stoji za svojimi ljudmi. FOTO: Ljubljanske mlekarne

Podjetje, ki stoji za svojimi ljudmi

Dinova zgodba ni osamljen primer. Ljubljanske mlekarne s programom Začuti dobro počutje dokazujejo, da vlaganje v zaposlene gradi dolgoročno uspešnost. Več kot 600 sodelavk in sodelavcev vsak dan soustvarja zgodbo kakovosti, inovacij in predanosti, zato vodstvo podjetja vidi razvoj ljudi kot strateško naložbo.

Program prinaša brezplačno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialistov, psihološko svetovanje, možnosti za karierno izobraževanje, športne aktivnosti in družabne dogodke. Vse to krepi sodelovanje in pripadnost, predvsem pa daje zaposlenim občutek, da so slišani in podprti.

Poleg stabilnosti podjetje omogoča tudi karierni razvoj in osebno rast. FOTO: Anže Petkovšek

Kot del skupine Lactalis, največjega mlekarskega podjetja na svetu, Ljubljanske mlekarne gradijo kulturo, v kateri imajo zaposleni priložnost rasti, prevzemati odgovornost in prispevati k skupnemu uspehu. Stabilnost in razvojna naravnanost podjetja ustvarjata zaupanje in pripadnost, kar potrjujejo tudi rezultati ankete o zavzetosti:

69 % zaposlenih je zavzetih (štiri odstotne točke več kot prej),

72 % jih meni, da podjetje dobro skrbi za zaposlene (osem točk več),

86 % bi Ljubljanske mlekarne priporočilo kot dobrega zaposlovalca (17 točk več).

Ko govorimo o uspešnih podjetjih, pogosto omenjamo številke, trge in dosežke. A v Ljubljanskih mlekarnah verjamejo, da je prava moč v ljudeh. Prav posamezne zgodbe, kot je zgodba Dina Felića, dokazujejo, da se lahko s podporo, zaupanjem in priložnostmi za razvoj vsak sodelavec poda na svojo pot uspeha.

