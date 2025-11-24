  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Ljubljanske mlekarne gradijo kulturo, v kateri so zaposleni slišani, vključeni in podprti. FOTO: Ljubljanske mlekarne
    Ljubljanske mlekarne gradijo kulturo, v kateri so zaposleni slišani, vključeni in podprti. FOTO: Ljubljanske mlekarne
    Promo Delo
    24. 11. 2025 | 09:35
    24. 11. 2025 | 09:43
    3:47
    Ko je Dino Felić po končani srednji šoli zapustil rodni Bihać in se preselil v Ljubljano, si je želel predvsem novih priložnosti za osebni in poslovni razvoj. Ni poznal jezika, ni imel družine ali prijateljev v Sloveniji, a odločil se je, da bo izziv sprejel kot priložnost. Prijavil se je na delo v proizvodnji Ljubljanskih mlekarn in tam začel graditi svojo kariero.

    V videu Moja zgodba Dino Felić govori o tem, kako je preživel otroštvo in kaj ga je pripeljalo v Ljubljanske mlekarne ter kako krmari med delom in študijem:

    »Ko sem videl, da me podjetje spodbuja in sledi mojemu razvoju, da je odprto za dodatna napredovanja, sem rekel, zdaj pa nazaj v šolo,« pripoveduje Dino. Ob delu v nočni izmeni je obiskoval predavanja in uspešno zaključil prvo bolonjsko stopnjo, zdaj pa nadaljuje magistrski študij poslovodenja in organizacije na ljubljanski ekonomski fakulteti.

    Danes je operativni vodja proizvodnje trajnih izdelkov, kjer vodi ekipo približno 60 sodelavcev in skrbi za tedensko predelavo več kot dveh milijonov litrov slovenskega mleka. »V velikem podjetju, kot so Ljubljanske mlekarne, je ogromno priložnosti. Od človeka pa je odvisno, koliko si jih želi izkoristiti,« še dodaja Dino.

    »V Ljubljanskih mlekarnah si predvsem človek, nato si šele zaposlen.«

    Njegova pot od dela v izmeni do vodenja ekipe je dokaz, da podjetje stoji za svojimi ljudmi. FOTO: Ljubljanske mlekarne
    Njegova pot od dela v izmeni do vodenja ekipe je dokaz, da podjetje stoji za svojimi ljudmi. FOTO: Ljubljanske mlekarne

    Podjetje, ki stoji za svojimi ljudmi

    Dinova zgodba ni osamljen primer. Ljubljanske mlekarne s programom Začuti dobro počutje dokazujejo, da vlaganje v zaposlene gradi dolgoročno uspešnost. Več kot 600 sodelavk in sodelavcev vsak dan soustvarja zgodbo kakovosti, inovacij in predanosti, zato vodstvo podjetja vidi razvoj ljudi kot strateško naložbo.

    Program prinaša brezplačno zdravstveno zavarovanje za hitrejši dostop do specialistov, psihološko svetovanje, možnosti za karierno izobraževanje, športne aktivnosti in družabne dogodke. Vse to krepi sodelovanje in pripadnost, predvsem pa daje zaposlenim občutek, da so slišani in podprti.

    Poleg stabilnosti podjetje omogoča tudi karierni razvoj in osebno rast. FOTO: Anže Petkovšek
    Poleg stabilnosti podjetje omogoča tudi karierni razvoj in osebno rast. FOTO: Anže Petkovšek

    Kot del skupine Lactalis, največjega mlekarskega podjetja na svetu, Ljubljanske mlekarne gradijo kulturo, v kateri imajo zaposleni priložnost rasti, prevzemati odgovornost in prispevati k skupnemu uspehu. Stabilnost in razvojna naravnanost podjetja ustvarjata zaupanje in pripadnost, kar potrjujejo tudi rezultati ankete o zavzetosti:

    • 69 % zaposlenih je zavzetih (štiri odstotne točke več kot prej),
    • 72 % jih meni, da podjetje dobro skrbi za zaposlene (osem točk več),
    • 86 % bi Ljubljanske mlekarne priporočilo kot dobrega zaposlovalca (17 točk več).

     

    Ko govorimo o uspešnih podjetjih, pogosto omenjamo številke, trge in dosežke. A v Ljubljanskih mlekarnah verjamejo, da je prava moč v ljudeh. Prav posamezne zgodbe, kot je zgodba Dina Felića, dokazujejo, da se lahko s podporo, zaupanjem in priložnostmi za razvoj vsak sodelavec poda na svojo pot uspeha.

    Vas zanima delo v podjetju, v katerem je dobro počutje zaposlenih resnično pomembno? Preverite prosta delovna mesta.

    Naročnik oglasne vsebine so Ljubljanske mlekarne

    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kako dobro počutje zaposlenih postaja konkurenčna prednost

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Novice  |  Slovenija
    Dolgotrajna bolezen

    Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

    Na lepotnem tekmovanju je zmagala leta 1992, ko ji je bilo sedemnajst let. Bila je mama dveh otrok in se je že dalj časa borila z rakom.
    22. 11. 2025 | 14:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Kaj pomeni zavrnitveni kvorum?

    Pri ugotavljanju izida ni pomembna le relativna večina, temveč tudi, kakšen delež volilnega telesa predstavljajo.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 19:05
    Premium
    Sobotna priloga
    Šiptarji sredi Ljubljane tepejo Srbe! To mi delaj!

    Kogar je pri kakšnih volitvah pičila lažniva kača, je treba spomniti, da tisto, kar je videti kot zvita vrv, ni nujno zvita vrv.
    Novica Mihajlović 22. 11. 2025 | 05:25
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dvojni prihranek: kako si zagotoviti več že danes in jutri

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 12:00
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    karieraLjubljanske mlekarnezaposlitevLactaliszaposleni
    Novice  |  Svet
    Fotografije dneva (24. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović, Dejan Mijović 24. 11. 2025 | 12:04
    Novice  |  Slovenija
    Tri prosta mesta za sodnike

    Pirc Musarjeva oblikovala ožji izbor kandidatov za ustavno sodišče

    Predsednica republike je dejala, da gre pri kandidatkah in kandidatih za ugledne strokovnjake z različnih pravnih področij.
    24. 11. 2025 | 12:02
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nemec, ki je pustil pečat v svetovni kinematografiji

    Poslovil se je nemški igralec Udo Kier, ki je v dolgoletni karieri sodeloval z velikimi filmskimi imeni, od Fassbinderja do Larsa von Trierja.
    24. 11. 2025 | 11:30
    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijski ogenj

    Slabo vreme odgnalo slovesnost z Olimpije v dvorano

    Organizatorji sredinega svečanega prižiganja olimpijskega ognja bodo zaradi premestitve dogodka zavračali tudi že vabljene goste.
    24. 11. 2025 | 11:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Kdo je vaš sosed? Ključno vprašanje, ki ga kupci stanovanj nikoli ne postavijo

    Zakaj je sobivanje v blokih vse težje? Deloindom podkast razkriva, kako pomanjkanje komunikacije in strpnosti oblikuje življenje v večstanovanjski džungli.
    24. 11. 2025 | 11:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
