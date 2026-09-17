Ko poslovna odločitev postane tveganje

Podjetja se pri opravljanju poslovne dejavnosti srečujejo z različnimi tveganji. Zato je vse bolj pomembno upravljanje s tveganji in s tem strateško zagotavljanje dolgoročne stabilnosti poslovanja.

Eden od institutov korporacijskega upravljanja je korporativno zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora (D&O zavarovanje, angl. directors and officers insurance), je zapisano tudi na spletni strani Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS). Kot še navajajo, se v javnosti večkrat napačno interpretira, da to omogoča zaščito premoženja poslovodstva in nadzornikov za nepoštena dejanja. Ključna izključitev v okviru D&O zavarovanja sta namreč prav nepoštenost in osebno okoriščanje zavarovancev. Zavarovalnice imajo v takšnih primerih pravico uveljavljati regresni zahtevek za morebitna predhodna izplačila, piše na spletni strani ZNS.

Da je vodenje neločljivo povezano s sprejemanjem poslovnih odločitev, ki imajo lahko škodljive posledice za različne deležnike, s katerimi gospodarske družbe sodelujejo in so z njimi povezane, je navedeno tudi na spletni strani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije (ZZPS), ki deluje v okviru podjetniško-trgovske zbornice pri GZS. In prav tako dodajajo, da se D&O zavarovanja tudi v poslovnem okolju in javnosti pogosto tolmačijo napačno, da gre za zaščito pred nepoštenimi dejanji.

Zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora

V največji slovenski zavarovalnici, Zavarovalnici Triglav, podjetjem ponujajo zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora (D&O), ki je namenjeno zaščiti članov uprave, poslovodstva, nadzornega sveta in drugih vodilnih delavcev pred finančnimi posledicami odškodninskih zahtevkov, povezanih z opravljanjem njihove funkcije.

»V sodobnem poslovnem okolju, kjer so odločitve vodstva vse bolj izpostavljene presoji delničarjev, poslovnih partnerjev, regulatorjev in drugih deležnikov, je takšno zavarovanje pomemben del celovitega upravljanja tveganj. Zavarovanje krije odškodninske zahtevke zaradi domnevnih ali dejanskih napak pri vodenju in nadzoru družbe ter lahko vključuje tudi kritje stroškov pravnega zastopanja in obrambe v zahtevnih postopkih,« pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.

Pomemben element finančne zaščite članov uprav in nadzornih svetov pri opravljanju njihove funkcije je tudi zavarovanje odgovornosti, ki pa ne zmanjšuje njihove odgovornosti za zakonito, skrbno in strokovno ravnanje.

Namen zavarovanja je članom organov vodenja in nadzora omogočiti, da svoje naloge opravljajo z večjo stopnjo finančne varnosti, družbam pa zagotoviti dodatno podporo pri obvladovanju poslovnih tveganj in krepitvi dobrega korporativnega upravljanja. »Podobno kot pri drugih zavarovalnih produktih tudi pri zavarovanju odgovornosti organov vodenja in nadzora obseg kritja določajo zavarovalni pogoji, ki opredeljujejo pravice, obveznosti ter morebitne omejitve zavarovalnega kritja. Zavarovanje je pomemben element finančne zaščite članov uprav in nadzornih svetov pri opravljanju njihove funkcije, hkrati pa ne zmanjšuje njihove odgovornosti za zakonito, skrbno in strokovno ravnanje,« še pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.

Katera podjetja se bolj zavedajo tveganj?

Peter Filip Jakopič, direktor Službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Takšno zavarovanje najpogosteje sklepajo večja podjetja, medtem ko se manjša in srednje velika pogosto ne zavedajo v celoti tveganj, ki jim je izpostavljeno vodstvo pri sprejemanju poslovnih odločitev. »Od leta 2025 morajo javni raziskovalni oziroma infrastrukturni zavodi na podlagi novele zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti skleniti ustrezno zavarovanje odgovornosti članov svojega upravnega odbora. To kaže, da tudi zakonodajalec prepoznava pomen sistematičnega upravljanja tovrstnih tveganj,« ugotavlja, direktor Službe za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov pri Zavarovalnici Triglav.

Po njegovih besedah po zavarovanju odgovornosti najpogosteje posegajo predvsem večje gospodarske družbe, saj so tudi zahtevki zaradi domnevno napačnih poslovnih odločitev praviloma povezani z večjimi finančnimi posledicami. Hkrati pa velikost podjetja sama po sebi ne zmanjšuje ali povečuje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta, zato je tovrstno zavarovanje pomembno tudi za manjša podjetja.

Praksa v tujini

»Namen zavarovanja ni zaščita pred posledicami vsake neuspešne poslovne odločitve. Poslovno okolje je nepredvidljivo in tudi skrbno premišljena odločitev se lahko zaradi spremenjenih okoliščin izkaže za napačno. Ključno vprašanje je, ali je bila odločitev sprejeta z zahtevano skrbnostjo, na podlagi ustreznih informacij in v najboljšem interesu družbe. Prav zaradi domnevnih kršitev dolžne skrbnosti lahko nastanejo odškodninski zahtevki, pri katerih zavarovanje zagotavlja finančno zaščito v okviru dogovorjenega kritja,« pojasnjuje Peter Filip Jakopič.

In dodaja: »Na razvitejših trgih je zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora že vrsto let ustaljen del korporativnega upravljanja. Praviloma gre za korporativno zavarovanje, ki ga družba sklene za člane svojih organov vodenja in nadzora, na nekaterih trgih pa so na voljo tudi dodatna individualna kritja.«

Čeprav ima zavarovanje odgovornosti organov vodenja in nadzora korenine predvsem na razvitejših tujih trgih, postaja vse pomembnejše tudi v Sloveniji. Podjetja vse bolj prepoznavajo pomen učinkovitega upravljanja tveganj ter zaščite oseb, ki sprejemajo ključne poslovne odločitve. Sodobno poslovno okolje od članov uprav, poslovodstev in nadzornih svetov zahteva sprejemanje številnih zahtevnih odločitev, ki lahko vplivajo na zaposlene, lastnike, poslovne partnerje in druge deležnike. Posledično se povečuje potreba po ustrezni zaščiti pred morebitnimi odškodninskimi zahtevki, povezanimi z opravljanjem njihove funkcije. Nekatera podjetja v zavarovanje vključujejo tudi druge ključne zaposlene, katerih odločitve lahko pomembno vplivajo na poslovanje družbe, še pojasnjujejo v Zavarovalnici Triglav.