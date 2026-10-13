Ko umetna inteligenca kupuje namesto nas

Aktualne sile, ki preoblikujejo svet, so demografski premiki in eksplozija umetne inteligence (UI). Skupaj namreč kažejo, kako bomo kupovali, plačevali in živeli v prihodnje. To je bila rdeča nit predavanja švedskega futurista Magnusa Lindkvista, samooklicanega »intelektualnega akupunkturista«, ki je občinstvu na dogodku Mastercard Innovation Day v Ljubljani na humoren način predstavil izzive, s katerimi se kot družba srečujemo danes in ki bodo še kako krojili našo prihodnost. Lindkvist, ki se šaljivo opisuje kot »oseba, ki ne more dobiti službe«, ne napoveduje prihodnosti v klasičnem smislu. Občinstvu raje odpira pogled: »Dlje v prihodnost, kot gledamo, bolj odprte glave moramo biti. Dolgoročno je nepredvidljivo, celo magično.«

Demografija kot usoda in UI kot kečap

Rodnost po svetu upada, prebivalstvo se ne obnavlja. Evropska populacija je dosegla vrh leta 2024 pri približno 745 milijonih ljudi in se zdaj zmanjšuje. Manj otrok in prebivalstva nasploh sicer res pomeni manj uničevanja okolja, a tudi korenite spremembe v potrošnji. Marketing, ki je do zdaj gradil na idealih mladosti in potrošniškega življenjskega sloga, bo kmalu nagovarjal predvsem upokojence. Spremembe se že kažejo: najhitreje rastoče panoge postajajo zdravstvo, nepremičnine in hrana. V upadu pa so izdatki za oblačila in obutev, obisk restavracij, transport, alkohol in tobak. Mladi se zabavajo manj kot v preteklosti. »Seks in rokenrol scena« sta v statistični domeni 55-letnikov. Lindkvist je opozoril tudi na težavo krčenja izobraževanja, ki bo negativno vplivala na globalno populacijo.

Morda se tega še ne zavedamo, a 60 odstotkov spletnega prometa je že »agentskega. FOTO: Darko Petan

S prstom je sicer mogoče pokazati na jezikovne modele umetne inteligence, ki v primerjavi z ljudmi morda res delujejo vsevedno, čeprav delajo tudi napake in halucinirajo. »Sam UI ne dojemam kot čarobne paličice, ampak kot 'kečap' – dodaja inteligenco drugim stvarem, a ne sme biti povsod,« je dejal. Lindkvist je nato orisal njeno hitro evolucijo: leta 2023 je predstavljala zabavno orodje, leta 2024 pomočnika za pisanje (in branje) e-pošte, lani smo izpostavljali njene bolj ali manj škodljive halucinacije, letos pa jo človeštvo že označuje kot inteligentno silo, ki zamenjuje številne poklice.

Na pohodu so agenti UI – nevidni osebni asistenti, ki jih lahko vprašaš karkoli, še več, naročiš jim lahko (skoraj) karkoli, na primer opravljanje najrazličnejših nalog. In tudi te se bliskovito spreminjajo. Če smo z agenti še predlani iskali najcenejše lete na posamezno destinacijo, jim danes lahko damo ukaz: »Imam 300 evrov in pet dni časa, najdi mi najboljše počitnice.« Agent UI lahko poišče tudi najprimernejše zavarovanje po razumni ceni ali celo predlaga prodajo avtomobila, če zazna, da ga nismo vozili dlje časa. Agentska trgovina bo pošteno premešala karte v poslu, pravi Lindkvist.

Prva agentska transakcija v Sloveniji

Na dogodku so organizatorji pokazali, da takšna prihodnost ni več teorija. Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard, je prek agenta naročil in plačal storitev doživetega okušanja kave v New Yorku. Slednje je postala prva agentska plačilna transakcija v državi. Infrastruktura (Mastercard, banke, ponudniki oziroma trgovci) je delovala. Gabrovšek ocenjuje, da bi agenti v nekaj letih lahko predstavljali najmanj desetino prometa, zelo verjetno pa še precej več. »Trenja v transakcijah in opravilih je vse manj. Agenti se že leta uporabljajo za iskanje informacij – zakaj se ne bi tudi za naročanje, plačevanje in spremljanje naročil?«

Peter Bakenecker, predsednik družbe Mastercard za osrednjo Evropo, je poudaril, da je agent UI nov člen enačbe oziroma ekosistema. To pa pomeni, da mora biti najprej ustrezno preverjen in registriran, da ne gre za škodljivega bota. »Potrebni so varni podatki, avtentikacija in preverljiv namen. Ker zdaj že okoli 40 odstotkov ljudi uporablja platforme umetne inteligence, pričakujem, da bo tudi agente UI za nakupovanje uporabljal podoben odstotek ljudi. In to že leta 2030.«

Marketing, ki je do zdaj gradil na idealih mladosti in potrošniškega življenjskega sloga, bo kmalu nagovarjal predvsem upokojence. Spremembe se že kažejo: najhitreje rastoče panoge postajajo zdravstvo, nepremičnine in hrana.

Ko čas zamenjamo za izvirnost

Lindkvist je poudaril dejstvo, da nam bodo agenti UI spet vrnili čas. »Včasih je pranje perila zahtevalo ves dan, potem smo dobili pralne stroje, ki so ljudi osvobodili.« Težavo vidi drugje – če bo UI nakupovala namesto nas, kaj bo s človeško željo? »Že zdaj imamo ljudje vse manj izvirnih misli – pogosto kopiramo, kar je izbral nekdo drug. Ali še imamo svoj okus, če agent odloča, kaj nam bo predlagal,« se je vprašal futurist.

Morda se tega še ne zavedamo, a 60 odstotkov spletnega prometa je že »agentskega. FOTO: Darko Petan

Uporabniki pa se bomo znašli pred dodatno dilemo. Bomo mar dobili še en naročniški model, saj dobri nakupovalni agenti bržkone ne bodo niti brezplačni niti poceni. Kdo bo plačal agenta? Če ga bo trgovec, je upravičeno pričakovati, bo ta delal zanj. Backenecker ima o tem jasno mnenje: »Več Američanov ima sklenjeno Amazon Prime naročnino kot naročnino na TV-program. Zakaj? Ker v tem vidijo dodano vrednost zase. Podobno bo z agenti UI – če bodo uporabnikom ustvarili več koristi, bodo ljudje zanje plačevali.«

Morda se tega še ne zavedamo, a 60 odstotkov spletnega prometa je že »agentskega«. Posledično bodo morale tudi blagovne znamke nagovarjati še agente, ne le potrošnike. Lindkvistov nastop v Ljubljani tako ni bil le napoved prihodnosti. Bil je opomnik, da prihodnost ni nekaj, kar nas čaka, ampak nekaj, kar izbruhne – če smo dovolj odprti, da jo opazimo in sooblikujemo.