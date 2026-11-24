VIDEO: Od hitrejšega zdravljenja do višje pokojnine​

»Državna pokojnina ne bo zadostovala za finančno varnost po upokojitvi,« opozarja Gregor Kovačič, izvršni direktor prodaje zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav. Toda pokojnina je le eno od tveganj, na katera danes vse bolj mislijo tudi delodajalci. Kaj se zgodi, ko zaposleni zboli, doživi nezgodo ali se njegova družina znajde v finančni stiski? In koliko lahko pri tem pomaga podjetje, v katerem je zaposlen? Ta vprašanja postajajo pomemben del sodobne kadrovske politike. Podjetja, ki so nekoč zaposlene privabljala predvsem z višjo plačo, službenim avtomobilom ali dodatnimi prostimi dnevi, danes razmišljajo tudi o njihovi dolgoročni varnosti. To vključuje hitrejši dostop do zdravstvene obravnave, finančno pomoč ob nepričakovanih dogodkih in dodatno varčevanje za pokojnino. Vse, kar je bilo včasih namenjeno vodstvenim kadrom, je zdaj del zaposlitvenih paketov, ki jih podjetja ponujajo širšemu krogu zaposlenih.

Dobra plača ni več dovolj

Gregor Kovačič, izvršni direktor prodaje zavarovanj pri Zavarovalnici Triglav, poudarja, da kolektivna zavarovanja postajajo pomembna konkurenčna prednost podjetij. FOTO: Jože Suhadolnik

»Če so bila kolektivna zavarovanja v preteklosti namenjena predvsem vodstvenemu kadru in nagrajevanju ključnih zaposlenih, danes vse bolj postajajo običajna ugodnost, ki jo želijo podjetja ponuditi praktično vsem zaposlenim,« pojasnjuje Gregor Kovačič, izvršni direktor prodaje zavarovanj iz Zavarovalnice Triglav.

Po njegovih besedah se je pomemben premik začel pred približno desetletjem, ko so podjetja začela iskati dodatne načine nagrajevanja in skrbi za zaposlene. Najprej so bila v ospredju predvsem pokojninska zavarovanja, pozneje pa so se jim pridružila še zdravstvena, življenjska in nezgodna.

Kovačič je prepričan, da postajajo kolektivna zavarovanja pomembna konkurenčna prednost podjetij. Delodajalci namreč vse bolj razumejo, da se zaposleni pri izbiri delovnega mesta ne odločajo samo na podlagi mesečnega dohodka. Pomemben je tudi občutek, da podjetje razume njihove potrebe in jim stoji ob strani, kadar se znajdejo v zahtevnejših življenjskih okoliščinah.

»Podjetja želijo zaposlenim ponuditi nekaj več kot zgolj plačo in občutek varnosti. Iščejo dodatne ugodnosti, pri čemer so še posebej zanimive tiste, ki omogočajo tudi davčne olajšave,« pojasnjuje.

Pri tem pa skrb za zaposlene ne pomeni, da mora delodajalec prevzeti odgovornost za vse, kar se posamezniku dogaja v življenju. Kot poudarja Kovačič, bi bilo takšno pričakovanje pretirano. Pomembneje je, da podjetja razmišljajo o potrebah zaposlenih v različnih življenjskih obdobjih in jim pomagajo obvladovati tveganja, s katerimi bi se sicer morali spoprijeti sami.

Hitreje do specialističnega pregleda

Kolektivno zdravstveno zavarovanje zaposlenim omogoča hitrejši dostop do specialističnih pregledov in zdravljenja, podjetjem pa lahko pomaga zmanjševati bolniške odsotnosti. FOTO: Depositphotos

Ena največjih preizkušenj za zaposlenega je lahko že na videz običajna zdravstvena težava. Bolečina, poškodba ali sum na resnejšo bolezen zahtevajo pregled ali pa celo dodatno diagnostiko in zdravljenje. Toda pot od prvih simptomov do ustrezne obravnave se lahko zaradi čakalnih dob precej podaljša. V tem času zaposleni ostaja v negotovosti, njegove zdravstvene težave se lahko stopnjujejo, delodajalec pa se spopade z organizacijo dela in morebitno daljšo odsotnostjo sodelavca.

V Zavarovalnici Triglav opažajo povečano zanimanje za kolektivna zdravstvena zavarovanja, ki zaposlenim glede na izbrana kritja omogočajo hitrejši dostop do zdravstvenih storitev. Med njimi je zavarovanje Specialisti Kolektivno, ki omogoča dostop do specialističnih pregledov in nadaljnje zdravstvene obravnave v okviru dogovorjenih kritij.

»V okviru naših storitev zavarovancem omogočamo hitrejši dostop do specialističnega pregleda ter s tem hitrejšo obravnavo, postavitev diagnoze in odločitev o nadaljnjem zdravljenju,« je povedal Kovačič. Hitrejša diagnostika lahko pomeni tudi hitrejši začetek zdravljenja, krajše okrevanje in zgodnejšo vrnitev v vsakdanje življenje. Koristi zato ne občuti samo zaposleni, temveč tudi delodajalec.

Kovačič opozarja, da je učinke takšnih zavarovanj mogoče ocenjevati tudi z vidika poslovanja. Če bi podjetju uspelo za tretjino skrajšati odsotnosti z dela zaradi zdravstvenih težav, bi to lahko pomembno vplivalo na njegovo produktivnost. »Izkazalo se je, da tovrstna zavarovanja niso strošek. Postajajo naložba, katere poslovni učinek je mogoče jasno in pregledno izmeriti,« poudarja.

Zdravje zaposlenih je precej širši pojem

Po besedah Gregorja Kovačiča se podjetja najpogosteje odločajo za kolektivna pokojninska zavarovanja, vse več zanimanja pa je tudi za zdravstvena. FOTO: Jože Suhadolnik

Skrb za zdravje se ne konča pri specialističnem pregledu, zato Zavarovalnica Triglav podjetjem ponuja različna kolektivna zdravstvena zavarovanja, med drugim Zobje Kolektivno, Diagnoza rak Kolektivno, Operacije Kolektivno, Zdravstveni nasvet Kolektivno, Drugo mnenje Kolektivno in Psihološka pomoč Kolektivno. Tudi področje duševnega zdravja postaja vse pomembnejši del skrbi za zaposlene. Stres, dolgotrajne obremenitve in osebne stiske lahko namreč pomembno vplivajo na posameznikovo počutje in delovno sposobnost. Podjetja lahko glede na svoje potrebe kombinirajo različna kritja in tako oblikujejo zavarovalni paket, prilagojen svojim zaposlenim.

Varnost, ki vključuje tudi družine zaposlenih

Zdravstvene težave so samo ena od nepredvidljivih življenjskih okoliščin. Hujša nezgoda, trajna invalidnost ali smrt lahko močno posežejo v finančno stabilnost posameznika in njegove družine. Izguba dohodka lahko ogrozi odplačevanje stanovanjskega kredita, šolanje otrok ali pokrivanje vsakodnevnih stroškov. Prav v takšnih okoliščinah postane posebej pomembno, ali ima posameznik ustrezno finančno zaščito.

Kolektivno življenjsko zavarovanje zaposlenim in njihovim bližnjim zagotavlja finančno zaščito ob zavarovanih dogodkih, zlasti v primeru smrti. Glede na dogovorjena kritja lahko vključuje tudi zaščito ob drugih težkih življenjskih okoliščinah. Kolektivno nezgodno zavarovanje pa omogoča zavarovalnino ob posledicah nezgode. Kritja lahko med drugim vključujejo invalidnost, nezgodno smrt, stroške zdravljenja in dnevna nadomestila.

Tako delodajalec zaposlenim pomaga obvladovati tudi tveganja, ki niso neposredno povezana z njihovim delovnim mestom, imajo pa lahko velik vpliv na njihovo življenje. »Naš cilj je, da zaposlenim pomagamo pri različnih vprašanjih, ki jih spremljajo skozi življenje. Kaj se bo zgodilo, če zbolim ali se poškodujem? Kako bo poskrbljeno za moje bližnje, če se mi zgodi kaj nepredvidenega? In ali bom po upokojitvi razpolagal z dovolj prihodki?« pojasnjuje Kovačič.

Kolektivna zavarovanja zaposlenemu zagotavljajo finančno zaščito ob nepredvidenem dogodku, pri tem pa prispevajo tudi k občutku pripadnosti, saj podjetje razmišlja o njegovi dolgoročni varnosti.

Pokojnina, ki ne bo omogočala enakega življenjskega standarda

Kolektivna življenjska in nezgodna zavarovanja zaposlenim ter njihovim družinam zagotavljajo dodatno finančno zaščito ob nepredvidenih dogodkih. FOTO: Depositphotos

Tako delodajalec zaposlenim pomaga obvladovati tudi tveganja, ki niso neposredno povezana z njihovim delovnim mestom, imajo pa lahko velik vpliv na njihovo življenje. »Naš cilj je, da zaposlenim pomagamo pri različnih vprašanjih, ki jih spremljajo skozi življenje. Kaj se bo zgodilo, če zbolim ali se poškodujem? Kako bo poskrbljeno za moje bližnje, če se mi zgodi kaj nepredvidenega? In ali bom po upokojitvi razpolagal z dovolj prihodki?« pojasnjuje Kovačič.

Kolektivna zavarovanja zaposlenemu zagotavljajo finančno zaščito ob nepredvidenem dogodku, pri tem pa prispevajo tudi k občutku pripadnosti, saj podjetje razmišlja o njegovi dolgoročni varnosti.

Pokojnina, ki ne bo omogočala enakega življenjskega standarda

Gregor Kovačič opozarja, da državna pokojnina v prihodnje ne bo zadostovala za ohranitev življenjskega standarda, zato bo dodatno varčevanje vse pomembnejše. FOTO: Jože Suhadolnik

Vprašanje pokojnin postaja vse pomembnejše. Slovenija se tako kot številne druge evropske države spopada s staranjem prebivalstva, kar povečuje pritisk na pokojninski sistem. Ob tem se zastavlja zelo konkretno vprašanje: ali bo pokojnina po štirih desetletjih dela zadostovala za življenjski standard, ki smo ga bili vajeni med zaposlitvijo?

Gregor Kovačič opozarja, da se bomo morali v prihodnje vse bolj zanašati tudi na dodatne oblike varčevanja. »Državna pokojnina ne bo zadostovala za finančno stabilnost oziroma finančno varnost po naši upokojitvi,« je poudaril v pogovoru in dodal, da bodo prihodki po koncu aktivne delovne dobe nižji od tistih, ki smo jih prejemali med zaposlitvijo. Ena od možnosti za zmanjševanje te razlike so kolektivna pokojninska zavarovanja, pri katerih lahko delodajalec zaposlenim pomaga ustvarjati dodatne prihranke za čas po upokojitvi.

Zavarovalnica Triglav med drugim ponuja Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje ter Kolektivno prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

Obe obliki sta namenjeni dolgoročnemu zagotavljanju dodatne finančne varnosti, vendar se razlikujeta po zasnovi in pogojih. Pri kolektivnem prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju se vplačana sredstva zbirajo na osebnih računih zaposlenih in so namenjena dodatni pokojnini, ki se praviloma izplačuje v obliki rente. Pomembna prednost za delodajalce so tudi zakonsko določene davčne olajšave. Davčne olajšave je deležen tudi zaposleni za svoj del vplačane premije

Do leta 2028 bodo morala številna podjetja opraviti pomemben korak

Pokojninska reforma prinaša spremembo, ki neposredno zadeva tudi slovenske delodajalce. Podjetja, ki so imela 1. januarja 2026 več kot deset zaposlenih in še nimajo vzpostavljenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, morajo najpozneje do 1. januarja 2028 opraviti kolektivno dogovarjanje o njegovi vzpostavitvi. Za podjetja je to priložnost, da pregledajo svojo kadrovsko politiko in razmislijo, kakšno vlogo bo dodatno pokojninsko varčevanje imelo v njihovem sistemu nagrajevanja. Zakon ne zahteva nujno sklenitve zavarovanja, temveč izvedbo postopka dogovarjanja. Če dogovora ne dosežejo, je treba to ustrezno dokumentirati.

Kovačič takšne ukrepe pozdravlja, saj po njegovem mnenju omogočajo širši pogovor z delodajalci o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih. »Naša želja je, da skupaj s podjetji poiščemo najboljše možnosti in zaposlenim tudi s pomočjo davčnih ugodnosti ponudimo dodatno raven varnosti, ki bi jo lahko samo z državno pokojnino močno pogrešali,« pojasnjuje.

Ali je zavarovanje zaposlenih strošek ali naložba?

Kolektivna zavarovanja so lahko pomemben del kadrovske politike, saj podjetjem pomagajo pri pridobivanju in ohranjanju zaposlenih. FOTO: Depositphotos

Za podjetje, ki razmišlja o uvedbi kolektivnih zavarovanj, je pomembno tudi vprašanje stroškov in dejanskih koristi, ki jih ni mogoče meriti samo skozi višino premije. Hitrejša zdravstvena obravnava lahko prispeva k zmanjšanju trajanja odsotnosti z dela, dodatna finančna varnost pa lahko vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, njihovo pripadnost in privlačnost delodajalca.

Podjetje, ki izgubi izkušenega sodelavca, se namreč sooči s stroški iskanja novega zaposlenega, poleg tega pa izgubi tudi del znanja, izkušenj in odnosov, ki jih je sodelavec razvijal skozi leta. Po Kovačičevih besedah je prav zato pomembno, da podjetja kolektivna zavarovanja razumejo kot del dolgoročnega vlaganja v ljudi.

Zavarovalnica Triglav podjetjem svetuje pri izbiri in kombiniranju ustreznih zavarovanj glede na dejavnost, starostno strukturo zaposlenih, njihove potrebe in finančne zmožnosti.

Prihodnost ne bo namenjena samo odpravljanju posledic

Zavarovalnica Triglav želi v prihodnje še več pozornosti nameniti preventivi in storitvam, ki zaposlenim pomagajo ohranjati zdravje ter aktivno življenje. FOTO: Depositphotos

V naslednjem koraku pri razvoju kolektivnih zavarovanj bodo po Kovačičevem mnenju dali več poudarka preventivi. Namesto da zavarovanje pomaga šele takrat, ko posameznik zboli, se poškoduje ali znajde v finančni stiski, bodo zavarovalnice vse bolj iskale možnosti, kako tveganja zmanjševati že prej. »Želimo si, da bi lahko podjetjem poleg zavarovalnih kritij ponudili več preventivnih aktivnosti in storitev, ki bi prispevale k temu, da bi bili škodni dogodki čim redkejši,« pojasnjuje.

Zavarovalnica Triglav namerava zato tudi v prihodnje razvijati nova kritja in nadgrajevati obstoječe oblike kolektivnih zavarovanj glede na spreminjajoče se potrebe podjetij in zaposlenih. Vse bolj postaja jasno, da se kakovost zaposlitve ne meri samo z višino plače, ampak je odvisna od tega, koliko varnosti zaposlenemu prinaša v različnih življenjskih obdobjih.

Preverite, kako lahko tudi v vašem podjetju zaposlenim zagotovite večjo varnost. Spoznajte kolektivna zavarovanja Zavarovalnice Triglav in možnosti, kako jih prilagoditi potrebam vašega kolektiva.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.