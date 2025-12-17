Leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo spremenila življenje

Decembra radi delamo inventure ter se z novim upanjem in cilji oziramo v prihodnost. Hladnejši dnevi nas pogosto spodbudijo k razmisleku, kako smo živeli, česa si želimo več in kaj bi lahko v prihodnjem letu naredili drugače. Pogosto si zastavimo zaobljube, ki so v resnici odraz naše želje po boljšem, mirnejšem in bolj izpolnjenem življenju. Včasih so to cilji, povezani z zdravjem, drugič z odnosi ali življenjskimi navadami. Med vsemi skritimi željami pa se pogosto znajde tudi tista, ki je na zunaj morda majhna, a v notranjem svetu človeka izjemno velika: želja po nasmehu, ki ne skriva ničesar, temveč izraža samozavest, vitalnost in občutek, da smo v svojem telesu doma.

Čeprav si vsak izmed nas zastavlja drugačne cilje, je ena izmed najbolj univerzalnih prav gotovo odločitev, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje. Zdrav nasmeh ima pri tem posebno moč. Je ogledalo samozavesti, vpliva na odnose, na kakovost prehranjevanja in celo na to, kako zlahka se vključujemo v družabne situacije. Mnogi o implantološkem zdravljenju razmišljajo zelo dolgo, a jih dvom, strah ali občutek, da bo proces predolg, pogosto zadrži pred prvim korakom.

Letošnji zaključek leta naj bo zato prelomnica, ko se boste končno opogumili in sprejeli življenjsko pomembno odločitev: leto 2026 začnite s preobrazbo, ki vam bo povrnila lep in funkcionalen nasmeh. Pravi kraj, kjer imajo rešitev tudi za najbolj kompleksne primere brezzobosti, je Ortoimplant DENTAL SPA. Gre za svetovno priznano kliniko v Zagrebu, kjer vam s sodobnimi implantološkimi pristopi in edinstvenimi storitvami, zaradi katerih se pacienti pogosto počutijo kot v sproščujočem spa okolju, omogočijo, da svojo novoletno zaobljubo zares uresničite.

All-on-X metode omogočajo hitro in stabilno obnovo nasmeha tudi pri zahtevnih primerih brezzobosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Napredna implantologija All-on-X: zanesljiva rešitev tudi v najtežjih primerih

V Ortoimplantu DENTAL SPA razumejo, da je odločitev za implantološko zdravljenje osebna prelomnica, ki jo spremljajo različna čustva, pričakovanja in nemalokrat tudi izraziti strahovi. Kliniko je zasnoval dr. Zdenko Trampuš, mednarodno priznani implantolog, ki ga pacienti pogosto opisujejo kot izjemno natančnega, premišljenega in hkrati izredno umirjenega. Njegova genialnost se kaže prav v sposobnosti, da tudi v najzahtevnejših primerih najde rešitev tam, kjer so drugi že obupali. Pri delu sodeluje s sinom Martinom, ki se mu je v kliniki pridružil letos, in z ženo Ivano Trampuš. Ortoimplant DENTAL SPA je tako postala klinika, kjer se vrhunska implantologija naravno prepleta z družinsko toplino in občutkom, da ste vedno v dobrih rokah.

Ustvarili so tako okolje, v katerem je prvi stik s kliniko prijeten in pomirjujoč. Že ob vstopu dobite občutek, da je tukaj vse drugače. Namesto običajne čakalnice vas pričaka prijeten bar, kjer vam postrežejo s sveže iztisnjenim pomarančnim sokom ali skrbno pripravljeno kavo. Čas do pregleda tako ne mine v živčnem čakanju, temveč v sproščenem, skoraj hotelskem ozračju, v katerem hitro pozabite, da ste pravzaprav v zobozdravstveni kliniki.

Na prvem specialistično-diagnostičnem pregledu boste dobili jasen vpogled v stanje svojih čeljusti in strokovno pripravljeno oceno, ki temelji na natančnih 2D in 3D diagnostičnih posnetkih. Napredna naprava CBCT RTG omogoča tridimenzionalni prikaz čeljusti, kar bistveno izboljša natančnost načrtovanja in zmanjšuje tveganja pri posegih. Takšen pristop priporočajo tudi svetovne zdravstvene ustanove, kot je klinika Mayo, kjer poudarjajo, da 3D diagnostika omogoča varnejše in predvidljivejše implantološke postopke.

FOTO: Jože Suhadolnik

Strokovnjaki klinike lahko na podlagi pridobljenih posnetkov izberejo najbolj primerno metodo zdravljenja. V kliniki razpolagajo z najsodobnejšimi implantološkimi pristopi in zato dosegajo izjemne rezultate tudi pri pacientih, ki so nekoč mislili, da zaradi različnih zdravstvenih stanj, kot je parodontoza, ali zaradi pomanjkanja čeljustne kosti niso primerni kandidati za zobne vsadke. Sodobne rešitve All-on-X, vključno s priljubljeno metodo All-on-4, so osnova za hitro in stabilno obnovo celotne čeljusti. Pacienti z izgubo zob ali popolno brezzobostjo lahko v kratkem času dobijo fiksni mostiček, ki ga podpirajo štirje ali več implantatov, odvisno od anatomskih posebnosti.

Za najzahtevnejše primere, pri katerih je zgornja čeljust izrazito zmanjšana, strokovnjaki uporabljajo metodo Zygoma All-on-4, pri kateri implantate vstavijo v ličnico, anatomsko izjemno stabilno kost. Tovrstna rešitev omogoča rehabilitacijo tudi tam, kjer so bile nekoč potrebne obsežne rekonstrukcije ali dvigi sinusov. Če je kost v zadnjem delu zgornje čeljusti prešibka, zdravljenje dopolnijo s pterigoidnimi vsadki, ki se sidrajo v trdnejše kostne strukture v zadnjem predelu čeljusti. V primerih, ko je sprednji del zgornje čeljusti čisto zmanjšan, pa se uporabijo transnazalni vsadki, ki dajejo stabilno oporo ob nosni votlini. Pri skrajni atrofiji, ko klasična implantacija ni več mogoča, se odločijo za individualno izdelane subperiostalne vsadke, ki se prilagodijo obliki kosti in omogočajo fiksno protetično rešitev tudi v najbolj kompleksnih situacijah. Kombinacija vseh teh metod omogoča, da pomanjkanje kosti nikoli ne postane ovira, temveč le izziv, ki ga klinika obvlada z izjemno natančnostjo in strokovnostjo.

Edinstveni DENTAL SPA protokol pacientom nudi podporo pred posegom, med njim in v celotnem obdobju celjenja. FOTO: Leon Vidic

Toplice? Ne, edinstvena klinika

Ena izmed posebnosti klinike Ortoimplant DENTAL SPA je njihov lastni, edinstveni DENTAL SPA protokol. Gre za celostni pristop, ki presega klasično zobozdravstvo in vključuje podporo pred, med posegom in po njem. Klinika je registrirana za izvajanje analgosedacije, pri kateri je pacient v stanju zmanjšane zavesti, čisto sproščen in brez strahu, hkrati pa pod stalnim nadzorom izkušenega anesteziologa. Tovrstni pristop bistveno izboljša izkušnjo zdravljenja in ga naredi udobnega tudi za paciente, ki se sicer zelo bojijo zobozdravstvenih posegov.

Poleg tega je DENTAL SPA protokol zasnovan tako, da pospešuje celjenje in zmanjšuje možnost zapletov. Vključuje limfno drenažo, avtotransfuzijo ozonirane krvi, magnetoterapijo in intravensko suplementacijo, ki podpirajo regeneracijo tkiv. Posebej izstopa hiperbarična kisikova terapija (HBOT), novost v ponudbi klinike, ki jo v zobozdravstvenih ustanovah srečamo zelo redko. Klinika Cleveland navaja, da HBOT dokazano izboljšuje oksigenacijo tkiv, zmanjšuje vnetje in optimizira rezultate kirurških posegov, kar pomeni, da lahko proces celjenja po implantaciji poteka hitreje in varneje. Ta prebojna metoda pacientom ponuja dodatno raven zaščite in regeneracije, ki drugod pogosto ni na voljo.

Družinsko vodenje klinike ustvarja topel, zaupen in prijeten ambient, ki pacientom pomaga premagati strah.. FOTO: Leon Vidic

Uresničite svojo novoletno zaobljubo v Zagrebu

Kombinacija naprednih metod, vrhunske diagnostike, izkušenega implantologa dr. Zdenka Trampuša in celostnega DENTAL SPA protokola ustvarja varno, udobno in predvidljivo pot do novega nasmeha. Pacienti, ki zdravljenje začnejo pozimi, pogosto spomladi že uživajo v stabilni protetični rešitvi, ki jim spremeni kakovost življenja. To je tisti občutek, ki daje novoletnim zaobljubam pravi pomen – korak, s katerim si povrnemo zaupanje vase, sposobnost sproščenega smeha ter uživanja v hrani in družbi.

Leto 2026 je lahko leto vaše preobrazbe. V Ortoimplantu DENTAL SPA ne ponujajo le vsadkov, temveč celostno izkušnjo, v kateri se strokovnost prepleta s toplino, napredna tehnologija pa s človeškim razumevanjem. Ko se odločite za prvi korak, niste nikoli sami. Strokovnjaki vas vodijo skozi vsak del procesa, vam razložijo možnosti, umirijo strahove in poskrbijo, da je pot do novega nasmeha prijetna in brez nepotrebnega stresa.

Postanite del številnih pacientov, ki so v Ortoimplantu DENTAL SPA našli strokovnost, varnost in novo samozavest. Prijavite se na prvi specialistično-diagnostični pregled in naredite odločilen korak k zdravju, samozavesti in udobju. Rezervirajte svoj termin na številki +385 1 3703 498 ali izpolnite obrazec na spletni strani klinike. Za še več navdiha, strokovnih nasvetov in resničnih zgodb pacientov spremljajte Ortoimplant DENTAL SPA na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, YouTube, TikTok in LinkedIn.

