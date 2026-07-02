Podjetnice v Sloveniji na samostojno pot z željo po spremembi

Letno poročilo o evropskih malih in srednjih podjetjih (MSP) 2025/2026 kaže, da jih je v Evropi lani 34 milijonov doseglo trdno rast, hkrati pa so še naprej okrevala po nedavnih krizah. Število podjetij se je povečalo za 1,8 odstotka, njihova realna dodana vrednost za 2,5 odstotka in zaposlenost za en odstotek.

Evropska komisija je nedavno objavila letno poročilo o evropskih malih in srednjih podjetjih (MSP) 2025/2026 in novo poročilo o podjetnicah v Evropi. Obe poročili, kot navajajo, zagotavljata nove podatke v podporo prihodnjim politikam, pobudam in ukrepom financiranja za mala in srednja podjetja.

Povečanje produktivnosti

Letno poročilo vsebuje pregled možnosti, ki bi lahko povečale produktivnost malih in srednjih podjetij, kot je uvajanje novih tehnologij in umetne inteligence, pri katerih MSP še naprej zaostajajo za večjimi podjetji. »Leta 2025 je tehnologije umetne inteligence uporabljalo 55 odstotkov velikih podjetij, 30,4 odstotka srednjih in 17 odstotkov malih.«

V omenjenem letnem poročilu so proučeni tudi dodatni izzivi, s katerimi se spoprijemajo MSP v vrednostnih verigah v času prelomnih tehnoloških sprememb, kakor tudi njihove posledice za produktivnost MSP. Pri tem je kot študija primera uporabljen avtomobilski sektor.

Podjetnice v Evropi

Poročilo Ženske podjetnice v Evropi: Podatki, ovire in priporočila za podporo pa obravnava žensko podjetništvo po vsej Evropski uniji. Opredeljuje izzive, s katerimi se srečujejo podjetja, ki jih vodijo ženske, pri njihovem ustanavljanju in širitvi, ter težave podjetnic pri dostopu do financiranja.

Rezultati poročila med drugim kažejo, da je med lastniki podjetij v EU le 33 odstotkov žensk. Poleg tega so skoncentrirane v tradicionalnih sektorjih, kot so osebne storitve (69 odstotkov), zdravstvo in socialno delo (65 odstotkov) ter izobraževanje (57 odstotkov), medtem ko so v drugih sektorjih še vedno premalo zastopane. Poročilo navaja tudi priporočila za okrepitev ugodnega okolja in sprostitev neizkoriščenega potenciala podjetnic in podjetij, ki jih vodijo ženske.

In kaj kažejo podatki za Slovenijo? Tretjina oziroma 30 odstotkov podjetnikov v Sloveniji je žensk, kar je nekoliko manj od povprečja EU27, ki znaša 33 odstotkov. Stopnja zgodnje podjetniške dejavnosti v Sloveniji znaša pet odstotkov za ženske in devet odstotkov za moške – obe sta nižji od povprečja EU18 (GEM), ki je sedem oziroma deset odstotkov.

Slovenske podjetnice vodijo v EU pri ustanavljanju podjetij z namenom spremembe, saj je takšnih kar 68 odstotkov, kar je najvišja stopnja v EU18 (GEM). To je tudi najpogosteje naveden razlog za ustanovitev podjetja med slovenskimi podjetnicami.

Za lažji prenos lastništva MSP

Evropska komisija je konec junija objavila novo priporočilo o prenosih podjetij. Olajšanje prenosa lastništva malih in srednjih podjetij (MSP) je namreč odgovor na pereč demografski izziv, saj se vse več lastnikov prvih po vsej Evropski uniji približuje upokojitvi brez imenovanega naslednika.

»To bi v prihodnjem desetletju lahko vplivalo na milijone podjetij. Če prenos ne uspe, se lahko izgubijo delovna mesta, strokovno znanje in ekonomska vrednost. Poleg tega lahko v odsotnosti evropskih kupcev strateška evropska podjetja vse bolj prevzemajo tuji konkurenti in vlagatelji,« navajajo v priporočilu.

Omenjeno priporočilo temelji na priporočilu o prenosih podjetij iz leta 1994, še navajajo v evropski komisiji. In dodajajo, da posodobljeno priporočilo ohranja številna temeljna načela, vendar daje večji poudarek ozaveščanju, pravnim in davčnim ukrepom, digitalnim platformam za navezovanje stikov za kupce in prodajalce ter usklajenemu sodelovanju na ravni EU za ohranitev neprekinjenega poslovanja in delovnih mest v EU.

»Države članice na primer spodbuja, naj zmanjšajo upravne, pravne in davčne ovire za čezmejne prenose podjetij ter tako podjetjem pomagajo v celoti izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja enotni trg. Priporoča tudi razvoj namenskih programov financiranja in usposabljanja za razširitev nabora potencialnih naslednikov in podjetnikov, vključno z ženskami in drugimi premalo zastopanimi skupinami v podjetništvu,« so še zapisali v priporočilu.