Malo podjetij s tujim lastništvom, a z velikim vplivom

V Sloveniji je bilo leta 2023 razmeroma malo podjetij s tujim lastništvom, a so kljub temu ustvarila več kot četrtino vse dodane vrednosti v državi.

Po nedavno objavljenih podatkih statističnega urada (Surs) je predlani pri nas delovalo 7711 ali 3,8 odstotka podjetij s tujim lastništvom, od tega je bilo 80,6 odstotka mikro podjetij in 1,7 odstotka velikih. Prva so ustvarila malo manj kot desetino, druga pa več kot polovico dodane vrednosti vseh tujih notranjih podjetij v Sloveniji.

Več kot četrtino ali 27,4 odstotka celotne dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji, so prispevala podjetja s tujim lastništvom. Obenem so zaposlovala več kot četrtino (27 odstotkov) vseh zaposlenih, ustvarila več kot četrtino (28,2 odstotka) investicij in tretjino (31,9 odstotka) vseh prihodkov od prodaje v Sloveniji.

Podjetja z največ vpliva

Skoraj polovica tujih podjetij v Sloveniji prihaja iz Italije, Srbije, Avstrije, Rusije in Hrvaške. Vendar pa so se kot ekonomsko najpomembnejša izkazala podjetja z lastniki iz Nemčije, Avstrije in Švice, saj so ustvarila največ dodane vrednosti, prihodkov od prodaje in investicij. Na področju zaposlovanja imajo pomembno vlogo tudi podjetja iz Nizozemske, Italije in Francije.

Kaj pokažejo podatki Sursa glede na velikostne razrede, merjene s številom zaposlenih in samozaposlenih? Da je bilo med vsemi mikro podjetji v Sloveniji (to je tistimi z največ devet zaposlenimi in samozaposlenimi) 3,2 odstotka tujih. Delež tujih velikih podjetij med vsemi takimi podjetji v Sloveniji (najmanj 250 zaposlenih in samozaposlenih) pa je bil skoraj polovičen, znašal je 47,5 odstotka.

Med podjetji s tujim lastništvom po številu sicer močno prevladujejo mikro podjetja, še navaja Surs in dodaja, da pa ta kljub številnosti ne prispevajo pomembneje k zaposlenosti, prihodku, dodani vrednosti in investicijam. »Leta 2023 je bilo med vsemi podjetji s tujim lastništvom 6218 ali 80,6 odstotka mikro podjetij, ki so ustvarila 7,6 odstotka dodane vrednosti tujih podjetij. Po drugi strani je bilo med vsemi podjetji v tuji lasti le 133 ali 1,7 odstotka velikih podjetij, ustvarila pa so kar 56,7 odstotka dodane vrednosti vseh tujih podjetij.«