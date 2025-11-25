Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard je predstavil prvo rešitev za zaznavanje in obveščanje o varnostnih grožnjah, ki jo je mogoče množično uporabiti na področju plačil – Mastercard Threat Intelligence. Rešitev združuje vpoglede družbe Mastercard v plačilne prevare in globalni pregled nad omrežjem s pomočjo podatkov o varnostnih grožnjah, ki jih zagotavlja podjetje Recorded Future. S tem lahko ekipe za preprečevanje plačilnih prevar in ekipe za skladnost trgovcev proaktivno zaznavajo, preprečujejo kibernetske prevare in se odzivajo nanje.

FOTO: Mastercard Slovenija

»Potreba po varovanju zaupanja v vsako transakcijo ob vse bolj pospešeni digitalni transformaciji širom po Evropi še nikoli ni bila tako velika,« je dejal Michele Centemero, izvršni podpredsednik za storitve v Evropi pri podjetju Mastercard. »Z rešitvijo Mastercard Threat Intelligence in povezovanjem naprednega obveščanja z našim poglobljenim znanjem o plačilih pomagamo podjetjem ohranjati odpornost, preprečevati prevare in samozavestno rasti v vse bolj povezanem gospodarstvu.«

Zagon rešitve Mastercard Threat Intelligence prihaja prej kot leto dni po tem, ko je Mastercard zaključil prevzem podjetja Recorded Future, in dokazuje zavezanost obeh podjetij enotnemu, s podatki podprtemu pristopu k zaščiti digitalnega gospodarstva.

»Mastercard Threat Intelligence izstopa kot izjemno dragoceno orodje zaradi svojih zmožnosti preprečevanja zlorab plačilnih kartic in je pomembna dopolnitev naše širše strategije kibernetske varnosti,« pa je poudarila Amairany Salinas Nolasco, strokovnjakinja za podatkovno rudarjenje, Banco Ve por Más.

Prevare se redko začnejo prav na mestu izvajanja transakcije

Običajno njihov začetek sega na področje kibernetskega napada. Kar 57 odstotkov vodilnih podjetij na področju preprečevanja prevar poroča, da so o kibernetskih napadih obveščena šele, ko se prevare in izgube že začnejo. Ob tem plačilne prevare niso več zgolj finančna težava, temveč izziv s področja kibernetske varnosti, ki neposredno vpliva na poslovni izid organizacije. Rešitev Mastercard Threat Intelligence krpa komunikacijske vrzeli ter omogoča preprosto sodelovanje ekip za preprečevanje prevar in varnostnih ekip, da lahko zaustavijo prevare, še preden se zgodijo.

Podatki o grožnjah so že pomagali ekosistemskim partnerjem družbe Mastercard prepoznati in odstraniti zlonamerne domene, ki so bile odgovorne za krajo podatkov o plačilnih karticah. Od začetka tržnega testiranja in v obdobju šestih mesecev so te zlonamerne domene vplivale na skoraj 9.500 spletnih trgovin in bile povezane s približno 120 milijoni ameriških dolarjev goljufij.

»Učinkovita kibernetska varnost bo vedno bolj odvisna od podatkov o varnostnih grožnjah, ki presegajo posamezne sektorje in regije,« je poudarila Tracy (Kitten) Goldberg, direktorica za kibernetsko varnost pri podjetju Javelin Strategy & Research. »Ponudniki z obsežnimi podatki o transakcijah in analitiko bodo imeli ključno vlogo pri izboljševanju izmenjave informacij med finančnimi institucijami, trgovci in celotno panogo.«

»Odpirajo se nova vrata za napredno zaznavanje in obveščanje o varnostnih grožnjah, kar nam omogoča kibernetsko povezovanje, ki združuje številna orodja za preverjanje identitete in zaznavanje prevar ter kazalnike kompromitiranosti,« je še dodala Goldberg. »Smiselni in uporabni načini izmenjave podatkov o varnostnih grožnjah med različnimi ekipami in panogami bodo ekipam za preprečevanje prevar in kibernetsko varnost omogočili hitrejše prepoznavanje trendov ter prehod iz odzivanja po dogodku v proaktivno preprečevanje prevar.«

Ključne funkcije rešitve Mastercard Threat Intelligence so: Zaznavanje testiranja kartic: opozorila v realnem času in proaktivno zavračanje goljufivih testnih transakcij zmanjšujejo nadaljnje prevare in ščitijo imetnike kartic.

opozorila v realnem času in proaktivno zavračanje goljufivih testnih transakcij zmanjšujejo nadaljnje prevare in ščitijo imetnike kartic. Obveščanje o digitalnem prestrezanju podatkov (skimming): kvantitativni podatki strankam pomagajo oceniti vpliv naprav za prestrezanje podatkov (t. i. skimming naprave) in omejiti delovanje zlonamerne programske opreme v povezavi s karticami. Družbi Mastercard je pri tem v pomoč nenehno sodelovanje s partnerji iz panoge, kar prispeva k zaščiti plačilnega ekosistema.

kvantitativni podatki strankam pomagajo oceniti vpliv naprav za prestrezanje podatkov (t. i. skimming naprave) in omejiti delovanje zlonamerne programske opreme v povezavi s karticami. Družbi Mastercard je pri tem v pomoč nenehno sodelovanje s partnerji iz panoge, kar prispeva k zaščiti plačilnega ekosistema. Zaznavanje varnostnih groženj na strani trgovcev: ciljni vpogledi v plačilne prevare in visoka raven zaznavanja varnostnih groženj pomagajo oceniti tveganje trgovca ter omogočajo hitrejše odzivanje na incidente.

ciljni vpogledi v plačilne prevare in visoka raven zaznavanja varnostnih groženj pomagajo oceniti tveganje trgovca ter omogočajo hitrejše odzivanje na incidente. Zaznavanje varnostnih groženj v plačilnem ekosistemu: tedenska poročila s podrobnostmi o novonastajajočih varnostnih grožnjah in ranljivostih na širšem področju plačilnih sistemov.

tedenska poročila s podrobnostmi o novonastajajočih varnostnih grožnjah in ranljivostih na širšem področju plačilnih sistemov. Poročila o zaznanih nevarnostih na področju plačil: praktične študije primerov in analiza trendov prevar pomagajo pri oblikovanju strategij in krepitvi varnostnih ukrepov.

»Rešitev Mastercard Threat Intelligence nam bo pomagala ohranjati korak z glavnimi varnostnimi grožnjami in trendi, kar je danes zaradi zahtevnih bančnih opravil zelo težko.« Irvin Salinas Pineda, strokovnjak za preprečevanje prevar, Banco Mercantil del Norte

Mastercard Threat Intelligence je zdaj na voljo izdajateljem in prevzemnikom po vsem svetu. Za več informacij obiščite spletno mesto.

Naročnik oglasne vsebine je Mastercard Slovenija