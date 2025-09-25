  • Delo d.o.o.
    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Sodobni mehanik dela z visokonapetostnimi električnimi sistemi, uporablja računalniška diagnostična orodja, razume napredne asistenčne sisteme ter ima opraviti s programsko opremo vozil. FOTO: Shutterstock
    Sodobni mehanik dela z visokonapetostnimi električnimi sistemi, uporablja računalniška diagnostična orodja, razume napredne asistenčne sisteme ter ima opraviti s programsko opremo vozil. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    25. 9. 2025 | 05:30
    4:37
    Statistični urad je v drugem četrtletju leta poročal o nekaj manj kot 17.000 prostih delovnih mestih, nazadnje jih je bilo manj v začetku leta 2021. Tudi število zasedenih delovnih mest upada že od konca leta 2023 – od več kot 810.600 jih je ostalo še 797.000.

    Brezposelnost se je po podatkih zavoda za zaposlovanje v zadnjem letu minimalno zmanjšala, so pa avgusta zabeležili šest odstotkov več prijav v njihove evidence kot isti mesec lani. Trenutno s pomočjo zavoda za zaposlovanje delodajalci iščejo 4400 delavcev, največje pa je povpraševanje po kadrih s področij zdravstva in gostinstva ter po voznikih tovornjakov, varilcih, računovodjah in skladiščnikih.

    »Trenutno imamo največ potreb na področju prodaje, servisnih dejavnosti ter v pisarniških funkcijah, kot so logistika, marketing in zaledne službe,« pojasnjujejo v skupini Emil Frey, kjer zdaj zaposlujejo več kot 500 ljudi, od avtomehanikov, ličarjev, kleparjev, diagnostikov do sodelavcev v prodaji in marketingu, računovodstvu, IT-podpori, logistiki, analitiki in drugih podpornih službah.

    Za marsikaterega od teh poklicev velja, da je na trgu dela premalo kadrov, a kot pravijo v podjetju, uspešno zapolnjujejo prosta delovna mesta. Pomembno vlogo pri tem imata program, s katerim spodbujajo zaposlene, da priporočajo primerne kandidate, in tudi sodelovanje s tehniškimi šolami, »s katerimi gradimo most do bodočih avtomehanikov, diagnostikov in drugih tehničnih strokovnjakov. Na ta način zagotavljamo, da k nam prihajajo motivirani in usposobljeni sodelavci, ki jih lahko dolgoročno razvijamo.«

    Spreminjanje poklicev

    V podjetju se strinjajo, da je redno izpopolnjevanje znanj zaposlenih nujno, še posebej hitro se spreminja delo v tehničnih poklicih, kar je tudi magnet za mlade. Avtomobilska industrija se še nikoli ni spreminjala hitreje, kot se v zadnjih letih, poudarjajo, nove tehnologije vplivajo tako na vozila kot tudi na vsakodnevno delo. »Če so bile pred dvajsetimi leti v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni poleg tega potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje,« povzemajo.

    image_alt
    Bogastvo podjetja so zaposleni, odprti za spremembe

    Delo se spreminja pri vseh poklicnih profilih, največje spremembe pa opažajo pri poklicu avtomehanika, ki ga javnost še vedno pogosto razume kot klasičnega mojstra za menjavo olja in popravilo motorjev.

    V resnici pa sodobni mehanik dela z visokonapetostnimi električnimi sistemi, uporablja računalniška diagnostična orodja, razume napredne asistenčne sisteme ter ima opraviti s programsko opremo vozil. Njegova vloga je postala izrazito interdisciplinarna in tehnološko zahtevna. Velik dejavnik pri tem so tehnologije, ki vstopajo v industrijo, še posebej elektrifikacija vozil, digitalizacija procesov, povezljivost in programska oprema vozil ter umetna inteligenca, ki ima vse večjo vlogo pri diagnostiki in servisiranju.

    Nujno nenehno izobraževanje

    »Naš izziv in priložnost je, da z vlaganjem v znanje in prenos kompetenc poskrbimo, da naši zaposleni uspešno sledijo tem spremembam. Tako ohranjamo njihovo strokovnost, povečujemo njihovo privlačnost na trgu dela ter mladim pokažemo, da je avtomobilska industrija zdaj ena najbolj tehnološko naprednih panog,« poudarjajo, da je vlaganje v znanje ter karierno rast zaposlenih ena njihovih strateških prioritet.

    Izvajajo ga interno, v okviru svojega izobraževalnega centra in drugih programov, posebno pozornost namenjajo mentorstvu ter prenosu izkušenj med generacijami. Sodelujejo tudi z uvozniki in proizvajalci vozil, ki pripravljajo specializirana tehnična in prodajna izobraževanja. »Udeležba na takšnih programih zaposlenim omogoča neposreden stik z najnovejšimi tehnologijami, kar še povečuje zanimivost dela in krepi občutek, da so del globalnega napredka.«

