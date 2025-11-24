Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

Novi Mercedes-Benz CLA ni le prevozno sredstvo, ampak odraža naša stališča. Je odsev osebnega sloga, zavezanosti trajnostnim vrednotam in potrebe po udobju v vsakdanjem življenju. V času, ko avtomobili niso več le sredstvo za potovanje, temveč tudi pomemben del naše identitete, CLA presega pričakovanja. Z drzno obliko, napredno tehnologijo in rešitvami, ki odgovarjajo na potrebe sodobnega življenjskega sloga, dokazuje, da so eleganca, trajnost in uporabnost lahko del iste zgodbe.

CLA ohranja samozavestno držo, po kateri je model prepoznaven, a jo dopolnjuje z dinamično silhueto, fluidnim dizajnom in naprednim svetlobnim podpisom. FOTO: Mercedes-Benz AG

Zunanja silhueta, ki govori namesto vas

CLA ohranja samozavestno držo, po kateri je model prepoznaven, a jo dopolnjuje z dinamično silhueto, fluidnim dizajnom in naprednim svetlobnim podpisom. Sprednji del z izrazito »shark nose« obliko, osvetljeno masko z vzorcem zvezd in ikoničnim logotipom ustvarja nezamenljiv vtis. Tudi ko stoji na mestu, daje občutek gibanja – kot da je pripravljen na naslednjo avanturo.

Aerodinamične poteze niso namenjene le estetiki, ampak tudi učinkovitosti. CLA je oblikovan tako, da izstopa, a nikoli ne kriči.

»Model CLA je vedno usmerjal našo znamko proti naslednji generaciji kupcev. Zato smo pri tej novi generaciji zasnovo oblikovali tako, da deluje visokotehnološko, športno kot štirivratni GT in hkrati lepo kot čutna skulptura. Novi CLA tako uteleša naslednjo stopnjo našega prepoznavnega oblikovalskega sloga 'Čutna čistost' – popolno zlitje lepote in inteligence.« Gorden Wagener, glavni oblikovalec, Mercedes-Benz Group AG

Novi CLA tako uteleša naslednjo stopnjo Mercedes-Benzovega prepoznavnega oblikovalskega sloga 'Čutna čistost'. FOTO: Mercedes-Benz AG

Shooting Brake: ko dizajn sreča uporabnost

Za tiste, ki poleg oblike cenijo tudi prilagodljivost, bo CLA v bližnji prihodnosti na voljo tudi v »karavanski« različici Shooting Brake. Ta ohranja vso eleganco klasičnega modela, a ji dodaja več prostora in praktične uporabnosti.

Z daljšim prtljažnim prostorom in nižjim robom za lažje nalaganje ponuja idealno rešitev za vse, ki živijo aktivno. Športni navdušenci bodo vanj brez težav naložili svojo specialko ali opremo za golf. Zaljubljeni pari bodo v prostornem prtljažniku našli dovolj prostora za kovčke in košaro za piknik za romantični podaljšani konec tedna. Mlade družine pa bodo v CLA Shooting Brake pospravile vse potrebno za zimski oddih v termah – vključno z zložljivim otroškim vozičkom. Shooting Brake je zato popolna izbira za tiste, ki pričakujejo, da se njihov avtomobil prilagodi njim in ne obratno.

Notranjost: luksuz in trajnost

Kabina novega CLA združuje estetiko, tehnologijo in udobje. Panoramska streha, ki je serijsko vgrajena, prinaša več svetlobe in prostornosti, notranjost pa oblikuje občutek odprtosti in modernosti. Posebno doživetje ustvarja ambientna osvetlitev s 64 barvnimi shemami, ki jo je mogoče uskladiti z glasbo in razpoloženjem.

Osrednji element kabine je opcijski MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino vozila in vključuje do tri zaslone. FOTO: Mercedes-Benz AG

Pomemben korak naprej pa je tudi uporaba trajnostnih materialov. Sedeži, tapiserije in celo talne obloge so izdelani iz recikliranih vlaken, plastenk PET ali preje Econyl. V izvedbah AMG Line je na voljo mikrovlakno MICROCUT, ki je 100-odstotno recikliran material, a daje občutek pravega usnja. Usnje, ki je na voljo, je proizvedeno trajnostno in obdelano s kromu prijaznimi postopki, pogosto z naravnimi tanini iz kavnih luščin ali kostanja. Takšni materiali dokazujejo, da lahko vrhunski luksuz in okoljska odgovornost hodita z roko v roki.

Superzaslon, digitalna izkušnja in frunk

Osrednji element kabine je opcijski MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino vozila in vključuje do tri zaslone. Preprosto upravljanje, sodobni vmesniki in možnost personalizacije uporabniku ponujajo izkušnjo na ravni pametnih naprav. Novi CLA je zasnovan za električno in digitalno dobo, kar potrjuje tudi nova arhitektura MB.OS, ki bo dolgoročno zagotavljala nadgradnje in povezljivost.

Kot prvi sodobni Mercedes-Benz CLA prinaša tudi frunk – dodaten prtljažnik v sprednjem delu vozila, ki s 101 litrom prostornine ponuja praktično rešitev za shranjevanje polnilnih kablov, manjše kovčke ali nakupovalne torbe. Ta inovativna rešitev povečuje uporabnost vozila in poudarja njegovo usmerjenost k sodobnim potrebam mobilnosti.

Novinec prinaša tudi frunk – dodaten prtljažnik v sprednjem delu vozila, ki s 101 litrom prostornine ponuja praktično rešitev za shranjevanje polnilnih kablov ali nakupovalne torbe. FOTO: Mercedes-Benz AG

Tiho, udobno in samozavestno potovanje

Vozna izkušnja nove generacije CLA je zasnovana tako, da zadovolji vse, od vsakodnevnih mestnih voženj do daljših potovanj s prefinjeno zvočno izolacijo in rafinirano dinamiko. Kabina praktično umiri zunanji svet, kar še posebej velja v polno električni izvedbi, pri kateri prevladuje tišina in gladko pospeševanje brez hrupa motorja. Udobje ostaja na najvišji ravni tudi zaradi natančnih nastavitev vzmetenja in možnosti prilagoditve na različne vozne profile – od komfortnega do bolj športno usmerjenega.

Prilagodljiv sistem polnjenja

Električno gnani CLA s tehnologijo EQ ponuja hitro polnjenje, ki omogoči polnitev do 325 km dosega v slabih 10 minutah na hitri polnilnici DC z 800‑voltno arhitekturo. To pomeni, da si lahko že med kratkim postankom za kavo toliko napolnite baterijo, da brez težav skočite na sestanek na Primorsko in nazaj v Ljubljano. Takšna hitra odzivnost na polnilnih postajah omogoča brezskrbno mobilnost v dinamičnem življenjskem slogu.

CLA bo na voljo tudi z učinkovitim hibridnim bencinskim motorjem. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prehodna rešitev z bencinsko‑hibridno različico

Mercedes-Benz bo do konca leta ponudil bencinsko-hibridno različico CLA – idealno za kupce, ki iščejo trajnost brez popolne odvisnosti od električnega omrežja. To je premišljen korak za tiste, ki cenijo zanesljivost konvencionalnega pogona, a želijo preizkusiti nizke emisije in nižje stroške vzdrževanja.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import