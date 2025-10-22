  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    FOTO: Metronik/Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Metronik/Shutterstock
    Promo Delo
    22. 10. 2025 | 11:05
    6:39
    A+A-

    Stroji in poslovne informacijske rešitve pogosto delujejo vsak zase, dokumentacija pa se vodi na papirju in v preglednicah. Kot opozarjajo strateški dokumenti, med njimi Digitalna Slovenija 2030, je večina podjetij pod osnovno ravnijo digitalne intenzivnosti, kar pomeni, da je možnosti za izboljšave še veliko.

    Posledice so dobro znane: zamude, omejena sledljivost in slabši nadzor nad učinkovitostjo. Ker se podatki o poteku proizvodnje zapisujejo ročno in z zamikom, se težave rešujejo šele takrat, ko so že povzročile izgubo časa, kakovosti ali količin. Takšno okolje močno omejuje možnosti za optimizacijo procesov, posledično pa tudi proizvodno učinkovitost in dolgoročno poslovno uspešnost.

    Rešitev je digitalizacija z MES

    Opisano stanje lahko presežemo s sistemom za upravljanje proizvodnje MES, ki povezuje poslovni sistem ERP z realno proizvodnjo in zagotavlja pretok informacij v obe smeri. Omogoča zajem podatkov s strojev v realnem času in s tem sproten, celovit vpogled v dogajanje na proizvodnih linijah. Digitalizira dokumentacijo in beleženje dogodkov, kar odpravlja papirno poslovanje in bistveno poveča sledljivost. Poleg tega omogoča mikroplaniranje in razporejanje nalog glede na kompetence zaposlenih, prilagajanje trenutnim razmeram v proizvodnji ter zagotavlja skladnost z regulativo in zahtevami posameznih industrij.

    Deluje tudi kot digitalni mentor, ki zaposlenim korak za korakom pomaga pri opravljanju nalog, in zmanjšuje možnost napak. To se še posebej izkaže kot dragoceno v obdobjih, ko se podjetja spopadajo s pomanjkanjem usposobljenih kadrov.

    MES tako podjetju omogoča, da se na spremembe odziva hitro in premišljeno, pri tem pa optimizira vsakodnevne procese in izboljšuje učinkovitost dela.

    FOTO: Metronik/Shutterstock
    FOTO: Metronik/Shutterstock

    Ključne koristi uvedbe MES

    Uvedba sistema MES ni le tehnološka izboljšava, temveč je strateška odločitev, ki prinaša številne poslovne koristi. V prvi vrsti povečuje produktivnost, saj omogoča boljšo izrabo virov, zmanjšuje izgube in izboljšuje učinkovitost delovnih procesov. Posledično se znižujejo stroški, saj podjetje hitreje prepozna in odpravi napake, zmanjša zastoje in izboljša planiranje.

    Zanesljivost proizvodnje se poveča, ker MES omogoča sproten nadzor nad predvidenimi in nepredvidenimi dogodki, ki vplivajo na delovanje proizvodnje. Podjetje ima vedno jasen vpogled v stanje opreme, razpoložljivost materialov in potek posameznih nalog. S tem se ustvarja tudi kakovostna podlaga za strateške odločitve, saj so zanesljivi podatki vedno na voljo za analitiko, planiranje, logistiko, vzdrževanje in energetski menedžment.

    Uvedba MES je tudi priložnost za optimizacijo in boljšo organizacijo dela. Podjetja, ki se odločijo za ta korak, pridobijo preglednost in nadzor, hkrati pa ustvarijo okolje, ki spodbuja rast, razvoj in konkurenčnost. Konkretne koristi se kažejo tudi v finančnih rezultatih. Tako je na primer eno izmed podjetij z uporabo Metronikovega sistema MePIS MES odkrilo napako pri planiranju normativov, zaradi katere so zaposleni nalogo opravili v polovičnem času, stroji pa so ostajali neizkoriščeni. Ko so s pomočjo MES težavo odpravili, so dosegli višjo produktivnost in občutne prihranke.

    FOTO: Metronik
    FOTO: Metronik

    Praktični primer: 100-% sledljivost in manj izgub

    Izziv:

    Podjetje v živilski industriji je imelo težave z zagotavljanjem sledljivosti serij in z dokumentacijo, ki se je vodila na papirju. Ob nenadnih reklamacijah so zaposleni potrebovali več ur, da so zbrali vse podatke, včasih pa določenih informacij sploh niso našli. Poleg tega so zaradi netočnih evidenc pogosto nastajali odpadki in presežki materiala.

    Rešitev:

    Z uvedbo sistema MePIS MES so digitalizirali vse zapise in povezali proizvodnjo z ERP. Sistem zdaj v realnem času zajema podatke s strojev, beleži dogodke in omogoča hitro iskanje po serijah. Hkrati opozori na odstopanja v porabi materiala in pomaga preprečevati napake že med delom.

    Rezultati:

    100-% sledljivost od surovine do končnega izdelka, zmanjšanje odpadkov za 12 %, čas za pripravo poročil ob reklamacijah se je skrajšal z nekaj ur na nekaj minut.

    Podjetje je uvedbo izvedlo postopoma: najprej na eni proizvodni liniji in nato po fazah za celoten obrat. S pomočjo Metronika so uvedbo povezali z internimi cilji kakovosti in skladnosti, kar je omogočilo hitro sprejetje med zaposlenimi in dolgoročne učinke.

    Kako vam v Metroniku lahko pomagamo?

    V Metroniku podjetjem pomagamo pri celoviti uvedbi sistema MES, od analize procesov in prepoznavanja ključnih izzivov do zasnove in implementacije rešitve, prilagojene posebnostim vsake proizvodnje. Naše ekipe združujejo tehnično znanje, dolgoletne izkušnje iz različnih industrij in najboljše prakse digitalizacije.

    Pri uvajanju namreč ne gre zgolj za tehnologijo, temveč za partnerstvo. Skupaj z naročniki optimiziramo procese, povečamo preglednost in ustvarimo pogoje za trajno učinkovitost.

    Z lastnim sistemom MePIS MES smo številnim proizvodnim podjetjem omogočili višjo produktivnost, zmanjšanje izgub, popolno sledljivost ter boljše strateške in operativne odločitve. Posebnost naše rešitve je, da jo lahko prilagodimo specifičnim zahtevam, od farmacije in avtomobilske industrije do prehrane in procesne proizvodnje.

    Če razmišljate o izboljšanju učinkovitosti z digitalizacijo proizvodnje, smo v Metroniku sogovorniki z izkušnjami, strokovnim znanjem in rešitvami, ki dokazano delujejo v praksi.

    Kontaktna oseba za več informacij pa je vanja.tomazic@metronik.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Metronik

