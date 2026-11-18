Slovensko tehnološko podjetje Metronik, ustanovljeno leta 1990 v Ljubljani, je v zadnjih petih letih doživelo pomembne poslovne spremembe. Iz ponudnika rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo industrijskih procesov in v zgradbah se je še izraziteje usmerilo v tehnološko zahtevno farmacevtsko proizvodnjo in okrepilo mednarodno prisotnost.

Podjetje Metronik je v zadnjih letih doživelo pomembne poslovne spremembe. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Najpomembnejši mejnik je bil prevzem 76-odstotnega lastniškega deleža s strani švicarske skupine SKAN leta 2025, poznane na področju aseptične proizvodnje za farmacevtsko industrijo. Strateško partnerstvo je Metroniku odprlo nove priložnosti za mednarodno rast in nadaljnji razvoj rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo proizvodnje v farmacevtski industriji. Hkrati pa je podjetje ohranilo sedež v Ljubljani in slovensko vodstvo.

Ob tem je takrat ustanovitelj in direktor Metronika Aleksander Temeljotov ocenil, da partnerstvo predstavlja pomemben strateški korak za njihovo rast v industriji 4.0. »S tem partnerstvom združujemo znanje za razvoj naprednih rešitev in hkrati pridobivamo dostop do globalnih trgov, kar zagotavlja stabilno in dolgoročno prihodnost Metronika,« je pojasnil. Metronik po besedah izvršnega direktorja Skan Group Thomasa Huberja s svojim znanjem na področju avtomatizacije in digitalizacije odlično dopolnjuje strategijo njihove skupine. »Skupaj bomo razvijali napredne rešitve za farmacevtsko industrijo in podprli njen prehod v digitalno prihodnost. Metronik ostaja samostojno podjetje z jasno usmeritvijo in bo v skupini Skan ključni center za razvoj digitalnih rešitev,« je še takrat dodal.

V podjetju z okoli 180 zaposlenimi med drugim navajajo, da njihove rešitve in storitve strankam omogočajo optimizacijo proizvodnih in drugih procesov, povečanje produktivnosti, zmanjšanje porabe energije, znižanje stroškov ter zagotavljanje skladnosti s predpisi in standardi, kar prispeva k ohranjanju njihove konkurenčnosti in poslovne uspešnosti.

Tako je na primer letošnjega marca Metronik predstavil uvedbo sistema MePIS LS MES v novi proizvodni lokaciji farmacevtske skupine STADA v Turdi v Romuniji. Rešitev podpira brezpapirno proizvodnjo, upravljanje proizvodnih podatkov, sledljivost in povezovanje s sistemom SAP. To je konkreten primer mednarodne uporabe Metronikove lastne programske tehnologije, navajajo.

Podjetje Metronik je letošnjega marca tudi sporočil, da je postal uradni zlati distributer platforme Dream Report za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo in Bolgarijo. Platforma omogoča industrijsko podatkovno analitiko in avtomatizirano poročanje.