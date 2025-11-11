Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

Ste vedeli, da večina ljudi z odločitvijo za zobne vsadke ne odlaša zaradi pomanjkanja zaupanja v zobozdravnika, temveč zaradi strahu in številnih mitov, ki že desetletja krožijo med ljudmi? Ti miti se prenašajo od ust do ust, pogosto brez pravega razumevanja sodobnih metod in napredka v implantologiji.

Zobni vsadki danes niso več redkost ali luksuz, temveč preverjena, varna in dolgoročna rešitev, s katero si vsakdo lahko povrne nasmeh, funkcionalnost ugriza in samozavest. Kljub temu številni še vedno verjamejo, da je poseg boleč, okrevanje dolgotrajno ali da vsadki niso primerni za vse.

Da bi preverili, kaj je res in kaj zgolj zmotno prepričanje, smo se pogovorili z dr. Zdenkom Trampušem, ustanoviteljem in vodjo klinike Ortoimplant DENTAL SPA, ki že več desetletij pomaga pacientom z vsega sveta premagati brezzobost, ter z njegovim sinom dr. Martinom Trampušem, mladim zobozdravnikom nove generacije, ki prinaša svež pogled in najnovejša spoznanja sodobne implantologije. Njuna izkušnja in znanje dokazujeta, da so številni miti o zobnih vsadkih stvar preteklosti.

MIT 1: Vstavitev zobnega vsadka je boleča

Z analgosedacijo in sodobnimi metodami postane vstavitev zobnega vsadka popolnoma neboleč in sproščen poseg. FOTO: Blaž Samec

Strah pred bolečino je eden najpogostejših razlogov, zakaj ljudje odlašajo z obiskom zobozdravnika. Pri zobnih vsadkih se ta strah pogosto še poveča, saj si mnogi predstavljajo, da gre za zahteven kirurški poseg, ki povzroča neprijetne občutke in dolgotrajno okrevanje.

Dr. Zdenko Trampuš: »Vstavljanje implantatov je popolnoma neboleče. Danes, v 21. stoletju, se mi zdi iluzorno govoriti o bolečini, saj smo iz tehnologije in medicine toliko pridobili in to prenesli tudi v zobozdravstvo. Bolečin torej ni. Ni razloga za strah pred bolečino, resnično nobenega.«

Osnova edinstvenega protokola v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je občutek varnosti in udobja pacienta. To uresničujejo z analgosedacijo, stanjem sproščene zavesti, pri katerem pacient med posegom mirno spi, diha samostojno in ne čuti bolečine. Postopek je popolnoma varen, saj ga vodi izkušen anesteziolog, celoten potek pa se stalno nadzoruje.

Poleg tega v Ortoimplantu DENTAL SPA vsak poseg predhodno načrtujejo s pomočjo digitalne 3D-diagnostike (CBCT RTG), ki omogoča izjemno natančno umestitev implantata brez nepotrebnih rezov in travme za tkiva. Zaradi minimalno invazivnega pristopa pacienti po posegu občutijo le blago nelagodje, ki običajno mine že v nekaj dneh.

MIT 2: Čas okrevanja je dolg

Regenerativni tretmaji, kot sta magnetoterapija in hiperbarična kisikova terapija, pospešujejo celjenje in skrajšajo okrevanje. FOTO: Blaž Samec

Pogosto slišimo, da po vstavitvi zobnih vsadkov sledi dolgotrajno okrevanje. Takšni opisi izhajajo iz časov, ko so bili postopki bolj invazivni in se je celjenje prepuščalo izključno naravnemu poteku.

Dr. Zdenko Trampuš: »Čas okrevanja ni dolg. Okrevanje je skrajšano, pri čemer aktivno pomagamo z našimi SPA tretmaji. To je predvsem hlajenje v nadzorovanih pogojih in magnetoterapija, ki pospešuje celjenje in poskrbi za hitrejši potek okrevanja.«

V Ortoimplantu DENTAL SPA so proces okrevanja spremenili v del celostne skrbi za pacienta. Posebnost njihovega pristopa je Dental SPA koncept, ki vključuje vrsto pred- in pooperativnih terapij, namenjenih zmanjšanju oteklin, bolečin in pospeševanju regeneracije po implantoloških posegih.

Pomemben del tega pristopa je limfna drenaža, ki spodbuja prekrvitev in odvajanje odvečne tekočine ter s tem zmanjšuje oteklino in občutek napetosti v tkivih. Sledi ozonoterapija, pri kateri se uporablja ozonirana kri, bogata s kisikom, kar izboljšuje prekrvavitev, spodbuja celjenje in krepi imunski sistem. Posebno mesto ima tudi intravenska suplementacija, ki telesu dovaja ključne vitamine, minerale in antioksidante ter s tem pospešuje regeneracijo in splošno počutje po posegu. Hiloterapija, hlajenje s posebnimi maskami, učinkovito zmanjšuje oteklino in nelagodje ter pacientu omogoča hitrejše in udobnejše okrevanje. Pomemben del Dental SPA protokola je tudi hiperbarična kisikova terapija (HBOT), kjer pacient vdihava čisti kisik v tlačni komori. Terapija spodbuja celjenje, zmanjšuje tveganje zapletov in optimizira rezultate implantoloških posegov.

Zaradi teh postopkov je celjenje po vstavitvi zobnih vsadkov v Ortoimplantu DENTAL SPA bistveno krajše kot v klasičnih zobozdravstvenih praksah. Večina pacientov se že po nekaj dneh počuti dobro in se lahko brez težav vrne k svojim vsakdanjim dejavnostim, kar potrjuje učinkovitost celostnega pristopa klinike.

MIT 3: Zobni vsadki niso dolgoročna rešitev

Ob pravilni negi in strokovni izvedbi zobni vsadki trajajo vse življenje ter ohranjajo stabilnost in estetiko nasmeha. FOTO: Blaž Samec

Mit, da zobni vsadki ne zdržijo dolgo, je eden najbolj razširjenih in hkrati najbolj neutemeljenih.

Dr. Martin Trampuš: »Zobni vsadki so dolgoročna rešitev, vendar se morata obe strani držati osnovnih načel. Pacient mora skrbeti za ustno higieno in biti pred posegom iskren glede zdravil, zdravstvenega stanja in podobnih podatkov. Zobozdravnik pa mora imeti ustrezne izkušnje, znanje in tehnične možnosti za izvedbo posega.«

Trajnost zobnih vsadkov temelji na izjemno naprednem biotehnološkem principu, imenovanem oseointegracija, pri katerem se titanov vijak v nekaj mesecih popolnoma zraste s čeljustno kostjo. Ta spojitev je stabilna, biokompatibilna in ne povzroča nobenih imunskih reakcij, zato lahko vsadek deluje kot naravni zobni koren.

V Ortoimplant DENTAL SPA uporabljajo izključno visokokakovostne, certificirane titanove implantate priznanih proizvajalcev, kar jim zagotavlja skoraj popolno uspešnost in izjemno dolgoročno stabilnost pri vsakem posegu. Vsi posegi se izvajajo po strogem implantološkem protokolu in pod stalnim nadzorom izkušenega implantologa dr. Zdenka Trampuša, ki se s področjem implantologije ukvarja že več kot tri desetletja.

Pomemben del dolgoročne uspešnosti pa je tudi sodelovanje pacienta. Redna ustna higiena, kontrolni pregledi in upoštevanje navodil zobozdravnika bistveno zmanjšajo možnost zapletov. V Ortoimplant DENTAL SPA pacientom po implantološkem posegu zagotavljajo stalno, doživljenjsko spremljanje in skrb za dolgoročno stabilnost implantoprotetičnega dela. Z doslednim sodelovanjem med pacientom in zdravnikom, rednim vzdrževanjem ustne higiene ter kontrolnimi pregledi, ki vključujejo natančno digitalno diagnostiko, lahko implantoprotetični poseg ostane popolnoma funkcionalen zelo dolgo – pogosto celo doživljenjsko.

MIT 4: Zobnih vsadkov ni mogoče vstaviti vsem

Napredne metode, kot so All-on-4, Zygoma in pterigoidni implantati, omogočajo varno zdravljenje tudi pri zahtevnih primerih. FOTO: Blaž Samec

Mnogi ljudje zmotno verjamejo, da so zobni vsadki namenjeni le popolnoma zdravim osebam, brez kroničnih bolezni ali težav s čeljustno kostjo. Številni zato zmotno odlašajo z obiskom implantologa, prepričani, da zanje takšna rešitev ni primerna.

Dr. Martin Trampuš: »Implantate je mogoče vstaviti prav vsakomur, tudi tistim, ki imajo nekatere zdravstvene težave. Pomembno je le, da se upoštevajo čas jemanja zdravil in druge posebnosti. Za vsak primer obstaja rešitev.«

Prav individualen pristop je temelj uspeha v Ortoimplantu DENTAL SPA, kjer vsak pacient pred posegom opravi celovit specialistično-diagnostični pregled. Ta vključuje funkcionalno-diagnostični pregled, ortopan 2D-slikanje in digitalno 3D-diagnostiko (CBCT RTG) zgornje in spodnje čeljusti. Na podlagi teh podatkov zdravniki natančno ocenijo kakovost in volumen kosti, potek živcev, položaj sinusov in druge anatomske posebnosti, ki vplivajo na načrt zdravljenja.

Tako lahko implantolog že v fazi načrtovanja določi optimalno mesto za vstavitev implantata in izbere najprimernejšo metodo, ne glede na morebitne omejitve, kot so osteoporoza, sladkorna bolezen, bolezni srca ali dolgoletno nošenje proteze. Z uporabo sodobnih pristopov, kot je All-on-4, ki predstavlja osnovo sodobne implantologije, ter naprednejših metod v okviru koncepta All-on-X, ki lahko vključujejo zigomatične, pterigoidne, transnazalne in individualno izdelane subperiostalne implantate, v Ortoimplant DENTAL SPA omogočajo varno vstavitev implantatov tudi v primerih izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti.

Pri posebej kompleksnih primerih, kjer klasične metode niso izvedljive, strokovnjaki uporabijo tudi transnazalne ali subperiostalne implantate, izdelane individualno s pomočjo 3D-tiskanja. Ti vsadki se popolnoma prilagodijo pacientovi anatomiji in zagotavljajo stabilnost tudi v primerih popolne izgube čeljustne kosti.

MIT 5: Zobni vsadki niso rešitev pri obsežni izgubi kosti

Zygoma, pterigoidni in subperiostalni implantati omogočajo rekonstrukcijo zobovja tudi brez kostnih presadkov. FOTO: Blaž Samec FOTO: Blaž Samec

Strah pred tem, da »ni dovolj kosti«, je eden najpogostejših razlogov, zakaj pacienti ostajajo pri neudobnih protezah.

Dr. Zdenko Trampuš: »To so navadni miti, saj lahko implantate vedno vstavimo. Če na območju čeljustne kosti ni dovolj opore, obstaja vedno višja raven, kamor jih lahko vstavimo – naj bodo to zigomatični implantati, transnazalni implantati ali področje baze lobanje. Rešitev torej vedno obstaja.«

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA že več kot trideset let uspešno rešujejo primere, nad katerimi so drugi zobozdravniki obupali.

Ena najpogostejših rešitev pri izraziti izgubi kosti je tehnika Zygoma All-on-4, pri kateri se štirje implantati vstavijo v strateška mesta čeljusti, da enakomerno porazdelijo obremenitev in omogočijo, da pacient že v nekaj dneh po posegu prejme fiksne zobe. Gre za preverjeno in zelo uspešno metodo, ki predstavlja temelj sodobne implantologije.

Za primere, kjer je izguba kosti izrazitejša, uporabljajo tehniko Zygoma All-on-4, pri kateri se implantati sidrajo neposredno v ličnico (zigomatično kost), kjer je kost trdnejša in gostejša. Tak pristop omogoča stabilno in trajno rešitev tudi pri popolni izgubi zgornje čeljustne kosti, brez potrebe po kostnih presadkih.

Pterigoidni implantati se uporabljajo pri pacientih, pri katerih je sprednji del zgornje čeljusti preveč resorbiran. Sidrajo se v zadnji del čeljusti, v področje pterigoidnega izrastka, kar zagotavlja dodatno stabilnost in popolno funkcionalnost zobnega loka.

Pri posebej zahtevnih anatomskih primerih, ko druge metode niso izvedljive, pridejo v poštev transnazalni implantati, ki se zasidrajo v kost v predelu nosne baze in tako omogočajo trdno oporo konstrukciji tudi ob popolnem pomanjkanju zgornje čeljustne kosti.

Posebno skupino predstavljajo subperiostalni implantati, izdelani individualno s pomočjo 3D-tiskanja na podlagi pacientove digitalne anatomske slike. Ti implantati se ne vstavijo v kost, temveč ležijo na njeni površini in so popolnoma prilagojeni pacientovi strukturi, kar omogoča stabilno, varno in estetsko popolno rešitev tudi v najzahtevnejših primerih.

MIT 6: Telo lahko implantate zavrne

Titan je popolnoma biokompatibilen material, ki se trajno zraste s kostjo in ga telo brez težav sprejme. FOTO: Blaž Samec

Številni pacienti se bojijo, da bo telo titan prepoznalo kot tujek in ga poskušalo »izločiti«, podobno kot pri alergijski reakciji. Takšni strahovi pa nimajo znanstvene podlage.

Dr. Zdenko Trampuš: »To so dolgoletni miti, ki bi jih sam pripisal neuspešnim zobozdravnikom – tistim, ki bi morali razumeti, da je treba odgovore iskati v znanosti. Znanost namreč nikoli ni pokazala, da bi telo lahko zavrnilo titan. To je že pred leti dokazal profesor Brånemark s svojimi histološkimi analizami. Poleg tega moramo iskati napake tudi pri sebi: ali smo izbrali neustrezen implantat ali smo šli v poseg brez potrebnih preiskav, brez pregleda celotne krvne slike pacienta in njegovega splošnega zdravstvenega stanja. Pomembne so tudi slabe navade in pomanjkljiva higiena. Le v teh primerih lahko govorimo o zgodnji zavrnitvi implantata ali o preobremenitvi v poznejši fazi protetične obravnave. Telo samo po sebi pa titana – in s tem nobenega takšnega implantata – ne more zavrniti.«

Titan, iz katerega so narejeni implantati v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, je popolnoma biokompatibilen material in ne povzroča alergijskih reakcij ter omogoča trdno vez s kostjo. Na številnih medicinskih področjih (ortopedija, kardiologija) se titan uporablja že desetletja, zato je njegova varnost nedvoumno dokazana.

Kadar pride do zapleta, razlog ni v »zavrnitvi«, temveč v drugih dejavnikih, najpogosteje v nepravilni pripravi pacienta, neustrezni ustni higieni, kajenju ali v preobremenitvi implantata v zgodnji fazi celjenja. Zato je pri uspešnosti zdravljenja ključno, da se pred posegom opravi celostna diagnostika in da se pacient skrbno pripravi.

MIT 7: Z zobnimi vsadki ne bom mogel jesti vse hrane

Sodobni implantološki sistemi povrnejo popolno funkcionalnost ugriza in omogočajo uživanje vseh vrst hrane brez omejitev. FOTO: Blaž Samec

Veliko ljudi, ki razmišljajo o zobnih vsadkih, skrbi, ali bodo po posegu lahko spet uživali v hrani, kot so to počeli nekoč. Ta strah izhaja iz prepričanja, da so implantati občutljivi ali manj stabilni kot naravni zobje. Resnica pa je popolnoma nasprotna.

Dr. Martin Trampuš: »Z implantati lahko uživate prav vse vrste hrane – odvisno je le od faze, v kateri je trenutno vaš začasni nadomestek. Če gre za začasno rešitev, je treba biti previden in uživati predvsem mehkejšo, tekočo hrano – juhe, kašaste obroke in podobno. Ko pa so vgrajeni trajni nadomestki, lahko brez težav jeste vse – jabolka, oreščke in katero koli drugo hrano.«

Sodobni implantološki sistemi, kot je All-on-4, so zasnovani tako, da povrnejo polno funkcionalnost ugriza. Štirje natančno nameščeni implantati enakomerno porazdelijo sile med žvečenjem, zato pacienti po končanem zdravljenju lahko jedo brez omejitev.

V Ortoimplant DENTAL SPA strah pred bolečino nadomesti popolno zaupanje. FOTO: Blaž Samec

