Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

Globalno je čedalje več pozornosti namenjene kmetijstvu ter z njim povezani verigi vrednosti. Panoga, ki mora zagotavljati potrebe po hrani vse večje populacije na planetu, se spopada s številnimi izzivi, kot so tisti, povezani s podnebnimi spremembami ter staranjem nosilcev dejavnosti. A cilji, ki jih narekuje zeleni prehod, in tehnologije omogočajo in spodbujajo tudi inovacije, ki odpirajo podjetniške priložnosti.

Še posebno se pri tem stavi na mlajše generacije ob ustrezni finančni podpori mladim kmetom. Novejše študije, kot je tista, objavljena v znanstveni reviji Agriculture pod okriljem švicarskega založnika MDPI, poudarjajo, da začetna pomoč in dostop do financ povečujeta verjetnost ustvarjanja inovacij. Inovacijske aktivnosti so večinoma usmerjene v pametno kmetijstvo, ki temelji na povezavi naprednih tehnologij, podatkovne analitike in avtomatizacije, pričakovani učinki pa so tako v povečevanju produktivnosti kot večji trajnostnosti in učinkovitejši rabi virov.

Tehnologije v kmetijstvu so zanimive tudi za vlagatelje, navaja McKinseyjevo poročilo o transformaciji kmetijstva: »V agrotehnološka podjetja je bilo leta 2021 vloženo 20-krat več kapitala kot leta 2012. Pri tem je tudi jasno opazen trend, da vlagatelji kapital bolj usmerjajo v nove tehnologije, kot so nove metode kmetovanja in proizvodnja živil, manj pa na manj inovativna področja, kot je tradicionalna proizvodnja«.

Financiranje v Sloveniji

Na podlagi izkušenj s financiranjem kmetijskih gospodarstev v NLB potrjujejo, da so mladi prevzemniki kmetij zelo podjetni in inovativni, veliko jih živi samo od kmetovanja in v njih vidijo prihodnost panoge. »V NLB se veliko ukvarjamo s financiranjem zelenega kmetijstva. Investicije v nove zelene tehnologije, ki ga pomagajo ohranjati, spodbujamo z ugodnejšim financiranjem trajnostnih projektov,« pojasnjujejo in kot primere navajajo investicije v pogozdovanje, v zniževanje toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov, v nakup sodobnih tehnologij s senzoriko, pametnih strojev, dronov ter v nakup kmetijskih strojev in traktorjev z manjšimi izpusti toplogrednih plinov.

Podjetja v panogi najpogosteje iščejo financiranje za stroje, ki se amortizirajo v sedmih letih, kmetije pa vlagajo v kmetijska zemljišča, hleve in druge kmetijske objekte. Za takšne naložbe potrebujejo dolgoročno financiranje, z odplačilno dobo od deset do dvajset let, medtem ko se za nakup kmetijske mehanizacije kot primeren izkaže lizing ali pa posojilo z ročnostjo od tri do sedem let, pravijo v banki. Za financiranje tekočih stroškov ali nakupa repromateriala na začetku sezone omogočajo kratkoročna posojila.

»Vse pogostejše naravne nesreče vplivajo tudi na finančne potrebe v panogi, je pa treba ta tveganja obvladovati tudi s sklenitvijo primernih zavarovanj, iz katerih se lahko krije nastala škoda,« opozarjajo na enega večjih izzivov. V primeru nepredvidenih dogodkov, ki pomembno vplivajo na odplačilno sposobnost kreditojemalca, se je z banko sicer mogoče dogovoriti za moratorij na odplačilo finančnih obveznosti.

V NLB pojasnjujejo, da je pri financiranju kmetijskih gospodarstev zaradi specifik potrebna individualna obravnava. Oblikovali so skupino specializiranih svetovalcev, ki kmetovalcem zagotavljajo strokovno podporo in jih večkrat na leto tudi obiščejo na njihovih kmetijah, »da razumejo, kaj bo kmetija z naložbo pridobila in kdaj bo naložba začela prinašati prihodke. Šele na podlagi vseh teh podatkov in ocene kreditne sposobnosti kmetu predlagajo najprimernejši način financiranja,« opisujejo.

Naloga banke je, da kmeta ustrezno informira, mu predstavi vse možnosti, razloge za predlagani pristop, ročnost posojila in druge pogoje, ter ga hkrati opozori na prepoznana tveganja – to še posebej cenijo.

Struktura sektorja

Podjetja, zadruge in samostojni podjetniki, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva (to je tako imenovani agrosektor), povečujejo dodano vrednost na zaposlenega, kaže analiza Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Podatki, v katere so zajeti poslovni subjekti, ki imajo omenjeno dejavnost vpisano kot glavno in so Ajpesu predložili letno poročilo, so lani skupaj ustvarili 58.629 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, leta 2020 pa 41.003 evre.

V analizo je bilo lani vključenih 1220 poslovnih subjektov s skupaj 3250 zaposlenimi, pred petimi leti pa 1249 poslovnih subjektov s 3879 zaposlenimi. Lani so podjetja skupaj ustvarila 653,7 milijona prihodkov ter imela 27,9 milijona evrov čistega dobička, leta 2020 pa so analizirana podjetja poročala o 559,4 milijona evrov prihodkov ter 16,5 milijona evrov neto čistega dobička. Neto čisti dobiček se je sicer do leta 2022 povišal na 40,1 milijona evrov, v zadnjih dveh letih pa se je zniževal. V lanskem poslovnem letu je 72 odstotkov subjektov poslovalo z dobičkom in 26 odstotkov z izgubo, preostala dva odstotka nista izkazala niti dobička niti izgube.

V agrosektorju poslujejo večinoma poslovni subjekti mikro velikosti ter 89 malih, deset srednjih in dve veliki podjetji, več kot polovica (58 odstotkov) je samostojnih podjetnikov. Skupaj so k poslovanju slovenskega gospodarstva prispevali 0,4 odstotka ustvarjenih prihodkov, k izvozu pa 0,02 odstotka oziroma 12,7 milijona evrov. »Lani je skoraj 60 odstotkov vseh prihodkov v dejavnosti (390 milijonov evrov) ustvarilo 2,5 odstotka (30) podjetij, ki so zaposlovala več kot polovico delavcev (1665) in ustvarila 20,1 milijona evrov neto čistega dobička. Skoraj četrtina podjetij je izkazala prihodke med nič in tisoč evri,« povzemajo v Ajpesu.

Kot so še izluščili iz podatkov, največjo dodano vrednost v panogi ustvarjajo samostojni podjetniki, in sicer 60.567 evrov na zaposlenega, kar je več od povprečja med samostojnimi podjetniki v Sloveniji. Dobrih 59.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega pa ustvarjajo gospodarske družbe v panogi, kar je 4700 evrov manj od povprečja tako organiziranih poslovnih subjektov v slovenskem gospodarstvu.

Znotraj dejavnosti agrosektorja največ prihodkov prispeva kmetijstvo, ki tudi zaposluje največ ljudi. »Po ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega je v zadnjih letih praviloma iz leta v leto napredovalo. V primerjavi s slovenskim gospodarstvom je lani zaostalo za 15 odstotkov. S čistim dobičkom je v letu 2024 poslovalo 396 ali 66 odstotkov podjetij, in sicer v vrednosti 18,7 milijona evrov, izgubo je imelo 177 podjetij v višini 7,9 milijona evrov. Eno podjetje je imelo milijon evrov izgube,« so navedli v Ajpesu.