  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Kakovost zelenjave, njeno rast ter vlago tal je že mogoče preverjati z brezpilotnimi letalniki. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Kakovost zelenjave, njeno rast ter vlago tal je že mogoče preverjati z brezpilotnimi letalniki. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    9. 10. 2025 | 05:00
    7:46
    A+A-

    Globalno je čedalje več pozornosti namenjene kmetijstvu ter z njim povezani verigi vrednosti. Panoga, ki mora zagotavljati potrebe po hrani vse večje populacije na planetu, se spopada s številnimi izzivi, kot so tisti, povezani s podnebnimi spremembami ter staranjem nosilcev dejavnosti. A cilji, ki jih narekuje zeleni prehod, in tehnologije omogočajo in spodbujajo tudi inovacije, ki odpirajo podjetniške priložnosti.

    Še posebno se pri tem stavi na mlajše generacije ob ustrezni finančni podpori mladim kmetom. Novejše študije, kot je tista, objavljena v znanstveni reviji Agriculture pod okriljem švicarskega založnika MDPI, poudarjajo, da začetna pomoč in dostop do financ povečujeta verjetnost ustvarjanja inovacij. Inovacijske aktivnosti so večinoma usmerjene v pametno kmetijstvo, ki temelji na povezavi naprednih tehnologij, podatkovne analitike in avtomatizacije, pričakovani učinki pa so tako v povečevanju produktivnosti kot večji trajnostnosti in učinkovitejši rabi virov.

    Tehnologije v kmetijstvu so zanimive tudi za vlagatelje, navaja McKinseyjevo poročilo o transformaciji kmetijstva: »V agrotehnološka podjetja je bilo leta 2021 vloženo 20-krat več kapitala kot leta 2012. Pri tem je tudi jasno opazen trend, da vlagatelji kapital bolj usmerjajo v nove tehnologije, kot so nove metode kmetovanja in proizvodnja živil, manj pa na manj inovativna področja, kot je tradicionalna proizvodnja«.

    Financiranje v Sloveniji

    Na podlagi izkušenj s financiranjem kmetijskih gospodarstev v NLB potrjujejo, da so mladi prevzemniki kmetij zelo podjetni in inovativni, veliko jih živi samo od kmetovanja in v njih vidijo prihodnost panoge. »V NLB se veliko ukvarjamo s financiranjem zelenega kmetijstva. Investicije v nove zelene tehnologije, ki ga pomagajo ohranjati, spodbujamo z ugodnejšim financiranjem trajnostnih projektov,« pojasnjujejo in kot primere navajajo investicije v pogozdovanje, v zniževanje toplogrednih plinov za najmanj 20 odstotkov, v nakup sodobnih tehnologij s senzoriko, pametnih strojev, dronov ter v nakup kmetijskih strojev in traktorjev z manjšimi izpusti toplogrednih plinov.

    Podjetja v panogi najpogosteje iščejo financiranje za stroje, ki se amortizirajo v sedmih letih, kmetije pa vlagajo v kmetijska zemljišča, hleve in druge kmetijske objekte. Za takšne naložbe potrebujejo dolgoročno financiranje, z odplačilno dobo od deset do dvajset let, medtem ko se za nakup kmetijske mehanizacije kot primeren izkaže lizing ali pa posojilo z ročnostjo od tri do sedem let, pravijo v banki. Za financiranje tekočih stroškov ali nakupa repromateriala na začetku sezone omogočajo kratkoročna posojila.

    »Vse pogostejše naravne nesreče vplivajo tudi na finančne potrebe v panogi, je pa treba ta tveganja obvladovati tudi s sklenitvijo primernih zavarovanj, iz katerih se lahko krije nastala škoda,« opozarjajo na enega večjih izzivov. V primeru nepredvidenih dogodkov, ki pomembno vplivajo na odplačilno sposobnost kreditojemalca, se je z banko sicer mogoče dogovoriti za moratorij na odplačilo finančnih obveznosti.

    V NLB pojasnjujejo, da je pri financiranju kmetijskih gospodarstev zaradi specifik potrebna individualna obravnava. Oblikovali so skupino specializiranih svetovalcev, ki kmetovalcem zagotavljajo strokovno podporo in jih večkrat na leto tudi obiščejo na njihovih kmetijah, »da razumejo, kaj bo kmetija z naložbo pridobila in kdaj bo naložba začela prinašati prihodke. Šele na podlagi vseh teh podatkov in ocene kreditne sposobnosti kmetu predlagajo najprimernejši način financiranja,« opisujejo.

    Naloga banke je, da kmeta ustrezno informira, mu predstavi vse možnosti, razloge za predlagani pristop, ročnost posojila in druge pogoje, ter ga hkrati opozori na prepoznana tveganja – to še posebej cenijo.

    Struktura sektorja

    INFOGRAFIKA: Delo
    INFOGRAFIKA: Delo
    Podjetja, zadruge in samostojni podjetniki, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost kmetijstva in lova, gozdarstva in ribištva (to je tako imenovani agrosektor), povečujejo dodano vrednost na zaposlenega, kaže analiza Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Podatki, v katere so zajeti poslovni subjekti, ki imajo omenjeno dejavnost vpisano kot glavno in so Ajpesu predložili letno poročilo, so lani skupaj ustvarili 58.629 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, leta 2020 pa 41.003 evre.

    V analizo je bilo lani vključenih 1220 poslovnih subjektov s skupaj 3250 zaposlenimi, pred petimi leti pa 1249 poslovnih subjektov s 3879 zaposlenimi. Lani so podjetja skupaj ustvarila 653,7 milijona prihodkov ter imela 27,9 milijona evrov čistega dobička, leta 2020 pa so analizirana podjetja poročala o 559,4 milijona evrov prihodkov ter 16,5 milijona evrov neto čistega dobička. Neto čisti dobiček se je sicer do leta 2022 povišal na 40,1 milijona evrov, v zadnjih dveh letih pa se je zniževal. V lanskem poslovnem letu je 72 odstotkov subjektov poslovalo z dobičkom in 26 odstotkov z izgubo, preostala dva odstotka nista izkazala niti dobička niti izgube.

    V agrosektorju poslujejo večinoma poslovni subjekti mikro velikosti ter 89 malih, deset srednjih in dve veliki podjetji, več kot polovica (58 odstotkov) je samostojnih podjetnikov. Skupaj so k poslovanju slovenskega gospodarstva prispevali 0,4 odstotka ustvarjenih prihodkov, k izvozu pa 0,02 odstotka oziroma 12,7 milijona evrov. »Lani je skoraj 60 odstotkov vseh prihodkov v dejavnosti (390 milijonov evrov) ustvarilo 2,5 odstotka (30) podjetij, ki so zaposlovala več kot polovico delavcev (1665) in ustvarila 20,1 milijona evrov neto čistega dobička. Skoraj četrtina podjetij je izkazala prihodke med nič in tisoč evri,« povzemajo v Ajpesu.

    Kot so še izluščili iz podatkov, največjo dodano vrednost v panogi ustvarjajo samostojni podjetniki, in sicer 60.567 evrov na zaposlenega, kar je več od povprečja med samostojnimi podjetniki v Sloveniji. Dobrih 59.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega pa ustvarjajo gospodarske družbe v panogi, kar je 4700 evrov manj od povprečja tako organiziranih poslovnih subjektov v slovenskem gospodarstvu.

    Znotraj dejavnosti agrosektorja največ prihodkov prispeva kmetijstvo, ki tudi zaposluje največ ljudi. »Po ustvarjeni dodani vrednosti na zaposlenega je v zadnjih letih praviloma iz leta v leto napredovalo. V primerjavi s slovenskim gospodarstvom je lani zaostalo za 15 odstotkov. S čistim dobičkom je v letu 2024 poslovalo 396 ali 66 odstotkov podjetij, in sicer v vrednosti 18,7 milijona evrov, izgubo je imelo 177 podjetij v višini 7,9 milijona evrov. Eno podjetje je imelo milijon evrov izgube,« so navedli v Ajpesu.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Novice  |  Okolje
    Strategija za kmetijstvo in hrano

    Kako naj bo videti slovensko kmetijstvo prihodnosti?

    Vizija 2040 bo prvič obravnavala celoten kmetijsko-prehranski sistem. Denar bo treba iskati tudi zunaj kmetijskega proračuna.
    Maja Prijatelj Videmšek 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več

    Več iz teme

    financiranjekmetijstvoinvesticijedodana vrednosttehnologijeDelove podjetniške zvezde 2025

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za SP 2026

    »Primer Kozjek« tudi v Švici, okrepitev Kosova čaka Slovence

    Po stažu mlada reprezentanca Kosova leti na krilih nacionalnega ponosa. Branilec Hajdari zavrnil Švico in okrepil Kosovo pred tekmo s Slovenijo.
    Nejc Grilc 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Kartografija

    Kako so zemljevidi popačili predstave o svetu

    Vajeni smo Mercatorjeve projekcije, na kateri so velikosti celin nepravilne. Bolj pravilno ekvivalentno Zemljino projekcijo soustvaril Slovenec.
    9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Pesek in zvezde

    Od Saganove primerjave zvezd in peska do vrhunskih evropskih observatorijev, kjer danes delajo slovenske astronomke.
    Andreja Gomboc 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Avtonomija šole ima prednost pred pravnimi sredstvi staršev

    Novela zakona o osnovni šoli prinaša novo normalnost: varnost postaja deljena odgovornost šole, učencev in staršev, s poudarkom na avtonomiji šol.
    9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Stanje okolja v Sloveniji

    Zeleni prehod v Sloveniji je prepočasen

    Kakovost vode in zraka se je v zadnjih letih izboljšala, črna točka ostaja promet, ugotavlja poročilo Evropske okoljske agencije.
    Maja Prijatelj Videmšek 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Pesek in zvezde

    Od Saganove primerjave zvezd in peska do vrhunskih evropskih observatorijev, kjer danes delajo slovenske astronomke.
    Andreja Gomboc 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Avtonomija šole ima prednost pred pravnimi sredstvi staršev

    Novela zakona o osnovni šoli prinaša novo normalnost: varnost postaja deljena odgovornost šole, učencev in staršev, s poudarkom na avtonomiji šol.
    9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Stanje okolja v Sloveniji

    Zeleni prehod v Sloveniji je prepočasen

    Kakovost vode in zraka se je v zadnjih letih izboljšala, črna točka ostaja promet, ugotavlja poročilo Evropske okoljske agencije.
    Maja Prijatelj Videmšek 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Boljše zeljne solate še niste jedli

    Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru.
    Odprta kuhinja 7. 10. 2025 | 08:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo