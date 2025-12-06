  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Podjetniške zvezde

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Kitajska je res izjemen primer, tam so mobilna plačila in QR-kode praktično izrinili gotovino in digitalne metode, ki smo jih vajeni pri nas, pritrjuje Luka Gabrovšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Kitajska je res izjemen primer, tam so mobilna plačila in QR-kode praktično izrinili gotovino in digitalne metode, ki smo jih vajeni pri nas, pritrjuje Luka Gabrovšek. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Miran Varga
    6. 12. 2025 | 05:00
    10:17
    A+A-

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v družbi Mastercard, si že predstavlja svet, v katerem bodo transakcije potekale brez trenj – brez kartic, brez gesel in brez skrbi. Plačevanje bo povsem intuitivno in integrirano v vsakdanje življenje.

    S kakšnimi izzivi se srečujete v vlogi vodje razvoja poslovanja v Sloveniji v korporaciji, kot je Mastercard?

    Eden pomembnejših izzivov je usklajevanje globalnih prioritet mednarodnega podjetja z lokalnimi potrebami trga. Slovenija je majhen, a zahteven in napreden trg, zato moramo najti ravnotežje med inovacijami, ki prihajajo iz globalnega okolja, in rešitvami, ki so relevantne za lokalne partnerje. Poleg tega je pomembno graditi zaupanje in sodelovanje z imetniki kartic, bankami, fintech podjetji ter trgovci, saj je razvoj plačilnih ekosistemov uspešen le, če vključuje vse deležnike. Med izzivi sta tudi hitro prilagajanje na regulativne spremembe ter zagotavljanje varnosti in enostavne uporabniške izkušnje.

    Luka Gabrovšek: Poleg inovacij, kot so mobilna plačila, biometrija in odprto bančništvo, je za Mastercard ključno, da gradimo trajnostne in vključujoče rešitve. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Luka Gabrovšek: Poleg inovacij, kot so mobilna plačila, biometrija in odprto bančništvo, je za Mastercard ključno, da gradimo trajnostne in vključujoče rešitve. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    Kako se slovenski trg glede na plačilne navade, bančno infrastrukturo in sprejemanje digitalizacije razlikuje od drugih trgov v regiji, kjer deluje Mastercard? Smo v čem posebni?

    Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji, ko govorimo o digitalnih plačilih. Potrošniki so odprti za inovacije – brezstična plačila so že standard, mobilne denarnice pa hitro pridobivajo priljubljenost. Bančna infrastruktura je sodobna in omogoča uvajanje novih tehnologij, kar nam daje odlične pogoje za razvoj naprednih rešitev. Posebnost Slovenije je visoka stopnja zaupanja v digitalne storitve, kar ustvarja idealno okolje za uvajanje inovacij, kot so žetonizacija, varnostne rešitve in digitalne identitete. Čeprav je trg manjši, ravno ta agilnost in digitalna zrelost predstavljata priložnost, da Slovenija postane referenčni primer za širšo regijo.

    Mastercard vsako leto opravi vrsto raziskav glede potrošniških navad. Kako vaša statistika opiše povprečnega Slovenca?

    Težko je govoriti o povprečnem Slovencu, saj se tipi uporabnikov močno razlikujejo glede na demografijo, življenjski slog in digitalno zrelost. Vseeno pa raziskave družbe Mastercard kažejo, da že več kot polovica potrošnikov v Sloveniji uporablja mobilna plačila, spletni nakupi pa so del vsakdana. Obenem je prav raznolikost uporabnikov v Sloveniji za nas priložnost, saj omogoča razvoj rešitev, ki so prilagojene različnim potrebam, od tradicionalnih uporabnikov do digitalnih pionirjev.

    image_alt
    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Pred kratkim sem na Kitajskem doživel manjši šok, saj je z gotovino in celo karticami vse težje plačevati, vse se seli v mobilne aplikacije in kode QR. Mar kaj takega čaka tudi nas? Katera plačilna tehnologija, na primer biometrija, žetonizacija, plačevanje s kodo QR, trenutno doživlja največji premik na slovenskem trgu in zakaj?

    Kitajska je res izjemen primer, tam so mobilna plačila in QR-kode praktično izrinili gotovino in digitalne metode, ki smo jih vajeni pri nas. V Sloveniji je slika nekoliko drugačna – kartice ostajajo temelj plačevanja, mobilna plačila pa doživljajo izjemen porast. Po oktobrski raziskavi MasterIndex jih je letos že uporabljalo 70 odstotkov Slovencev, kar je velik skok v primerjavi s preteklimi leti. Največji premik opažamo pri brezstičnih plačilih prek mobilnih denarnic (NFC), ki so hitra, varna in enostavna, ter pri biometriji – več kot petina Slovencev že potrjuje plačila s prstnim odtisom, narašča tudi uporaba prepoznave obraza. QR-kode se pojavljajo, a predvsem kot dopolnilna rešitev, medtem ko žetonizacija in varnostne tehnologije postajajo standard v ozadju. Slovenija torej ne bo šla po kitajski poti, kjer kartice izginjajo, ampak bo prihodnost plačevanja pri nas predstavljala kombinacija kartic, mobilnih denarnic in naprednih varnostnih rešitev.

    V katero smer pa gre razvoj v plačilni industriji?

    Plačilna industrija se ne razvija le v smeri tehnologije, temveč tudi v smeri odgovornosti. Poleg inovacij, kot so mobilna plačila, biometrija in odprto bančništvo, je za Mastercard ključno, da gradimo trajnostne in vključujoče rešitve. To pomeni dostop do digitalnih plačil za vse skupine prebivalstva, zmanjševanje ogljičnega odtisa ter spodbujanje finančne pismenosti. Verjamemo, da prihodnost plačevanja ni le v tem, kako hitro in varno bo transakcija izvedena, temveč tudi v tem, kako pozitivno vpliva na družbo in okolje.

    Ljudje se vse bolj bojimo spletnih in finančnih prevar. Varnost transakcij je ključna. Kateri so najnovejši koraki, ki jih vpeljujete za zaščito potrošnikov pred goljufijami in izzivi kibernetske varnosti?

    Verjamemo, da prihodnost plačevanja ni le v tem, kako hitro in varno bo transakcija izvedena, temveč tudi v tem, kako pozitivno vpliva na družbo in okolje. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Verjamemo, da prihodnost plačevanja ni le v tem, kako hitro in varno bo transakcija izvedena, temveč tudi v tem, kako pozitivno vpliva na družbo in okolje. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Varnost je temelj zaupanja v plačilni ekosistem, zato Mastercard nenehno uvaja napredne rešitve za zaščito potrošnikov. Najnovejši korak je uvedba platforme Mastercard Threat Intelligence, ki omogoča proaktivno zaznavanje in preprečevanje kibernetskih groženj, še preden pride do goljufij. Sistem združuje vpoglede o plačilnih prevarah z globalnimi podatki o varnostnih grožnjah ter opozarja na sumljive aktivnosti, kot so testiranja kartic, digitalne kartične prevare in napadi na trgovce. Z nakupom podjetja Recorded Future smo še okrepili rabo tehnologij umetne inteligence (UI) za analizo velikih količin podatkov in napovedovanje potencialnih napadov. V ozadju delujejo tudi tehnologije žetonizacije, biometrične avtentikacije in napredni sistemi za spremljanje transakcij v realnem času, ki zagotavljajo, da vsaka transakcija ostane varna.

    Kaj sta žetonizacija in rešitev Click2Pay ter kako delujeta?

    Žetonizacija (angl. tokenization) je varnostna tehnika, ki iz transakcij odstrani vse občutljive podatke. V praksi to pomeni, da namesto prave številke kartice pri plačilu uporabimo varnostni »nadomestek« – žeton. Tako občutljivi podatki nikoli ne zapustijo varnega okolja. Primer? Ko plačate z Apple Pay ali Google Pay, trgovec ne vidi vaše kartice, temveč le žeton, ki je neuporaben brez ustreznih varnostnih ključev. Tudi če bi ta žeton napadalec prestregel, ga ne more »osmisliti« in je zanj neuporaben. Žetonizacija je posledično ena najmočnejših zaščit pred zlorabami.

    Click2Pay pa je globalni standard za enostavno in varno spletno plačevanje. Uporabnik se registrira z e-poštnim naslovom in poveže svoje kartice. Pri nakupu na spletni strani, ki podpira Click2Pay, se prikaže ikona »Click to Pay«, uporabnik izbere kartico in potrdi plačilo – brez ročnega vnosa številke kartice, datuma veljavnosti in številke CVV.

    Na kakšen način pa že uporabljate umetno inteligenco za izboljšanje transakcij, personalizacijo ponudbe ali odkrivanje prevar na slovenskem trgu?

    Pogosto se zdi, da je umetna inteligenca zlorabljen pojem, a v plačilni industriji to ne drži – ravno analiza velikanskih podatkovnih baz, kot so milijarde transakcij z vsemi parametri, je področje, kjer UI resnično pride do izraza. Naša UI je že tako napredna, da obvlada napovedovanje možnih napadov in s spremljanjem transakcij, ko se te odvijajo, skrbi, da je prav vsaka varna.

    Ena izmed smeri prihodnjega razvoja je tudi odprto bančništvo. Kako Mastercard izkorišča ali namerava izkoriščati okvir odprtega bančništva (PSD2) v Sloveniji za ponujanje novih storitev, ki presegajo tradicionalno plačevanje?

    Odprto bančništvo, ki ga omogoča PSD2, je za Mastercard priložnost, da presežemo tradicionalno plačevanje in ponudimo storitve z dodano vrednostjo. V Sloveniji že delujemo skladno z evropskimi standardi odprtega bančništva – povezujemo API-je bank v enoten vmesnik, kar omogoča varno in učinkovito izmenjavo podatkov. To odpira vrata storitvam, kot so agregacija računov, personalizirano upravljanje financ in pametni plačilni tokovi, ki temeljijo na podatkih. Cilj je izboljšati uporabniško izkušnjo in omogočiti potrošnikom, da z enega mesta upravljajo več računov, hkrati pa ponuditi inovativne rešitve za trgovce in fintech partnerje. V prihodnje bo Mastercard v Sloveniji gradil na odprtem bančništvu za razvoj storitev, ki temeljijo na podatkih – od personaliziranih ponudb do naprednih varnostnih mehanizmov – vedno ob popolnem spoštovanju varnosti in zasebnosti.

    Če bi lahko spremenili eno stvar v slovenskem plačilnem ekosistemu čez noč, kaj bi to bilo?

    Moja vizija je ustvariti plačilni ekosistem, kjer bo tehnologija popolnoma nevidna, a hkrati izjemno varna. Želim si sveta, v katerem bodo transakcije potekale brez trenja – brez kartic, brez gesel, brez skrbi – z uporabo biometrije, umetne inteligence in žetonizacije, ki bodo zagotavljale varnost na ravni, ki je danes nepredstavljiva. Cilj je, da plačevanje postane tako intuitivno in integrirano v vsakdanje življenje, da ga sploh ne opazimo, hkrati pa ohranimo popoln nadzor nad svojimi podatki in zasebnostjo.

    Pravzaprav se stvari dejansko že odvijajo v tej smeri. Tehnologija žetonizacije in standard Click2Pay bosta, ko ju industrija v celoti implementira, omogočila, da se bosta varnost in uporabniška izkušnja kmalu sprehajali z roko v roki.

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Delovi podjetniški zvezdi po izboru bralcev sta Bird Buddy in Ledinek Engineering

    Na slavnostni prireditvi Delove podjetniške zvezde 2025 so najprej razkrili podjetji v obeh kategorijah, ki so jima največ glasov namenili bralci.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 19:51
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Medžimurje

    Še en femicid: Ustrelil partnerko in ubil njeno sestro

    28-letnica, ki je bila tudi noseča, je kljub reanimaciji umrla, 29-letnica pa ima smrtno nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici.
    5. 12. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Femicid

    Stefanie najprej zakopal na babičinem vrtu

    Nesrečno graško vplivnico Stefanie Pieper je po smrti njen bivši partner Patrik M. zakopal dvakrat v enem dnevu.
    Tomica Šuljić 5. 12. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Nagrada za uspešnost

    Nekje več kot 10.000 evrov božičnice, drugod že zaznali kršitve

    Pri izplačilu božičnic in nagrad za uspešnost med podjetji velike razlike. Preverite, kje so najbolj radodarni.
    Maja Grgič 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več

    Več iz teme

    intervjuluka gabrovšekMastercardplačilni ekosistem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Ustreljeni ženski

    Femicid v Medžimurju: Policisti storilca obravnavali že več desetkrat

    Policija še vedno išče osumljenca za umor v Medžimurju, pomagajo tudi slovenski kriminalisti.
    6. 12. 2025 | 06:36
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kulturne vsebine dopolnijo trgovsko in poslovno okolje

    Jože Mermal je ponosena na zagon gledališča Teater komedija, ki se je razvil v SiTi Teater.
    Zdenko Matoz 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje

    »Lahko.si mlad!«: ko neformalno učenje mladim odpre vrata v novo kariero

    Neformalno znanje je lahko odskočna deska do nove kariere in večje samostojnosti.
    Andreja Žibret 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Derbi v Bostonu

    Brez Dončića ni zabave

    Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića in LeBrona Jamesa na derbiju v Bostonu izgubili s 105:126.
    Nejc Grilc 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje

    »Lahko.si mlad!«: ko neformalno učenje mladim odpre vrata v novo kariero

    Neformalno znanje je lahko odskočna deska do nove kariere in večje samostojnosti.
    Andreja Žibret 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Derbi v Bostonu

    Brez Dončića ni zabave

    Košarkarji Los Angeles Lakers so brez Luke Dončića in LeBrona Jamesa na derbiju v Bostonu izgubili s 105:126.
    Nejc Grilc 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo