Najboljša zaščita je tista, ki deluje, preden nastopi težava

V Sloveniji so pomemben del gospodarstva tudi samostojni podjetniki (s. p.). Konec junija jih je bilo po podatkih Ajpesa registriranih okoli 123.000, kar predstavlja večino fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost. V nasprotju z zaposlenimi v gospodarskih družbah, pri katerih se absentizem z leti povečuje, pa med samostojnimi podjetniki prevladuje visok prezentizem, predvsem zaradi strahu pred izgubo strank in nezmožnostjo prenosa dela. Zato smo pogledali, kakšne rešitve obstajajo.

V primerjavi z redno zaposlenimi se samostojni podjetniki ob bolezni ali poškodbi soočajo z bistveno manjšo socialno varnostjo. Prvih 30 delovnih dni bolniške odsotnosti morajo namreč kriti sami (tako prispevke kot izpad dohodka), šele od 31. delovnega dne dalje nadomestilo in prispevke prevzame Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Višina nadomestila je pri tem odvisna od vzroka (100 odstotkov osnove pri poklicni bolezni ali poškodbi pri delu, 80 odstotkov pri bolezni, 70 odstotkov pri poškodbi zunaj dela) in osnove iz preteklega leta; po 90 dneh se delež zviša za 10 odstotnih točk. Ta ureditev, ki velja od leta 2024, pomeni, da si mnogi s. p., zlasti tisti z majhnimi prihranki ali brez zaposlenih, preprosto ne morejo privoščiti, da bi zboleli. Posledica je visok prezentizem (delo kljub bolezni), ki dolgoročno poslabšuje zdravje in produktivnost.

Gospodarski absentizem in podjetniški prezentizem

Najbolj celovita slovenska raziskava na to temo je monografija Prezentizem in bolniško nadomestilo samozaposlenih, ki je nastala v okviru projekta Interdisciplinarna analiza problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov. Vključevala je spletno anketo med 1408 samozaposlenimi ter 25 poglobljenih intervjujev.

Glavna ugotovitev je zgovorna: v nasprotju z zaposlenimi v gospodarskih družbah, pri katerih se absentizem z leti povečuje (lani okoli 17,3 milijona izgubljenih delovnih dni oziroma sedem odstotkov delovnega časa), med samostojnimi podjetniki prevladuje visok prezentizem. Več kot 70 odstotkov anketirancev je delalo tudi, ko so bili bolni. Približno polovica jih meni, da se je njihovo zdravstveno stanje zaradi tega še poslabšalo. Več kot polovica (54 odstotkov) je pogosto ali nenehno delala v stanju izčrpanosti, dodatna tretjina (34 odstotkov) pa občasno.

Podjetnike v takšno ravnanje silijo predvsem majhni prihranki in dohodki. Več kot 60 odstotkov anketirancev je imelo prihrankov le za manj kot mesec kritja življenjskih in poslovnih stroškov ter prispevkov, skoraj petina pa neto osebni dohodek pod minimalno plačo. Majhni prihodki so obenem glavni razlog za dolge delovnike (več kot 40 ur na teden) med s.p.-ji.

Slabša se tudi duševno zdravje

Stiske samostojnih podjetnikov se zato poglabljajo. Desetina anketirancev je zaradi delovnih razmer razmišljala celo o samomoru. Prezentizem namreč vodi v začarani krog: slabše zdravje, manjša produktivnost, skromnejši dohodki, še več prezentizma. Po podatkih ZZZS samozaposleni uveljavljajo bistveno manj bolniških dni kot redno zaposleni, in sicer okoli pet dni manj na zavarovanca. Sociološko prekarni samozaposleni (po ocenah okoli 20 odstotkov samozaposlenih) pa so temu trendu še bolj izpostavljeni.

Raziskava poudarja, da je glavni razlog za prezentizem prav odsotnost kritja v prvih 30 delovnih dneh, skupaj s strahom pred izgubo strank in nezmožnostjo prenosa dela. Podobne vzorce potrjujejo evropske študije: samozaposleni v severozahodni Evropi poročajo o višjem prezentizmu (52,4 odstotka proti 43,6 odstotka pri zaposlenih), predvsem zaradi večjih časovnih pritiskov. Za samostojne podjetnike to pomeni, da so prvi štirje tedni bolniške odsotnosti v celoti na njihovih lastnih plečih. Prav zaradi tega številni izberejo drugo pot: delajo naprej, čeprav bi se morali odpočiti. Ta odločitev je razumljiva, a pogosto kratkovidna. Prezentizem ni rešitev, je začetek verige, ki vodi v slabo zdravje, manjšo produktivnost, manjše dohodke in še večjo ranljivost.

Vendar obstaja pot, ki omogoča ravno nasprotno: varno, brez skrbi in brez strahu pred finančnimi posledicami. Z ustreznimi zavarovanji si s. p. zagotovi možnost, da gre na bolniško, ko je to potrebno – mirno, brez pritiska, da bi povzročil škodo svojemu podjetju ali družini. Zavarovanje ni dodaten strošek, ampak najhitrejši način za prekinitev začaranega kroga prezentizma ter povrnitev duševnega in finančnega ravnovesja.

Ključna varnostna mreža

Ker javni sistem ne pokriva kratkotrajne odsotnosti in ker s. p. nima delodajalca, ki bi mu zagotavljal stabilen dohodek, postanejo dodatna zavarovanja ključna varnostna mreža, saj omogočajo ohranjanje likvidnosti, kritje fiksnih stroškov in zaščito družine.

Podjetniki si lahko pomagajo s t. i. zavarovanji finančnih izgub, ki jih poznajo nekatere zavarovalnice. Kot med drugim pojasnjujejo v največji slovenski zavarovalnici, Zavarovalnici Triglav, se samostojni podjetnik denimo lahko zavaruje za primer finančnih izgub prek zavarovanja obratovalnega zastoja v storitveni dejavnosti. Omenjeno zavarovanje krije škodo zaradi delne ali popolne prekinitve poslovanja, ki je posledica resnejše in daljše bolezni, telesnih poškodb ali smrti zavarovanca (osebe, ki opravlja dejavnost) in/ali zaposlenih.

»Predmet tega zavarovanja so dogovorjeni stalni (fiksni) stroški, ki jih zavarovanec zaradi prekinitve poslovanja ne more pokriti. Izjemoma, če je posebej dogovorjeno, je lahko predmet zavarovanja tudi dobiček iz poslovanja, ki ga zavarovanec zaradi prekinitve poslovanja ne bi mogel doseči. In še najpomembnejši podatek: to zavarovanje krije obratovalni zastoj, ki je daljši od 14 dni. V tem primeru zavarovalnica krije škodo za celotno obdobje obratovalnega zastoja, vendar največ do šest mesecev, če ni dogovorjeno drugače. Cene tovrstnih premoženjskih zavarovanj so odvisne od več dejavnikov (višine načrtovanih oziroma zavarovanih letnih poslovnih stroškov oziroma dobička iz poslovanja, obsega drugih sklenjenih zavarovanj itd.),« še pojasnjujejo.

Nadgradnja življenjskega zavarovanja

Le redki vedo, da je nezmožnost dela mogoče zavarovati tudi na drug način, in sicer z nadgradnjo življenjskega zavarovanja. Največja slovenska zavarovalnica denimo ponuja zavarovanje življenja, ki primarno omogoča kritje za primer smrti, tako da ob morebitni podjetnikovi smrti olajša finančni položaj njegovih bližnjih, zavarovanje pa lahko stranke nadgradijo z dodatnim kritjem za primer delovne nezmožnosti. »S tem dodatnim zavarovanjem si zavarovana oseba v primeru delovne nezmožnosti zaradi bolezni ali nezgode zagotovi finančno varnost, kar vključuje nadomestilo za izpad dohodka zaradi bolniške odsotnosti ali trajne nezmožnosti za delo, kritje stroškov zdravljenja, prilagoditev bivalnega prostora ter morebitno zdravstveno oskrbo.«

To zavarovanje je, kot dodajajo, še zlasti primerno za samozaposlene s statusom samostojnega podjetnika, ki so lastniki in upravljavci svojih podjetij. Dodatno zavarovanje jim lahko zapolni vrzel v prihodkih in daje finančno varnost v primeru, ko niso sposobni opravljati svojega dela. Zavarovanje za delovno nezmožnost namreč zagotavlja mesečna nadomestila za izpad dohodka, kar lahko pomaga pri kritju vsakodnevnih stroškov in ohranjanju finančne stabilnosti v težkih časih.

»Samozaposleni morajo pogosto sami kriti stroške, povezane z zdravstvenimi težavami, saj praviloma nimajo dostopa do dodatnih oblik zdravstvenega varstva, ki jih zaposlenim zagotavljajo delodajalci. Z dodatnim zavarovanjem za delovno nezmožnost pa v primeru, da postanejo trajno delovno nezmožni zaradi bolezni ali nezgode, prejmejo finančna sredstva, s katerimi si lahko pokrijejo stroške zdravstvenih storitev in rehabilitacije. Krijejo lahko na primer tudi prilagoditve delovnega prostora v primeru poškodb in invalidnosti.«

Glede na večja zdravstvena tveganja podjetnikov pa je mogoča tudi sklenitev namenskega zavarovanja za hude bolezni. »Ob diagnozi kritih bolezni (rak, srčni infarkt, možganska kap idr.) se izplača zavarovalna vsota, ki jo podjetnik lahko uporabi za zdravljenje, samoplačniške storitve, prilagoditev življenjskega sloga ali ohranjanje finančne stabilnosti. Podobno velja za primere invalidnosti zaradi nezgode, pri čemer je višina izplačila vezana na stopnjo invalidnosti. Sredstva se lahko uporabijo za prilagoditev doma ali delovnega okolja, rehabilitacijo, medicinske pripomočke ali nadomeščanje izpada prihodka.«

Težava, ki raste

Bolniške odsotnosti samostojnih podjetnikov niso le osebna težava, temveč tudi javnozdravstveni in gospodarski izziv. Raziskave kažejo, da trenutna ureditev spodbuja prezentizem, ki dolgoročno škodi zdravju in produktivnosti. Ustrezna kombinacija življenjskih zavarovanj (zlasti za delovno nezmožnost) in premoženjskih zavarovanj (obratovalni zastoj) lahko bistveno zmanjša finančno ranljivost podjetnika. Tudi v tem primeru velja, da je najboljša zaščita tista, ki deluje, preden nastopi težava.