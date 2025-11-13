Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

Nepremičnine globalno ostajajo zanimiv naložbeni razred tako za institucionalne kot tudi za zasebne vlagatelje, za popestritev portfelja. V Sloveniji so posamezniki v splošnem bolj konservativni in so še vedno bolj naklonjeni neposrednim naložbam v nepremičnine, v Evropi in svetu pa so posebej v zadnjem desetletju v vzponu različne oblike nepremičninskih skladov.

Po podatkih Evropske centralne banke so imeli vsi nepremičninski vzajemni skladi na evropskem območju avgusta v upravljanju za več kot 1300 milijard evrov premoženja, kar pomeni minimalno rast v zadnjih treh letih, potem ko se je v desetletju prej skupna vrednost potrojila. Evropsko združenje vlagateljev v nepremičnine Inrev pa navaja, da so upravljavci na globalni ravni lani upravljali 3600 milijard evrov premoženja, naloženega v nekotirajočih nepremičninskih skladih.

»Ta vrednost se že tri leta zapored manjša, kar je posledica gibanja cen nepremičnin, odvisnih od negotovosti na trgu, podpovprečne gospodarske rasti in zadržanosti vlagateljev,« pojasnjujejo v poročilu za leto 2025. Evropski trg posebej analizirajo v Evropskem združenju nepremičninskih podjetij, ki kotirajo na borzi, in ga po koncu tretjega četrtletja letos opisujejo kot robustnega, pričakujejo stabilno rast. Prihodki od najemnin se povečujejo, zasedenost je v splošnem visoka, upravljavci so uspešni tudi pri učinkovitem upravljanju in obvladovanju stroškov.

Alternativne naložbe v Sloveniji

O slovenskem trgu, regulativi, priložnostih in odprtosti vlagateljev za alternativne naložene razrede smo se pogovarjali s Sašem Šmigićem, članom uprave Generalija Investments. Ta družba za upravljanje je letos ustanovila nepremičninski sklad Generali Adriatic Value Fund II, v katerega želi v dveh letih investiranja zbrati med 80 in 100 milijoni evrov kapitala. Tega bo nato investirala v ustrezne pisarniške, trgovske, logistične in hotelske nepremičnine ter zagotovila donos vlagateljem.

Trg institucionalnih naložb v nepremičnine se pri nas šele razvija – pojavljajo se skladi, kot je naš Generali Adriatic Value Fund II, ter projekti, ki sledijo tujim praksam, pravi Sašo Šmigić, član uprave Generali Investments. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Slovenski trg alternativnih naložb je v fazi intenzivnega razvoja, predvsem zaradi podpore evropskih razvojnih skladov, ki spodbujajo nastajanje skladov zasebnega in tveganega kapitala. Večina tega kapitala je trenutno usmerjena v podjetniške naložbe, bistveno manj pa v nepremičnine. Trg institucionalnih naložb v nepremičnine se pri nas šele razvija – pojavljajo se skladi, kot je naš Generali Adriatic Value Fund II, ter projekti, ki sledijo tujim praksam, vendar obsežnejšega institucionalnega kapitala na tem področju še ni,« je pojasnil. Posamezniki nepremičnine še vedno večinoma dojemajo kot neposredno naložbo, ki je primerna za tiste z več sredstvi in željo po nadzoru, na drugi strani pa nepremičninski skladi ponujajo bolj razpršene, profesionalno upravljane in dostopnejše oblike vlaganja v ta naložbeni razred.

Prav slabo poznavanje alternativnih naložbenih produktov in tradicionalno dokaj konservativni mali vlagatelji, ki tovrstne produkte pogosto sprejemajo z zadržanostjo, sta ključna izziva pri njihovem razvoju. Trg je majhen, tako da je omejen tudi dostop do institucionalnega kapitala, še dodatna ovira pa je omejeno število poslovnih partnerjev z ustreznimi izkušnjami in referencami, kar otežuje razvoj večjih, institucionalno strukturiranih projektov. Pomembno je, poudarja Šmigić, da regulator v Sloveniji zelo podpira razvoj alternativnih skladov, saj je to ključno za vzpostavitev trdnih temeljev tega segmenta.

Ustreznih nepremičnin je dovolj

Kakšna pa je na drugi strani ponudba nepremičnin? Ali ima sklad, kot je ta, ki ga je na slovenskem in hrvaškem trgu ponudil Generali Investments, na trgu dovolj možnosti za izbiro ustreznih nepremičnin, v katere bi potencialno investiral kapital? Sogovornik potrdi in posebej omeni tri sektorje, v katerih je na voljo dovolj kakovostnih nepremičnin za vključitev v portfelj in je v njih mogoče doseči dolgoročno stabilnost prihodkov ter imajo potencial rasti vrednosti. Prvi je pisarniški segment, kjer v prihodnjih dveh letih pričakuje velike spremembe v Ljubljani. Na trg bo namreč sproščenih približno sto tisoč kvadratnih metrov prvovrstnih, sodobnih pisarniških površin, ki bodo pritegnile premijske najemnike. Nastala bo vrzel pri starejših in manj kakovostnih stavbah, ki zdaj veljajo za najboljše, vse to pa bo sprožilo pomembno prestrukturiranje pisarniškega trga, »na tem področju bosta potrebni večja skrbnost in kritična presoja pri naložbenih odločitvah«, je opomnil.

Poleg pisarniškega segmenta vidi velik potencial tudi v logistiki in manjših trgovskih parkih. »Logistični sektor ostaja eden najbolj perspektivnih, saj ga poganjata rast e-trgovine in regionalno širjenje distribucijskih mrež, manjši trgovski parki pa izkazujejo stabilno povpraševanje in odpornost tudi v spremenjenih gospodarskih razmerah,« je pojasnil ter sklenil, da pri izbiri naložb sledijo cilju ustvarjanja uravnoteženega portfelja z zanesljivimi najemninami, trajnostno naravnano zasnovo in dolgoročno perspektivo.

Pomen za razvoj trga

Z vlaganjem v takšne projekte sklad Generali Adriatic Value Fund II vlagateljem omogoča dostop do profesionalno upravljanega nepremičninskega portfelja brez potrebe po neposrednem lastništvu. Namenjen je predvsem institucionalnim in premožnejšim vlagateljem, ki iščejo stabilne donose in razpršitev premoženja. Šmigić pa tudi pričakuje, da bo ta sklad prispeval k nadaljnjemu razvoju trga nepremičnin, in sicer »s profesionalizacijo upravljanja, dvigom standardov in večjo prepoznavnostjo nepremičnin kot privlačnega naložbenega razreda«.