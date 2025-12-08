Napredne intralogistične rešitve po meri za večjo učinkovitost

Digitalizacija industrije ni več stvar napovedi, temveč zahteva proizvodnje in trgovine, ki želi slediti tempu sodobnih tokov. V središču optimalnega pretoka materiala, natančnega upravljanja zalog in večje produktivnosti so avtomatizirani intralogistični sistemi – področje, na katerem podjetje Riko že vrsto let postavlja merila.

Rikova ekipa visoko usposobljenih inženirjev z mednarodnimi referencami intralogistične projekte vodi celostno: od načrtovanja in svetovanja do izvedbe ter podpornih storitev po postavitvi sistema. Ključ njihovega uspeha je pristop po meri naročnika, torej brez univerzalnih rešitev, temveč s sistemom, ki se natančno prilega procesom, zmogljivostim in razvojnim ciljem posameznega podjetja.

Projekt avtomatiziranega Rikovega skladišča za Bavarsko deželno opero FOTO: Andreas Hackl/Riko

Visokoregalno skladišče za Kolektor Etro

Eden najnovejših projektov potrjuje, kako Riko razume potrebe industrije in jih pretvarja v tehnološke rešitve prihodnosti. Za podjetje Kolektor Etra, proizvajalca transformatorjev z zelo raznoliko strukturo materiala, razvijajo avtomatizirano visokoregalno skladišče (VRS) za lesene transportne oboje. Naraščajoči obseg proizvodnje in prostorske omejitve so vlagatelja sprva vodili v koncept klasičnega odprtega skladišča, vendar je ob analizi hitro postalo jasno, da takšna rešitev ne bi zagotavljala niti varnosti niti optimalnega pretoka materiala.

Zato je bil koncept nadgrajen v avtomatsko silosno VRS, zasnovano za učinkovito izrabo višine in tlorisa. Sistem bo omogočal skladiščenje 119 masivnih obojev, upravljanje pa bo potekalo z avtomatskim dvostebričnim regalnim dvigalom. Ključni element je dvižni voziček z nosilnostjo deset ton, ki zagotavlja varen prevzem in oddajo sistemskih palet. Rešitev prinaša več kot zgolj povečanje skladiščne zmogljivosti – omogoča hitrejši pretok materiala, transparentno sledljivost, minimalizacijo napak in dvig varnosti zaposlenih. VRS je trenutno v fazi projektiranja, v uporabo pa bo predano leta 2026.

Zakaj Riko? Ker je prilagodljivost ključ industrijske prihodnosti

Primer avtomatiziranega skladišča FOTO: Jaka Babnik/Riko

Podjetje svojo dodano vrednost gradi na kompetencah, ki jih potrjujejo izvedeni projekti doma in v tujini. Sodelovanje z različnimi industrijami jim omogoča edinstven vpogled v zahteve trga – od farmacevtske industrije do hramov kulture. Med izstopajočimi izvedbami najdemo:

avtomatizirano VRS za bavarsko opero , namenjeno posebej zasnovanim zabojnikom za kulise,

, namenjeno posebej zasnovanim zabojnikom za kulise, celovit intralogistični sistem v družbi Krka , ki zagotavlja sledljivost, optimizacijo pretokov in trajno procesno učinkovitost,

, ki zagotavlja sledljivost, optimizacijo pretokov in trajno procesno učinkovitost, miniload sistem v podjetju Danfoss Trata, kjer je avtomatiziran transport zabojčkov neposredno povezan s proizvodnimi linijami.

Ključna prednost Rikovega pristopa je tehnološka neodvisnost. Ekipa pri vsakem projektu izbere najustreznejšo tehnologijo, opremo in integracijske rešitve, kar naročnikom zagotavlja največjo prilagodljivost pri razvoju ter nadgradnjah. »Le s prilagoditvijo specifičnim procesom lahko intralogistika postane konkurenčna prednost,« poudarja mag. Tanja Rupnik, vodja področja intralogističnih sistemov.

Avtomatizirano skladišče v Krki FOTO: arhiv Riko

Zanesljiv razvojni partner industrije

Riko danes velja za enega vodilnih inženirskih partnerjev v regiji na področju intralogističnih sistemov. V ospredju ostajata strokovnost inženirskih ekip in razumevanje, da so logistika, avtomatizacija in digitalizacija neposredno povezane z rastjo podjetij. Zato razvijajo rešitve, ki niso učinkovite le danes, temveč so tudi pripravljene na potrebe jutrišnjega dne.

Za podjetja, ki želijo optimizirati svoje procese, povečati produktivnost in postaviti logistiko kot strateško prednost, je Riko naslov, kjer se začne avtomatizirana industrijska prihodnost.

Naročnik oglasne vsebine je Riko.