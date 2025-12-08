  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Napredne intralogistične rešitve po meri za večjo učinkovitost

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Projekt avtomatiziranega Rikovega skladišča za Bavarsko deželno opero FOTO: Andreas Hackl/Riko
    Galerija
    Projekt avtomatiziranega Rikovega skladišča za Bavarsko deželno opero FOTO: Andreas Hackl/Riko
    Promo Delo
    8. 12. 2025 | 11:16
    8. 12. 2025 | 11:19
    4:34
    A+A-

    Digitalizacija industrije ni več stvar napovedi, temveč zahteva proizvodnje in trgovine, ki želi slediti tempu sodobnih tokov. V središču optimalnega pretoka materiala, natančnega upravljanja zalog in večje produktivnosti so avtomatizirani intralogistični sistemi – področje, na katerem podjetje Riko že vrsto let postavlja merila.

    Rikova ekipa visoko usposobljenih inženirjev z mednarodnimi referencami intralogistične projekte vodi celostno: od načrtovanja in svetovanja do izvedbe ter podpornih storitev po postavitvi sistema. Ključ njihovega uspeha je pristop po meri naročnika, torej brez univerzalnih rešitev, temveč s sistemom, ki se natančno prilega procesom, zmogljivostim in razvojnim ciljem posameznega podjetja.

    Projekt avtomatiziranega Rikovega skladišča za Bavarsko deželno opero FOTO: Andreas Hackl/Riko
    Projekt avtomatiziranega Rikovega skladišča za Bavarsko deželno opero FOTO: Andreas Hackl/Riko

    Visokoregalno skladišče za Kolektor Etro

    Eden najnovejših projektov potrjuje, kako Riko razume potrebe industrije in jih pretvarja v tehnološke rešitve prihodnosti. Za podjetje Kolektor Etra, proizvajalca transformatorjev z zelo raznoliko strukturo materiala, razvijajo avtomatizirano visokoregalno skladišče (VRS) za lesene transportne oboje. Naraščajoči obseg proizvodnje in prostorske omejitve so vlagatelja sprva vodili v koncept klasičnega odprtega skladišča, vendar je ob analizi hitro postalo jasno, da takšna rešitev ne bi zagotavljala niti varnosti niti optimalnega pretoka materiala.

    Zato je bil koncept nadgrajen v avtomatsko silosno VRS, zasnovano za učinkovito izrabo višine in tlorisa. Sistem bo omogočal skladiščenje 119 masivnih obojev, upravljanje pa bo potekalo z avtomatskim dvostebričnim regalnim dvigalom. Ključni element je dvižni voziček z nosilnostjo deset ton, ki zagotavlja varen prevzem in oddajo sistemskih palet. Rešitev prinaša več kot zgolj povečanje skladiščne zmogljivosti – omogoča hitrejši pretok materiala, transparentno sledljivost, minimalizacijo napak in dvig varnosti zaposlenih. VRS je trenutno v fazi projektiranja, v uporabo pa bo predano leta 2026.

    Zakaj Riko? Ker je prilagodljivost ključ industrijske prihodnosti

    Primer avtomatiziranega skladišča FOTO: Jaka Babnik/Riko
    Primer avtomatiziranega skladišča FOTO: Jaka Babnik/Riko

    Podjetje svojo dodano vrednost gradi na kompetencah, ki jih potrjujejo izvedeni projekti doma in v tujini. Sodelovanje z različnimi industrijami jim omogoča edinstven vpogled v zahteve trga – od farmacevtske industrije do hramov kulture. Med izstopajočimi izvedbami najdemo:

    • avtomatizirano VRS za bavarsko opero, namenjeno posebej zasnovanim zabojnikom za kulise,
    • celovit intralogistični sistem v družbi Krka, ki zagotavlja sledljivost, optimizacijo pretokov in trajno procesno učinkovitost,
    • miniload sistem v podjetju Danfoss Trata, kjer je avtomatiziran transport zabojčkov neposredno povezan s proizvodnimi linijami.

    Ključna prednost Rikovega pristopa je tehnološka neodvisnost. Ekipa pri vsakem projektu izbere najustreznejšo tehnologijo, opremo in integracijske rešitve, kar naročnikom zagotavlja največjo prilagodljivost pri razvoju ter nadgradnjah. »Le s prilagoditvijo specifičnim procesom lahko intralogistika postane konkurenčna prednost,« poudarja mag. Tanja Rupnik, vodja področja intralogističnih sistemov.

    Avtomatizirano skladišče v Krki FOTO: arhiv Riko
    Avtomatizirano skladišče v Krki FOTO: arhiv Riko

    Zanesljiv razvojni partner industrije

    Riko danes velja za enega vodilnih inženirskih partnerjev v regiji na področju intralogističnih sistemov. V ospredju ostajata strokovnost inženirskih ekip in razumevanje, da so logistika, avtomatizacija in digitalizacija neposredno povezane z rastjo podjetij. Zato razvijajo rešitve, ki niso učinkovite le danes, temveč so tudi pripravljene na potrebe jutrišnjega dne.

    Za podjetja, ki želijo optimizirati svoje procese, povečati produktivnost in postaviti logistiko kot strateško prednost, je Riko naslov, kjer se začne avtomatizirana industrijska prihodnost.

    Naročnik oglasne vsebine je Riko.

    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Zaskrbljen tudi Luka Dončić, grški bog lahko zruši piramido

    Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo se je v Milwaukeeju naveličal porazov, želi si v lov za drugim šampionskim prstanom.
    Nejc Grilc 7. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Napredne intralogistične rešitve po meri za večjo učinkovitost

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ali je vaša IT-infrastruktura pripravljena na digitalne izzive?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več

    Več iz teme

    RikoDPZ 2025logistikaavtomatizacija
    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Končanje vojne

    Trump dvomi, da bo Zelenski sprejel predlog, in mu očita, da ga ni prebral

    Neimenovani vir blizu pogajanjem je v izjavi za AFP kot najbolj problematično točko v pogajanjih izpostavil vprašanje ozemlja.
    8. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Najstnice sežigajo Dunaj

    Tri dekleta iz dolgčasa zanetila 18 požarov po Dunaju

    Dunajska policija sumi tri najstnice za podtikanje 18 požarov v enem mesecu.
    8. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Odermatt opravil s prekletstvom, pred očmi ima legendarnega Tombo

    Švicarski smučarski zvezdnik bi takoj podpisal za takšen konec tedna v Beaver Creeku.
    Miha Šimnovec 8. 12. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Operacija uspešna

    En najboljših strelcev Liverpoola vseh časov ima kožnega raka

    Zdajšnji televizijski komentator je svojo objavo združil s pozivom, naj se več ljudi pregleda zaradi sumljivih kožnih lezij.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Fotografija

    Umrl je slavni britanski kronist vsakdanjega življenja

    V 73. letu starosti je umrl Martin Parr, eden najvplivnejših dokumentarnih fotografov svoje generacije in kritik sodobnega potrošništva.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Odermatt opravil s prekletstvom, pred očmi ima legendarnega Tombo

    Švicarski smučarski zvezdnik bi takoj podpisal za takšen konec tedna v Beaver Creeku.
    Miha Šimnovec 8. 12. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Operacija uspešna

    En najboljših strelcev Liverpoola vseh časov ima kožnega raka

    Zdajšnji televizijski komentator je svojo objavo združil s pozivom, naj se več ljudi pregleda zaradi sumljivih kožnih lezij.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Fotografija

    Umrl je slavni britanski kronist vsakdanjega življenja

    V 73. letu starosti je umrl Martin Parr, eden najvplivnejših dokumentarnih fotografov svoje generacije in kritik sodobnega potrošništva.
    8. 12. 2025 | 11:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Je investiranje kot igra na srečo?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo