Umetna inteligenca (UI) lahko podjetjem prihrani čas, izboljša prodajo in poenostavi podporo kupcem, a jim ne zagotovi njihove naklonjenosti. Ali bo tehnologija podjetja in potrošnike povezovala ali oddaljevala, je po njunem odvisno predvsem od tega, za kaj bodo podjetja porabila prihranjeni čas.

Napredek je vse hitrejši. Od časopisov, knjig, knjižnice, televizije, Googla, Tik toka, ChatGPT, kaj bo sledilo, pa bomo šele videli. Napredek tehnologije privarčuje čas, vprašanje pa je, kaj s tem dodatnim časom počnemo. Krystyna Kubisa iz Mastercarda je na dogodku Delove podjetniške zvezde 2026, kjer sta s kolegom Pawłom Rogejem debatirala, ali nas umetna inteligenca povezuje ali oddaljuje, dejala, da nekateri konzumirajo še več podatkov. Kako je to mogoče? Tudi na ta način, da hkrati uporabljamo več zaslonov. Drugi vlagajo v osebni napredek, tretji postajajo ultramaratonci, ki jih je vse več. Pri tem so jim na voljo podatki o spanju, stresu, dihanju in drugih telesnih kazalnikih. A več podatkov ne pomeni, da se zaradi tega počutimo bolje. Po podatkih, ki jih je navedla Kubisova, o nespečnosti poroča vsak tretji pripadnik generacije Z, dober nočni spanec pa za razkošje označuje kar 40 odstotkov vprašanih.

Bolj smo utrujeni, izčrpani, ampak tehnologija ponuja tudi bližnjice, je dejal Paweł Roge iz Mastercarda. Iz anonimiziranih podatkov o transakcijah vidijo, da raste poraba za dostavo hrane in živil na dom – raste hitreje kot poraba v fizičnih trgovinah in restavracijah. Tudi po covidu se rast dostave na dom ni umirila, temveč se škarje med obema oblikama porabe še bolj razpirajo. Opozarja, da ne gre le za način prevzema blaga, temveč za celoten nakupni proces. Danes priporočila usmerjajo 35 odstotkov Amazonove prodaje, povprečna seja spletnega nakupovanja traja le dve minuti, skoraj 60 odstotkov pripadnikov generacije Z pa pričakuje možnost dostave še isti dan. Celo počitnice postajajo opravilo, okoli 30 odstotkov generacije Z pa se odloča za ponudbo all inclusive, povečuje se tudi poraba za križarjenja.

Podoben premik sta opisala pri naročninah in zabavnih vsebinah. Potrošniki algoritmom ne prepuščajo le ponavljajočih se nakupov, temveč tudi izbiro glasbe in vsebin za ogled. Kubisa je dejala, da iz priporočil umetne inteligence izvira 80 odstotkov pretočnega predvajanja na Netflixu.

»Prvič v zgodovini smo odvisni od nečesa, kar ni človek,« je poudaril Roge. Če je na voljo preveč izbire, ima težave z odločitvijo kar 40 odstotkov generacije Z. Več kot 90 odstotkov študentov, ki so uporabljali umetno inteligenco, je poročalo o močnem vplivu na kritično mišljenje in jezikovne veščine. Več kot 80 odstotkov uporabnikov orodja ChatGPT se ne spomni, kateri stavek so zapisali pred minuto. »Spomnim se, da sem se, ko sem se pred približno štirimi leti pridružil podjetju Mastercard, ob pojavu ovir ali težav običajno obrnil na izkušenejše sodelavce oziroma tiste, ki so bili v organizaciji že dlje časa. Danes pa bi se večina od nas obrnila na umetno inteligenco.« Na UI se obrnemo tudi, ko iščemo nasvet terapevta. Ko potrebujemo nasvet za dieto ali trening.

Privlačno ne le ljudem, ampak tudi UI-agentom

Za podjetja je Kubisa izpostavila tri področja uporabe umetne inteligence. Prvo je avtomatizacija ponavljajočih se opravil, predvsem standardiziranih nalog in prenosa podatkov, kar lahko produktivnost poveča za 40 odstotkov. Drugo področje sta prodaja in podpora kupcem. Pravilni uporabi umetne inteligence je pripisala možnost 16-odstotnega povečanja prodaje, čas reševanja zahtevkov po nakupu pa naj bi se lahko skrajšal za do 80 odstotkov.

Opomnila sta tudi, da ni nujno, da je stranka človek, lahko je namreč UI-agent. Podjetja bodo morala zagotoviti, da bodo njihovi sistemi lahko komunicirali tudi z drugimi sistemi umetne inteligence. Ponudba bo morala biti razumljiva in privlačna ne samo ljudem, ampak tudi UI-agentom.

Roge je ob tem poudaril razliko med priročnostjo in naklonjenostjo blagovni znamki. Tudi popolnoma poenostavljen nakupni postopek še ne pomeni, da bo podjetje postalo prva izbira kupcev. Po podatkih, ki jih je predstavil, 80 odstotkov potrošnikov izkušnjo šteje za ključni dejavnik nakupa, več kot 40 odstotkov pa bi bilo za prijazno in gostoljubno izkušnjo pripravljenih plačati več.