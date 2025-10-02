  • Delo mediji d.o.o.
    Podjetniške zvezde

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Pri vseh večjih požarih v podjetjih se zgodi tudi obratovalni zastoj, pri tem pa nastane škoda, ki lahko presega neposredno škodo zaradi požara. FOTO: Shutterstock
    Pri vseh večjih požarih v podjetjih se zgodi tudi obratovalni zastoj, pri tem pa nastane škoda, ki lahko presega neposredno škodo zaradi požara. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    2. 10. 2025 | 06:00
    6:36
    Nenačrtovana prekinitev obratovanja je eno največjih tveganj, s katerimi se srečujejo podjetja. Po ocenah evropska in britanska industrija zaradi tega izgubita 90 milijard evrov na leto, proizvodna podjetja v Veliki Britaniji zaradi ustavitev strojev izgubijo v povprečju približno 50 delovnih ur na leto, kar je tri odstotke delovnih dni.

    Nedavno objavljena raziskava britanske svetovalne družbe na področju digitalne transformacije IDS-Indata kaže, da je v zadnjih treh letih 80 odstotkov podjetij v Evropi in Veliki Britaniji imelo najmanj en nenačrtovani obratovalni zastoj. Najpogostejši razlogi so bili poleg klasičnih napak oziroma težav s stroji in opremo še nestabilnost dobavnih verig, kibernetski incidenti, volatilnost električne energije ter težave s programsko opremo, naravne nesreče z ekstremnimi vremenskimi pojavi in požari oziroma eksplozije.

    V zadnjih dveh letih podjetja za preprečevanje obratovalnih zastojev zaradi napak na strojih vse bolj uporabljajo napovedno vzdrževanje, ki ga omogočita digitalizacija delovnih procesov ter ustrezna analitika z njo pridobljenih podatkov.

    Ne glede na prizadevanja za zmanjševanje nenačrtovanih zastojev raziskava za leto 2025 ocenjuje, da se v avtomobilski industriji v Evropi in Veliki Britaniji obratovanje v povprečju ustavi od 20- do 25-krat na mesec in traja nekaj ur, letno škodo IDS ocenjuje na 11,4 do 13,8 milijarde evrov.

    Živilsko industrijo bodo tedenski krajši zastoji na Otoku letos stali najmanj 4,5 milijarde evrov, kemično v Evropi, ki bo po napovedih nenačrtovano stala od 400 do 600 ur v letu, pa med devet in 11,5 milijarde evrov. Najbolj je po tej raziskavi izpostavljena industrija težke opreme in industrijska proizvodnja, ki bo letos zaradi obratovalnih zastojev – zgodijo se nekajkrat na leto – izgubila do 69 milijard evrov. Poleg neposredne izgube prihodkov, zmanjšanja produktivnosti, stroškov popravil ter dodatnih stroškov, na primer za nadurno delo, imajo podjetja tudi posredno škodo, lahko tudi izgubijo stranke.

    Podjetja so slabo zavarovana

    Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (Eiopa) je leta 2022 anketiral nekoliko manj kot 9100 evropskih MSP in ugotovil, da jih ima 28 odstotkov sklenjeno zavarovanje poslovnih nepremičnin in nezgod s kritjem za prekinitev poslovanja, 17 odstotkov pa jih ima zavarovanje prekinitve poslovanja brez materialne škode. Pri tem je verjetno, da imajo v nekaterih podjetjih sklenjeni obe kritji. V Sloveniji jih ima ti zavarovanji sklenjenih 20 oziroma pet odstotkov podjetij, navaja Eiopa.

    »Po naših ocenah se podjetja vse bolj zavedajo pomena zavarovanja svojega premoženja in poslovanja. Še vedno pa je zavedanje o posledicah nesreč premajhno, še posebno o finančni škodi zaradi zastoja poslovanja oziroma obratovanja v primeru nesreče. Med večjimi podjetji je zavedanje na višji ravni, manjša pa se redkeje odločajo za zavarovanje obratovalnega zastoja, ki ga je mogoče skleniti samo, če ima podjetje sklenjeno požarno in strojelomno zavarovanje,« razmere v Sloveniji opisujejo v Zavarovalnici Triglav.

    Največ zanimanja za zavarovanje obratovalnega zastoja je v proizvodnih in nastanitvenih panogah, kot so energetika, oddajanje nepremičnin, dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratih ter v kovinskopredelovalni industriji. Storitvene dejavnosti z dragimi napravami (na primer zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji) pogosto ostajajo nezavarovane, čeprav so, kot poudarjajo, prav tako izpostavljene tveganjem.

    Izkušnje zadnjih desetih let kažejo, da se pri vseh večjih požarih v podjetjih sledi obratovalni zastoj, škoda, ki zaradi tega nastane, pa lahko presega neposredno škodo, ki jo povzroči požar. Ker stroji stojijo, podjetje ne ustvarja rednih prihodkov, zaradi česar se lahko sooči s pomanjkanjem virov za financiranje tekočih in dolgoročnih potreb.

    Ne glede na vse ima namreč fiksne stroške, kot so plače, najemnine, obveznosti dobaviteljev in podobno. Izpad proizvodnje pomeni tudi motnjo v dobavni verigi, kar je še posebej poudarjeno v proizvodnji in logistiki, s tem pa lahko tudi izgubo kupcev zaradi zamud in nezanesljivosti.

    Dolgoročno lahko motnje v delovnih procesih vodijo tudi v propad podjetja, še posebno so temu tveganju izpostavljena manjša podjetja brez zavarovanja. »Nemoten pritok prihodkov je nujen, da podjetje lahko financira tako vse tekoče potrebe podjetja kot tudi morebitne investicije za nadaljnji razvoj,« poudarjajo v Zavarovalnici Triglav, kjer med zavarovanji za varnejše poslovanje ponujajo tudi zavarovanja finančnih izgub.

    Pozor pri zavarovalnih kritjih in vsotah

    Posebej izpostavljajo kritja obratovalnega zastoja zaradi požara, zaradi strojeloma in obratovalni zastoj v storitveni dejavnosti. »Podjetja naj bodo posebej pozorna, katere nevarnosti najbolj ogrožajo njihovo premoženje, kar je odvisno tako od same dejavnosti kot tudi od zunanjih vplivov, kot so vremenske ujme. Tveganjem primerno naj izberejo zavarovalna kritja in tudi višino zavarovalnih vsot,« poudarjajo v Zavarovalnici Triglav.

    Ugotavljajo namreč, da tako fizične osebe pri zavarovanju doma kot podjetja pri zavarovanju poslovnega premoženja pogosto podcenjujejo nevarnosti, ki jim je izpostavljen njihov objekt, ne izberejo ustreznih zavarovalnih kritij ali pa zavarovalnih vsot ne prilagodijo višini škode, ki jo lahko povzroči neka nevarnost.

    Pogosto tudi ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo povzroči zastoj obratovanja v primeru nesreče. »Podjetniki lahko s pravim izborom zavarovanj poskrbijo, da bodo v primeru nesreče ohranili vrednost premoženja podjetja in si tako zagotovili stabilnejše in bolj varno poslovanje,« še pravijo. Za majhna in mikro podjetja so pripravili poseben bonitetni program Triglav podjetniški komplet, v katerega lahko vključijo najpomembnejša in najpogostejša zavarovanja za podjetje: premoženjska in avtomobilska zavarovanja ter zavarovanja za zaposlene.

