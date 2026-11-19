Družba Delo mediji in Delov poslovni center (DPC) bosta v okviru jubilejne, desete sezone projekta Delove podjetniške zvezde – njegova rdeča nit je bilo tokrat vprašanje Kako zgraditi konkurenčno gospodarstvo prihodnosti – podelila štiri prestižne zvezdnate kipce.

Slavnostno dogajanje na Brdu pri Kranju bo z uvodnim pozdravom odprl Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, zbrane goste pa bo nagovoril Anže Logar, podpredsednik vlade in minister za gospodarstvo, delo in šport.

Prireditev bodo popestrile tudi zvezde ter mladi talenti iz sveta umetnosti. Dogodek, ki se bo začel ob 19. uri, boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu s klikom zgoraj.

Izbor in nominiranci

Že tretje leto zapored se poklanjamo odličnosti tako malih in srednje velikih (MSP) kot tudi velikih podjetij. Na podlagi poglobljenih podatkov strokovnega partnerja projekta, Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes), se izoblikuje nabor najprodornejših.

Tako bomo na večerni slovesnosti predstavili pet nominiranih podjetij v kategoriji MSP in tri v kategoriji velikih podjetij, nato pa v obeh kategorijah razglasili zmagovalca ter prejemnika prestižnih kipcev po mnenju strokovne komisije.

Kipca bosta prejela tudi zmagovalca po izboru bralcev Dela, kjer smo v oktobru in novembru predstavili navdihujoče zgodbe vseh osmih nominiranih podjetij. Preberete jih lahko na spletni strani https://www.delo.si/delov-poslovni-center/podjetniske-zvezde oziroma s klikom na posamezno podjetje v okvirčku.

Strokovna komisija

Strokovni komisiji predseduje Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, v njej pa so še redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Marko Jaklič, vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za industrijo, podjetništvo in internacionalizacijo na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Tine Novak, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments Marija Pregelj, predstavnika lanskih Delovih podjetniških zvezd v obeh kategorijah, direktor podjetja NGEN Roman Bernard in direktor Unichema Aleš Mesec, ter predstavniki uredništva.

Dosedanje Delove podjetniške zvezde

Lani je v kategoriji velikih podjetij to postalo podjetje NGEN iz Žirovnice, v kategoriji malih in srednje velikih podjetij pa vrhniški Unichem. Pred tem so zvezdnate kipce prejeli podjetje Kolektor Etra iz Ljubljane v kategoriji velikih podjetij ter Duol iz Brezovice v kategoriji MSP leta 2024, leta 2023 podjetje RLS iz Komende, leta 2022 podjetje Zebra BI iz Ljubljane, leta 2021 podjetje XLAB iz Ljubljane, leta 2020 podjetje Metronik iz Ljubljane, leta 2019 podjetje Intra lighting iz Šempetra, leta 2018 podjetje Polycom iz Poljan nad Škofjo Loko in leta 2017 trboveljsko podjetje Dewesoft.

Naši bralci ste lani za svoje zvezde v kategoriji velikih podjetij izbrali podjetje Ledinek Ingeneering, med MSP pa Bird Buddy, leto pred tem pa Intersocks med velikimi podjetji ter Skitti med MSP. Leta 2023 ste bralci za svojo zvezdo izbrali podjetje Roto, leta 2022 podjetje Kronoterm, leta 2021 podjetje Adria Dom, leta 2020 podjetje Marles hiše Maribor, leta 2019 podjetje Inea, leta 2018 podjetje Vasco in leta 2017 podjetje I. H. S. iz Krškega.