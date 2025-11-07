  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Podjetniške zvezde

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Bi radi imeli svoje finance vedno pod nadzorom? Z novo mobilno aplikacijo je vlaganje preprosto, pregledno in varno. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Bi radi imeli svoje finance vedno pod nadzorom? Z novo mobilno aplikacijo je vlaganje preprosto, pregledno in varno. FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    7. 11. 2025 | 13:35
    4:48
    A+A-

    Vlaganje v vzajemne sklade je preprost način, kako postopoma graditi finančno varnost in uresničevati cilje, naj gre za varčevanje za prihodnost ali za dodatno pokojnino. Generali Investments že več kot tri desetletja omogoča dostop do širokega nabora skladov, prilagojenih različnim naložbenim profilom in tveganjem. Vlagateljem ponuja strokovno znanje, transparentnost in možnost, da sami odločajo o svoji naložbeni poti. Prek sodobne mobilne aplikacije, ki prinaša popoln pregled, enostavno upravljanje in varno digitalno izkušnjo, je to veliko lažje in hitreje.

    Odkrijte svet naložb – preprosto, varno in hitro prek mobilne aplikacije

    S telefonom lahko enostavno upravljate svoj portfelj, izvajate prenose in spremljate donosnost. FOTO: Depositphotos
    S telefonom lahko enostavno upravljate svoj portfelj, izvajate prenose in spremljate donosnost. FOTO: Depositphotos

    V družbi Generali Investments so namreč razvili novo mobilno aplikacijo Generali Investments, s katero je upravljanje naložb zdaj še preglednejše in preprostejše, saj je uporabniška izkušnja izboljšana. Poleg sodobnega oblikovanja so poskrbeli tudi za napredne varnostne standarde, ki zagotavljajo varno uporabo aplikacije in zaščito osebnih podatkov, kar je pri finančnih aplikacijah še posebej pomembno.

    Svoj portfelj v mobilni aplikaciji Generali Investments lahko začnete graditi že s 30 evri na mesec. Postopek priključitve, ki traja le nekaj minut, je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ko imate čas, imate tudi dostop. Elektronska identifikacija se opravi neposredno v aplikaciji, preprosto z osebnim dokumentom, internetno povezavo in nekaj minutami časa.

    Kaj prinaša nova mobilna aplikacija?

    • Spremljanje vrednosti naložb in gibanja skladov na interaktiven način,
    • preprosto upravljanje naložb – dodatna vplačila, prenose, sklenitev novega produkta in ureditev direktne bremenitve,
    • posodobitev osebnih podatkov,
    • prejemanje pomembnih obvestil in komentarjev upraviteljev o aktualnem dogajanju na trgih,
    • izboljšano uporabniško izkušnjo.

    PRENESITE APLIKACIJO ZDAJ: App Store in Google Play

    Mobilna aplikacija Generali Investments omogoča preprost pregled nad naložbami in varčevanji.
    Mobilna aplikacija Generali Investments omogoča preprost pregled nad naložbami in varčevanji.

    Začnite investirati v nekaj minutah

    Investiranje še nikoli ni bilo tako enostavno. Vse uredite digitalno, kadar vam ustreza. S pomočjo elektronske identifikacije lahko v nekaj preprostih korakih uredite pristop k skladom Generali Investments in začnete plemenititi svoje prihranke. Celoten postopek opravite digitalno, brez papirjev.

    Dostop do mobilne aplikacije je preprost – v nekaj korakih:

    • potrdite digitalno identiteto (elektronski naslov in telefonsko številko),
    • opravite elektronsko identifikacijo neposredno v aplikaciji,
    • nastavite osebno geslo in dokončajte registracijo,
    • izpolnite pristopno izjavo in jo podpišite na daljavo.

    Nove možnosti e-poslovanja – vse urejeno v nekaj klikih

    Nova različica aplikacije prinaša tudi razširjene možnosti e-poslovanja. Uporabniki lahko zdaj izvajajo prenose med skladi, delno ali v celoti, ter dodajo direktno bremenitev SEPA. Izboljšan uporabniški vmesnik omogoča hitrejše sklepanje novih produktov in preglednejše vplačilne inštrukcije. Med oddajo dokumentov lahko uporabniki posodobijo osebne podatke ali dodajo nov TRR račun.

    Prenesite mobilno aplikacijo Generali Investments zdaj: App Store in Google Play

    Pri tem lahko izkoristite brezplačen finančni nasvet strokovnjakov Generali Investments. Generali Investments vam za lažji začetek v svet investiranja podari bon v vrednosti 30 evrov, ki ga lahko unovčite na posvetu.

    Pomoč ali dodatne informacije so na voljo na:

    080 80 24

    nasvet@generali-investments.si

    www.generali-investments.si

    To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte prospekt Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami (KID). 

    Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments

    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Poljska

    Bo Legio iz Varšave odslej vodil sloviti slovenski trener?

    Varšavska Legia, ki je v četrtek v konferenčni ligi izgubila proti Celju, išče novega trenerja. Kot kaže je glavni kandidat nekdanji trener Maribora in Mure.
    7. 11. 2025 | 14:48
    Medletni rezultati

    OTP z 219 milijoni evrov čistega dobička

    Konec septembra je bilančna vsota skupine znašala 15,1 milijarde evrov.
    Nejc Gole 7. 11. 2025 | 14:33
    Incident v Splitu

    Podporniki Hrvatov, ki so vdrli v prostore srbskega društva, napovedali protest

    Po priprtju devetih osumljencev za napad na Dneve srbske kulture sta Torcida in združenje veteranov napovedala protest proti »medijski histeriji«.
    7. 11. 2025 | 14:05
    Japonska

    Primož Roglič in Jonas Vingegaard se bosta pomerila v karateju

    Na Japonskem se začenja kriterij dirke po Franciji, kjer se bosta (morda tudi dobesedno) udarila Primož Roglič in Jonas Vingegaard.
    Matic Rupnik 7. 11. 2025 | 14:04
    Stara ladja, nov lastnik

    Boris Popovič novi lastnik ladje Laho, jo bo spremenil v plavajočo restavracijo?

    Najstarejša in največja slovenska civilna ladja bo ostala v Portorožu in kljub svojim 122 letom vozila turiste po slovenskem morju.
    Boris Šuligoj 7. 11. 2025 | 14:00
    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
