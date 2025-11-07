Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

Vlaganje v vzajemne sklade je preprost način, kako postopoma graditi finančno varnost in uresničevati cilje, naj gre za varčevanje za prihodnost ali za dodatno pokojnino. Generali Investments že več kot tri desetletja omogoča dostop do širokega nabora skladov, prilagojenih različnim naložbenim profilom in tveganjem. Vlagateljem ponuja strokovno znanje, transparentnost in možnost, da sami odločajo o svoji naložbeni poti. Prek sodobne mobilne aplikacije, ki prinaša popoln pregled, enostavno upravljanje in varno digitalno izkušnjo, je to veliko lažje in hitreje.

Odkrijte svet naložb – preprosto, varno in hitro prek mobilne aplikacije

S telefonom lahko enostavno upravljate svoj portfelj, izvajate prenose in spremljate donosnost. FOTO: Depositphotos

V družbi Generali Investments so namreč razvili novo mobilno aplikacijo Generali Investments, s katero je upravljanje naložb zdaj še preglednejše in preprostejše, saj je uporabniška izkušnja izboljšana. Poleg sodobnega oblikovanja so poskrbeli tudi za napredne varnostne standarde, ki zagotavljajo varno uporabo aplikacije in zaščito osebnih podatkov, kar je pri finančnih aplikacijah še posebej pomembno.

Svoj portfelj v mobilni aplikaciji Generali Investments lahko začnete graditi že s 30 evri na mesec. Postopek priključitve, ki traja le nekaj minut, je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ko imate čas, imate tudi dostop. Elektronska identifikacija se opravi neposredno v aplikaciji, preprosto z osebnim dokumentom, internetno povezavo in nekaj minutami časa.

Kaj prinaša nova mobilna aplikacija?

Spremljanje vrednosti naložb in gibanja skladov na interaktiven način,

preprosto upravljanje naložb – dodatna vplačila, prenose, sklenitev novega produkta in ureditev direktne bremenitve,

posodobitev osebnih podatkov,

prejemanje pomembnih obvestil in komentarjev upraviteljev o aktualnem dogajanju na trgih,

izboljšano uporabniško izkušnjo.

Mobilna aplikacija Generali Investments omogoča preprost pregled nad naložbami in varčevanji.

Začnite investirati v nekaj minutah

Investiranje še nikoli ni bilo tako enostavno. Vse uredite digitalno, kadar vam ustreza. S pomočjo elektronske identifikacije lahko v nekaj preprostih korakih uredite pristop k skladom Generali Investments in začnete plemenititi svoje prihranke. Celoten postopek opravite digitalno, brez papirjev.

Dostop do mobilne aplikacije je preprost – v nekaj korakih:

potrdite digitalno identiteto (elektronski naslov in telefonsko številko),

opravite elektronsko identifikacijo neposredno v aplikaciji,

nastavite osebno geslo in dokončajte registracijo,

izpolnite pristopno izjavo in jo podpišite na daljavo.

Nove možnosti e-poslovanja – vse urejeno v nekaj klikih

Nova različica aplikacije prinaša tudi razširjene možnosti e-poslovanja. Uporabniki lahko zdaj izvajajo prenose med skladi, delno ali v celoti, ter dodajo direktno bremenitev SEPA. Izboljšan uporabniški vmesnik omogoča hitrejše sklepanje novih produktov in preglednejše vplačilne inštrukcije. Med oddajo dokumentov lahko uporabniki posodobijo osebne podatke ali dodajo nov TRR račun.

Prenesite mobilno aplikacijo Generali Investments zdaj: App Store in Google Play Pri tem lahko izkoristite brezplačen finančni nasvet strokovnjakov Generali Investments. Generali Investments vam za lažji začetek v svet investiranja podari bon v vrednosti 30 evrov, ki ga lahko unovčite na posvetu.

Pomoč ali dodatne informacije so na voljo na: 080 80 24 nasvet@generali-investments.si www.generali-investments.si

To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve glejte prospekt Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami (KID).

Naročnik oglasne vsebine je Generali Investments