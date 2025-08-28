Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

Evropska komisija je sredi julija sprejela spremembe evropskih standardov za trajnostno poročanje (ESRS), ki veljajo tudi za slovenska podjetja. Tako gospodarskim družbam iz prve skupine zavezancev – to so subjekti javnega interesa z več kot 500 zaposlenimi in so dolžni poročati o trajnostnosti za poslovno leto 2024 – v poročilih za poslovni leti 2025 in 2026 ne bo treba poročati o dodatnih trajnostnih informacijah v primerjavi s poslovnim letom 2024.

Evropska komisija se je zaradi trenutnih težkih razmer, kot so visoke cene energije, močna konkurenca in geopolitične napetosti, zaradi katerih so podjetja stroškovno in administrativno močno obremenjena, aktivno lotila zmanjševanja administrativnih bremen za podjetja. Z direktivo je zato prestavila rok za prvo poročanje o trajnostnosti.

Kot navajajo na ministrstvu za gospodarstvo, je bila sprememba ESRS potrebna, saj so se za prvo skupino zavezancev že začele uporabljati določbe zakona o gospodarskih družbah, ki je bil spremenjen prav zaradi prenosa direktive o poročanju podjetij o trajnostnosti. »Medtem pa so bile za drugo in tretjo skupino podjetij – velika podjetja (ne velja za subjekte javnega interesa z več kot 500 zaposlenimi), srednje in manjše javne družbe, ki kotirajo na borzi (razen mikro podjetij) – z direktivo EU obveznosti odložene za dve leti.«

Standardi za prostovoljno poročanje

Evropska komisija pa je zatem 20. avgusta v obliki priporočil sprejela standarde za prostovoljno poročanje o trajnostnosti za majhne in srednje velike družbe, ki niso zajete z direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti. Omenjeni standardi zmanjšujejo upravna in administrativna bremena, povezana s posebnimi zahtevami po informacijah o trajnostnosti, ki jih podajajo velike družbe in velike finančne institucije, če so majhne in srednje velike družbe vključene v njihove vrednostne verige.

Evropska komisija želi, kot navaja, da velike družbe in finančne institucije, ki od majhnih in srednje velikih družb pričakujejo informacije o trajnostnosti, svoje zahteve uskladijo s sprejetimi standardi za prostovoljno poročanje o trajnostnosti.

»Majhne in srednje velike družbe lahko prav tako prostovoljno poročajo o informacijah o trajnostnosti, da bi izboljšale svoj dostop do trajnostnega financiranja ter bolje razumele in spremljale lastno uspešnost na področju trajnostnosti, s čimer bi izboljšale svojo odpornost in konkurenčnost. Sprejeti standardi za prostovoljno poročanje o trajnostnosti so prostovoljni instrument in nikomur ne nalagajo pravno zavezujočih obveznosti.«

Naj spomnimo, da je evropska komisija že 26. februarja letos sprejela sveženj poenostavitev Omnibus I, ki je omejil obvezno poročanje o trajnostnosti na velike družbe z več kot tisoč zaposlenimi. Za družbe z do tisoč zaposlenimi pa je predlagala prostovoljno poročanje o trajnostnosti, ki bo temeljilo na zdaj sprejetih standardih.

Standarde za prostovoljno poročanje o trajnostnosti, kot pojasnjujejo, je razvila evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje, ki je svetovalno telo evropske komisije za poročanje o trajnostnosti.