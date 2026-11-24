Spletno nakupovanje je za mnoge način zabavnega krajšanja časa, hkrati pa tudi orodje, ki nam močno olajša vsakdan, pa naj gre za to, da preprosto nimamo časa obiskati fizične trgovine in si izdelkov ogledati v živo ali pa želimo kupiti izdelek, ki ni na voljo v naši neposredni bližini. S spletnim nakupovanjem se je srečal že skoraj vsak posameznik, zato dobro poznamo njegove prednosti in slabosti.

Pri spletnem nakupovanju nas pogosto skrbita varnost osebnih podatkov in možnost goljufij, saj moramo pri plačevanju običajno vnašati občutljive podatke o bančni kartici. Poleg tega so lahko ustvarjanje uporabniških računov pri različnih spletnih trgovcih ter ponavljajoče se iskanje bančne kartice in prepisovanje potrebnih podatkov zamudni in neprijetni.

To je izziv tudi za spletne trgovce, saj lahko prav zadnji korak od nakupa odvrne številne kupce, ki so svoje izdelke že izbrali in jih nameravali plačati, nato pa ugotovili, da nimajo časa za ustvarjanje novega uporabniškega računa in registracijo na še enem spletnem mestu, pri roki nimajo bančne kartice, s katere bi prepisali potrebne podatke, ali pa se jim nakup preprosto ne zdi tako pomemben, da bi bil vreden vsega dodatnega truda.

Ker spletno nakupovanje in število ponudnikov vztrajno naraščata, postaja potreba po preprostejših in varnejših načinih plačevanja vse večja. Rešitev za te težave pa je lahko Click to Pay, ki jo podpira tudi Mastercard in je prek nekaterih bank že na voljo tudi v Sloveniji.

Raziskava pokazala nezadovoljstvo kupcev z obstoječimi sistemi

Kako pomembna so lahko na videz drobna opravila, kaže evropska raziskava družbe Mastercard, ki jo je konec leta 2024 med 18.000 odraslimi v dvanajstih državah izvedlo raziskovalno podjetje 3Gem.

Po podatkih evropske raziskave potrošniki za vnos naslova in plačilnih podatkov pri posameznem spletnem nakupu v povprečju porabijo približno tri minute. Na prvi pogled se to ne zdi veliko, a če upoštevamo, da posameznik v enem letu več desetkrat nakupuje po spletu, se te minute hitro seštevajo. Mastercard je v svojem preračunu upošteval 56 spletnih nakupnih sej na leto in ugotovil, da bi lahko potrošniki samo za ponavljajoče se vpisovanje podatkov porabili skoraj tri ure letno.

Izguba časa pa je le del težave. Kupce lahko od nakupa odvrne tudi zapleten postopek plačevanja, zlasti kadar morajo opraviti več nepotrebnih korakov. Kot kažejo rezultati iste evropske raziskave, kar 82 odstotkov sodelujočih pri zaključevanju spletnih nakupov občuti vsaj določeno stopnjo nezadovoljstva zaradi zapletenih postopkov. Več kot polovico oziroma 54 odstotkov pa jih moti tudi zahteva, da morajo pred nakupom ustvariti uporabniški račun. To pomeni, da lahko trgovec kupcu, ki je izdelek že izbral in se odločil za nakup, prav na zadnjem koraku postavi oviro, zaradi katere nakup opusti.

To seveda še ne pomeni, da bi vse te težave lahko odpravili zgolj s spremembo načina plačevanja, saj na končno odločitev kupca vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so cena izdelka, stroški dostave in zaupanje v spletnega trgovca

Zato je za spletne ponudnike tako pomembno razumeti, na kateri točki v procesu zaključka nakupa potencialni kupec naleti na težavo, ki ga od dokončanja nakupa odvrne, in poznati realne statistike o tem, koliko kupcev nakup zaključi in koliko svojo polno spletno košarico preprosto zapusti brez nakupa. Ob poznavanju teh dejavnikov lahko tudi že manjše izboljšave v spletni blagajni kažejo pozitivne učinke in vodijo k bolj tekoči nakupovalni izkušnji za potrošnika, vredno pa je omeniti, da učinek enakih sprememb zaradi različne baze strank pri vseh trgovcih ne bo enako učinkovit.

Click to Pay – spletno plačevanje z manj koraki

FOTO: Mastercard

Da bi bilo spletno plačevanje za kupce preprostejše in hitrejše, se razvijajo nove plačilne rešitve, ki odpravljajo potrebo po vsakokratnem vnašanju kartičnih podatkov. Ena izmed njih je Click to Pay, ki temelji na mednarodnih plačilnih standardih in omogoča, da kupci pri spletnih trgovcih, ki podpirajo to storitev, nakup opravijo brez ponovnega prepisovanja številke kartice, datuma veljavnosti in varnostne kode.

Kako je to videti v praksi? Kupec lahko na trgih, kjer je storitev na voljo, svoje plačilne kartice doda v profil Click to Pay, dostop do storitve pa mu lahko omogoči tudi njegova banka. Ko obišče spletno trgovino, ki podpira takšen način plačevanja, lahko med shranjenimi karticami preprosto izbere tisto, s katero želi poravnati nakup. Ker mu podatkov ni treba znova vnašati, je postopek krajši in udobnejši, število potrebnih korakov pa je odvisno tudi od načina preverjanja njegove identitete.

Pri tem se seveda zastavlja vprašanje, kako je poskrbljeno za varnost plačilnih podatkov. Ena ključnih tehnologij, na katerih temelji Click to Pay, je tokenizacija, ki omogoča, da se pri izvedbi plačila namesto dejanske številke kartice uporabi tako imenovani digitalni žeton. Gre za nadomestno digitalno oznako, ki predstavlja podatke o kartici, zato trgovcu pri obdelavi plačila ni treba posredovati njene dejanske številke. S tem se zmanjša izpostavljenost občutljivih podatkov in posledično tudi tveganje za njihove zlorabe. Tokenizacija se sicer že uporablja pri različnih oblikah digitalnega plačevanja, Click to Pay pa je ena od rešitev, ki izkorišča njene prednosti.

Razvoj spletnega plačevanja pa se še nadaljuje, kot pojasnjuje Mastercard v objavi o prihodnosti spletnega plačevanja, se tokenizacija vse bolj povezuje z enostavnejšimi načini plačevanja in tako imenovanimi plačilnimi ključi. Ti lahko pri plačilih, ki podpirajo takšno preverjanje, omogočajo potrditev identitete s prstnim odtisom ali prepoznavanjem obraza. Tako se spletno plačevanje postopoma približuje izkušnji, ki jo številni že poznajo pri uporabi pametnih telefonov, kjer lahko svojo identiteto potrdijo z biometričnimi podatki, brez prepisovanja gesel in drugih podatkov. Cilj takšnega razvoja je kupcem omogočiti čim bolj tekoč zaključek nakupa, pri katerem preprostost uporabe spremlja tudi ustrezna zaščita plačilnih podatkov.

Evropski trg spreminja pričakovanja

Da se spletno plačevanje vse bolj razvija v smeri hitrejših, preprostejših in varnejših postopkov, kaže tudi širitev rešitve Click to Pay po Evropi. Po podatkih družbe Mastercard iz junija 2026 je storitev na voljo že na 32 evropskih trgih, pri čemer več kot 70 odstotkov plačil z njo opravijo kupci, ki so jo že uporabljali. To kaže, da se uporabniki k takšnemu načinu plačevanja vračajo in ga postopoma vključujejo v svoje spletne nakupovalne navade.

Hkrati se hitro širi tudi uporaba tokenizacije, saj so v Evropi že tri od petih spletnih transakcij s karticami Mastercard tokenizirane. Mastercard želi ta delež v prihodnjih letih še povečati, njegov cilj pa je do leta 2030 tokenizirati vsa spletna plačila, opravljena s karticami Mastercard, s tem pa bi postopoma odpravili potrebo po ročnem vnašanju kartičnih podatkov, ki je danes za številne kupce še vedno sestavni del spletnega nakupovanja.

Spremembe postopoma prihajajo tudi v Slovenijo. Junija 2025 je OTP banka uvedla storitev Click to Pay, ki upravičenim imetnikom njenih plačilnih kartic omogoča, da pri spletnih trgovcih, ki podpirajo ta način plačevanja, nakup opravijo brez ponovnega vnašanja kartičnih podatkov. Razpoložljivost storitve na posameznem trgu sicer še ne pomeni, da jo lahko uporabljajo vsi kupci oziroma da jo podpirajo vse banke in spletne trgovine, vendar njena širitev kaže, v katero smer se razvijajo možnosti spletnega plačevanja in kakšno izkušnjo lahko kupci v prihodnje vse pogosteje pričakujejo.

Kaj vse to pomeni za slovenske spletne trgovce?

FOTO: Mastercard

Za slovenske spletne trgovce, še posebej tiste, ki svoje izdelke in storitve ponujajo tudi na tujih trgih, postaja kakovost nakupne izkušnje vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Kupci lahko danes z nekaj kliki primerjajo ponudbe trgovcev iz različnih držav, zato jih lahko poleg ugodne cene, kakovostnega izdelka in zanesljive dostave prepriča tudi preprostost nakupovanja. Pomembno vlogo pri tem ima prav zaključek nakupa, saj lahko zapleten postopek plačevanja pokvari še tako dobro izkušnjo in kupca odvrne od dokončanja naročila.

Rešitve, kot je Click to Pay, trgovcem ponujajo možnost, da kupcem olajšajo zadnji korak nakupovanja in zmanjšajo potrebo po ponavljajočem se vnašanju plačilnih podatkov. Podjetja, ki razmišljajo o uvedbi takšnega načina plačevanja, lahko možnosti in pogoje preverijo pri svoji banki ali ponudniku plačilnih storitev. Pri tem pa je treba upoštevati, da sama uvedba nove plačilne rešitve še ne zagotavlja večje prodaje, saj je uspešnost spletne trgovine odvisna od številnih dejavnikov, dejanski učinki izboljšav pa se lahko med posameznimi trgovci razlikujejo.

Prav zato je smiselno spletno blagajno obravnavati kot del celotne nakupne izkušnje. Kupec mora že pred plačilom jasno vedeti, koliko bo za izdelek in dostavo dejansko odštel, kdaj lahko pričakuje naročilo in katere možnosti plačila ima na voljo. Pomembno je tudi, da je postopek pregleden, varen in preprost za uporabo, ne glede na to, ali nakupuje prek računalnika ali mobilnega telefona. Vsak nepotreben korak, nejasno navodilo ali nepričakovan strošek lahko namreč vpliva na njegovo pripravljenost, da nakup dokonča.

Spletna blagajna ima tako precej večjo vlogo, kot se morda zdi na prvi pogled. Podjetja pogosto vlagajo veliko truda in sredstev v to, da kupca pritegnejo s svojo ponudbo in ga pripeljejo do odločitve za nakup, ves ta trud pa je lahko zaman, če kupec zaradi zapletenih postopkov nakupovalno košarico na zadnjem koraku zapusti. Zato je pomembno, da trgovci pozornost namenijo tudi zaključku nakupa in kupcem omogočijo čim bolj tekočo izkušnjo, saj lahko prav zadovoljstvo ob uspešno opravljenem nakupu vpliva na to, ali se bodo ob naslednji priložnosti vrnili.

Več o storitvi Click to Pay in njenih lastnostih preverite tukaj.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.