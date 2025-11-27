Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

Pred slavnostno razglasitvijo Delovih podjetniških zvezd 2025 je zbrane nagovoril predsednik strokovne komisije Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela. »Vsako leto, ko se srečamo na podelitvi Delovih podjetniških zvezd, ponovno dobimo priložnost, da pogledamo v samo jedro našega gospodarstva. V ljudi, ki ustvarjate priložnosti tam, kjer drugi vidijo ovire. V tiste, ki se ne zadovoljite s povprečjem.

V tiste, ki dokazujete, da so moč novih idej, vztrajnost in pogum še vedno največje gibalo razvoja. V posameznike z značajem in borbenostjo, ki gradite uspešna podjetja in vam ta pomenijo več kot le lastne materialne koristi. Gre za izraz kulture, odnosov, integritete ter predanosti zaposlenim, partnerjem in skupnosti. In prav takšen uspeh – uspešno podjetje ni zgrajeno čez noč, temveč je rezultat vizije, ki jo moraš vsak dan udejanjati,« je dejal.

Kjer so ljudje povezani, nastajajo najboljši rezultati

Naloga Medijske hiše Delo je vsako leto poiskati nekaj takih podjetij/posameznikov, jim priznati njihove dosežke, uspehe, jih nagraditi in predstaviti širši javnosti kot primer vztrajnosti, inovativnega duha in odgovornosti do okolja, v katerem delujejo.

Kot je pojasnil Petrič, je letošnja strokovna komisija izbirala strogo, po kriterijih, ki niso le tehnično-ekonomski kazalci, pomembni so bili še trajnost in dolgoročna odpornost, digitalna preobrazba in umetna inteligenca ter razvoj človeškega kapitala.

»Komisija je imela zelo težko nalogo med enakimi izbrati Delovi podjetniški zvezdi 2025. V vseh zgodbah, ki smo jih letos spremljali, je eno skupno: tam, kjer so ljudje povezani, tam nastajajo najboljši rezultati,« je poudaril.

Še enkrat se je obrnil na nominirance, ki da dvigujejo standarde in dokazujejo, da se v Sloveniji da uspeti: Slovenija potrebuje ljudi, kot ste vi. Ne zato, da bi vam ploskali – temveč zato, da vas poslušamo in razumemo, kaj nas lahko vaše izkušnje naučijo. Naši današnji nominiranci niso zmagovalci samo enega leta. So zmagovalci miselnosti, ki jo želimo kot družba razvijati: miselnosti rasti, discipline, sodelovanja in dolgoročne vizije.

Strokovni komisiji je predsedoval Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela, v njej pa so še zaslužni profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti dr. Dušan Mramor, vodja kabineta ministra na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Petra Culetto, predstavnica generalnega pokrovitelja Generali Investments mag. Mojca Marija Pregelj, predstavnik lanske Delove podjetniške zvezde v kategoriji velikih podjetij, dr. Tomaž Kmecl, direktor podjetja Kolektor Etra, ter predstavnik lanske zvezde v kategoriji malih in srednje velikih podjetij, Anžej Olaj, direktor Duola, ter predstavniki uredništva Dela.

Podjetje prihodnosti, ki ima izjemen potencial rasti

Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji velikih podjetij po izboru komisije je družba NGEN iz Žirovnice. To podjetje po mnenju komisije na dinamičnem energetskem trgu ponuja rešitve z agilnim pristopom, ki združuje tehnološke inovacije in strateško širitev. Osredotočeni so na trende, kot so decentralizacija energetskih sistemov, integracija obnovljivih virov in digitalizacija. Z lastnimi platformami podpirajo zeleni prehod in omogočajo optimizirano upravljanje energije v realnem času, kar jih postavlja v ospredje evropske energetske tranzicije.

NGEN je od leta 2021 do lani prihodke povečal s 13,5 milijona evrov na 81,6 milijona evrov oziroma z 82-odstotno povprečno letno stopnjo rasti. V tujini ustvarijo dve tretjini prihodkov. Rast se izkazuje tudi s številom zaposlenih, ki so jih v zadnjih štirih letih povečali s 13 na 61. NGEN je izjemno dobičkonosno podjetje, ki v zadnjih treh letih ustvarja več kot 10 milijonov evrov čistega dobička. Dodana vrednost na zaposlenega znaša izjemnih 398.182 evrov.

Odlično finančno poslovanje je tudi posledica inovativnosti in razvojne naravnanosti podjetja. To v raziskave in razvoj vlaga več kot 20 odstotkov celotnih letnih prihodkov. Več kot 70 odstotkov investicij v razvoj vodi do novih izdelkov ali izboljšav obstoječih rešitev, kar jim omogoča hitro prilagajanje potrebam trga.

Podjetje NGEN je ime že ob ustanovitvi leta 2018 zasnovalo kot kratico za next generation – naslednjo generacijo energetskih sistemskih rešitev. Člani komisije so se strinjali, da je NGEN podjetje prihodnosti, ki deluje v strateški in perspektivni panogi ter ima izjemen potencial rasti.

Vizionarska lastna prodajna mreža

Delova podjetniška zvezda 2025 v kategoriji malih in srednjih podjetij je podjetje Unichem iz Vrhnike. Kot je poudaril direktor podjetja Aleš Mesec v pogovoru z Nejcem Goletom, pomočnikom odgovornega urednika Dela, so zasposleni in sodelavci tisti, ki so zaslužni za to nagrado. Unichem prodaja končnim potrošnikom, na vprašanje o taktiki pri takšni prodaji je poudaril, da so to visoko kakovostni izdelki, skupaj s katerimi prodajajo tudi vsebino. »Delamo s prodajno mrežo, izobražujemo končnega potrošnika, pri tem pa uporabljamo različne kanale izobraževanja, kot je revija Gaja. Izobražujemo, kako uporabljati izdelek, kdaj in v kakšnih količinah, da bo pridelek kar najboljši.«

Direktor podjetja Unichem Aleš Mesec (desno) v pogovoru z Nejcem Goletom, pomočnikom odgovornega urednika Dela FOTO: Dejan Javornik/Delo

Strinjal se je, da je podjetje pomembno za odpornost prehranske verige v Sloveniji, saj imajo lastno proizvodnjo organskih gnojil, ki so ena od osnov prehranske stabilnosti. Ta temelji na samooskrbi.

In kaj je gnojilo, ki omogoča rast podjetja? »To so zaposleni in sodelavci - naša razvojna ekipa ter njihove inovativne rešitve, tudi močna marketinška in prodajna ekipa, ne samo v Sloveniji, ampak v vseh hčerinskih družbah. Vse to nam omogoča rast in širitev na globalni trg,« je poudaril Mesec.

Utemeljitev strokovne komisije

Strokovno komisijo je med drugim prepričalo z uspešno prehojeno poslovno potjo in z natančnim pristopom do trga z več blagovnimi znamkami, s podprtim strokovnim delom v razvojnem smislu ter tudi z dobro štipendijsko politiko. Do uspeha jih je vodila vizionarska ideja o dobro razviti lastni prodajni mreži na različnih trgih, kar je redkost tudi v tujini.

Minister za gospodarstvo turizem in šport Matjaž, Aleš Mesec, direktor Unichema, Delove podjetniške zvezde v kategoriji malih in srednjih podjetij in finančni minister Klemen Boštjančič FOTO: Voranc Vogel/Delo

Unichem je bolj kot po imenu širši javnosti znan po lastnih blagovnih znamkah Plantella in Bio Plantella ter Biotoll, Effect in Ratimor. Z njimi jim je uspelo v 36 letih prodreti v 70 držav. Ob tem potrošnike tudi izobražujejo o njihovi uporabi.

Največji vir idej za nove izdelke so njihovi uporabniki. Podjetje ima dve glavni skupini izdelkov: prva so izdelki za rast in nego oziroma zaščito rastlin, ki so namenjeni ljubiteljskim uporabnikom; druga skupina pa so biocidni izdelki. Visoko kakovost dosegajo z lastno razvojno ekipo.

Unichem ima matično podjetje v Sloveniji in hčerinske družbe na Hrvaškem, Madžarskem, Slovaškem, Češkem in Poljskem. V tujini ustvarijo več kot 75 odstotkov prihodkov. Lani so imeli dobrih 26 milijonov evrov prihodkov in 2,8 milijona evrov dobička. Skupaj zaposlujejo 170 ljudi, od tega 130 v Sloveniji.

Nominirana podjetja v kategoriji malih in srednjih podjetij: Acies Bio, Bird Buddy, Bobič Yacht Interior, Logar Trade ter Unichem, med velikimi pa Ledinek Engineering, NGEN in TAB tovarna akumulatorskih baterij. Predstavitev nominirancev si lahko pogledate tu.